Libertärer Literaturpreis 2022 Im Sturm

16. Juli 2022

Am Lagerfeuer

von Roland Stöger

Artikel aus ef 224, Jul./Aug. 2022.

Hilmar legte noch ein weiteres Stück Holz ins Feuer. Es roch nach versengtem Haar, weil er den Flammen etwas zu nahekam. Angelika lächelte ihn an und nippte an ihrer Bierflasche. „Das gehört dazu“, sagte er zwinkernd, seinen Unterarm reibend, und lächelte zurück. Allmählich waren wir vollständig. Die Letzten kamen nach und nach an, begrüßten die bereits Anwesenden und sammelten sich um das nächtliche Lagerfeuer.

Wir fühlten uns, als wären wir so etwas wie Widerstandskämpfer. Immerhin verstießen wir bewusst gegen ein staatliches Verbot, denn private Treffen solcher Art waren seit einiger Zeit streng untersagt. Vieles wurde jetzt von oben reglementiert und einige früher selbstverständliche Freiheiten waren nun per Dekret illegal. Es kam langsam, schleichend. Nicht, dass es niemand bemerkt hätte, dieses „Ding“, das sich immer mehr in unser Leben stahl! Jeder konnte es sehen, doch jeder erblickte etwas anderes darin. Manche verteidigten es sogar und behaupteten, es sei gut, ja sogar unterstützenswert. Sie nannten es „Gemeinwohl“, „soziale Gerechtigkeit“, „Um-Fair-teilung“, „Gleichheit“ oder einfach „Sozialstaat“. Sie meinten, man müsse es hegen und pflegen.

Als allmählich offensichtlich wurde, dass die Kreatur, die man hätschelte, in Wahrheit eine nimmersatte Schlange war, die mit jeder Zuwendung fetter und zugleich hungriger wurde, taufte man das Ungetüm offiziell unter dem Namen „neue Normalität“, um deutlich zu machen, dass es keine Alternative zu dieser Entwicklung gibt.

Das Versammlungsverbot zur Eindämmung einer angeblich tödlichen Pandemie war nur der vorläufige Höhepunkt im ewigen Crescendo staatlicher Übergriffe und basierte ebenso auf Lügen, Verdrehungen und Panikmache wie alle anderen scheinbaren Notwendigkeiten, die, wie sie behaupteten, „alternativlos“ seien, um das Schlimmste zu verhindern. Man verkündete bereits den weltweiten Overkill durch Atomkraft, Waldsterben, sauren Regen, Ozonloch, Massentierhaltung, Schweinepest, Vogelgrippe, Klimawandel, Individualverkehr und den Sauerstoff der Pflanzen, CO2. Die Apokalyptischen Reiter der Berufsmahner waren niemals nur vier an der Zahl, sondern galoppierten stets zu Tausenden in todbringenden Stampeden über die Erde. Sie prophezeiten Katastrophen so wie andere Leute „Guten Morgen“ wünschten. Der einzige Ausweg wären schnelle und entschiedene Maßnahmen, zu deren Durchsetzung natürlich nur die Katastrophenverkünder selbst in der Lage wären. Alles was sie dazu bräuchten, wäre Macht und Befugnis, um das Beste für alle Menschen zu erwirken – und natürlich sehr viel Geld. Was sie eigentlich beabsichtigten, war, ihre eigene Weltanschauung zum Gesetz zu machen. Was sie in Wahrheit bekämpften, war nicht der Weltuntergang, sondern die Meinung der anderen und die Freiheit selbst.

Unsere „neue Normalität“ erfüllte uns mit einer Art „Opferstolz“, der paradoxerweise stets unter jenen besonders verbreitet zu sein scheint, die noch nie wirkliche Opfer haben bringen müssen. Wir hatten kaum begriffen, was uns eigentlich widerfuhr, und keine Vorstellung von den Dingen, die noch kommen würden. Wir gehörten eben zu jenen Glücklichen, die bisher noch keinen echten Sturm hatten erleben müssen. Vor dem völligen Aus des eigenen Landes, ja, der eigenen Lebensleistung zu stehen und alles zu Asche verbrannt zu wissen, was einem lieb und teuer war, blieb uns bislang erspart. Wir wurden nicht geplagt von Hungerpsychosen und in die Seele eingebrannten Verlustängsten, die unter vorherigen Generationen zuweilen zu skurrilen Verhaltensweisen führten, wie etwa der Manie, nichts, aber auch gar nichts wegwerfen zu können – ausgediente Alltagsgegenstände ebenso wenig wie abgelaufene Nahrungsmittel. Das waren Schrullen, über die man milde lächelte – zumindest in den Augen derjenigen, die die Schrecken der beiden Weltkriege und die bitteren Mangeljahre danach nicht am eigenen Leib haben erfahren müssen.

Allmählich dämmerte uns, dass nichts ewig währt und es nun bald vorbei sein könnte mit Wohlstand, Sicherheit und Frieden. Prophezeit wurde der Niedergang schon oft, doch selten waren die Anzeichen dafür so klar wie damals. Der real existierende Dreiviertelsozialismus der vorhergehenden Jahre hatte es geschafft, unser Land in vielerlei Hinsicht zum Schlusslicht zu machen. Mit einer Steuerpolitik, die die Grenze zu Raub und Diebstahl längst überschritten hatte, grassierenden Verordnungen, einer Überreglementierung bis tief in das Privatleben der Bürger hinein, seinem Kümmern um Dinge, die den Staat schlicht nichts angehen, dem Geldhinauswerfen für die Rettung einer Währung, die nicht zu retten war, und den astronomischen Summen, die dafür in ein kaputtes System gepumpt wurden, der Rettung des Klimas, das ohnehin tut, was es will, ganz egal, wie viele Steuern ersonnen werden, der Rettung aller Pleiteregionen dieser Welt via „Sozialimperialismus“ und einer aus den Fugen geratenen Einwanderungspolitik, die jedem lebenslange Alimentierung versprach, der nur laut genug „Money, Money, Money“ schrie, war unser soziales Schlaraffenland nun definitiv in der Unfinanzierbarkeit angekommen. Was die Situation noch verschärfte, war die weit verbreitete und eifrig geschürte Industriefeindlichkeit, die im Kern nichts anderes war als das Ignorieren der Wissenschaft. Das medienwirksame Enteignungsgeschwätz einflussreicher Sozialisten, die Klimahysterie aufgepeitschter, dauerdemonstrierender Schulschwänzer und die Zerstörungslust völlig enthemmter Jugendlicher taten ihr Übriges.

