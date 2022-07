Vom Opfertod zum Lebensrecht Du sollst nicht morden!

03. Juli 2022

Wiederveröffentlichung: Was heutige Lebensplaner mit vorchristlichen Priestern gemein haben

von Luis Pazos

IVDEA CAPTA – der Schriftzug auf der römischen Sesterze aus dem Jahr 71 nach Christus flankiert den triumphierenden Kaiser Vespasian, ihm zu Füßen personifiziert eine wehklagende Hebräerin das geschlagene Judäa. Die Prägung markierte den vorläufigen Schlusspunkt unter den mit äußerster Brutalität geführten (ersten) Bellum Iudaicum, der die Zerstörung Jerusalems sowie des zweiten Tempels als jüdisches Zentralheiligtum durch die Truppen von Vespasians Sohn Titus nach sich zog und vom jüdisch-römischen Historiker Flavius Josephus in seinem gleichnamigen Werk so umfänglich porträtiert wurde.

Im Gegensatz zu den mannigfaltigen Aufständen innerhalb der weitläufigen Grenzen des Römischen Reichs zeichnete sich der über Jahrzehnte schwelende Konflikt in der Provinz Judäa durch eine Besonderheit aus, die allen anderen bewaffneten Auseinandersetzungen in dieser spezifischen Form komplett abging und mit dem Aufstand der Makkabäer gegen die seleukidischen Besatzer gut zwei Jahrhunderte zuvor einen prominenten Vorgänger vorzuweisen hat: Die Interpretatio Romana respektive Graeca als reichsweite „Methode aneignender Integration“ schlug nicht nur fehl, der angestrebte Religionsfriede erwuchs im Gelobten Land zu einem Religionskrieg, der im Jahr 66 nach Christus der römischen Armee die schwerste militärische Niederlage beibrachte, die diese je in einer aufständischen Provinz hinnehmen musste.

Diese Umstände erklären auch, warum es sich die römische Staatsgewalt selbst nach dem Fall des religiösen, kulturellen und politischen Zentrums des Judentums nicht nehmen ließ, mit enormen Ressourcen die verbliebenen Widerstandsnester zu zerschlagen. Der Feldzug endete erst im Jahr 73/74 nach Christus mit der Erstürmung der Felsenfestung Masada am Toten Meer, nachdem diese über Monate durch die 10. Legion einschließlich zahlreicher Auxiliares, insgesamt knapp 10.000 Soldaten, eingekesselt und belagert worden war. Der schroffe Fels diente den letzten Zeloten, den wesentlichen Trägern der militärischen Widerstandsbewegung, und ihren Familien, in Summe keine 1.000 Personen, als letztes Refugium.

Warum musste die Interpretatio Graeca im zweiten vorchristlichen Jahrhundert ebenso scheitern wie die römische Variante im ersten nachchristlichen Jahrhundert? Während sich im Rest des Römischen Reichs Widerstand überwiegend an materiellen Tatbeständen entlud, herrschte eine bis heute erstaunt zur Kenntnis genommene religiöse Toleranz seitens des Machthabers, die den unterworfenen Völkern zumindest eine Wahrung ihres entsprechenden Erbes erlaubte. Dieser Religionsfriede kann keinesfalls verwundern, handelte es sich doch bei diesem Erbe durchweg um bronzezeitliche Opferkulte, deren personifizierte Planetengötter in einem homogenen Pantheon residierten. Der römische Kult war dem ägyptischen, germanischen, griechischen, keltischen, phönizischen und punischen derart ähnlich, dass sich an ihm allein schlichtweg keine kriegerische Auseinandersetzung entzünden konnte.

Welcher zentrale Glaubenssatz lag all diesen Kultordnungen zugrunde? Es war eine diesseitige Heilslehre, die sich aus dem Blut- respektive Menschenopfer in der Erwartung speiste, die zerstörerischen Launen der kosmischen Akteure im Zaum zu halten, auf dass der „Himmel ihnen ihnen nicht auf den Kopf falle“, wie die Chronisten Alexanders des Großen von einer keltischen Delegation zu berichten wissen; eine Vorstellung, die den Schreibern des makedonischen Feldherrn in keiner Weise fremd ist. Gleiches gilt für deren Praxis des Ganzbrandopfers zu Ehren von Taranis, dem „Herrscher der Himmlischen“, von der unter anderem der griechische Gelehrte Diodor berichtet.

