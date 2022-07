Abtreibung Ein Kampf um das Selbsteigentum

01. Juli 2022

Über potenzielles Leben, religiöse Argumente und den Etikettenschwindel „Pro-Life“

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Mir scheint, dass wir global in bedrückenden Zeiten leben, wenn es um das Recht des Menschen auf sein eigenes Leben geht – denn das heißt immer auch das Recht eines Menschen auf seinen eigenen Körper. Zuerst hat uns eine globale und irrationale Corona-Panik in diversen Ländern die volle oder Berufsgruppen-Impfpflicht gebracht, nun hat eine irrationale religiöse Panik die Frauen in den USA getroffen, denn vor wenigen Tagen hat dort der Supreme Court über die Abtreibung geurteilt.

Sein Entschluss: Das im Gerichtsprozess Roe versus Wade 1973 verankerte teilweise Recht auf Abtreibung wird aufgehoben; in Zukunft sind Abtreibungen wieder ganz Rechtsfrage der Bundesstaaten. Gerade viele republikanischen Gouverneure und Fraktionen ließen sich dies nicht zweimal sagen und machten sich an das, was Staaten am besten können: strenge Verbote erlassen, die die Freiheit ihrer Bürger einschränken. Damit nähert sich gerade ein beachtlicher Teil der USA ein Stück jenen rückständigen Ländern an, in denen der Islam die Mehrheitsreligion ist.

Hierbei hat der religiöse Anti-Abtreibungszug nicht einmal vor der Libertarian Party haltgemacht – immerhin der drittgrößten Partei des Landes. Dort hatte vor einigen Wochen die sogenannte „Mises Caucus“-Fraktion die Macht übernommen und das Recht auf Abtreibung nach rund einem halben Jahrhundert ersatzlos aus dem Parteiprogramm gestrichen. Das Ergebnis ist nun ein handfester Streit in der Partei: zwischen den bekannten Lagern „Pro-Life“ (staatliches Abtreibungsverbot) und „Pro-Choice“ (kein staatliches Abtreibungsverbot).

Das es hierbei überhaupt Freiheitsfreunde gibt, die sich für ein staatliches Abtreibungsverbot aussprechen, finde ich, vorsichtig formuliert, verwunderlich. Denn was bedeutet ein Abtreibungsverbot? Es bedeutet, dass das Recht eines Zellhaufens (denn ein Embryo, gerade in den ersten Monaten, ist nun mal eindeutig kein ganzer Mensch) über dem Recht eines lebenden Individuums stehen soll.

Ein Abtreibungsverbot bedeutet, einer Frau vorzuschreiben, was sie mit ihrem Selbsteigentum, ihrem Körper zu tun oder zu lassen hat, denn ihr Körper ist schließlich das Stück Eigentum, aus dem nach mehreren kräftezehrenden Monaten ein neuer Mensch hervorgeht. Der Anteil des Mannes ist zwar notwendig, aber verschwindend gering. Er steuert nicht mehr als eine einzige Zelle, ein Spermium bei. Nur zum Vergleich: Bei einem durchschnittlichen Samenerguss werden zwischen 20 und 60 Millionen dieser Zellen freigesetzt.

Was aber sind die Argumente des Lagers pro staatliche Verbote? Ich erkenne vor allem zwei: ein teils säkulares philosophisches Argument, das auf das „Potenzial“ des Zellhaufens, ein voller Mensch zu werden, abstellt und ein rein religiöses Argument. Nehmen wir uns hierbei zuerst das Potenzial vor.

Diese Argumentation funktioniert so: Nein, der Zellhaufen ist noch kein ganzer Mensch, er könnte aber einer werden – und dieses Potenzial, diese Möglichkeit des Werdens wollen wir schützen, wobei dieser Schutz über dem Selbsteigentum der Frau an ihrem eigenen Körper stehen soll. Bauen wir darauf unsere Philosophie auf, kommen wir zu interessanten Ergebnissen. So muss beispielsweise jede vergewaltigte Schwangere das Kind austragen – denn es entscheidet ja das Potenzial, und das ist nicht abhängig davon, ob die Zeugung freiwillig verlief. Jede schwangere 13-Jährige muss das Kind austragen – denn es entscheidet ja das Potenzial und nicht, ob die Mutter selbst als Erziehungsperson geeignet ist. Jede schwangere Frau – selbst, wenn sie dadurch Gesundheitsrisiken ausgesetzt ist –, muss das Kind austragen, denn es entscheidet ja das Potenzial. (Bedenken Sie hier auch, wie hoch ansonsten Libertäre das Recht auf individuelle Risikoabschätzung, etwa bei der Impfung, gewichten.)

Und hier enden die Probleme ja nicht. Wer das Potenzial mittels des Staates schützen will, muss auch sagen, was genau das Potenzial ist, sprich, muss für alle festlegen, was lebenswertes und lebensunwertes Leben ist. Wie sieht es zum Beispiel mit schwersten geistigen Behinderungen aus, die verhindern, dass das Kind jemals allein auch nur überlebensfähig wäre? Ist das jetzt auch das „Potenzial“ oder umfasst das Potenzial nur weitgehend gesunde, also funktionsfähige Menschen?

