Holzweg-Reset Malthusianismus und Verabsolutierung des materialistischen Wissenschaftsmodells

06. Juli 2022

Der WEF-Hofhistoriker Yuval Noah Harari und seine Widersprüche

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Ist es möglich, eine so umfassende und durchdringende Agenda wie den bereits vielzitierten „Großen Reset“, dessen Umsetzung die Völker der Welt seit zweieinhalb Jahren in rapide beschleunigter beziehungsweise kunstkrisenkatalysierter Form beiwohnen, in wenigen Worten zusammenzufassen? Ja, ist es: Ziel ist die Errichtung einer technokratisch regierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Dabei könnte man es eigentlich schon belassen, aber natürlich fächert sich diese Agenda in viele Gesellschaftsfelder auf, darunter auch in das Bildungswesen und sogar bis hin zum „Gendern“, also dem machtelitären Wunsch nach Herstellung eines vollständig entwurzelten, von allen tradierten Vorstellungen beziehungsweise „Idolen“ befreiten „Knetmenschen“, den man nach eigenem Gusto umformen und dessen Denkinhalte man vorgeben will.

Sonderlich neu sind solche Wünsche und Vorstellungen freilich nicht. Eine der berühmtesten Schriften in dieser Hinsicht ist Francis Bacons „The New Atlantis“, erschienen 1627, in dem er eine ebensolche mit mathematischer Präzision durchgestaltete technokratische Gesellschaft schildert, die von – heute würde man sagen – „Experten“ regiert wird. In ihr ist so gut wie jede Tätigkeit planmäßig am Reißbrett von „Fachleuten“ konzipiert worden – zum „Besten“ der Gesellschaft, zur maximalen Steigerung des „Gemeinwohls“ –, um es auf den Nenner zu bringen.

Der „Große Reset“, das „Build Back Better“, die „vierte industrielle Revolution“ und der damit eng verknüpfte „Transhumanismus“, also die Verschmelzung von Mensch und Maschine beziehungsweise die Augmentierung des Ersteren durch Technik, folgen nicht nur solchen technokratischen Utopien, sondern – was den „besseren Rückbau“ betrifft, der wiederum im Wesentlichen auf das „postindustrielle Nullwachstumstheorem“ des „Club of Rome“ aus den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts zurückgeht, auch der Malthusianischen Philosophie, also einem misanthropischen Weltbild, demzufolge die Weltbevölkerung auf einem „erträglichen“ Maß gehalten werden müsse, nötigenfalls – Thomas Malthus ließ keine Zweifel an seinen Intentionen – durch Methoden der Eugenik, also eine Politik der bewussten Bevölkerungsreduktion. Fragt sich natürlich, welche Zahl an Menschen denn nun angeblich „tragbar“ ist und wie sie eigentlich errechnet wird. Das Malthusianische Modell ist jedenfalls schon widerlegt worden: Malthus postulierte, dass menschliche Populationen mehr oder weniger exponentiell wüchsen, während die Nahrungsversorgung dieser Dynamik nicht schritthalten könne, weshalb man einschreiten müsse, um Erstere „einzudämmen“.

Ein weiterer wichtiger Aspekt vor allem des Transhumanismus ist das Wissenschaftsmodell, auf dem er aufbaut – nämlich auf demjenigen einer rigoros materialistischen Form von Wissenschaft, die im Menschen nicht mehr erkennen will als eine zufällig zusammengewürfelte Anhäufung von Atomen und Molekülen, eine, vereinfacht ausgedrückt, „Laune der Evolution“ ohne tieferen Sinn, eine „biologische Maschine“. Dieses materialistisch-mechanistische Modell ist aber nicht Ultima Ratio. Es ist durchaus diskussionswürdig. Studiert man die Texte des Weltwirtschaftsforums, so wird man darin aber keine anderslautenden Auffassungen finden. Da der Mensch nur eine biochemische Maschine und sein Gehirn ein „biologischer Computer“ ist – warum sollte man nicht daran „herumschrauben“ dürfen, so wie man es schließlich auch an anderen Maschinen tut?