Im Zweistromland ließen indes die kanaanitischen und semitischen Völker ganz analog „ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen“ (Jeremia 32, 35), um den Blutdurst Ascheras, Baals und Molochs zu stillen. Vor diesem Hintergrund kann es dann auch kaum mehr erstaunen, dass der Infantizid, die Tötung lebensunwerter Nachkommen, als verdrängte Konstante gelebter Familienwirklichkeit das Altertum wie ein roter Faden durchzieht und vor allem in Form der Aussetzung bis heute in den klassischen Sagen (Moses, Ödipus, Romulus und Remus) und Volksmärchen (Hänsel und Gretel, Schneewittchen) lebendig geblieben ist. Der Psychohistoriker Lloyd deMause charakterisiert daher die Welt der Antike

als „erfüllt vom Weinen neugeborener Babys, die auf Feldern und Straßen starben, wo sie von ihren Eltern ausgesetzt worden waren, um von Rudeln hungriger Hunde gefressen zu werden“.

Nun stellte aber der unter der Ägide des römischen Zwölftafelgesetzes, das, wie der britische Althistoriker Peter Brunt betont, die Tötung missgebildeter Säuglinge sogar ausdrücklich vorschrieb, aufgewachsene Historiker Tacitus bei den Juden ein absonderliches Verhalten fest, das dem tradierten Recht des pater familias diametral entgegenstand, „denn eines der nachgeborenen Kinder zu töten gilt [ihnen] als Frevel“.

Tatsächlich war das Judentum gegen Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends aus dem gemeinsamen religiös-kulturellen Erbe ausgeschert, ein historisch in seiner Wirkungsmächtigkeit einzigartiger Akt, auf deren Hintergründe der Soziologe Gunnar Heinsohn in seinem bemerkenswerten Buch „Was ist Antisemitismus?“ detailliert eingeht. Den radikalen Paradigmenwechsel vom Opferkult zum Liebesgebot reflektiert in größtmöglicher Verdichtung das Buch Genesis in Kapitel 22 mit der (Nicht-) Opferung Isaaks durch seinen Vater Abraham. Unmissverständlich zementiert der Dekalog mit den ersten fünf Geboten ein Lebens- und Familienrecht, das jeglichem Opferkult den Boden entzog und mit Tötungs- und Fremdvergottungsverbot, Ruhepflicht am Sabbat – dem traditionellen Opfertag – sowie dem Gebot der Nächstenliebe und innerfamiliären Achtung zum konstituierenden Element des Sinaibundes erhoben wurde: Der Jahwe dieses Bundes hat „Lust an der Liebe, und nicht am Opfer“ (Hosea 6, 6). Befolgung und Bruch des Bundes wird folglich auch zum alles beherrschenden Thema im Alten Testament, das an knapp 200 Stellen die stete Gefahr eines Rückfalls sowie die auf dem Fuß folgende Strafe Gottes thematisiert und mit Elia, dem Bezwinger der Baalprophetie, auch namentlich unmittelbar an den Widerstreit um den Eingottglauben anknüpft.

In dieser Tradition fochten zweifelsfrei auch die letzten jüdischen Verteidiger Masadas um das Primat der Lebensheiligkeit, bevor diese Eiferer in aussichtsloser Lage durch kollektiven Suizid einen blutigen Schlussstrich unter den Bellum Iudaicum zogen. Als Ironie des Schicksals verhalf diese Niederlage überhaupt erst dem Nukleus des von den Verlierern mit Vehemenz verteidigten Glaubensbekenntnisses zum universellen Durchbruch. Denn mit der Zerstörung Jerusalems ging auch der Untergang der judenchristlichen Urgemeinde einher, was den Antiochenischen Streit um die Heidenchristenfrage sowie die dem Judentum fremde Missionstätigkeit endgültig entschied. Da das Christentum – das mit dem Kreuzestod Jesu als vollkommenem und daher finalem Opferakt ein ultimatives Heilsversprechen andienen kann – einen Großteil der jüdischen Orthopraxie wie etwa Beschneidung und Speisevorschriften verwarf und mit der Trinitätslehre zudem für außenstehende Betrachter keinen lupenreinen Monotheismus vertrat, wurde dessen Verbreitung, auch und gerade unter hellenistischen Juden, nicht durch das politisch nunmehr vollständig diskreditierte Judentum ausgebremst, während es zugleich das ganz zentrale Liebesgebot alias Opferverbot bewahrte, wie der spätantike Diognetbrief überliefert: „Christen unterscheiden sich von anderen Menschen nicht durch Sprache und Kleidung. Sie heiraten, wie jeder andere auch, sie haben Kinder, jedoch praktizieren sie nicht das Aussetzen neugeborener Babys.“

