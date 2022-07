P(l)andemie-Nachwehen Ein Hoch auf die Maskenpflicht und sonstige Maßnahmen

23. Juli 2022

… denn sie schaffen Klarheit

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Es fühlt sich seltsam an, aber irgendwie fehlen mir die Pandemie-Schutzmaßnahmen. Sie fehlen nicht mir direkt – ich selbst habe mich, so gut es ging, geweigert, eine Maske zu tragen. Mir fehlen die Regeln und Maßnahmen bei den anderen. Ja, Sie werden sich wundern, wie ich das hier so schreiben kann, aber ich meine das wirklich ernst. Ich vermisse es, schon von Weitem sehen zu können, wer sich mit vorauseilendem Gehorsam den Unterdrückungsphantasien beugt, ohne auch nur im Entferntesten daran zu denken, diese Maßnahmen zu hinterfragen. War das nicht dieser Tierarzt Dr. Wieler vom RKI, der einst sagte, dass diese Maßnahmen niemals hinterfragt werden dürften? Mir kommt dies auf alle Fälle sehr bekannt vor. Doch auch wenn er das so behauptet hat, hätte ja jeder klar denkende Mensch genau das tun können – die angeordneten Maßnahmen hinterfragen.

Die Gastronomie und Eventbranche scheinen sich auch zu erholen, und so langsam vergessen einige, wer noch letzten Winter an der Türe Gäste ausselektierte, fleißig 2G-Nachweise kontrollierte und somit gesunden Menschen den Zutritt zur Lokalität verwehrte. Ich habe dies alles nicht vergessen und würde mir für die Helfershelfer aktuell wieder einen zeitigen Lockdown wünschen.

Irgendwie war es erfrischend zu sehen, wie zum Beispiel der harte Rapper Bushido für die Impfung Werbung machte und andere systemkritische Musiker nichts Besseres zu tun hatten, als sich dem Hashtag #wirbleibenzuhause hinzugeben.

Vielleicht mag es übertrieben wirken, aber ich gehe davon aus, dass eine Mutter, die ihrem Kind eine Maske aufsetzt, auch dazu bereit wäre, ihren Sohn in einen Krieg zu schicken – es kommt ja nur auf die vermittelte Bedrohung an.

In einer Welt voller Täuschung und Lüge hatten diese Maßnahmen doch einen entscheidenden Vorteil: Man konnte schon von Weitem erkennen, wie es um den geistigen Zerfall der Mitmenschen steht. Das war zwar auch für mich anfangs ein Schock, doch jetzt weiß ich genau, wer das mit der Freiheit ernst meint und wer das Konzept von Herrschaft tatsächlich verstanden hat.

Nach Corona-Hilfen bettelnde Unternehmer sind im Grunde nichts anderes als obrigkeitshörige Staatsdiener, die durch ihr Fordern direkt den Bedarf an einen ausbeutenden Staat erschaffen und sich immer mehr in die Abhängigkeit der Herrschendenklasse manövrieren. Die Nachfrage schafft nun mal das Angebot, und wer um Hilfen und Rettung bettelt, bekommt eben Bevormundung und eine sich als Retter aufspielende Herrschaftskaste.

Die steigende Inflation hat natürlich – genau wie die plötzlichen Tode – überhaupt nichts mit der P(l)andemie-Bekämpfung zu tun. Daher bin ich der Meinung, dass jeder, der bis jetzt ohne einen Hauch von Widerstand bei allem mitgemacht hat, nun auch einen weiteren Lockdown mit FFP2-Masken und Kontaktsperren verdient.

Denn egal, ob Gasmangel im Winter, Hitzetod im Sommer oder Seuchentod das ganze Jahr – es gibt nichts Schöneres, als Rettung zu fordern und sich dann gemütlich bei einem Glas Wasser (für Wein hat es nicht mehr gereicht) zurückzulehnen und auf die versprochene Rettung zu warten.

Sich dann über die Rettungsschirme, Schutzmaßnahmen oder Friedensmissionen zu beschweren ist dann auch nur eine weitere Facette der Selbstaufgabe, und somit hat man am Ende die Rolle des ohnmächtigen Steuersklaven bereits perfekt verinnerlicht.

Anhand optischer Merkmale eben genau diese Art von Mitmenschen schon aus einer gewissen Entfernung zu erkennen, hat für jemanden wie mich, der sich von übergriffigen Menschen lieber fernhält, gewisse nicht von der Hand zu weisende Vorteile.

Auch die Aufkleber mit der Bitte zum Maskentragen und Abstandhalten an Eingängen von Ladengeschäften und Restaurants sind wie eine Art Markierung, die so langsam an Bedeutung zu verlieren vermag.

In diesem Sinne ein Hoch auf die Maskenpflicht und sonstige Schutzmaßnahmen, mögen Sie auch noch so unsinnig und seltsam sein, denn sie helfen, den Irrsinn ganz offen auf der Straße zu erkennen.