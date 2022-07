Recht auf Waffen Im Kampf gegen die Ahnungslosigkeit

22. Juli 2022

Über Ängste, mangelndes Selbstvertrauen und harte Fakten

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Unter all den vielen freiheitlichen Forderungen ruft vor allem das Eigentumsrecht auf Waffen besondere Stürme der Entrüstung und der Angst hervor. Mehr Waffen, das hieße doch „sinnlos mitten im Alltag abgeknallt werden“ und „Extremismus der Mitte“. Würden nicht – kaum, dass sie leicht verkäuflich sind – alle damit beginnen, in der Nachbarschaft Wildwest zu spielen? Hätten wir dann nicht auch in Deutschland täglich ein Schulmassaker? Und wieso überhaupt Waffen? Stecken hinter diesem Wunsch nicht dunkle Triebe wie Rachsucht und der Wunsch nach einer „rechten“ Revolution?

Ich denke, genau das sind die Fragen, die dem Otto Normalbürger beim Thema Waffen durch den Kopf gehen (und dem linken Twitter-Bolschewisten ganz besonders). Sie zeugen von einem grundlegenden Problem: Ahnungslosigkeit. Und diese Ahnungslosigkeit ist für uns Freunde des Eigentumsrechts zugleich ein Problem, denn sie bedroht den letzten Rest an Eigentumsfreiheit rund um Schusswaffen, der in Deutschland noch verblieben ist – von einer Lockerung der Gesetze ganz zu schweigen.

Da in einer Demokratie am Ende des Tages die Freiheitsrechte maßgeblich von der Meinung des Demos abhängen, bedeutet das zugleich eine Handlungsaufforderung. Bessere Waffengesetze wird und kann es nur geben, wenn mehr Leute aus der Ahnungslosigkeit herausgeholt werden. Aber damit das gelingen kann, gilt es – so meine Überzeugung –, zwei Ebenen zu adressieren: eine öffentliche und eine persönliche. Die öffentliche ist die Ebene der Zahlen, die den Waffengegnern zumeist gänzlich unbekannt ist. Nachfolgend ein kleiner Einblick.

In Deutschland gibt es rund eine Million Waffenbesitzer, die zusammen auf einen Bestand von rund 5,3 Millionen Schusswaffen kommen. Leider ist es sehr schwer, an aktuelle Zahlen zu den Toten durch Schusswaffen zu gelangen – da sich jedoch der Waffenbestand in der BRD kaum geändert hat, können wir von relativ konstanten Zahlen ausgehen. So kam es bei 5,5 Millionen Waffen im Jahr 2004 zu insgesamt 155 Tötungsdelikten mit Schusswaffen – jedoch sind hier auch illegale Waffen miteinbezogen.

Geht es nun um die legalen Waffen, so gab es, wie uns ntv aufklärt, im Jahr 2013 exakt 27 Menschen, die durch legale Schusswaffen gestorben sind. Ich wiederhole das noch mal: 27! Zum Vergleich: Nur verschluckte Kugelschreiber und Kugelschreiberteile sind angeblich allein für rund 300 Opfer verantwortlich – also zehnmal so viele. Der Straßenverkehr tötet sogar rund 2.500 Menschen pro Jahr, also knapp 100-mal so viele wie legale Schusswaffen.

Nun sind das definitiv Argumente dafür, warum Schusswaffen in Deutschland offenkundig kein Problem sind. Aber wie sieht es mit einer Liberalisierung aus? Hier, so denke ich, kommt den Menschen sofort jenes abstruse Zerrbild in den Kopf, dass unsere Medienmacher von den USA zeichnen. Allerdings sind die USA, nüchtern betrachtet, kein gutes Argument für derartige Ängste.

Mordrate und Waffenbesitzquote innerhalb der US-Staaten gehen weit auseinander – und vergleicht man die Strenge der Waffengesetze mit der Anzahl der Morde, gibt es hier nahezu keinen Zusammenhang. Das ist bei Betrachtung der internationalen Lage auch nicht weiter überraschend: So hatte etwa Südafrika in jener Statistik, die für Deutschland 155 Tote durch Schusswaffen aufzählt, fast 100-mal so viele Schusswaffentote – bei einer etwas niedrigeren Anzahl an Waffen.

