Russland unter Putin „Alternative“ zum westlichen Modell?

20. Juli 2022

Wenn Robert Schumann das gewusst hätte

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Nach Beginn des Krieges in der Ukraine war – erwartbar genug – eine weitere tiefe Spaltung im Meinungsspektrum zu beobachten, wie das schon zuvor bei Gemütsglühern wie der AfD, Donald Trump, der Sinnhaftigkeit der Corona-„Schutzmaßnahmen“, den Lockdowns, Masken und Impfungen der Fall gewesen war.

Während die Nato-Werbeflyer („Freie Presse“, „Mainstream“) in dieser Hinsicht gewohnt unterraschend den Russenteufel gleich eimerweise im kräftigsten erhältlichen Braun an die Wand schmierten und Putin in die lange Reihe „zweiter Hitler“ stellten, nahmen große Teile der „alternativen Medien“ eine nicht weniger extreme Gegenposition ein: Der Westen und die Nato als das Erzböse der Welt, Putin als „Erlöser“ mit fast schon messianischen Fähigkeiten, der im Konzert mit dem totalitären chinesischen Regime den Planeten von der Dominanz des US-Sheitans angeblich zu „befreien“ und einen „Gegenpol“ zu bilden trachte.

Natürlich zielen beide Extrempositionen an äußerst wichtigen Fragen vorbei, vor allem die Vorstellung – was die Verherrlichung „Asianiens“ betrifft –, China und Russland würden (zusammen mit einigen anderen Ländern, im Wesentlichen der „BRICS“-Block) nun ein lohnenderes, besseres oder „freieres“ „Gegenmodell“ zum westlichen aufbauen. Letzteres sei eh dem Untergang geweiht, weshalb man die angeblich großartigen Aussichten auf einen Machtwechsel vom „American Century“ zur „multipolaren“ Welt unter sino-russischer Anleitung unbedingt begrüßen solle. Warum ich das so stark anzweifle?

Wo steht eigentlich geschrieben, dass ein solches System umso vieles „fairer“ und „gerechter“ sein werde und auf absehbare Zeit nicht denselben Verhaltensmustern verfalle, also zum Beispiel imperialistischen Versuchungen und hegemonialen Ambitionen anheimfallen würde? Da bleibe ich lieber skeptisch, vor allem eingedenk des Weges, den bislang noch jedes Großreich, jedes Imperium in der Geschichte gegangen ist. Als hätte allein der Westen ein Abonnement auf Machtmissbrauch, Korruption, Nepotismus und bürgerferne Politik, während alle anderen politischen Eliten der Welt von nichts anderem als von Herzensgüte motiviert wären, um die Menschheit ins Paradies zu führen. Wer das glaubt, verkennt das historische Fundamentalproblem der zentralistischen Organisation von Macht, die bisher noch immer absolut zuverlässig korrumpierte – ganz egal, ob in Ost, West, Nord oder Süd. Um es ganz deutlich zu sagen: Ich halte diese Sichtweise für weltfremd und geschichtsvergessen. Wäre Robert Schumann nicht nur Komponist, sondern politischer Philosoph gewesen, hätte er solchen Ansichten wohl seine „Träumerei“ gewidmet.

Ich habe in der Vergangenheit wahrlich keinen Hehl daraus gemacht, was ich vom megalomanischen Auftreten der Nato unter Washingtons Führung halte, vom Weltgenesungs-Fanatismus („Angelsächsische Mission“), all den albernen Lügen über vermeintliche „humanitäre Interventionen“ und vor allem von der Propaganda einer Journaille, die sich nie zu schade war, solche Angriffskriege auch noch proaktiv herbeizuschreien, dann aber sintflutartige Tränenströme aus allen Kanälen stürzen lässt, wenn ein anderes Gewaltmonopol – das russische in diesem Fall – sich dasselbe „Recht“ herausnimmt und Krieg führt. Aber auch das ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal der vermeintlich freien westlichen Presse. Das gibt es ebenso in anderen Ländern – erst recht in China und Russland! In dieser Hinsicht gibt es eben (noch) nichts Neues unter der Sonne: Propaganda diente schließlich schon immer dem Zweck, den eigenen Machteliten einen quasireligiösen Nimbus als Erlöser und Wohltäter zu verleihen, die es doch nur gut mit ihren Bürgen meinen, während im Ausland stets das unsagbar Böse herrscht …