Dr. Tal Zaks, Chief Medical Officer des Pharmaunternehmens Moderna, das bekanntlich einen der sogenannten Covid-„Impfstoffe“ herstellt, sagte einmal auf einer Podiumsdiskussion, man habe dank der mRNA-Technologie nun die Methoden an der Hand, um, Zitat, „die Software des Lebens zu hacken“. Zaks: „In jeder Zelle gibt es dieses Ding, das Boten-RNA oder kurz mRNA genannt wird, das die kritischen Informationen von der DNA in unseren Genen an das Protein überträgt, das wirklich der Stoff ist, aus dem wir alle gemacht sind. Das ist die entscheidende Information, die bestimmt, was die Zelle tun wird. Wir stellen uns das also wie ein Betriebssystem vor.“

Yuval Noah Harari, der „Hofhistoriker“ des WEF, äußerte sich ähnlich: „Aber bald werden zumindest einige Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, systematisch alle Menschen zu hacken. Wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir keine geheimnisvollen Seelen mehr sind. Wir sind jetzt hackbare Tiere.“

Der Beweis für Hararis Annahme muss natürlich erst noch erbracht werden: Allein die Möglichkeit, Menschen „hacken“ zu können, kann nicht einfach gleichgesetzt werden mit der Aufdeckung sämtlicher Geheimnisse über seinen Organismus. Sagt wer? Bis heute streiten sich zum Beispiel ziemlich kluge Köpfe darüber, woher das Bewusstsein des Menschen eigentlich kommt. Die materialistisch-reduktionistische Sicht, laut der es einfach nur das Produkt elektrischer Impulse im neuronalen Netzwerk des Hirns sei und mehr nicht, wurde bereits in der Vergangenheit von einigen der namhaftesten Wissenschaftler angezweifelt. Hier ist noch kein „endgültiger“ Beweis erbracht worden. Man darf denjenigen Sozial- und Geningenieuren, die ihren heutigen Wissensstand für das Ende der Fahnenstange halten und glauben, man könne Menschen vollumfänglich auf ihre biochemischen und neuroelektrischen Prozesse reduzieren, gewiss eine satte Portion Hybris und auch mangelnde Demut vorwerfen. Als wäre der Mensch in seiner organismischen Komplexität schon zu 100 Prozent verstanden. Weiß Gott, welche Folgen eine genetische Manipulation – ein „Hacking“ – in einem seiner „Teilsysteme“ auf das Gesamtsystem zeitigen wird. Als wäre die – siehe Zaks – „Software des Lebens“ eine Art „Open Source Code“, der völlig frei zugänglich und einsehbar wäre.

Harari warnt zuweilen vor solchen Entwicklungen, andererseits begrüßte er – was widersprüchlich ist – viele Politiken, die den genannten Agenden zuarbeiten. Ein ehemaliger Direktor des „Club of Rome“, Dennis Lynn Meadows, träumte von einer „intelligenten Diktatur“, dem, was Huxley die „wissenschaftliche Diktatur“ nannte und die derzeit vor unser aller Augen aufgebaut werden soll. Zu seinen Lebzeiten gab es die zur Umsetzung eines solchen Systems nötigen Mittel noch nicht – heute schon.

Harari: „In der Vergangenheit wollten viele Tyrannen und Regierungen dies tun, aber niemand verstand die Virologie gut genug, und niemand hatte genug Rechenleistung und Daten, um Millionen von Menschen zu hacken. Weder die Gestapo noch der KGB konnten das tun. Die Überwachungstechnologie gab uns die Mittel an die Hand, um Millionen von Menschen gegen ihren Willen auf viel effektivere Weise zu kontrollieren. Und diese Werkzeuge wiederum werden nun in die ganze Welt exportiert. Dies ist also nur ein Beispiel dafür, wie die neue Technologie das geopolitische Gleichgewicht der Macht verändert, sei es auf regionaler oder globaler Ebene.“