Eine andere Frage: Wie sieht es aus, wenn die Schwangere sich verantwortungslos verhält – indem sie beispielsweise feiern geht, raucht, trinkt und hierdurch das Risiko einer Fehlgeburt entweder durch Fahrlässigkeit oder sogar absichtlich extrem erhöht? Ist nicht auch das eine Form der Abtreibung, muss also nicht auch hier – konsequent gedacht – das Potenzial geschützt und die mögliche Mutter überwacht und reglementiert werden? Nicht nur das – wäre es nicht sogar fahrlässige Tötung, wenn man die eigene Schwangerschaft nicht bemerkte und dann durch ein solches Verhalten aus Versehen das Ende des Zellhaufens besiegelte? Daher wäre es nur folgerichtig, wenn wir sagten: Auch ungeborenes Leben ist voll schützenswertes menschliches Leben in Potenzialform.

Was aber keine dieser Gedanken beantwortet – und ich kenne (abgesehen von Gott, zu dem wir nun kommen) auch keine Antwort: Warum soll der Zellhaufen höher zu gewichten sein als die individuellen Rechte der Mutter? Warum sollen ein paar in ihrem Körper sich teilende Zellen ihr Selbstbestimmungsrecht, ihr Selbsteigentum außer Kraft setzen?

Die faktische Antwort der meisten Abtreibungsgegner: „Gott will es!“ – aber ist das ein ernstzunehmendes Argument? Und, falls ja, warum sollte dann nur gelten, was der Gott der Bibel will, und nicht der Willen des Gottes des Korans? Oder das, was die japanischen Shinto-Geister wollen? Warum sollten dann Frauen überhaupt groß Rechte haben – der Gott des Korans will das nicht. Auch JHWH aus dem Alten Testament meldet hier Zweifel an.

Ich bin der festen Überzeugung, dass – falls Freiheitsrechte etwas wert sein sollen, wenn wir tatsächlich (und das tun wir üblicherweise hier in diesem Magazin) der Überzeugung sind, dass Freiheitsrechte universell sind und sie in der Natur des Menschen liegen –, wir sie auch aus der Anschauung der Natur heraus begründen müssen, und nicht aus einem jahrhundertelangen Bestseller namens Bibel. Und wir dürfen nicht dulden, dass irgendeine religiöse Gruppe nur aufgrund ihres persönlichen Glaubens das Recht für sich beansprucht, über das Leben anderer zu befinden – weder im Islamischen Staat noch im Mittleren Westen der USA. Und daher sehe ich kein stärkeres Recht des Noch-nicht-aber-vielleicht-Lebens, das vor dem Leben kommt. Und ich halte daher jene Position, die sich „Pro-Life“ nennt, für einen Etikettenschwindel, eben weil bei ihr das menschliche Leben an zweiter Stelle kommt, hinter dem Noch-nicht-Leben.

Ich halte ferner die Konsequenzen dieser Philosophie für unmenschlich. Nicht nur wegen all der endlosen negativen Konsequenzen, die sich aus der Illegalität ergeben, sondern auch dem potenziellen Kind gegenüber. Kinder gehören zu den anspruchsvollsten, schwierigsten und konsequenzenreichsten Entscheidungen des Lebens. Die Verpflichtung, die aus ihnen normalerweise erwächst, währt mindestens 18 Jahre, oft ein Leben lang. Gerade deshalb erscheint es mir das Mindeste, dass Kinder eine bewusste, abgewogene Entscheidung der Mutter sind (und, falls entsprechend vereinbart, des Vaters) und eben kein Unfall, mit dem man jetzt klarzukommen hat.

Ich möchte, dass Kinder deshalb – und gesund – auf die Welt kommen, weil sie von ihrer Mutter gewünscht sind und diese daher alles dafür unternimmt, um die Schwangerschaft zu einem Erfolg zu machen, und eben nicht indifferent ist, feiern geht, säuft und raucht. Ich möchte, dass Menschen nicht ihr Leben opfern müssen, ihre Zukunftsvisionen, Berufswünsche – ja vielleicht sogar ihre langfristigen Familienpläne –, weil ihnen einmal in der Teenagerzeit die Hormone durchgegangen sind. Und ich möchte auch nicht, dass picklige 15-Jährige, die noch nicht mal selber mit ihrem Leben klarkommen, die Verantwortung für einen lebenden Menschen haben, der auf ihre Fürsorge, ihr Vorbild, ihre Führung existenziell angewiesen ist.

Und deshalb ist das neue Urteil in den USA kein Gewinn – kein Gewinn für den Individualismus, kein Gewinn für die Frauen, kein Gewinn für das Eigentum, kein Gewinn für die Freiheit und erst recht kein Gewinn für das Leben der Kinder.