Der „zufällige“ Weg zur Weltregierung „Sie haben eine Zeitmaschine gebaut? Aus … Zeitungsartikeln?“

27. Juli 2022

„Naja, ich dachte: Wenn schon Zeitreisen, dann bitte mit Kissingers Stil“

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Da mich die zahlreichen vorhersehbaren Schrecknarrative, die derzeit mal wieder bemüht, um nicht zu sagen: überstrapaziert werden, um „Global Governance“ zu rechtfertigen, nur noch zu Tode langweilen, greife ich jetzt einfach mal vor und nehme meinen Schutzbefehlern die Arbeit ab. Also gleich mittenmang: Lesen Sie nachfolgend einen Gastbeitrag Henry Kissingers, der irgendwann in naher Zukunft in der „New York Times“ und kurz darauf in deutscher Übersetzung in der „Welt“ erscheinen wird. Sollten Sie sich während der Lektüre schrecklich langweilen: Kein Wunder. Es ist ja auch immer dasselbe Geschwätz, das diese Leute absondern. Ab dafür:

„Wenn die Geschichte vor allem des 20. Jahrhunderts mit all ihren rein zufällig entstandenen Krisen und Kriegen uns eines gelehrt hat, dann die Notwendigkeit, zu einer geeinteren, global integrierteren politischen Struktur zu kommen, die in der Lage ist, die fatalen nationalegoistischen Irrwege der Vergangenheit endlich zu verlassen und sich um ein weltweit koordinierteres Handeln zu bemühen.

Schon nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sollte die ‚League of Nations‘, die Liga der Vereinten Nationen – ein Projekt, das vor allem von US-Präsident Woodrow Wilson stark vorangetrieben wurde –, diesen horrenden Irrungen und humanitären Katastrophen, die Resultate kurzsichtiger nationalistischer Politik waren, ein Ende bereiten. Man sollte meinen, dass die Millionen Toten dieses Weltkrieges, die tiefen Narben in den an ihm beteiligten ‚Volksseelen‘ und vor allem auch die wirtschaftlichen Folgeschäden für genug Einsehen gesorgt hätten, doch das Projekt scheiterte. Zu tief saß angesichts der damals noch frischen Erfahrungen das Misstrauen, zu tief verwurzelt waren immer noch die Ressentiments kultureller, ethnischer und auch ökonomischer Art, sodass eine wirklich fruchtbare Einigung im Sinne eines soliden, handlungsfähigen und zukunftsfesten politischen Fundamentes unmöglich war.

Statt die großartige Chance dieser historischen Stunde also für konsequente politische Reformen zu nutzen dahingehend, die Mängel, Stolperdrähte und Fallstricke nationalistischer Kurzsichtigkeit zu überwinden, fielen die zu diesem Zeitpunkt führenden Länder der Welt in ein Verhalten zurück, das man umgangssprachlich als ‚Hauen und Stechen‘ bezeichnen könnte; der Kampf um den ‚Platz an der Sonne‘, die Verteilungskämpfe, das gegenseitige Übervorteilen im Wettbewerb um eine globale Führungsrolle, hegemoniale und imperialistische Ambitionen, großmannssüchtige Träume von weltweiter oder, wie auf dem europäischen Kontinent, zumindest kontinentaler Dominanz führten im Konzert mit erneuten schweren wirtschaftlichen Problemen zum Aufstieg erschreckend radikaler politischer Kräfte, die sich vor allem in Deutschland in Gestalt der NS-Diktatur durch eine extrem nationalistische und populistische Politik festigten, die stets nur das Wohl der eigenen Bevölkerung zu fördern vorgab, letztendlich aber zum Niedergang des Landes führte.