Mit Blick auf die „Corona-Krise“ spricht Harari – vermutlich eher ungewollt – etwas an, das sehr viele Menschen mittlerweile vermuten; und dies zu Recht, wie ich behaupte: „Wenn die Menschen in ein paar Jahrzehnten auf die Covid-Krise zurückblicken, werden sie sich vielleicht daran erinnern, dass dies der Moment war, in dem alles digital wurde, der Moment, in dem alles überwacht wurde, der Moment, in dem wir uns damit einverstanden erklärten, ständig überwacht zu werden, nicht nur in autoritären Regimen, sondern auch in Demokratien, und vielleicht am wichtigsten von allen, der Moment, in dem die Überwachung begann, unter die Haut zu gehen.“

Ich würde es eher so formulieren: Sie war der Moment, in dem alles digital werden und eine „panoptische Gesellschaft“ aufgebaut werden sollte, beschleunigt durch eben diese – zumindest so viel steht fest – keineswegs rein „natürliche“ Krise, sondern künstlich aufgebauscht durch massive statistische Fälschungen, manipulierte Zahlen, falsch verwendete PCR-Tests, eine durch die WHO geänderte Pandemiedefinition und sogar eine Änderung der Definition des Impfens (!) sowie eine massenmedial inszenierte und mit stets neu erfundenen Horrormeldungen über X angebliche Varianten künstlich aufrechterhaltene Dauerangst- und Bedrohungskulisse. Ich hatte in früheren Artikeln zur Thematik darüber berichtet und entsprechendes Beweismaterial vorgelegt. Oder wie Prof. Dr. Thomas Fühner vom KRH-Klinikum in Hannover in einem ARD-Interview sagte: „Wenn wir nicht wüssten, dass es diese Pandemie gibt – zumindest aus der Krankenhaussicht darauf –, würde uns da nicht viel auffallen.“ Eben.

Der kleine Schlenker sei mir erlaubt, denn ich durfte eine ähnliche Erfahrung machen, und zwar ganz persönlich: Im Mai 2020 musste ich wegen eines Problems mit der Gallenblase mitten in der Nacht notoperiert werden. Am Tag meiner Entlassung aus dem Krankenhaus sagte der Chefarzt der Klinik, der mich auch operiert hatte, wortwörtlich zu mir: „Wissen Sie, wir wurden ja von der Politik angehalten, möglichst viele Betten freizuhalten wegen der Pandemie-Welle … einer Welle, die nie kam …“.

Harari setzte sogar noch einen drauf, als er dies mehr oder weniger ganz unverhohlen aussprach: „Covid ist von entscheidender Bedeutung, weil es die Menschen davon überzeugt, die totale biometrische Überwachung zu akzeptieren und zu legitimieren. Wenn wir diese Epidemie stoppen wollen, müssen wir nicht nur die Menschen überwachen, sondern auch das, was unter ihrer Haut passiert, ihre Körpertemperatur […] Ich bin nicht gegen die Überwachung, sie ist ein wichtiges Instrument, vor allem zur Bekämpfung von Epidemien. Die Frage ist nur, wer sie durchführt und wie. Wenn man das einem Sicherheitsdienst überlässt, ist das extrem gefährlich.“

Wem sollte es dann überlassen werden? Politikern. Kein Scherz. Das empfiehlt Harari. Allerdings nicht nur, sondern – Achtung: Unterraschung – einer „unabhängigen“ globalen Gesundheitsorganisation. Wie zum Beispiel der WHO? Von der bereits nachgewiesen wurde, dass sie gründlich korrumpiert ist? Ich habe den eklatanten Widerspruch hervorgehoben: Das Grundgerüst eines solchen globalen Seuchenbekämpfungssystems existiert bereits in Form der Weltgesundheitsorganisation“, so Harari, „und mehrerer anderer Institutionen. Aber die Budgets, die dieses System unterstützen, sind dürftig, und es hat fast keine politischen Zähne. Wir müssen dieses System mit mehr politischem Gewicht und viel mehr Geld ausstatten,damit es nicht völlig von den Launen eigennütziger Politiker abhängig ist. Wie bereits erwähnt, glaube ich nicht, dass nicht gewählte Experten damit beauftragt werden sollten, wichtige politische Entscheidungen zu treffen. Das sollte den Politikern vorbehalten bleiben. Aber eine Art unabhängige globale Gesundheitsbehörde wäre die ideale Plattform, um medizinische Daten zu sammeln, potenzielle Gefahren zu überwachen, Alarm zu schlagen und Forschung und Entwicklung zu lenken.“