Neu waren solche Erscheinungen nicht, denn Extremisten rüttelten eigentlich seit jeher an den Grundfesten unserer Zivilisation. Ebenso war es auch schon immer die Masche der Sozialisten, sich zu diesem Zweck mit Kindern zu verbünden, deren Unreife sie ausnützen konnten und die in ihrer Radikalität jeden Kompromiss für gewöhnlich als Verrat an der Sache ansehen. Früher nannten sie ihre jugendlichen Manövriermassen Komsomolzen, Hitlerjugend, Sokoln, FDJ oder die bilderstürmenden Horden Maos. In unserer Zeit waren es die dressierten, völlig staatsgläubigen „Neohippies“. Der typische moderne „Revoluzzer“ war ein 18-jähriger Schülersprecher, in der Regel aus wohlhabendem Hause, die Eltern für gewöhnlich Akademiker der Geisteswissenschaften. Seine Ausrüstung zum Sturz des bürgerlichen Systems, das ihm bisher ein überaus sorgenfreies Dasein bescherte, bestand aus völliger Ahnungslosigkeit in allen geschichtlichen, politischen und wirtschaftlichen Dingen, dem neuesten Handy in der Tasche, dem „Coffee to go“-Pappbecher in der Hand und einem hipp frisierten Kopf voll von schöngeistigen Idealen, Utopien und ausgemachten Idiotien. Anders als sein Vorbild der 60er- und 70er Jahre verfügte er über einen bestenfalls rudimentären Allgemeinbildungsstand. Was beim Alten geblieben zu sein schien, war eine eher unausgegorene sozialistische Grundeinstellung, die auch dieser Generation den unerschütterlichen Glauben verlieh, erfolgreicher Obstanbau bestünde nicht etwa in kluger Planung und harter Arbeit, sondern lediglich im heftigen Schütteln der Bäume.

Um die politisch bewussten Revoluzzer-Mädchen war es auch nicht besser bestellt. Tolles Outfit, coole Klamotte – Model meets Konsumkritik. Alle Vorzüge der westlichen Zivilisation genießend, ließen sie Industrie-Bashing und zivilisationskritischen Unsinn vom Stapel, als wären es Beauty-Tipps. Kaum dem Teenie-Alter entwachsen, glaubten sie nicht nur zu wissen, wie die Welt funktioniert, sondern ebenso, wie sie funktionieren sollte – nämlich wie ein Ponyhof, auf dem sie als Prinzessin Kommandos geben dürfen. Krakeelen und wütend mit den Füßen aufstampfen genügt!

Auch der starke Hang Jugendlicher, egal welchen Geschlechts, zur Klugscheißerei war keine neue Erscheinung. Neu waren lediglich die große Aufmerksamkeit, die man ihnen zuteilwerden ließ, und die riesige Bühne, die man ihnen zur Auslebung ihres leidenschaftlichen Exhibitionismus bereitstellte. Natürlich dauerte es nicht lange und die Mächtigen verstanden, dass die Herabsetzung des Wahlalters einen wesentlichen Beitrag zu ihrem Machterhalt leisten könnte.

Zur Errichtung eines totalitären Staates gehören nicht nur diejenigen, die den unstillbaren Drang zum Kommandieren in sich verspüren, sondern auch jene, die sich kommandieren lassen! Der britische Schriftsteller Aldous Leonard Huxley prophezeite eine zukünftige „wissenschaftliche Weltdiktatur“: „Die Menschen werden ihre Knechtschaft lieben!“ Ich neigte stets dazu, dies für unwahrscheinlich zu halten, und dachte unwillkürlich, dass dieser Visionär nicht umsonst als wichtigster Vertreter des utopischen Romans gilt und das Wort „Utopia“ schließlich nichts anderes bedeutet als „Nirgendwo“. Ich rechnete fest damit, dass diese Dystopie niemals Wirklichkeit werden würde.

Doch sie bewahrheitete sich vor unser aller Augen. Solche Metamorphosen beginnen zwar stets im Kleinen, untermalt mit wohlfeilen moralischen Floskeln, die der Anästhesie dienen, doch wenn man aus der Narkose erwacht, ist es zu spät. Wir machten mittlerweile alles mit, was uns von oben aufoktroyiert wurde. Wir akzeptierten jede noch so freche Steuer- und Zwangsgebührenerhöhung, jede Enteignung, jede Bevormundung, jede Gängelung, jede Beleidigung, jede Beschimpfung aus Berufspolitikerkreisen, jede schulmeisterliche Belehrung durch Leute, die auf dem privaten Arbeitsmarkt keinen Fuß auf den Boden kriegen würden und deshalb von Diebstahl und organisiertem Parasitentum leben mussten. Wir schluckten jede Verdrehung, jede Lüge aus systemkonformen Redaktionsstuben. Sogar das größte Verbrechen, die Zwangsimpfung gegen das absichtlich dramatisierte Virusproblem, ließen wir uns gefallen, abgesehen von ein paar wenigen, die sich weigerten und anfangs bereit waren, bis zum Äußersten zu gehen. Doch ihr Widerstand zerbrach an den massiven Drohungen und Sanktionen des Staates, und auch ihnen wurde der Impfstoff am Ende verabreicht. Wir nahmen jede Einschränkung verbriefter Bürgerrechte, die Missachtung unserer Verfassung und die Abschaffung elementarer Grundrechte klaglos hin. Und viele, ja, allzu viele taten dies trotz des offensichtlichen Unrechts sogar ausgesprochen gerne.