Es ist also offensichtlich, dass nicht die Anzahl der Schusswaffen über das Maß der Kriminalität entscheidet, sondern politische, soziale und kulturelle Faktoren den Ausschlag geben – ebenso wie die Anzahl an Löffel in einem Land kein Indikator dafür ist, wie verbreitet das Übergewicht ist. Sowohl bei Waffen wie bei Löffeln gilt nämlich: Man kann sie wie vorgesehen einsetzen oder sie verantwortungslos verwenden.

Was aber tatsächlich der Fall ist: Sind mehr Schusswaffen im Umlauf, so ersetzen sie andere Tatwaffen. Suizide werden in den USA ganz überwältigend mit Schusswaffen begangen, in Deutschland durch Erhängen. Zudem gibt es in Deutschland, relativ auf die Tötungsdelikte gerechnet, auch viel mehr tödliche Messerangriffe als in den USA. Und die Amokläufe mögen spektakulär sein, aber eben nach reinen Zahlen völlig zu vernachlässigen. Laut FBI kosteten Amokläufe im Jahr 2021 insgesamt 103 Menschen das Leben – bei einer Bevölkerung von rund 330 Millionen Menschen.

Ich denke aber, dass all diese Zahlen nur einen Teil der Überzeugungsarbeit werden leisten können, denn es gibt auch noch eine persönliche Ebene des Unverständnisses. Wer noch nie mit einer Waffe geschossen hat, der weiß nicht, dass Schießen schlicht Spaß macht, und der kann somit die Motivation von Sportschützen und Jägern kaum nachvollziehen. Wer noch nie an einem Schießstand war, hat kein Gefühl dafür, mit welch verantwortungsvollen Vorsicht der durchschnittliche Waffenbesitzer mit seiner Waffe umgeht. Denn: Auch der Waffenbesitzer möchte auf keinen Fall durch fahrlässige Tötung und dabei von tiefsten inneren Schuldgefühlen gequält im Knast landen oder sich selber in einem Akt der Dummheit eine Kugel durch das Bein oder den Kopf jagen.

Ich vermute, dass es um ein Vielfaches effektiver als jedes Pro-Waffen-Argument für Selbstverteidigung sein kann, Menschen ein Youtube-Video einer Einweisung in den richtigen Waffengebrauch zu zeigen – allein schon deshalb, weil Ersteres nur dem Actionfilm-Bild von Waffen in die Hände spielt. Wer hingegen selbst einmal den Schritt gegangen ist, eine Waffe abzufeuern – wer also selbst ganz konkret und unmittelbar sowohl die Kraft als auch die einhergehende Verantwortung einer Pistole erlebt hat –, wird deutlich weniger zu diesen diffusen Ängsten tendieren.

Denn am Ende spielt bei der Angst vor Waffen auch ganz maßgeblich das Misstrauen gegen sich selbst eine Rolle. Wer sich nicht für fähig hält, seine Gefühle im Griff zu behalten, oder wer sich für zu ungeschickt hält, um eine Waffe richtig zu bedienen, der wird dies auch seinen Mitmenschen nicht zutrauen. Ich denke, dass gerade viele der linksgrünen Geschöpfe, die unsere Unis hervorbringen, in diese Kategorie fallen – somit dürften sie am schwersten zu überzeugen sein. Vermutlich sollten wir deshalb gerade sie besonders freundlich zu einem Schießstand-Besuch einladen.

Wenn Sie also das nächste Mal einen Ausflug mit ihren Bekannten machen und etwas für die Freiheit in Deutschland erreichen wollen, schlagen Sie doch mal den Besuch eines Schießstands vor. Und wenn sie selbst noch keine Erfahrungen mit Waffen haben – keine Sorge, man wird sie sachkundig einweisen. Glauben Sie mir, es gibt kaum eine spaßigere Möglichkeit, der Freiheit zu dienen.