Um die Frage noch mal zu wiederholen: Bei welcher Versicherung kann ich eine Garantie erwerben dafür, dass a) tatsächlich eine multipolare Welt entsteht und b) dass diese in politischer Hinsicht wirklich so viel angenehmer sein wird? Wie bereits erwähnt, agiert das chinesische Regime totalitär, gerade auch in Sachen „Corona“; in einigen Provinzen sind bereits Sozialkreditsysteme installiert, die Bürger bei Abweichung von Regierungsvorgaben bestrafen; biometrische Kontroll- und Überwachungssysteme sind bereits umgesetzt (und werden bereits zur Verfolgung von Regimekritikern eingesetzt) oder werden in Form von Pilotprojekten stark vorangetrieben; auch soll eine CBDC eingeführt werden, also eine digitale Zentralbankwährung, auf deren dystopischen technokratischen Charakter, den man – kurz gefasst –als Mittel zur Schaffung des zu „100 Prozent finanzgläsernen Bürgers“ beschreiben könnte, hingewiesen wurde.

Genau dasselbe gilt übrigens für Russland. Der Journalist Riley Waggaman, der die russische Politik seit längerer Zeit sehr aufmerksam beobachtet, berichtete in seinem kürzlich erschienenen Artikel „Resetten ohne Schwab: Russland und die vierte industrielle Revolution“ darüber. Auch er stellt sich die Frage, inwiefern das „russische Modell“ eine Alternative zum Westen bieten soll, wenn dort doch dieselben dystopischen Systeme installiert werden sollen, die auch von den Eliten des Westens angestrebt werden.

„Am 1. November 2021“, so Waggaman, „veröffentlichte Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, einen Aufsatz, in dem er sechs Lehren aus der Covid-19-Pandemie zog. ‚Covid-19 hat die vierte industrielle Revolution erheblich beschleunigt.‘ Medwedew argumentierte auch, dass Covid-19 eine ‚globale Vertrauenskrise‘ ausgelöst habe, die dadurch behoben werden könne, dass ‚die Weltgesundheitsorganisation die Befugnis erhält, in einer Notsituation wichtige Mobilisierungsentscheidungen im Interesse der gesamten Weltgemeinschaft zu treffen‘. Eine weitere wichtige Lehre aus der Pandemie war, Impfstoffe zugänglich und, wenn es für notwendig erachtet wird, verpflichtend zu machen. Der russische Staatsmann lobte die Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-19-Impfung und machte den ‚Impfstoff-Nationalismus‘ dafür verantwortlich, dass die Bemühungen um eine rechtzeitige und kosteneffiziente Impfung der Weltbevölkerung erschwert wurden.“

Waggaman kommentierte diese Worte aus einem Aufsatz Medwedews, der in der Tat ebenso gut von westlichen Politikern stammen könnte, sarkastisch: „Dass er einer Standard-Pressemitteilung des Weltwirtschaftsforums ähnelte, war, gelinde gesagt, etwas beunruhigend.“

Und er fährt mit einem überdeutlichen Augenzwinkern fort: „Sanktionen als Reaktion auf den Konflikt in der Ukraine zwangen das Weltwirtschaftsforum, alle formellen Verbindungen zu russischen Unternehmen und Regierungsinstitutionen abzubrechen: Die typische Schar russischer Oligarchen wurde von Davos ausgeladen; Wladimir Putins Profil wurde von der WEF-Website gelöscht; das russische Zentrum für die vierte industrielle Revolution – das im Oktober 2021 in Partnerschaft mit dem WEF gegründet wurde – gab im April bekannt, dass es seine Tätigkeit eingestellt hat. Für Russland stellt die Scheidung vom Davos-gläubigen Westen ein seltenes, aber enges Zeitfenster der Gelegenheit dar, um nachzudenken, sich neu zu orientieren und – allem Anschein nach – einen Reset zu wagen. Aber unternimmt Moskau Schritte, um die „Great-Reset“-Agenda zu stoppen oder rückgängig zu machen, die nach dem Ausbruch von Covid-19 die ganze Welt erfasst hat? Obwohl nicht mehr von Schwab abgesegnet, geht Russlands technokratische Überarbeitung des Gesellschaftsvertrags zwischen Regierung und Bürgern ohne nennenswerte Unterbrechungen weiter. Von CBDCs bis hin zu experimentellen genetischen ‚Impfstoffen‘ – Moskau marschiert immer noch nach der gleichen Melodie, die in Davos gespielt wird.“

Waggaman führt in seinem Artikel noch zahlreiche weitere Belege für die Deckungsgleichheit zwischen westlicher und russischer Politik an, beispielsweise die Umwandlung von Städten in sogenannte „Smart Cities“ oder „Safe Cities“:

„Das föderale Programm ist im ganzen Land eingeführt worden, auch in den entlegensten Regionen Russlands. In Jamal, im Nordwesten Sibiriens, werden dieses Jahr im Rahmen des Safe-City-Projekts 1.000 Videoüberwachungskameras installiert. Tatarstans Netzwerk von 60.000 Safe-City-Überwachungskameras erhielt kürzlich ein Software-Upgrade, das es ermöglicht, streunende Hunde zu identifizieren, so ein Bericht der lokalen Medien vom April 2022. Im selben Monat kündigte Murmansk an, dass es im Rahmen seines Übergangs zu einer ‚sicheren Stadt‘ 1.400 Kameras in Betrieb nehmen wird. Die regionalen Behörden erklärten, das Überwachungssystem werde eine Software enthalten, die Gesichter, verdächtige Objekte und Eindringlinge erkennen kann. Einem Bericht vom Juni 2021 zufolge steht Russland weltweit an zweiter Stelle, was das Wachstum der Zahl der Überwachungskameras angeht.“

Also noch mal, ein drittes Mal: Putin, hilf uns? Ganz sicher? Hat irgendjemand eine Schatzkarte bei der Hand, der ich entnehmen kann, wo Putin die „Alternative“ zum Westen vergraben hat?

„Wedomosti“, das russische Pendant zum „Wall Street Journal“, berichtete über den geplanten „digitalen Rubel“: „Im Dezember 2021“, fährt Waggaman fort, „berichtete ‚Wedomosti‘, dass der digitale Rubel es der Sberbank und anderen russischen Finanzinstituten ermöglichen würde, ‚die Ausgaben der Bürger zu verfolgen‘. Der Blockchain-Berater und Kryptowährungsforscher Denis Smirnow sagte der Zeitung, dass die Einführung des digitalen Rubels für gewöhnliche Russen ‚die Verwirklichung der schrecklichsten Szenarien ist, die von Science-Fiction-Autoren in Dystopien beschrieben werden‘.“

Alexey Zabotkin, stellvertretender Gouverneur der Bank von Russland, machte sich noch nicht mal die Mühe, sich um eine alternative russische Ausdrucksweise zu bemühen, wenn es um den „digitalen Rubel“ geht, sondern kopierte fast wortgetreu Agustín Carstens, den Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Zabotkin sagte über die russische CBDC, sie würde „eine bessere Rückverfolgbarkeit von Zahlungen und Geldflüssen ermöglichen und auch die Möglichkeit untersuchen, Bedingungen für die zulässige Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen“. Zum Vergleich noch mal Carstens: „Wir wissen nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein verwendet, und wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein verwendet. Der Hauptunterschied zur CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen.“

Vielleicht noch ein letztes Beispiel: „Früher oder später werden sich Russen aller Altersgruppen mit irgendeiner Form der biometrischen Identifizierung abfinden müssen. Im April 2021 ging die Sberbank eine Partnerschaft mit dem staatlichen Anbieter digitaler Dienste, ‚Rostelecom‘, ein, um ein einheitliches biometrisches System zu entwickeln. Die Datenbank wird schließlich mit staatlichen Einrichtungen zusammengeführt, sodass Russen für den Zugang zu staatlichen Dienstleistungen eine biometrische ID verwenden müssen. Unter anderem sollen die Einwohner Moskaus ‚genetische Pässe‘ erhalten, mit denen sie Gentherapien durchführen können. ‚Am Körper zu tragende und implantierte medizinische Digitalgeräte‘ werden Informationen über den Lebensstil des Einzelnen sammeln und die Zahlungen an die Krankenkassen berechnen.“

Übrigens werden in Russland genau dieselben „Klimaziele“ verfolgt wie im Westen: die sogenannten ESG-Kriterien – „Environmental, Social, Governance“, eine Art „Öko-Sozialkreditsystem“. Die „nationale ESG-Infrastruktur in Bezug auf Berichterstattung, Standards, Ratings und Zertifizierung“ soll gestärkt werden und „zur Verbesserung der nationalen ESG-Regulierung beizutragen, einschließlich der Klima- und Kohlenstoffagenda“. „Ende Januar“, schreibt Waggaman, „veröffentlichte ‚Wedomosti‘ einen ausführlichen Bericht darüber, wie die Nationale ESG-Allianz die Integration Russlands in das Kohlenstoffkreditsystem der Europäischen Union beschleunigen könnte.“

Nehmt’s mir nicht übel, all ihr alternativen Putinschwärmer, aber ich hab’s so im Urin, dass euer ersehnter Erlöser sich in puncto „Alternative zum Westen“ als ziemlicher Rohr- beziehungsweise Resetkrepierer erweisen wird.

Bis nächste Woche.