Dass die junge Kirche schließlich im Zuge der konstantinischen Wende das tradierte Recht des pater familias ebenso zu Fall brachte wie ihre Mission selbst bei barbarischen Völkern auf fruchtbaren Boden fiel, dürfte auch dem Umstand geschuldet sein, dass ihr Wertekanon die Dissonanz aus opferverlangender Kultordnung einerseits, der jeder Elternschaft inhärenten Kindesliebe andererseits, aufzulösen vermochte. Bereits im Jahr 411 vor Christus hat der griechische Dichter Aristophanes dieses Dilemma komödiantisch reflektiert. In seinem Werk „Lysistrata“ schiebt letztlich die körperliche Liebesverweigerung durch die Frauen Athens und Spartas dem (Kriegs-) Opfergang der Jugend einen Riegel vor.

Als zivilisationsprägende Leistung darf dabei gewertet werden, dass die einmal etablierte Kirche mit zelotischer Unnachgiebigkeit ihr Leitprinzip über die Jahrhunderte gegen jedwede Häresie aufrechterhalten hat. Das allen häretischen Bewegungen durchgehend eine gnostisch-lebensfeindliche (und im Kern sozialistische) Stoßrichtung zu eigen war, die neben der Abschaffung der Familie auch Opferrituale propagierte, so etwa die Institution der Endura bei den Katharern, hat der sowjetische Mathematiker Igor Schafarewitsch in seinem vergriffenen Klassiker „Der Todestrieb in der Geschichte“ quellenreich ausgearbeitet.

Konsequenterweise hat auch der aus einer bedeutenden Rabbinerfamilie stammende Karl Marx sein Theoriegebäude, wie Josef Schüßlburner in seinem Buch zur Ideologiegeschichte des Sozialismus („Roter, brauner und grüner Sozialismus“) darlegt, fest im Gnostizismus verankert, dessen nihilistische, daseinsnegierende Weiterentwicklung – hier sei an den Fabianer George Bernard Shaw erinnert, der es für nötig erachtete, gegebenenfalls „eine große Anzahl derjenigen Menschen zu töten, die wir momentan am Leben lassen“ und 1934 anregte, hierzu ein „humanes Gas“ zu entwickeln, das „schnell und schmerzlos tötet“ – in eine kaum mehr zu steigernde Menschenopferpraxis kulminierte. Ebenso wenig kann die frappierende Ähnlichkeit roter, brauner und grüner Heilsexegesen mit den bronzezeitlichen Opferkulten erstaunen, wie auch die analoge Anknüpfung zeitgenössischer Kodizes an das vorkonstantinische Familienrecht mit nunmehr geräuschloser vor- statt nachgeburtlicher Entsorgung (nicht nur) missgebildeter Säuglinge.

Eigentumsrechte, so schreibt Ludwig von Mises in „Liberalismus“, bedürfen der permanenten Verteidigung vor jedweder Verwässerung, um nicht der interventionistischen Sklerose anheimzufallen, was auch dem Schöpfer des Sinaibundes vollauf bewusst war. Das gilt aufgrund der prinzipiellen Nichtheilbarkeit allemal für das urtümlichste aller Eigentumsrechte überhaupt, das Selbsteigentumsrecht und also das Lebensrecht. Ihren Verteidigern sei daher die einstige Eidesformel der israelitischen Rekruten anempfohlen: Shenit Metzadá lo tipol! – Masada darf nie wieder fallen!