Der krasse Widerspruch, der sich hier auftut, muss nicht erläutert werden. Wie will man denn jemals sicherstellen, dass auch die „Richtigen“ in entsprechende Ämter gelangen? Wer kontrolliert denn die Kontrolleure? Und so weiter und so fort. Diese Problematik ist bis zum Überdruss durchdiskutiert worden und die Geschichte hat mehrfach schlüssig gezeigt, dass es immer wieder mit Korruption und Nepotismus endet – so wie derzeit auch in der WHO. Harari stolpert in seiner Argumentation über sich selbst. Und nicht nur das, denn obendrein verschweigt er – oder weiß es vielleicht wirklich nicht besser –, dass man im Weltwirtschaftsforum, für das er arbeitet, laut Originalzitat seines Direktors, Klaus Schwab, „sehr stolz darauf“ ist, „die Parlamente zu durchdringen“ (!). Mit der Liste der unzähligen „Young Global Leaders“ des WEF in vielen Ländern, darunter übrigens auch eine Deutsche namens Annalena Baerbock (es ist jedoch reiner Zufall, dass sie genau die Art von Politik bewirbt und betreibt, die den Agenden des WEF dient …), könnte man mittlerweile ein halbes Buch füllen.

In anderen Äußerungen Hararis scheinen Malthusianische Aspekte auf: „Auch hier denke ich, dass die größte Frage in Wirtschaft und Politik der kommenden Jahrzehnte sein wird, was man mit all diesen nutzlosen Menschen macht […] Das Problem ist eher die Langeweile und die Frage, was man mit ihnen machen soll und wie sie einen Sinn im Leben finden können, wenn sie im Grunde bedeutungslos und wertlos sind […]“

Haben Sie schon genug? Tut mir leid, ich muss Sie noch etwas länger foltern: „Ich denke, am besten wäre zurzeit eine Kombination aus Drogen und Computerspielen als Lösung für [die meisten]. Es ist bereits passiert […] Ich glaube nicht, dass die Massen, selbst wenn sie sich irgendwie organisieren, eine große Chance haben […] Das, worüber wir jetzt sprechen, ist wie eine zweite industrielle Revolution, aber das Produkt wird diesmal nicht aus Textilien, Maschinen, Fahrzeugen oder sogar Waffen bestehen. Das Produkt wird diesmal der Mensch selbst sein […] Nach Tausenden von Jahren, in denen Menschen die Herrscher der Welt waren, werden sich Autorität und Macht von den Menschen auf Computer verlagern, und die meisten Menschen werden wirtschaftlich nutzlos und politisch machtlos sein. Schon heute zeichnet sich die Entstehung einer neuen Klasse von Menschen ab, der Klasse der Nutzlosen. So wie die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts die neue Arbeiterklasse, das Proletariat, geschaffen hat, so beginnt nun die Revolution der künstlichen Intelligenz, die Klasse der Nutzlosen zu schaffen. […] Vielleicht ist die ultimative Bestimmung des Homo sapiens, einfach nur Konsument zu sein. Man braucht den Menschen für nichts, außer als Verbraucher …“ (zitiert nach dem Artikel „Anatomie eines Philanthropathen: Träume von Demozid und Diktatur, Teil 2: Herunterladbare digitale Diktaturen“, Margaret Anna Alice, deutsche Übersetzung aller drei Teile auf meiner Website verfügbar).

