Geschlechterfrage Über den Unterschied zwischen Biologie und Ideologie

13. Juli 2022

Was im Kopf passiert, muss mit biologischen Tatsachen nicht viel zu tun haben, aber vielleicht mit Freiheitsabbau …

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Es gibt unter Menschen zwei Geschlechter: Mann und Frau. Isso. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Auf der biologischen Ebene, wohlgemerkt.

Auf der Kopfebene hingegen ist natürlich vieles möglich. Dort – in der Selbstwahrnehmung, im Bewusstsein – kann ich mich selbstverständlich „identifizieren“, als was auch immer ich will. Gar kein Problem. Dort kann ich mich zum Beispiel als Transformer identifizieren – Optimus Genderprime, Bumblegender oder Megagendertron, als Heisenbergsches Unschärfegeschlecht, als genderfluider Geschlechtstausendfüßler, als trinärsexueller Geschlechtskrustenaufbrecher oder Pentagendertoniker, ja, dort kann ich ganze Gendersymphonien komponieren, orchestrieren und dirigieren und bislang völlig unbekannte Tonleitern der geschlechtlichen Selbstdefinition nach eigenem Gusto rauf und runter spielen, wie mir gerade der Sinn steht. Holaridugenderdi! Achtes Futur Genderquamperfekt bei Multigeschlechtsaufgang. Ich kann mich sogar als Toaster mit Eisprung identifizieren, wenn ich das will!

Im Kopf. Und nur dort.

Ich verstehe deshalb die ganze Aufregung nicht. Warum sagt eine Universität einen Vortrag einer Biologin ab, nur weil sie auf diesen Umstand hinweisen möchte? Oder fällt das heutzutage auch schon in den „Phänomenbereich“, ist also Nazi? Zugegeben, in der momentanen politogenen Diskussionsklimaerwärmung kann es schon als anstößig empfunden werden, jemanden überhaupt als „Frau“ zu identifizieren. Also gut, Kompromissvorschlag um des lieben Friedens willen: Streiche „Biologin“ und ersetze durch „Biologisierende“.

Diese Biologisierende hatte also geplant, das Marvel-Multigenderversum durch einen Vortrag mit dem Titel „Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht: Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt“ auf repressive präfluide Biobinärfaktenverhältnisse einzuengen. Woraufhin der „Arbeitskreis kritischer Jurist*innen an der Humboldt-Uni Berlin“ zu einer Demonstration aufrief, um „queer- und trans*feindlichen Ideologien“, wie man in solchen Kreisen gerne kreativ robottert, „keine Bühne“ zu bieten. Oder „kein Forum“, whatever. Freilich: Was nun ein Sternchen zwischen „trans“ und „feindlich“ zu suchen hat, statt einfach „queer- und transfeindlich“ zu schreiben, bleibt das Geheimnis der Kritisierenden. Ganz ehrlich und es ist nichts Persönliches: Ich will gar nicht wissen, welche göttliche Eingebung die Juristexe zu diesem sprachrevolutionären Geniestreich bewog. Ich weiß nur so viel: Wehe dem Land, in dem solche Leute die Richterisierenden der Zukunft stellen.

Aber vielleicht wurden sie dabei falsch zitiert? Jedenfalls stammt obige Formulierung aus einem Artikel des Nachrichtenportals der Telekom (t-online). Oder bezogen sich die angehenden Rechtswissenschaftlernden dabei womöglich auf die Website der „Amadeu Antonio Stiftung“? Dort hieß es in einem Beitrag: „Homo- und Trans*feindlichkeit – was ist das?“

Das frage ich mich auch. Was ist das eigentlich: Sprach*feindlichkeit?

Ferner möchte ich auf einen krassen Widerspruch hinweisen: Die Schreibweise „Jurist*innen“ ist ebenfalls fluidum*feindlich, da sie den falschen Eindruck hervorruft, es gebe nur zwei Geschlechter, nämlich Juristen und Juristinnen. Zudem deutet der Doppelpunkt eine Trennung an, wo es gar keine gibt, denn die Geschlechter sind doch im Fluss! Wenn Sie mich fragen, ist so was eindeutig dem extremistischen Phänomenbereich zuzurechnen. Bitte differenziert mehr! Es kann nicht sein, dass ausgerechnet ihr, die ihr euch doch auf die Fähn*innen geschrieben habt, verkrustete Genderstrukturen aufzubrechen, Brücken der Fluidität zu bauen, Soli*darität zu zeigen und Angriffe auf unsere Gender:demokratie abzuwehren, solchem reaktionären Zwiedenken anheimfallt.