Ich kannte aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis einige, die einem Weniger an bürgerlichen Freiheitsrechten und einem Mehr an staatlicher Bevormundung durchaus positiv gegenüberstanden. Da gab es zum Beispiel Paul und Paula. Paul war ehrlich, fleißig und von einer Zielstrebigkeit, die beinahe an Verbissenheit grenzte. Ich sage das ohne kritischen Unterton, denn durch diese Charaktereigenschaften, gepaart mit einer glücklichen Erbschaft und der großzügigen Unterstützung der Schwiegereltern, hatte er es schließlich zum Ingenieur, einem finanziell sorgenfreien Leben, einer funktionierenden Ehe und zwei gelungenen intelligenten Kindern gebracht.

Seine Frau Paula war Beamtin und, wie es sich für Damen des gehobenen Mittelstandes gehörte, überzeugte Grüne mit ausgeprägtem Weltgewissen. Sie trank nur Bio-Kaffee mit Fairtrade-Zertifikat, gepflückt von fröhlichen kranken- und rentenversicherten Menschen, die sich in ihrer reichlich bemessenen Freizeit um elternlose Orang-Utan-Babys kümmern. Auf Paulas Tisch kam nur Nahrung aus garantiert ökologischem Anbau. Vegetarierin war sie nicht – beziehungsweise nicht mehr. Sie hatte es zwar versucht, scheiterte aber nach eigener Aussage am Widerstand ihres Ehemannes und der Kinder. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass sie die fleischlose Lebensweise nicht ungern aufgab. Ab und an ein saftiges Steak war eben auch für Paula verlockend. Allerdings musste das Fleisch von glücklichen freilaufenden Rindern stammen, aufgewachsen unter der liebevollen Fürsorge eines sympathischen Biobauern, der seinem Vieh noch Namen gab. Daher zählte Paula sich selbst nicht zu den „Tiermördern“ der unteren Bevölkerungsschichten, die ihr „Fabrikfleisch“ gedankenlos im Billigdiscounter für ein Zehntel jenes Preises kauften, den Paula für ihr Luxussteak im etwa 30 Kilometer entfernten Biohof mit hauseigener Schlachterei bereit war hinzublättern. Und das tat sie sehr gerne, denn ihre Fleischlieferanten waren keine Nummern aus industrieller Produktion, sondern beinahe schon Persönlichkeiten, die für Paula fast genauso gerne starben wie sie lebten, und das alles, weil Paula, im Gegensatz zum Großteil des Volkes, ein ganzheitliches Gewissen und ein ausgewogenes Karma hatte und es sich auch leisten konnte.

Als Paula noch Vegetarierin war, fand sie die Idee eines staatlich verordneten „Veggie Days“ ganz toll. Auf meine Frage hin, ob sie wirklich möchte, dass der Staat erwachsenen Bürgern das Essen vorschreibt, lautete ihre Antwort: „Ja klar! Die Leute sind ja zu blöd, sich vernünftig zu ernähren!“ Nach Paulas Dafürhalten waren die Leute auch zu blöd, die Segnungen der offenen Grenzen und die damit verbundene Globalisierung unseres Sozialsystems richtig würdigen zu können. Reale Probleme, die aus der Politik der sperrangelweit geöffneten Türen resultierten, wie das Vermüllen unserer Städte, die starke Tendenz zu Brutalisierung und Randale, das Entstehen von No-go-Areas und der Kontrollverlust an vielen staatlichen Schulen existierten für Paula nicht. Wie auch, denn sie lebte ja auf dem noch ruhigen und friedlichen Land, im eigenen Haus, gelegen in traumhafter Umgebung. Ihre Kinder besuchten eine Privatschule, deren Kosten in etwa dem Nettolohn jener Normalbürger entsprachen, die von Paula gerne mit den Prädikaten „Wutbürger“, „Rassisten“, „Rechtsextreme“ und „Ausländerhasser“ belegt wurden.

Paul war im Grunde der gutmütige Trottel, der jeden noch so abstrusen Gedanken seiner Gattin zur Weltrettung schweigend mittrug. Früher fuhr er sportlich aufgemotzte Karren, die gut und gerne 25 Liter auf 100 Kilometer verputzten. Als Familienvater begnügte er sich mit einem SUV der gehobenen Mittelklasse, mit dem er oder seine Frau die „Kids“ dann lebhaft in der Gegend herumkutschierte – zum Judo-Kurs, in den Reitstall, zu Kinderpartys oder zu den damals sehr angesagten „Fridays for Future“-Events, dem von Lehrern und Politikern geförderten Schule-Schwänzen „für eine gerechtere Welt“.

Das allgemeine Mittragen gewisser Ideen, die man den Leuten regelmäßig als Rettung in letzter Minute vor inflationär verkündeten Katastrophen verkaufte und die für gewöhnlich in weiterer Einschränkung individueller Freiheitsrechte mündeten – dieses allgemeine, bereitwillige Mittragen diktatorischer Maßnahmen war es, das uns die Freiheit kostete. Freiheit im Tausch gegen angebliches Gemeinwohl. Es war auch zum „Wohle der Gemeinschaft“, klaglos eine Maskenpflicht zu akzeptieren und zu einem Teil unserer Kultur werden zu lassen. Da half es nichts, dass angesehene Mediziner sowohl die Gefährlichkeit des Virus als auch den Nutzen von Atemmasken anzweifelten. Solche „Querulanten“ wurden von Nichtmedizinern pauschal als Verschwörungstheoretiker und „Virusleugner“ gebrandmarkt und regelrecht kriminalisiert. Die Aufklärungsvideos, mit denen sie an die Öffentlichkeit traten, wurden wegen „Unangemessenheit“ gelöscht. Angemessen waren nur noch die von der Regierung und dem Establishment autorisierten Positionen. Vorher gefragte Fachleute wurden ihrer Posten enthoben, kaltgestellt und ins wissenschaftliche Abseits gedrängt und wirtschaftlich ruiniert.

