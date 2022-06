Wahres Menschsein G7 und 504 – Worte versus Wirklichkeit

30. Juni 2022

„Zwischen Reden und Tun liegt das Meer“ (italienisches Sprichwort)

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Es kann auf eine schmerzhafte Art heilsam sein, wenn einem, als wär’s ein festsitzendes Pflaster, mit einem Ruck das Herz aus dem Leib gerissen wird. Die Diskrepanz zwischen politischer Realität und der eigenen Lebenswirklichkeit entpuppt sich oft erst in einer solchen Situation als das, was sie ist: die schon fast lächerlich offensichtliche und längst nicht mehr überbrückbare „Leere“ zwischen vollkommen unterschiedlichen Galaxien, die einzig durch die abnehmende Wirkkraft emotionalisierter Worte, Floskeln und billigen Geldes noch miteinander verbunden sind.

Während am vergangenen Wochenende in der einen Galaxie die Politiker und Beamtenheere der G7 für schlappe 170 Millionen Euro auf Schloss Elmau ein „starkes Zeichen“ für beziehungsweise gegen eigentlich alles – Klima, Inflation, Russland, Gesundheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Nachhaltigkeit, Freiheit und so weiter – setzten, brachte ich meine alte Hündin zum Einschläfern. Sie war vor rund sechs Jahren in einem Dorf in der Nähe von Bergerac gefunden und im örtlichen Heim abgeliefert worden. Einen Namen hatte sie keinen – sie war bloß Nummer 504: bis auf die Knochen abgemagert, schätzungsweise zwischen acht und elf Jahre alt, mit panischer Angst vor Menschen und der Aussicht auf Adoption gleich null. Es dauerte einen geschlagenen Monat, bis sie – zitternd zwar, aber immerhin auf ihren eigenen vier Beinen – ins Haus kam. Bis dahin hatte ich sie hineingetragen. Mein Erziehungsziel ab Stunde eins: die Silben ihres Namens kennen und wissen, dass sie nichts Schlechtes bedeuten. Wir haben dieses Ziel dann in den kommenden Jahren dutzendfach getoppt: In der stillen Hartnäckigkeit, die in allem ihre Art war, überwand sie bis zuletzt immer wieder die Grenzen der eigenen Angst und wuchs in ein Vertrauen hinein, mit dem ich nie gerechnet hatte. Wenn es aber etwas gab, das bei ihr nie „zog“, dann waren das Worte: Nur hundertfach wiederholtes, immer gleiches Handeln konnte sie davon überzeugen, dass eine Situation, eine Sache, ein Mensch „gut“ und nicht „böse“ war.

Drüben indes, in der anderen Galaxie, das exakte Gegenteil – ausschließlich dies eine: Worte. Worte, die nicht den Strom für den Betrieb des Teleprompters wert sind, über den sie laufen. Habemus Klimaclub! Im Rahmen der „Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen“ sollen Hunderte von Milliarden für die Verbesserung von Klimaschutz, Gesundheit, Kommunikationstechnologie und Geschlechtergerechtigkeit in Entwicklungs- und Schwellenländer investiert werden. Ein Solarprojekt in Angola für zwei Milliarden ist scheinbar ebenso wichtig für „unsere Zukunft“ wie ein Unterseekabel für den Schnäppchenpreis von 600 Millionen, das Singapur und Frankreich miteinander verbinden soll, für „unsere Freiheit“. Hinter all den blumigen Worten, den Beteuerungen, den Freiheitsbeschwörungen feiert der Korporatismus offiziell fröhliche Urständ und bedeutet für den Bürger nur eines: härter regiert und nachhaltiger „prekarisiert“ zu werden. Irgendwann in der ganzen Zeichen-Setz-Orgie mahnt die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich etwas verschnupft die Inflation an, die hier sei, um zu bleiben. Kurz werden auf den Stirnen von Landesvätern und Führerinnen der freien Welt Sorgenfalten sichtbar. Man gelobt, sie zu bekämpfen – mit denselben Mitteln, die überhaupt zu ihr geführt haben: Noch mehr Wohlstandsvernichtung, noch mehr Freiheitsverlust, noch schnellerer Rückbau. Der wie immer und überall per Video zugeschaltete Präsident der Ukraine – aktuelle Inflation rund 18 Prozent – im Militär-Shirt fordert denn auch mehr Sanktionen gegen Russland, mehr Geld und mehr Waffen zur Verteidigung „unserer Freiheit“, der Klimaminister Deutschlands kommuniziert die Verkürzung seiner Duschzeit (ebenfalls für „unsere Freiheit“) und man ertappt sich dabei, dass man mitten in dieser grotesken Perversion „unserer Werte“ auf ein Stück Normalität, ein Stück Wirklichkeit hofft. Irgendeines. Und sei es die Meldung, der dralle Mann in Pjöngjang habe eine Rakete getestet, wie er das ungeachtet der gerade laufenden „Krise“ oder „Katastrophe“ mit der Zuverlässigkeit eine Schweizer Uhr zu tun pflegt. Denn sehen Sie: All diese Worte haben weder mit Wahrheit noch mit Wirklichkeit zu tun. Verbal wird zwar das planetare Klima gerettet; real werden ganze Ökosysteme und die Grundlage des Wohlstands von Nationen zerstört. Verbal wird die Gesundheit geschützt und Krankheit und Tod gleichermaßen besiegt, real wird das Individuum auf einen Partikel in der Masse eingedampft, seine Freiheit auf die Freiheit seiner Sexualität beschränkt, während der ganze Rest dessen, was einst der Mensch und sein Wesen waren, supranationalen Organismen überantwortet wird. Verbal wird eine offene, gerechte Gesellschaft gestaltet, real werden Kultur, gesellschaftlicher Frieden und Vorsorgesysteme gleichermaßen der Erosion und dem Abbruch preisgegeben. Man kann jedes politische Betätigungsfeld, jede Äußerung an dem Treffen der G7 auf ihren Wahrheits- und Wirklichkeitsgehalt hin abklopfen und man wird in den meisten Fällen und bestenfalls auf Halbwahrheiten treffen. Build Back Better – diesmal soll’s klappen. Und wenn’s haarig wird, steht dann möglicherweise die schnelle Eingreiftruppe der Nato, die von 40.000 auf 300.000 Mann aufgestockt werden soll, zur Friedens- und Freiheitssicherung im Inland bereit.

Gerade vor dem Hintergrund solcher verbal und monetär Amok laufenden Politik ist es gut, an die Endlichkeit all dessen, was ist – man selber, eigene und Politiker-Ideen eingeschlossen –, erinnert zu werden. Es rückt die Dinge gerade. Und es macht deutlich, worauf es ankommt. Es sind nicht Worte. Erst recht nicht Politikerworte. Es ist reales Tun. Und es sind die Menschen um einen herum, die sich in solchen Situationen gerade dadurch auszeichnen, dass sie keiner Worte bedürfen – die etwas wissen von dem Vertrauen, das nur im Tun und nur im Persönlichen wachsen kann. Als ich mit dem Auto vom Tierarzt kam, neben Michèle, der Großmutter des Bauernbetriebs anhielt, die vom Gemüsegarten das Stück Straße zum Haus hinaufging, und ihr sagte, der Hund sei tot, griff sie in ihren Korb und reichte mir mit den Worten, es seien die ersten in diesem Jahr, Zucchetti, Salate und Zwiebeln durchs Fenster. Das war’s. Mehr gab es nicht zu sagen. Stärkere Zeichen braucht kein Mensch.