Marie-Luise Vollbrecht, so der Name der Biologisierenden, hatte sich zuvor bereits zusammen mit vier Kollegisierenden ins Abseits des Umstrittenen gestellt: In einem Gast*beitrag für die „Welt“ verbreiteten sie die russische Verschwörungstheorie, der Regierungsfunk („Öffentlich:Rechtliche“) würde Kinder unentwegt mit solcher Fluiditätshirnwäsche bombardieren. Womit sie übrigens völlig recht haben. Eigentlich haben solche Inhalte in Kindersendungen nichts verloren, schließlich könnte man die Heranwachsenden ihr Geschlecht und ihre Sexualität ja auch mal selber entdecken lassen, statt ihnen permanent „Wie viele Geschlechter siehst du, Winston?“-Umerziehung angedeihen zu lassen. Aber die Partei, die Partei hat nun mal kein Interesse an mündigen Bürgen. Nicht wirklich. Schließlich macht man das dort bei anderen politischen Themen ja genauso, zum Beispiel beim Klima. Da werden die Kleinsten auch rechtzeitig auf Linie gebracht, weil wir keine Zeit mehr haben.

Springer-Vorstandspudel Döpfner machte dann auch wie gewohnt brav Männchen, „distanzierte“ sich um*gehend vom Gastbeitrag der transskeptischen Biobinärpopulisten und nannte ihn „unterirdisch“. Und? Das macht er doch immer so. Ich darf daran erinnern, dass Döpfi noch vor gar nicht allzu langer Zeit die Volksrepublik Klimakorea doch tatsächlich als das zu bezeichnen wagte, was sie ist, nämlich ein zunehmend totalitärer werdendes Transarbeiter- und Nonbinärbauernparadies. Zack, Shitstorm (von irgendeinem Verband der fleißig Mitdenkenden). Zack, schon bricht Mattes beim Zurückrudern alle olympischen Rekorde.

Aus meiner libertären Position heraus: Identifiziert euch, als was ihr wollt. Das ist eure Privatsphäre – geht mich nix an. Schlaft, mit wem ihr wollt. Geht mich auch nix an. Aber hört bitte auf, mich mit eurem Selbstbild ständig penetrieren zu wollen. So was nennt sich versuchte Vergewaltigung. Das gilt erst recht für den lieben Mainstream, der mir das Genderzeug tagaus, tagein um die Ohren prügelt. Und lasst verdammt noch mal die Finger von den Kindern. Das grenzt nicht nur an ideologischen Kindesmissbrauch, das ist es tatsächlich. Ich habe nicht das allergeringste Problem damit, wenn ihr euer Geschlecht aus welchen Gründen auch immer nicht festlegen wollt. Das gibt euch aber nicht das Recht, euch damit allen anderen ständig aufzudrängen. So was ist extrem impertinent und rücksichtslos. Als wäre Deutschland die reinste Homo-Hölle oder hielte für Transsexuelle nur Tantalusqualen bereit. Kommt ihr auch mal wieder runter?

Falls Sie sich jetzt fragen sollten, was das alles mit „Freiheitsabbau“ zu tun haben könnte, wie ich eingangs erwähnt hatte: Wissen Sie, ich habe da so ein krudes Gefühl, dass zwischen der politisch erwünschten und massenmedial propagierten totalen Genderfreiheit (also der im Kopf) und der politisch bedrohten eventuell ein Zusammenhang besteht. Also der realen, die nicht nur im Kopf stattfindet, sondern der biologisch-leiblich ganz konkreten, was das Wohlbefinden der Bürgen betrifft. Könnte es womöglich sein, dass in einer Zeit, in der die Politik mit Einschränkungen, Nötigungen oder geplanten Verboten nur so um sich wirft und die Bürgenden, wie unlängst wieder geschehen, auf härtere und „entbehrungsreiche“ Zeiten einschwört, sie ihnen wenigstens eine Fluchtmöglichkeit ins Gendermetaversum bieten will, damit sie sich weniger unfrei fühlen? Ich frag’ ja nur.

„In Deutschland sollen künftig alle ihr Geschlecht jährlich neu wählen dürfen“, titelte der „Standard“ am 5. Juli. Ganz frei. Danke, sehr gnädig. Dies „erlaubt“ man mir künftig per gesetz-tem „Recht“.

Übrigens, falls Sie sich bei der Lektüre dieses Beitrags über das merkwürdige Geräusch im Hintergrund gewundert haben sollten: Das war das schallende Gelächter der echten Probleme, die derzeit wie ein atomgetriebener Güterzug auf dieses Land zudonnern.

Sollten Sie im Winter also frieren oder sich das eine oder andere Lebensmittel nicht mehr leisten können, ist das nicht schlimm: Machen Sie sich einfach ein paar völlig freie Gedanken darüber, welches Geschlecht Sie nächstes Jahr völlig frei wählen dürfen.

Bis nächste Woche.