So erging es seit geraumer Zeit allen Kritikern linker Ideen und staatlicher Maßnahmen, was im Grunde immer dasselbe war. Bürger, die der organisierten illegalen Masseneinwanderung ablehnend gegenüberstanden, wurden als „islamophob, modernisierungsskeptisch, menschenfeindlich, herzlos, rassistisch und faschistisch“ diffamiert. Jeder, der sich nicht von organisierter Panikmache anstecken ließ, war „Klimaleugner“ und gehörte eigentlich bestraft. All das fand unter dem rasenden Applaus jener „Demokraten“ statt, die andere Meinungen offenbar nur unter körperlichen Schmerzen ertragen konnten und die glaubten, Demokratie bedeute die Durchsetzung ihrer eigenen Überzeugungen – und sei es gegen den Willen der Mehrheit. Massenhaft schwangen sich Bürger zu Staatsbütteln auf und verfolgten beinahe leidenschaftlich jeden Kritiker staatlicher Ideen, Programme und Aktionen oder gingen Mitbürger schon massiv wegen einer verrutschten Atemschutzmaske an.

Ich bezweifle, dass es die Mehrheit war, die den Marsch in den allgegenwärtigen Obrigkeitsstaat wirklich wollte. Aber es war definitiv die Mehrheit, die nichts, absolut gar nichts dagegen unternahm, sondern die Entwicklung sogar noch begünstigte. Und dann war es geschehen. Es war nun Fakt. Realität. Der lange „Kampf“ um die Köpfe und Seelen der Menschen begann Früchte zu tragen. Der Schwertarm der Vernunft am geschundenen Körper der Freiheit erlahmte, wurde kraftlos und Göttin Libertas sank zu Boden und erlag ihren zahlreichen Wunden. Über ihr breitbeinig der Triumphator, der Leviathan, der den Rechtsstaat ablösende Linksstaat und um die Szenerie herum das Volk, die das Schauspiel teils mit Schrecken, teils mit Faszination und Bewunderung, ja sogar mit Entzücken betrachtete. Was die Erschrockenen befürchteten und die Claqueure nicht wahrhaben wollten: Der sozialistische Ares verbeugte sich nicht vor dem Volk, denn er hatte die Freiheit keineswegs für das Volk getötet, sondern ausschließlich für seine eigenen Zwecke. Das Volk nämlich sollte von nun an für jenes Ungetüm ackern und schuften, von dessen Thronbesteigung es gerade Zeuge wurde. Ausgenommen waren jene, die sich zu gegenseitigem Nutzen mit der neuen Macht verbrüderten und kollaborierten, denn diese wurden aus den Taschen der bald rechtlosen Bürger reichlich belohnt.

An allen Dreh- und Angelpunkten saß nun einer, der sein geistiges Zuhause in den zahllosen Varianten autoritärer Weltsicht gefunden hatte. Nicht nur sämtliche Parlamente wurden von dieser Spezies dominiert, nein, auch Redaktionsstuben, Kindergärten, Schulen, Universitäten, Ämter, Gerichte, ja sogar Verfassungsgerichte waren nun Spielfelder zum Austoben jener Gesellschaftsentwürfe, die alle denselben Kanon sangen: Zentralismus, Etatismus, Antikapitalismus, Gesinnungsdiktat, Zensur, Schikanen gegen Dissidenten und die feste Installierung einer Elite, für deren „Künste“ in einer freien Gesellschaft niemand, der noch bei Verstand ist, auch nur einen Cent ausgeben würde.

Sie teilten die gutbezahlten Jobs unter ihresgleichen auf. Wer nicht auf Linie war, was sehr schnell herausgefunden werden konnte, bekam keine Anstellung in staatlichen Einrichtungen. Sie gaben es zwar nicht zu und sie sagten es einem auch nicht offen ins Gesicht, aber wer mit regierungs- und ideologiekritischen Strömungen sympathisierte, auch wenn dies viele Jahre zurücklag, wurde als Bewerber mit großer Wahrscheinlichkeit abgelehnt. Analysiert wurde hierfür auch das Kaufverhalten von Bewerbern, was für den Staat wegen der Transparenz im Internet und der Rundum-Digitalisierung ein Leichtes war. Wer beispielsweise Bücher unliebsamer Autoren, regierungskritische Magazine und Zeitungen bestellte und sogenannte „desinformative“ Online-Portale besuchte, hatte nicht die geringste Chance, eine lukrative Anstellung beim Staat zu ergattern. Solche gutbezahlten Arbeitsplätze waren prinzipiell für Freunde des Systems reserviert.

In höheren Kreisen überschütteten sie sich gegenseitig mit Orden, Auszeichnungen, Preisen und Preisgeldern für außerordentliche Leistungen im Dienst von „Freiheit und Demokratie“, während der einfache Bürger sich in einem Hamsterrad gefangen sah, kaum Aussicht hatte, je auf einen grünen Zweig zu kommen, und sich von früh bis spät abmühen musste, um die ständig steigenden Lebenshaltungskosten und Abgaben aufbringen zu können. Je offenbarer dieser orchestrierte Raubzug wurde, desto schärfer wurden die staatlichen Repressalien gegen das zunehmend unzufriedene Volk. Diesem dämmerte allmählich, dass es zur Geisel in einem stickigen Kastensystem wurde und fortan zu lebenslanger Schufterei verdammt war – nicht mehr für den eigenen Wohlstand und das eigene Glück oder jenes seiner Liebsten, denn dazu blieb kaum etwas übrig, sondern für den Luxus einer parasitären politischen Oberschicht, die ihre fürstliche Bewirtung mit immer restriktiveren Vorschriften, Verordnungen, Gesetzen und Maßnahmen quittierte, die nicht nur die letzten Reste der Freiheit eliminierten, sondern am Ende auch den verbliebenen Rudimenten des freien Marktes den Garaus machten.