Kann es angesichts solcher Aussagen noch verwundern, wenn das WEF Artikel auf seiner Website veröffentlicht, in denen Lesern nahegelegt wird, ein gutes Leben müsse vielleicht gar nicht glücklich sein oder eine Bedeutung haben. Die Schlagzeile des Artikels lautete tatsächlich: „Psychologists Say a Good Life Doesn’t Have to Be Happy, or Even Meaningful“ („Psychologen sagen, ein gutes Leben braucht nicht glücklich oder gar bedeutungsvoll zu sein“).

Im Lichte des von Harari angesprochenen „Nutzens“, was Krisen wie Covid-19 betrifft, um politische Ziele durchzusetzen, mutet folgende Äußerung seinerseits fast schon als Drohung an: „Es ist kein extrem tödlicher Virus, es ist nicht der Schwarze Tod, und sehen Sie sich an, was er in der Welt anrichtet. Versuchen Sie also einmal zu überlegen, welche Auswirkungen ein viel größeres Problem wie der Klimawandel haben wird. Auch konzeptionell zeigt es, dass […] man Dinge in großem Umfang ändern kann. Nochmals, man kann alle Flüge stoppen. Man kann ganze Länder abriegeln. Das kann man tatsächlich tun, und das Leben geht in gewisser Weise weiter. Und das macht uns vielleicht offener für radikale Ideen, wie wir auch mit dem Klimawandel umgehen können.“

Oder wie Klaus Schwab sagte: „Die Pandemie stellt eine seltene, aber enge Gelegenheit dar, über unsere Welt nachzudenken, sie neu zu denken und neu zu gestalten.“

Man soll eine „gute“ Krise schließlich nie ungenutzt verstreichen lassen. Das glaubt auch Harari: „In dieser Zeit der Krise muss man der Wissenschaft folgen. Es wird oft gesagt, dass man eine gute Krise niemals ungenutzt lassen sollte, weil eine Krise eine Gelegenheit ist, auch gute Reformen durchzuführen, denen die Menschen in normalen Zeiten niemals zustimmen würden.“

Und noch ein Widerspruch. Denn wenn diese Reformen doch angeblich „gut“ sind, warum sollten Menschen ihnen ihre Zustimmung dann verweigern? Es hängt eben von der Definition ab: Gut für wen? Für die Menschen oder eine elitistische Klasse selbsternannter Weltenlenker, die das große und rein zufällige „Glück“ hatten, vom Zufall eine Pandemie geschenkt zu bekommen, die sie für ihre Pläne zur technokratischen „Transformation“ der Welt optimal nutzen können …

Mattias Desmet schrieb in „The Psychology of Totalitarianism“ – und ich glaube, der Auszug fasst das ganze Problem der Technokraten sehr gut zusammen: „Der Regulierungswahn, wie er sich in der staatlichen Bürokratie manifestiert, versucht, soziale Interaktionen rational und logisch zu gestalten, indem er sie in vorgefertigte Schablonen presst. In dieser Hinsicht ist der ideale Bürokrat identisch mit einem Computer. Er hält sich strikt an die Logik seines Systems, ohne sich von der Individualität der Menschen, denen er ‚hilft‘, ‚ablenken‘ zu lassen. Aus diesem Grund erzeugt ein bürokratisches System genau die gleiche Frustration wie ein Computer. Wir sind mit einem mechanischen Anderen konfrontiert, der in keiner Weise für unsere Individualität als menschliche Wesen empfänglich ist. Ein Computer ist nicht so sehr ein unfairer oder ungerechter Anderer; er ist ein Anderer, der eine unerbittliche Logik auferlegt … In dieser Hinsicht ähnelt der Computer dem idealen totalitären Führer: Er zwingt der Bevölkerung streng und rücksichtslos seine Logik auf.“

Möglicherweise sind die Pläne der Technokraten ja nur ein heftiger Fall von Projektion: Vielleicht sehen Sie in Menschen nur deshalb „biologische Maschinen“, weil sie selber einem mechanistischen, reduktionistischen, engsichtigen Menschenbild anheimgefallen sind.