Dieser große Schock, diese eine große Krise – vor allem die Weltwirtschaftskrise und der Weltkrieg – bewirkten tatsächlich ein Umdenken insofern, die mit der ‚Liga der Vereinten Nationen‘ begonnene Arbeit am gemeinsamen Haus der Welt, das wir alle bewohnen, fortzusetzen. Die Gründung der ‚United Nations‘ war ein historisch bedeutsamer Schritt in diese Richtung, ebenso die in den Nachfolgejahrzehnten Schritt für Schritt aufgebaute ‚Europäische Union‘. Der Kalte Krieg vor allem zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, die das ‚British Empire‘ als Weltmacht Nummer eins abgelöst und beerbt hatten, und der Sowjetunion wies aber deutlich auf nach wie vor existente Schwachstellen hin: Die ‚Kubakrise‘ sowie die Kriege in Vietnam und Korea zeigten klar, dass das Bewusstsein um die Notwendigkeit der endgültigen Einstellung solcher nationalistischen und militaristischen Muskelspiele und Machtdemonstrationen, die nur immer wieder zu blutigen und ökonomisch verheerenden Bockskämpfen führen werden, sich noch immer nicht durchgesetzt hatte. Das ‚Wettrüsten‘ zwischen Ost und West verschlang Unsummen an Geld, die beim Aufbau internationaler, ausreichend finanzierter und somit handlungsfähigerer Institutionen sicher besser aufgehoben gewesen wäre.

Nach der Auflösung der UdSSR schien es für einen kurzen historischen Moment tatsächlich, als könne man – im Sinne des amerikanischen Politologen Francis Fukuyama – von einem ‚Ende der Geschichte‘ sprechen: Das liberale, demokratische, marktwirtschaftliche Modell schien sich durchgesetzt zu haben. Historiker, Intellektuelle, führende Journalisten, Politiker und Wirtschaftslenker waren euphorisch.

Doch dann tauchte rein zufällig eine neue Bedrohung auf – ich wiederhole: rein zufällig –, die diese Euphorie stark dämpfte: Mit den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde der Welt schlagartig und auf zutiefst schockierende Weise klar, dass von einem Ende der Geschichte keinesfalls die Rede sein konnte. Der internationale Terrorismus und der Krieg gegen ihn demonstrierten der Welt ein weiteres Mal die dringende Notwendigkeit eines gemeinsamen globalen Vorgehens gegen diesen Feind, der keine nationalen Grenzen mehr kannte, sondern überall auf der Welt rücksichtslos und grausam zuschlagen konnte. So kalt es auch klingen mag, hatte diese zufällige Entwicklung auch einen äußerst begrüßenswerten positiven Effekt: Die Anstrengungen, global koordinierter und besser aufeinander abgestimmt vorzugehen, nahmen weiter zu.

Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts tauchte dann ein weiterer Feind auf, einer, der sich um nationale Grenzen ebenfalls nicht scherte. Er schwang keine Parolen, er kämpfte nicht mit militärischer Gewalt, er legte keine Bomben, er schickte keine Attentäter vor, die den Behörden seit Jahren bekannt waren und zuweilen mit V-Leuten abhingen: Ein Virus schickte Schockwellen um die Welt.

Die Corona-Pandemie kann mit Fug und Recht als Dritter Weltkrieg bezeichnet werden, der allerdings nicht von Nationalstaaten gegeneinander, sondern von diesen global vereint gegen einen gemeinsamen, für das menschliche Auge unsichtbaren Feind geführt wird. Es ist nur diesem ganz erstaunlich koordinierten synchronen Vorgehen zu verdanken, dass eine Katastrophe ausblieb: Die konsequent umgesetzten Maßnahmen wie Lockdowns, soziale Distanzierung, Masken und dank moderner Technologie ungewöhnlich schnell entwickelte Impfstoffe verhinderten ein Massensterben wie zum Beispiel zu Zeiten der Spanischen Grippe. Dieser Notstand, diese weitere große Krise der Menschheitsgeschichte, die übrigens nicht alleine auftrat, sondern sich zu einer anderen Bedrohung von globalen Ausmaßen gesellte – der Klimakrise – verdeutlichte einmal mehr, dass wir uns erneute Rückfälle in die nationalistischen Egoismen der Vergangenheit nicht mehr leisten können, wenn wir die Herausforderungen der Zukunft meistern wollen – zumal die Erderhitzung das Auftreten weiterer Pandemien erleichterte. Der von vielen Kritikern zu Recht bemängelte „Impfstoffnationalismus“ war nur eine weitere Spielart der eingeschliffenen Denkmuster einer Vergangenheit, die zeitgenössischen Bedrohungslagen nicht gewachsen sind.