Vielleicht hätte man besser beizeiten den Anfängen wehren sollen! Im Großen wie im Kleinen. Vielleicht hätte man energisch intervenieren sollen, als selbsternannte Experten und in Parlamente gelangte Dauerstudenten der Sozial-, Politik- und Genderwissenschaften, die in ihrem Leben nie einer produktiven Arbeit nachgingen, davon sprachen, dass der Kapitalismus, also die Vertragsfreiheit unter erwachsenen Menschen der Grund allen Übels und die Lösung aller Probleme die Kontrolle einiger weniger über alle anderen seien! Eventuell hätten wir einschreiten müssen, als linksradikale Organisationen begannen, an Schulen vor Kindern zu dozieren. Unter Umständen wäre es angebracht gewesen, Politiker, Lehrer und Schuldirektoren ins Gebet zu nehmen und ihnen klarzumachen, dass man keine kommunistischen Halunken dulde, die die Seelen unserer Kinder mit marxistischem Unsinn vergiften. Vielleicht hätten wir das Konterfei von Roland Baader auf T-Shirts drucken sollen, anstatt das des Vergewaltigers und Massenmörders Che Guevara! Eventuell wäre es gut für die geistige Verfassung unseres Nachwuchses gewesen, im Unterricht mehr von Ayn Rand zu hören anstatt von Rosa Luxemburg, mehr über das Lebenswerk eines Friedrich August von Hayek und eines Ludwig von Mises zu erfahren, anstatt unentwegt die Schriften des verlogenen Salonkommunisten Bertolt Brecht zu analysieren, der seine sozialistisch-gesellschaftskritischen Weisheiten bar jedes marktwirtschaftlichen Grundlagenwissens vornehmlich in seinem schönen teuren Landhaus mit Seeblick verfasste. Vielleicht hätten unseren Kindern etwas mehr klassische Bildung und das Besinnen auf die freiheitlichen Tugenden unseres Volkes gutgetan anstelle von „Fuck you Goethe“ und dem ewigen Kotau vor dem Werteverfall, der permanent mit Liberalisierung verwechselt wurde! Vielleicht wäre Widerstand vonnöten gewesen, als Extremisten anfingen, Statuen von Marx und Lenin aufzustellen, nur um Freiheit und Demokratie vor den Augen der Öffentlichkeit zu verhöhnen.

Ja – vielleicht! Aber wir haben uns nicht gewehrt, sondern vielmehr jene schändlich im Stich gelassen, die es versuchten. Es kam, wie es kommen musste. Binnen weniger Jahre verfiel unser Land zu einem sozialistischen „Failed State“, garniert mit teilweise importierter Chaosaffinität. Offizielle Erklärung für den Zusammenbruch waren, wie konnte es anders sein, die Sabotage durch den Kapitalismus (obwohl von diesem kaum noch etwas übrig war) und natürlich die angebliche Pandemie und ihre Folgen. Täglich wurden uns Bilder von sich stapelnden Särgen vor Krematorien und immer höhere Infektionszahlen präsentiert. Ein paar mutige Journalisten deckten auf, dass viele Bilder und Zahlen gefälscht, manipuliert oder schlicht gelogen waren. Doch diese Stimmen verstummten bald, denn zu groß waren die Repressalien, denen Kritiker und sogar deren Familien ausgesetzt waren.

Am Ende funktionierte beinahe nichts mehr, außer die staatlichen Unterdrückungsmechanismen gegen das Volk und die Versorgung der Herrschenden und ihrer Günstlinge. Entziehen, etwa durch Flucht, konnte man sich diesem Horror nicht, denn auch das wichtigste Moment der Freiheit, das Bargeld, hatten wir preisgegeben. Dies war nötig, um, wie man uns versicherte, die Mafia, Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, die Verbreitung von Viruserkrankungen und sonstige Übel wirksam bekämpfen zu können. In Wahrheit ging es von Anfang an darum, uns vollständig zu kontrollieren. Bald wusste der Staat ganz genau, wer was wann wo gekauft und wer wem welche Dienstleistung erbracht hatte. Noch bevor man protestieren konnte, waren die Steuern für jede noch so kleine Transaktion bereits vom Konto abgebucht. Wer Einspruch einlegte, bekam automatisierte Antwortschreiben. Vor Gericht hatten nur sehr wenige Erfolg, wenn sie sich gegen offensichtliche Ungerechtigkeiten des Staates wehren wollten, denn der Beklagte war ja gleichzeitig Richter. Die Gesetze wurden nach und nach vollständig und unangreifbar den Bedürfnissen des Staates, der Verwaltung und der herrschenden Elite angepasst.

Das gesamte Leben der Menschen wurde nun durch den Staat beurteilt. Die Regierung führte ein Punktesystem ein. Jeder hatte ein Bürgerkonto, auf dem Punkte angesammelt werden konnten oder abgezogen wurden. Je nachdem, was man kaufte, verkaufte, was man tat oder unterließ, bei welchen Medien man sich informierte, in welchen Gruppen, Organisationen und Vereinen man aktiv war – alles wurde quasi in Gut oder Schlecht unterteilt und mit Boni oder Mali vergütet. Wer beispielsweise zuckerhaltige Lebensmittel konsumierte, bekam Mali. Mit dem Kauf von Fleisch, vorausgesetzt, man konnte es sich noch leisten, handelte man sich sogar eine ganze Menge Mali ein. Wer die bereits erwähnten „desinformativen“ Nachrichtenportale besuchte oder einen Film sah, der von der zentralen Kulturkammer als „minderwertig“ eingestuft wurde, bekam Mali. Wer einen Verein unterstützte oder für eine Firma arbeitete, die als „unsozial“ gebrandmarkt war, bekam Mali. „Unsozial“ waren alle Vereine und Firmen, denen vom Staat nicht das Prädikat „sozial“ verliehen wurde. Wer an einer Demonstration teilnahm, die sich gegen den Staat oder eine seiner Maßnahmen richtete, bekam Mali. Hersteller von angeblich „gesellschaftsschädigenden“ Produkten wurden sowohl mit Mali als auch mit höheren Steuern sanktioniert.

Finanzstarke Unternehmen hatten die Möglichkeit, sich aus der Negativbewertung durch den Staat herauszukaufen, indem sie massiv bestimmte soziale Organisationen subventionierten. Jene, die dies nicht konnten, gingen unweigerlich pleite, weil die Kunden, die keine Mali riskieren wollten, ausblieben und die Strafabgaben zu hoch wurden.

Wer vegane Lebensmittel kaufte, bekam Boni. Wer in „sozialen“ Geschäften Kunde war, wurde ebenfalls mit Pluspunkten belohnt. Wer in „sozialen“ Berufen tätig war, hatte einen monatlich neu aufgestockten Grundbetrag an Punkten zur Verfügung, auch ohne „soziales Einkaufsverhalten“. Zu solchen Berufen zählten alle Arbeitsplätze, die vom Staat als „sozial“ klassifiziert wurden oder vom Staat, also durch Steuergelder, bezahlt wurden. Vor allem Angestellte des gesamten Erziehungs- und Bildungsbereichs – in Horten, Schulen, Universitäten – genossen erhebliche Privilegien im Punkteverteilungssystem. Dort Beschäftigte wurden bei unerwünschtem Verhalten mit weniger Mali bestraft, denn sie arbeiteten ja bereits hauptberuflich für das Gemeinwohl.

