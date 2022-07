Vorsorge für den Katastrophenfall Fit für die Krise …

02. Juli 2022

… oder zu fett für den Fluchtrucksack?

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Neben meinem Artikel zum Thema Vorsorge und Aufrechterhaltung der stabilen Versorgungslage in einer Krise möchte ich heute das Thema körperliche und geistige Fitness als weiteren Baustein zur Krisenvorsorge hinzufügen.

Neben all der Krisenvorbereitung – man muss nur mal sehen, wie viel Werbung bekannte Kanäle auf Telegram für Survival-Gear, meistens vom Kopp-Verlag, posten – wie beispielsweise Schlafsäcke, Zelte und der Notnahrung, vergessen viele oft, dass auch ihr Körper und ihr Geist in einer Krisen-Situation erhöhten Belastungen ausgesetzt ist. Das, was auf uns zukommt, wird ungemütlich und anstrengend, vergleichbar mit einer sportlichen oder geistigen Extrembelastung.

Wenn ich ein Sportler wäre, der sich auf ein Turnier vorbereitete, oder ein Bergsteiger, der sich einen besonderen Gipfel vorgenommen hätte, würde ich mich da auch nur mit Equipment und Informationen vorbereiten? Selbstverständlich würde ich für diese bevorstehende Belastung auch entsprechend trainieren, denn alles andere wäre, etwas derb ausgedrückt, reine Selbstverarsche.

So sehe ich viele, die das Preppen und auch die Krisenvorsorge für sich entdeckt haben, aber vergessen, dass es am Ende nicht nur um die Kisten mit Notnahrung im Keller gehen wird, sondern um das Überstehen einer Krise als Mensch ohne Mangel und Krankheit.

Daher möchte ich Sie heute einladen, neben den ganzen Survival-Produkten auch Zeit, Kraft und Energie in ihren eigenen Körper zu stecken. Ich glaube, der Star- und Insolvenz-Koch Schuhbeck hat einmal gesagt, die Deutschen kippten nur das beste Öl in ihr Auto, aber beim Essen dürfe es gerne das Billigste vom Billigen sein. Du bist, was du isst – da ist schon was Wahres dran. Was nützt einem ein Fluchtrucksack und ein Winterschlafsack, wenn man nach einem Zehn-Kilometer-Fußmarsch keines von beiden mehr tragen kann? Neben der gesunden Ernährung ist natürlich auch körperliche Fitness ein Vorteil, um eine Krise gesund zu überstehen.

Nahrung wird im Zuge der Inflation immer teurer, und somit wäre es eine gute Investition in die Zukunft, sich bereits jetzt von billigem Discounter-Fraß zu verabschieden und dem Körper das zu geben, was er wirklich braucht: Nährstoffe und keine Füllstoffe, damit man sich aufbauen und festigen kann, solange man es sich noch leisten kann.

Runter mit den Pfunden, denn auch die Corona-Fett-Polster wollen umhergetragen werden und verbrauchen jeden Tag Energie, die Sie dem Körper extra zufügen müssen. Da ich alles andere als ein Ernährungsexperte bin, was man auch an meiner kleinen Wampe sehen kann, kann ich Ihnen nur eines empfehlen: Gewöhnen Sie sich billige Fertigprodukte ab und widmen Sie sich wieder mit Freude und Liebe der Zubereitung frischer Lebensmittel.

Fassen wir also zusammen: Bewegung und gesunde Ernährung können maßgeblich zu Ihrem Wohlbefinden im Krisenfall beitragen. Und wenn Sie alte Leiden plagen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sich selbst zu restaurieren und wieder auf Vordermann zu bringen – finden Sie nicht?

Jetzt habe ich mich doch fast ausschließlich mit dem Körper und der damit verbundenen Krisenvorsorge beschäftigt und wäre fast nicht mehr auf die geistige Hygiene zu sprechen gekommen. Hierzu habe ich bereits eine Kolumne geschrieben, daher an dieser Stelle nur ein kurzer Hinweis.

Ich sehe Information als Nahrung des Geistes an und habe daher auch hier eine ähnliche Herangehensweise und konsumiere nur das, was mir guttut, meinen Geist stärkt und mich in die Kraft der Ruhe bringt.

Tägliche Schreckensmeldungen über Kriege und das ewige Aufregen über Fehltritte der Politiker-Kaste gehört da auf keinen Fall dazu, da dies meinen Geist vergiftet, wie es Fast Food mit meinem Körper tut.