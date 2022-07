Corona-Absurditäten Vom Bierzelt in die FFP2-Maske

16. Juli 2022

Einige Beobachtungen im Alltag

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Die Corona-Maßnahmen sind fast in allen Bereichen des Lebens ausgesetzt, doch könnte man meinen, die Deutschen hätten diese fast schon liebgewonnen. Mit so viel Engagement und vorauseilendem Gehorsam hätte ich nicht gerechnet, und wenn ich ehrlich bin, macht mir genau dieser Umstand etwas Angst. Die Menschen verhalten sich teilweise so irrational, so lebensfremd und sogar lebensfeindlich – und das ganz ohne Befehle, Verordnungen oder von der herrschenden Klasse auferlegte Maßnahmen.

Dieses Land hat sich verändert, und ich möchte heute ein paar meiner Erlebnisse und Beobachtungen schildern, die mich immer mehr zu der Überzeugung bringen, dass nicht Klaus Schwab und der „Great Reset“ eine Gefahr für mich darstellen, sondern die Menschen selbst, die sich vor den Karren haben spannen lassen und sich von den Fakten und vom Leben abgewendet haben.

Der von vielen nun freiwillig praktizierte Hygienewahn ist dabei nur eine Facette der fortschreitenden Entmenschlichung. Überall stehen noch diese Hygienestationen, die, wie hier am örtlichen Supermarkt, bei den Einkaufswägen platziert sind und mittlerweile dreckiger und vergammelter aussehen als die Einkaufswägen selbst. Aber sie abzureißen wäre ja keine Alternative, schließlich geht es doch um die Gesundheit. Dann frage ich mich, wie es sein kann, dass an jeder Theke und an jeder Kasse noch immer diese Plexiglasscheiben angebracht sind, die für jeden klar denkenden Menschen an sich schon eine komplett sinnlose Aktion sein müssten, ganz egal, wie man über Ansteckung und Viren denkt. Auf der einen Seite hat man Angst und trägt freiwillig Mundbeutel und hält Abstand zu den Mitmenschen, aber dann soll eine Plexiglasscheibe ausreichen, um vor der todbringenden Seuche zu schützen?

Ich kann es generell nicht mehr nachvollziehen, wie man von der experimentellen Spritze überzeugt sein kann, wenn doch die Sektenführer selbst vierfach gespritzt sind und dennoch erkranken. Reden sich diese Menschen wirklich alle ein, dass so ein effektiver Schutz aussieht? Oft kommt dann das Argument: Ohne den Booster wäre ich bestimmt an einem schweren Verlauf gestorben, was natürlich genauso unlogisch ist wie die Behauptung, dass Masken und sonstige Maßnahmen irgendeinen Effekt gehabt hätten.

Aber nun zum besagten Bierzelt – denn hier auf dem Volksfest hatte gestern niemand eine Maske auf und auch auf dem gesamten Volksfestgelände war nichts von Angst und Hygienewahn zu spüren. Lediglich die albernen Schilder, die auf den einzuhaltenden Abstand hinweisen, hingen noch überall. Dies selbst am Eingang eines Fahrgeschäfts, bei dem dann aber die Kids dicht auf dicht im Karussell platziert wurden.

Sind das die gleichen Menschen, die ausgelassen feiern und dann am nächsten Tag im Anzug am Bahnsteig stehen und brav die FFP2-Maske im Gesicht haben? Ich fühle eine enorme Diskrepanz, wenn ich das Verhalten der Menschen so beobachte. Auf der einen Seite wird ungeheißen und ohne nachvollziehbare Evidenz auf das freiwillige Tragen von Masken hingewiesen, und dann sitzt man im Restaurant oder eben im Bierzelt dicht beieinander, als sei nichts gewesen.

Dieses sich andauernd widersprechende Verhalten zu beobachten, macht mich traurig, und ich frage mich, wie weit man es noch auf die Spitze treiben kann. Wer wird sich den vierten, fünften oder gar sechsten Stich holen und, wenn ja, mit welcher Überzeugung? Geht es um Eigenschutz, um Fremdschutz oder wissen diese Menschen selbst eigentlich nicht mehr, warum sie diese Maßnahmen akzeptieren?

Zum Abschluss möchte ich passend zu der generellen Absurdität ein Erlebnis schildern: Ich besuchte vor Kurzem eine Kirche, denn ich schaue mir gerne alte Kirchen an. Im Eingangsbereich gab es wie in allen katholischen Kirchen eine Schale für das Weihwasser. Nur in dieser Schale war kein Wasser. Dort stand so eine Art Flüssigseifenspender, und ich habe natürlich sofort getestet, ob es sich um Desinfektionsmittel handelt und der Platz des Weihwassers der Hygienestation weichen musste – aber nein, darin war einfach nur Wasser, ich nehme an Weihwasser. Weihwasser in einem kontaktlosen Hygienespender – dazu fällt einem nichts mehr ein, oder?