Auf einer Chipkarte wurde der entsprechende Punktestand gespeichert. Diese Karte musste man stets bei sich tragen, denn anhand der gesammelten Daten ergaben sich Eintrittspreise für Museen, Theater, Kinos, Schwimmbäder und Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel. Ohne Karte wurden Zugangs- und Nutzungsrecht verwehrt.

Ein negatives Punktekonto brachte handfeste Nachteile mit sich. Wer ins Punkteminus rutschte, musste sich zusätzlich die Einstufung in eine höhere Steuerklasse gefallen lassen. Bürger konnten ihren Punktestand jedoch durch unbezahlte gemeinnützige Arbeit aufbessern. Sie nannten es den „Ehrenamts-Bonus“. Dem Besitzer eines gut gefüllten Sozialkontos gestand der Staat mehr Kontingent an rationierten Gütern wie Strom, Wasser und Reisemeilen zu. Überstiegen die Boni ein gewisses Maß, waren der Zutritt zu nahezu allen öffentlichen Einrichtungen kostenlos, die Kontingente großzügiger, die Steuern niedriger.

Das staatliche Belohnungs- und Bestrafungssystem hatte durchschlagende Wirkung, alle „Probleme“ lösten sich sozusagen von selbst. System- oder Regierungskritik bedeuteten zwar nicht Gefängnis oder Schlimmeres, aber sie führten zum wirtschaftlichen Ruin der Querulanten. Das genügte.

Bald gab es für den Staat fast nichts mehr zu zensieren und zu verfolgen, weil Journalisten, Wissenschaftler, Professoren, Lehrer und die Bürger sich quasi selbst und gegenseitig überwachten, kritisierten und denunzierten. Medien machten nun „freiwillig“ Propaganda für „die Idee“, entweder aus Überzeugung – journalistische Neutralität war ja längst einem wohlfeilen Haltungsjournalismus gewichen – oder aus Angst vor negativer Bewertung und wohl auch in der Hoffnung, das Label „sozial“ ergattern zu können.

Trotz aller Willfährigkeit und Kollaboration bestand das Leben der Menschen bald nur noch aus fruchtloser Mühsal. Die Versprechungen von Gleichheit, Gerechtigkeit, Fairness und allumfassender Glückseligkeit waren das, was sie immer waren – hohle Phrasen. Die vielbeschworene „Gerechtigkeit“ war nichts weiter als die ewige Ausplünderung aller Leistungsfähigen und Fleißigen, um ein bodenloses Fass mit dem Namen „Gleichheit“ zu füllen. Aber der Zauberer zog das versprochene Kaninchen nie aus dem Hut, sondern fuchtelte nur mit den Armen und vertröstete die Zuschauer jeden Tag auf den kommenden Tag. Der Staat hatte es mit seiner Allmacht und Verfügungsgewalt über das Eigentum der Bürger und damit über deren Arbeitskraft geschafft, jedes echte Engagement zu ersticken. Dort, wo früher private Unternehmer für ihre Produkte warben, prangten nun Durchhalteparolen und die pseudomoralischen Floskeln einer Regierung, die sich zunehmend schwertat, die offensichtliche Nacktheit des Kaisers zu kaschieren.

Die Erinnerung an bessere Zeiten aber waren noch lebendig. Die Bürger begannen zu begreifen, dass jene glücklicheren Tage ein wesentliches Merkmal hatten – der Staat war damals nicht derart allgegenwärtig wie zu Zeiten der „neuen Normalität“. Damals überfiel der Staat die Menschen nicht permanent mit seinen Plänen, Maßnahmen, Verordnungen, Ideen und Idiotien, die uns jetzt vom Aufwachen bis zum Einschlafen beschäftigten. Es war damals nicht der Staat, der unsere Geschicke von der Wiege bis zur Bahre bestimmte. Es war damals nicht der Staat, der für privaten wirtschaftlichen Erfolg, den beruflichen Werdegang oder für persönliches Glück des Einzelnen verantwortlich war. Damals war es nicht der Staat, der wesentlich lenkte, wer Erfolg im Leben hatte und wer nicht.

Es waren zu jenen vergleichsweise unbeschwerten Tagen Intelligenz, Fleiß, Beständigkeit, Beharrlichkeit, Verstand, Ehrlichkeit oder einfach nur Glück, also ganz private Attribute freier Bürger, die das Wohl oder Wehe des Einzelnen begünstigten. Dieses Bewusstsein begann zu wachsen und gleichzeitig die Wut über das, was sich die Obrigkeit mittlerweile gegen das Volk und gegen die Freiheit herausnahm, nur um im Ergebnis das Leben aller, außer dem seiner Funktionäre versteht sich, wesentlich mühsamer und am Ende sogar unerträglich zu machen.

Es war keine blutige Revolution, kein infernalischer Aufstand, kein moderner Danton, es war eine junge Frau, die schließlich die Wende brachte. Sie stand eine Weile in der Mitte eines großen Platzes, in irgendeiner Stadt unseres Landes, und sie bewegte sich nicht. Dann nahm sie ihre Atemschutzmaske ab, hob sie in die Höhe und zündete sie mit einem Feuerzeug an. Sie ließ das „Ding“, das zum ultimativen Symbol der Angepasstheit, der Unterwerfung, der Unterdrückung durch den allmächtigen Erziehungsstaat geworden war, einfach in Flammen aufgehen. Zuerst wurde sie kaum beachtet, doch dann blieben Passanten stehen, und es bildete sich allmählich eine Menschentraube um die Frau, die bald nur noch die verkohlten Reste der Maske an ihrem ausgestreckten Arm exponierte.