Deshalb plädiere ich seit Jahren für die Stärkung der bereits existierenden internationalen Institutionen im Rahmen einer Global Governance, die immer noch unter zwei Mängeln leiden: Sie sind nicht ausreichend finanziert und haben zu wenig verbindliche Entscheidungskompetenz. Hätte die WHO die zur Erfüllung ihrer Aufgaben adäquaten Geldmittel und würden die Entscheidungsfindungsprozesse auf nationalstaatlicher Ebene, bei denen es um Leben und Tod geht, in die Hände der Wissenschaft und ihrer Experten gelegt, repräsentiert durch diese Organisation, könnten Krisen dieser Art künftig noch schneller und effizienter bewältigt werden.

Als wäre all das noch nicht genug gewesen, brachen auch alte Konflikte wieder auf, die nationalistischem Denken geschuldet waren: Der von Russland unter Führung Vladimir Putins begonnene Krieg in der Ukraine tat sein Übriges, um die durch die Politik zur Pandemiebekämpfung leider unvermeidlichen wirtschaftlichen Erschütterungen noch zu verschärfen. Es kam, wie schon zuvor in der Geschichte, zu nationalistischen Verteilungskämpfen um wichtige Ressourcen wie zum Beispiel Erdgas. Das ‚Hauen und Stechen‘ bekam wieder einen Fuß in die Tür der Geschichte.

Obendrein sorgten die Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise und zur Rettung des globalen Ökosystems unter den Bevölkerungen für großen Unmut, der sich in Massenprotesten wie zum Beispiel demjenigen in den Niederlanden entlud und im Zusammenspiel mit der ökonomischen Schieflage für zunehmend volatile politische Verhältnisse sorgte: Die zahlreichen Rücktritte von Spitzenpolitikern und die atemberaubende Geschwindigkeit, in der Regierungen ausgewechselt werden mussten, weil ihre Bürger mit ihnen unzufrieden waren, dienten wiederum als schlagkräftiger und unleugbarer Beweis dafür, dass die Krisen des 21. Jahrhunderts auf nationalstaatlicher Ebene alleine nicht mehr zu lösen sind. Nationalstaaten sind damit eindeutig überfordert. Wenn wir solches Chaos künftig vermeiden wollen, führt an einer supranationalen Aufsicht und Kontrolle zur Einhaltung lebens- und umweltrettender Politik kein Weg vorbei, sei es bei der Bekämpfung von Pandemien, des Klimawandels oder zur rechtzeitigen Eindämmung von Kriegen.

Ein Jahr, nachdem der Krieg in der Ukraine auf der neunten Konferenz von Kiew erfolgreich beendet werden konnte, ging ein weiteres Land einen gefährlichen Sonderweg, der abermals Schockwellen um die Welt schickte: China überfiel den Inselstaat Taiwan und sorgte dadurch für weitere weltwirtschaftliche Erschütterungen. Zu diesem Zeitpunkt kamen circa 85 Prozent der weltweiten Produktion von Mikrochips (gemessen an den Umsätzen in Milliarden US-Dollar) aus Taiwan, die durch den Krieg und die damit verbundenen Sanktionen stark einbrach – dies sorgte für zahlreiche Firmenpleiten und steigende Arbeitslosigkeit natürlich auch in westlichen Ländern. Just zu diesem Zeitpunkt standen die Länder der Welt auch noch vor einer weiteren großen Herausforderung im Sektor der öffentlichen Gesundheit – durch einen Ausbruch der Affenpocken, der von der WHO zu einer internationalen Notlage erklärt worden war. Neue Corona-Varianten machten neue Impfstoffe und in regelmäßigen Abständen zwar harte, aber unvermeidliche Maßnahmen erforderlich, derweil die größten Pharmafirmen der Welt fieberhaft an einem Impfstoff gegen die nur kurz nach dem Auftreten der Affenpocken neu entdeckte Klimagrippe forschten. Die Impfstoffallianz Gavi von Bill Gates warnte auf ihrer Website rechtzeitig vor einem möglichen Ausbruch des Marburg-Virus, der bisher jedoch zum Glück für uns alle ausblieb. Doch wer kann schon sagen, was die Zukunft an Zufällen bereithält?

