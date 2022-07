Markt und Schönheit Die Sinnlichkeit des Kapitalismus

15. Juli 2022

Was wir von Argentiniens erfolgreichstem Libertären lernen können

von Max Remke

Javier Milei ist ein kräftig gebauter Wirtschaftswissenschaftler mit wilder Lockenpracht, breitem Gesicht und einer ungemein leidenschaftlichen und aufbrausenden Art zu sprechen. Und er ist der aktuell wohl erfolgreichste Libertäre der Welt. Bei den argentinischen Präsidentschaftswahlen, die 2023 stattfinden werden, liegt er aktuell auf Platz drei in den Umfragen – auf Schlagdistanz zum Zweitplatzierten. Für ein Land, das seit über einem halben Jahrhundert von Peronisten (die lokale Sozialismus-Spielart) dominiert wird, ist das eine unglaubliche Leistung.

Was also treibt Milei – was macht ihn so feurig, was so fesselnd? Ich denke, es ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass er ein argumentativ sattelfester Libertärer ist, sondern liegt auch daran, dass er im Kapitalismus etwas entdeckt, das hierzulande oft verloren geht: die Schönheit, die Ästhetik, die Sinnlichkeit. „Schaut euch New York an, schaut euch Kuba an!“, dröhnt er mit aufgekratzter Stimme seinem Publikum zu. „Wie sahen die Gebäude der Sowjetunion aus? Grau, dunkel, fensterlos. Und was hatten wir? Das Guggenheim Museum, das World Trade Center und das Chrysler Building!“

Es ist nur ein kurzer Teil seines TEDx-Talks zur Überlegenheit des Kapitalismus – aber es ist der der emotionale Höhepunkt und lauteste Teil. Eine Darbietung, für die er die gesamte Armreichweite seines Körpers aufbietet – und das gesamte heisere Rollen seiner Rs, wenn es an den Bikini als kapitalistische Errungenschaft geht. Nun möchte ich mich nicht mit der Überlegung aufhalten, ob das nun schon der sprichwörtliche Südländer ist, der sich da offenbart, sondern mit einer sehr viel spannenderen Frage: Warum reden wir nicht darüber?

Schließlich ist unser Alltag voll von der Konsum-Sinnlichkeit des Kapitalismus, von seinem Funkeln, von seiner noblen Eleganz. Warum schreiben wir so wenig über die schnittige Formschönheit der Mercedes-Benz, die silbernen Tropfen gleich über unsere Autobahnen dahinfliegen? Warum würdigen wir so selten die gläsern-leichte Größe der Frankfurter Hochhäuser? Warum schwärmen wir so selten von der eleganten Menüführung und perfekten Verarbeitung unserer iPhones?

Dabei ist der Kapitalismus doch wirklich berauschend schön. Und dabei ist es ganz gleich, ob man nun die florale Opulenz des Jugendstils oder eher die rationale linienklare Strenge des modernen Design-Minimalismus bevorzugt. Nur der Kapitalismus bringt uns den Luxus des Besten, die hochwertige Effizienz des Kosten-Nutzen-Optimiertem und die farbenfrohe Vielfalt der Wahl. Gerade wenn wir dem die farblose Lebensrealität des linken Sozialismus entgegenhalten – Waschbeton-Wohnblocks, davor Waschbeton-Lampen auf Waschbeton-Plattenwegen –, ist das doch für jeden ein verständliches Argument pro Kapitalismus. Gibt es denn etwas Überzeugenderes als die Aufforderung „Schau doch selbst!“?

Doch nein, wir lassen uns wieder die Butter vom Brot nehmen. Vermutlich deshalb, weil wir nicht annähernd so sehr über die Schönheit unseres Systems nachdenken wie über die Gefahren, die von unseren etatistischen Gegnern ausgehen. Und so verlieren wir auch auf jenem Feld, auf dem unser Sieg spielend leicht von der Hand gehen sollte.

Was wird heute als schön betrachtet? Oft ist es doch „Shabby Chic“ und „Used Look“, also eine Ästhetik des heruntergekommenen Verfalls. Auch noch beliebt: der ärmliche Europaletten-Charme aus Berlin Kreuzberg, gerne kombiniert mit der Anmutung eines zugemüllten Bio-Bauernhofs mit Lichterkette. Ich denke, dass dies eine „Schönheit“ für die Klasse der Kulturellen ist, die sich den guten neuen Kram nicht leisten können und dennoch die schönste Wohnung haben wollen – und die dafür, ganz Kulturwissenschaftler, einfach den Begriff der Schönheit auf links drehen.

Wie leicht gehen wir dieser antikapitalistischen Ästhetik in die Falle? Ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn fast hätte ich mich selbst von der vorgeblichen Ästhetik des Heruntergenutzten verführen lassen. Erst Mitte letzter Woche habe ich dann, unter meinen Händen das schwere Schnurren einer Schleifmaschine, im Regen des Sägemehls dem eigenen „Used Look“-Wohnzimmertisch ein Ende bereitet. Jetzt erstrahlt er frisch lackiert, ohne jegliche Spuren jahrelangen Gebrauchs und Regens. Produktivität ist auch eine sinnliche Erfahrung.

Und diese überlegene Sinnlichkeit des Kapitalismus endet ja nicht bei Einrichtung und Handwerk, sie erstreckt sich auch auf Gerüche, Akustik und Haptik. Welch phantastische Auswahl an wohlriechenden Deos, Duschgels, Parfümen steht uns heute zur Auswahl? Wie satt ist der Sound von Sennheiser-Kopfhörern und wie mächtig das erschütternde Grollen von Disco-Boxen? Wie gut fühlen sich iPhone oder BMW-Sitze an? Welche Farbenpracht und Bildqualität bietet uns heute schon der kostenfreie Aldi-Urlaubskatalog?

Selbst bei der intimsten Form der Sinnlichkeit, der Lust, ist der Kapitalismus dem Sozialismus noch um Längen voraus. Der schweißtreibenden und enthemmten Erotik des Rock 'n' Roll setzte das Politbüro den Lipsi entgegen – eine Musik, prüder als der Gemeindegottesdienst. Die DDR kannte keine Beate Uhse und daher auch nicht ihre reichhaltige Welt an Plastikerzeugnissen und Dessous für sie und ihn. Und ich finde, gerade dann, wenn wir in Konkurrenz etwa zu den Linken oder Grünen treten, sollten wir auch darüber reden. Wir sollten sie, die sexuell Progressiven, fragen, wo denn bitte im Sozialismus die Ledermasken mit Hundeohren, das Sexspielzeug und die Latexbekleidung herkamen – sogar noch unter der Bettdecke ist der Kapitalismus sinnlicher.

„Nicht nur haben wir Millionen aus der Armut geholt, nicht nur ist unser System fairer, Nein, wir sind sogar ästhetisch überlegen. Vielen Dank und für die Freiheit verdammt noch mal!“, beendet Javier Milei schließlich seine Rede mit einem kräftigen Wutschrei, verschwitzt und am ganzen Körper zitternd. Recht hat der Mann.