Einige beschimpften sie, nannten sie verantwortungslos und wollten die Umstehenden mit ihrer Empörung anstecken, was allerdings nur von mäßigem Erfolg gekrönt war. Die meisten starrten nur gebannt auf die Rebellin in ihrer Mitte. Es dauerte kaum fünf Minuten und ein paar Uniformierte drängten sich durch die Menge der Schaulustigen, redeten einige Zeit auf die regungslose Frau ein, um sie dann schließlich abzuführen. Die Ansammlung löste sich ganz nach Vorschrift auf und alles ging wieder seinen geregelten Gang.

Doch die Aktion schien Eindruck hinterlassen zu haben, denn trotz des Versuchs von öffentlicher Seite, das Vorkommnis totzuschweigen, fand die Tat in den Tagen darauf Nachahmer. Erst war es ein alter Mann, dann zwei Studenten, dann eine fünfköpfige Gruppe von Schülern – doch dann legten Hunderte und bald Zehntausende den Mundschutz ab und zeigten in aller Öffentlichkeit ihre flammende Entschlossenheit zum Widerstand.

Nach anfänglichen, eher halbherzigen Versuchen zu regulieren, kapitulierte die Staatsmacht. Polizisten weigerten sich, einzuschreiten. Mehr noch: Auch sie trugen, bis auf ein paar „Hundertprozentige“, keine Masken mehr. Beamte hörten auf, die Schwarzmärkte zu bekämpfen, die zwangsläufig, quasi aus Notwehr heraus, immer dann entstehen, wenn der Staat in die natürlichen Kreisläufe des Handels eingreift. Die Schwarzmärkte schlossen, wenn auch nur notdürftig, jene Versorgungslücken, die durch die Eingriffe des Staates geschlagen wurden. Von diesen illegalen Märkten profitierten stets auch Beamte, und so war ihre neue Tatenlosigkeit lediglich der längst überfällige Tribut an die Realität. Das System aus Zuckerbrot und Peitsche verlor schnell an Wirksamkeit. Der Staat büßte seine Macht über die Bürger ein, weil es immer weniger Willige gab, die sein Räderwerk am Laufen hielten.

Etwas erwachte in den Menschen. Es war wie eine Erscheinung, die aus dem Nebel trat – erst schemenhaft, kaum zu erkennen. Aber dann zeigte sich immer deutlicher, dass es die Auferstehung des Menschseins war. Wir erlebten die Reinkarnation der Freiheitsgöttin, die einst brutal erschlagen worden war. Es war, als hätte ein Titan die Fenster geöffnet, und frische Luft durchströmte plötzlich alle Räume. Der bedrückende Mief, in dem unser gesamtes Leben eingebettet war wie in einer bleiernen Kammer, wurde vertrieben und wir konnten nach all den dunklen Jahren endlich wieder atmen, und vor allem: Wir konnten wieder hoffen.

Unmittelbar nach der faktischen Auflösung der Staatsmacht versuchten einige Kriminelle und religiös Motivierte, das entstandene Machtvakuum mit eigenen Vorstellungen und mithilfe des Faustrechtes zu füllen. Es erforderte immense Kraftanstrengungen der Freiheitsfreunde, diesen Putsch zu verhindern.

Doch es gelang, und an die Stelle des alten Regimes trat kein neuer starker Staat, sondern das erste Mal in unserer Geschichte eine wirklich freie Gesellschaft. Man beschloss, dass nur noch wenige Bereiche des öffentlichen Lebens gemeinsam getragen werden sollten. Dazu gehört die Justiz, deren Aufgabe nurmehr darin besteht, die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte und das Eigentum des Einzelnen zu verteidigen, gegen alles und jeden, der diese zu bedrohen sucht – auch gegen einen etwaigen Mehrheitswillen und vor allem gegen den Staat selbst. Dazu gehört auch eine Polizei, die diese Rechte durchsetzt. Und dazu gehört auch die Armee, die dafür sorgt, dass niemand unsere Freiheit von außen bedroht. Alles andere wird seither privat geregelt.

Die Bildung erlebte eine wahre Renaissance. Die Schulen wurden wieder Orte des Lehrens und Lernens. Eltern konnten durch freie Schulwahl wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Unterrichts nehmen. Gute Qualität wurde durch steigende Schülerzahlen und damit steigende Einnahmen honoriert. Die Schulen konkurrierten miteinander. Jährlich wurden von zahlreichen Sponsoren Preise ausgelobt für Literaturwettbewerbe, Mathematik-Contests, Erfinder- und Entwickler-Olympiaden, die Schüler im Namen ihrer Schule gewinnen konnten. Das Interesse war überwältigend, und so manches künftige Talent, so mancher Unternehmer der Zukunft, so manches Genie wurde auf diese Weise entdeckt und gefördert. Für Kinder, deren Eltern sich keine Schule leisten konnten, gab es unzählige freiwillige, aus Bildungsfonds bezahlte Privatlehrer, die in kleinen Nachbarschaftsschulen unterrichteten. Fleißige und talentierte Schüler aus diesen Schulen erhielten Stipendien, die von Unternehmern und soziophilen Bürgern bezahlt wurden. Die Eliten der Zukunft sollten also wieder Leistungseliten sein, die sich durch Können und Fleiß hervortun und nicht durch Ideologie und Systemgehorsam.

Der Großteil der Bürger hatte anfangs große Probleme, sich an diese neue Freiheit zu gewöhnen. Es fehlte einfach das Vorbild einer derart libertären Gesellschaft. Die Sorgen, völlig allein zu stehen und den Herausforderungen nicht gewachsen zu sein, waren groß. Doch es dauerte nicht lange und den meisten Skeptikern wurde klar, dass die Chancen, die sich für jedes Talent, für jeden Fleißigen, für jeden Ideenreichen und für jeden Ehrlichen eröffneten, derart vielfältig waren, dass weder Ursache noch Zeit blieb für Verzweiflung oder Resignation. Einst emigrierte Unternehmer, die sich und ihren Besitz rechtzeitig vor der Raubbürokratie der dunklen Jahre in Sicherheit bringen konnten, kehrten allmählich in ihre alte Heimat zurück. Erst waren es wenige, doch dann, als das anfängliche Misstrauen verflogen war, kamen Tausende. Tausende zusätzliche Ideen, Innovationen, Verbesserungen, Chancen und Perspektiven.