Donald Trump, der bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erneut ins Weiße Haus einzog, hatte aus seiner skeptischen, ja feindseligen Haltung gegenüber China nie einen Hehl gemacht; wie schon sein Amtsvorgänger Joe Biden in der Ukraine, so schickte auch er Waffen, um Taiwan in seinem Kampf gegen das Reich der Mitte zu unterstützen, erzielte damit jedoch – ebenso wie Biden in der Ukraine – den umgekehrten Effekt: Statt kriegsentscheidend zu wirken und die Feindseligkeiten zügig zu beenden, zögerten die regelmäßigen Lieferungen den Krieg unnötig lange hinaus und verschärften somit die im Gefolge des Krieges aufgebrochenen wirtschaftlichen und somit natürlich auch sozialen Klüfte in den betroffenen Gesellschaften. Es gab allerdings einen gewichtigen Unterschied: Während der Demokrat Biden das internationale Wohl im Sinn hatte, handelte der Nationalist („America first!“) und Populist Trump aus nationalegoistischem Interesse. Böse Zungen aus der rechtsterroristischen Verschwörerszene verbreiteten die Lüge, die Kriege seien gezielt verlängert beziehungsweise hinausgezögert worden, um einer angeblich global agierenden Machtelite genug Zeit zur Umsetzung einer Agenda zu verschaffen, der es um die bewusste Reduzierung, ja gar Zerstörung wirtschaftlicher Produktivität ginge – frei nach Schumpeters ‚kreativer Zerstörung‘, um aus der resultierenden Asche den Phönix einer neuen Weltordnung aufsteigen zu lassen, einer supranationalen Struktur – einer ‚Weltregierung‘. Da man dies den Menschen aufgrund der totalitären Natur dieser Absichten aber nicht offen mitteilen könne, sei es eben unter dem Deckmantel von Kriegen oder, wie im Falle von Corona, einer Pandemie geschehen. Da lachen ja die Hühner.

Was solche beängstigend paranoiden Populisten in ihrem simplizistischen Erklärungswahn übersehen: Die betreffenden Krisen, ich erwähnte es bereits, entstanden allesamt rein zufällig. Man kann diesen eminent wichtigen Punkt nicht stark genug betonen: Gegen höhere Gewalt, gegen die chaotischen und von nichts und niemandem gewollten Stromschnellen der Geschichte, die zufällig supranationale politische Strukturen in ihrer Entwicklung und Konsolidierung stets begünstigten, lässt sich nichts ausrichten dadurch, sie sich rational erklären zu wollen. Es ist genau umgekehrt: Es war gerade die Zufälligkeit dieser Entwicklungen, die der Menschheit zu einem ihrer wichtigsten Erkenntnisfortschritte verhalf: Nur gemeinsam, nur mit vereinten Kräften, nur mit einer integrierteren globalen Ordnung und effizient arbeitenden supranationalen Organisationen lässt sich solcher höheren Gewalt, solcher ‚Force Majeure‘ schnell und kompetent entgegenwirken. Nur sie können den nötigen Schutz vor den Launen der Geschichte bieten, nur sie sind fähig, global wirkmächtige Schutzschirme gegen die Gewalten des Schicksals aufzuspannen, die einzelne Nationalstaaten mit ihren oftmals kurzsichtigen und aus bloßem Eigeninteresse gespeisten hilflosen Maßnahmen wie Korken auf stürmischer See vor sich hertreiben.

Mit Hoffnung im Herzen auf eine Welt, die aus der Geschichte endlich die richtigen Schlüsse ziehen wird, verbleibe ich

Henry A. Kissinger, „Zufallsexperte“