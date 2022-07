Der Nanny-Staat Versicherungen und das Problem mit der Verantwortungsabtretung

09. Juli 2022

Sollten freiheitsliebende Menschen für ihr Handeln nicht selbst einstehen?

von Manuel Maggio

Sind Sie versichert? Ich bin es – und das nicht zu knapp. Neben den Klassikern wie Haftpflicht- und Hausratversicherung besitze ich zum Beispiel noch eine Unfallversicherung, und genau diese hat mich zum Nachdenken angeregt. Ich möchte eine Frage in den Raum stellen und abschließend meine Gedanken dazu preisgeben. Tragen Versicherungen dazu bei, dass sich eine Gesellschaft immer mehr von der direkten Verantwortung verabschiedet und sie es somit verlernt, für eigenes Handeln auch Verantwortung zu tragen?

Ich bin kein Feind des Konzeptes einer Versicherung – ganz und gar nicht. Aber ich bin dazu bereit, auch vermeintliche Errungenschaften aufs Neue zu überdenken und deren Auswirkungen auf mich als Mensch und Teil einer Gesellschaft zu prüfen.

Nun aber zurück zu meiner Unfallversicherung. Ich hatte da eine Werbebroschüre im Briefkasten, darauf ein Motorradfahrer und entsprechende Werbebotschaften. Ich hatte mich mit 38 Jahren dazu entschlossen, das Downhill-Mountainbiken zu beginnen. Nach einem ersten Bruch meines Ellenbogengelenks war mir klar, dass dieser Sport auch zu weiteren Verletzungen führen könnte – Extremsport halt; da mache ich mir nichts vor. Kann ich es mir als Selbständiger leisten, mich beim Sport zu verletzen und dann eventuell beruflich auszufallen? Die Antwort lag klar auf der Hand: Nein, kann ich mir nicht. Das Risiko und auch der mögliche Schaden sind da enorm, und somit ist das eher ein unvorteilhaftes Hobby. Ich bin auch keine zwanzig Jahre mehr, was man vor allem bei Stürzen sehr schnell merkt.

Ich hatte damals noch keine Ahnung, was so eine Unfallversicherung alles versichert, und ging eigentlich davon aus, ein solcher Unfall beim Downhill-Biken wäre derart fahrlässig, dass er kaum Bestandteil des Versicherungsschutzes sein könnte, oder? Weit gefehlt. Das Beratungsgespräch ergab Folgendes: Jeder Unfall, bei dem ich mich verletze, ist Teil des Unfallschutzes – Egal, wie doof, egal, wie leichtsinnig dieser Unfall auch zustande kommt. Ich dachte mir: Cool, sogar Dummheit ist versicherbar. Die Krönung war aber dann die Aussage, dass selbst dann, wenn ich betrunken Auto führe und es zu einem Unfall käme, bei dem ich mir zum Beispiel ein Bein bräche, der Versicherungsschutz greifen würde.

Ich habe die Versicherung dann direkt abgeschlossen und, wie es der Zufall will, stürzte ich bei unserem nächsten Bike-Ausflug und brach mir wieder den Ellenbogen. Diesmal aber so, dass er geschraubt werden musste. Finanziell war das mit der OP und dem Krankhaus für mich ein enormer Ausfall, aber nach einem Jahr kam dann ein schöner Betrag von der Versicherung auf mein Konto. Ist daran jetzt generell etwas auszusetzen? Ich denke nicht, nur kann ich für mich sagen: Ich habe mein Verhalten etwas verändert, da ich nun eben darauf vertraute, nun, im Falle eines Falles, abgesichert zu sein.

Mir geht es auch nicht um das eine Modell der Unfallversicherung, auch wenn mich der Umfang des Schutzes vor Dummheit schon beeindruckt hat. Nein, mir geht es generell um die Möglichkeit, sich gegen und für alles abzusichern und damit das eigene Gefühl für Verantwortung zu verlieren.

Auf der einen Seite sehe ich als Individuum natürlich die Vorteile für mich selbst – aber ist das Versicherungs-Schlaraffenland nicht auch ein Teil des Nanny-Staates, den wir als freiheitsliebende Menschen eigentlich ablehnen?

Ich stehe da selbst zwischen den Stühlen und kenne natürlich die Konzepte der Versicherungsagenturen in einer Privatrechtsgesellschaft. Aber was hat das dann noch mit aufrichtigen Menschen zu tun, die für ihr Handeln einstehen und das Leben nicht nur als Geschenk, sondern auch als Verantwortung annehmen?

In einer meiner letzten Kolumne habe ich bereits das Problem mit den haftungsbeschränkten juristischen Personen erläutert, und um so mehr ich darüber nachdenke, desto stärker sehe ich auch eine gewisse Parallele, wenn ich an Haftpflichtversicherungen denke. Die Haftung abtreten zu können, bringt Menschen vielleicht auch dazu, sich nicht mehr verantwortungsbewusst zu verhalten. Wenn ich den Bogen noch weiter spanne, könnte ich sogar einen Zusammenhang zwischen dem Verfall des „Gesundheitssystems“ und dem allumfassenden, in meinen Augen sozialistischen Konzept des Versicherungsschutzes einer Krankenkasse herstellen.

Mir scheint dies daher kein Zufall zu sein, genau hier auch eine Versicherungspflicht zu haben, denn dadurch ist der Erhalt der eigenen Gesundheit kein „to do“ auf der eigenen Liste, sondern hat nur noch etwas mit Entscheidungen von Gremien und Versicherungen zu tun.

Abschließend möchte ich daher meine These als Frage formulieren: Ist das Konzept der Abtretung von Haftung und Verantwortung gegen Bezahlung für uns als Menschen beziehungsweise als Gesellschaft förderlich oder wird die Schere zwischen Handlung und Verantwortung dadurch nicht auch etwas größer?