Jeder konnte für sich und seine Nächsten sorgen, und so war bald für jeden gesorgt. Das soziale Gewissen war nun ebenso privatisiert wie beinahe alles andere. Aus diesem einfachen Grund gibt es seither weder frech fordernde Nichtstuer noch parasitäre Eliten und ihre nutzlosen Künste. Unsere neue Gemeinschaft war aber nicht, wie von vielen Seiten befürchtet, mitleidlos oder gleichgültig gegenüber wirklich Hilfsbedürftigen. Wer aus welchen Gründen auch immer nicht für sich oder seine Familie sorgen konnte, dem wurde geholfen – von privaten Initiativen, Nachbarschaftsdiensten, Freiwilligen, Stiftungen, Fonds, philanthropischen Bürgern und nicht zuletzt von den Kirchen, die sich, anstatt um Politik, nun wieder um die Menschen kümmerten. Es war wunderbar zu sehen, wie nicht nur die beinahe erstickte Menschlichkeit wiedererwachte, sondern sich auch die Umgangsformen sozusagen rezivilisierten. Die alte Höflichkeit kehrte wieder und Ritterlichkeit, Verlässlichkeit und Anstand waren fortan keine Seltenheit mehr, sondern eher die Regel.

Natürlich traten trotz alledem abermals Gesellschaftskonstrukteure auf den Plan, die wieder mehr Staat und mehr „Gerechtigkeit“ forderten. Doch es waren und blieben sehr wenige, denn den Leuten war klar, dass es sich bei diesen Genossen eigentlich nur um Leistungsflüchtlinge handelt, die dem Drang nicht widerstehen können, vom Geld, dem Schweiß und der Kraft anderer Leute leben zu wollen, ohne etwas zurückgeben zu müssen. Überdies war das Wort „Staat“ mittlerweile ebenso verpönt, ja beinahe obszön, wie zu Zeiten der Römischen Republik das Wort „König“! Kaum jemand wollte zurückkehren zu den alten überwundenen Zuständen. Sie verstanden nun, dass sie keine staatlichen Funktionäre brauchten, deren Haupttätigkeit darin besteht, ihnen das Leben zusätzlich schwer zu machen, und die dafür noch Gehälter und Pensionen einstreichen, die jeden ehrlichen Arbeiter und Angestellten vor Neid erblassen lassen. Ihnen wurde klar, dass die Wirtschaftskrisen der Vergangenheit keine Konsequenzen des freien Marktes waren, wie man ihnen jedes Mal erzählte, sondern immer durch das Eingreifen des Staates verursacht und verschlimmert wurden. Die Menschen hatten endlich begriffen: Der Staat löst keine Probleme, er ist das Problem! Dieses allgemeine Erwachen des Bewusstseins, dieser Sieg der Wahrheit war das eigentliche Wunder.

Unser Beispiel fand unzählige Nachahmer. Ein Land nach dem anderen kopierte unser Modell, unsere Lebensweise. Dort wo sich Regierungen sträubten, weil Politiker ihre Macht und korrupte Seilschaften ihre Pfründe und ihren unverdienten Luxus behalten wollten, da wehte ihnen der Wind der Freiheit ins Gesicht, der umso stärker wurde, je größer der Widerstand der Diktatoren, Etatisten und Zentralisten war.

All das ahnten wir an jenem Abend vor vielen Jahren, an dem wir uns am Lagerfeuer trafen, noch nicht. Wir tranken, redeten, diskutierten, lachten und gingen erst spät in der Nacht wieder auseinander, als sich unter Donnergrollen schwere Regenwolken über uns zusammenzogen. Angelika sagte noch, den Blick sorgenvoll auf den Himmel gerichtet, dass wohl ein Sturm kommen würde. Keiner von uns konnte sich ausmalen, wie recht sie damit doch hatte.

Die meisten von uns haben sich in all der Zeit und ihren Wirren aus den Augen verloren. Viele meiner Freunde habe ich nie wiedergesehen. Was aus der Frau geworden ist, die damals mit dem Verbrennen ihrer Maske alles ins Rollen brachte und den Grundstein legte für unseren Neuanfang, weiß ich nicht. Als sich die Lage beruhigte und stabilisierte, fing man an, nach ihr zu suchen. Aufrufe in allen Medien, Annoncen in allen Zeitungen, Blättern und Gazetten wurden geschaltet – stets ohne Erfolg. Religiöse glaubten, dass es wohl ein Engel gewesen sein müsse. Romantiker sahen in ihr die Freiheitsgöttin Libertas oder eine moderne Jeanne d´Arc, die auf geheimnisvolle Weise verschwand, ins Elysium entrückte.

Ich glaube, es war nur eine tapfere junge Frau, die das Wichtigste, das Erhabenste, das Edelste zurückforderte, das uns einst von gewissenlosen Verbrechern geraubt worden war – nämlich die natürliche Freiheit des Einzelnen, das eigene Leben selbst gestalten zu können. Ich hoffe, dass es ihr gut geht, dass sie wohlauf ist und dass wir sie nur deshalb nicht finden können, weil sie bescheiden ist, nicht im Mittelpunkt stehen möchte oder einfach den Trubel scheut, den man wohl um sie veranstalten würde. Sicherlich bekäme sie eine Auszeichnung als Heldin der Freiheit, den Roland-Baader-Preis, die Hayek-Medaille, den André-F.-Lichtschlag-Orden am Bande oder alles zusammen!

Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem kleinen Häuschen lebt, umgeben von einem großen Garten, in dem jetzt ihre Enkel spielen, unter einem blauen Himmel und einer warmen Sonne. Ich stelle mir vor, wie sie täglich die Zeitung aufschlägt, schmunzelnd die Artikel über die Suche nach der namenlosen Heldin liest, sich zurücklehnt, einen Schluck Kaffee nimmt und durch das Fenster neben dem Küchentisch den Bienen zusieht, die in den Blüten der Fliederbüsche und Heckenrosen eifrig ihre Arbeit tun. In der Ferne ein Donnergrollen – kein böses Omen, nur ein erfrischendes Sommergewitter – nichts weiter!

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Jul./Aug.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 224.