„Kryptokalypse“ Framing-Kopfstand der Geschichte macht Wettbewerb zunichte

29. Juni 2022

Kinder, Klima, Kryptotrolle, da hilft nur Zentralkontrolle

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Die Überschrift ist nicht ganz akkurat: Eigentlich hätte ich schreiben müssen, dass der Framing-Kopfstand in der „Zeit“ vom 24. Juni („Kryptowährungen: Hilfe, die Kryptokalypse kommt“) dezentralen Wettbewerb zunichtemachen soll. Doch eins nach dem anderen.

Nun könnte man einwenden, das Schüren von Angst und Panik sei doch wirklich nichts Neues. In den letzten zwei Jahren gehörte es schließlich zum Tagesgeschäft der Experten für weiße Folter („Mainstream-Journalisten“), Furcht vor allem Möglichen pandemisch (pun intended) und damit allzu leichtgläubige Menschen psychisch krank zu machen, darunter auch Kinder: nicht nur vor einem Reset-Virus aus dem technokratischen Labor zur Erforschung von Funktionsgewinnen für globale „Transformationen“, sondern auch vor der „Klimakalypse“, beispielsweise. War das unbotmäßig? Keineswegs. Tatsache ist, dass auch psychischer Dauerstress krank machen kann, sogar auf leiblicher Ebene (psychosomatische Ursachen). Ich will gar nicht wissen, wie viele angeblich unter „Long Covid“ leidende Menschen ganz einfach „nur“ müde sind und depressiv wurden, weil sie unentwegt mit Horrormeldungen bombardiert wurden und das nicht mehr verkrafteten.

Doch zurück zum klimatischen Weltuntergang: Dasselbe Blatt, also die „Zeit“, warnte „Lesende“ nämlich zwei Tage zuvor (22. Juni) ganz dezent auch vor unserem lebensvernichtenden Zentralgestirn. Hia sprickt Edgar Wolläß, har har har: „Der Tod kommt bei Sonnenschein“. Der „Green New Deal“-Frosch mit der Klimamaske, sozusagen. Und das alles nur, weil der Sommer genau das bringt, was er eigentlich auch soll: hohe Temperaturen (nein, sie sind nicht signifikant höher als in den Vorjahren). Herr Krauss, Sie schweifen ab! Nein. Es gibt Überschneidungen zwischen beiden Themen, glauben Sie mir. Welche?

Um für ein Weilchen bei der Klimakalypse – zu deren Abwendung wir nur noch wenige Wochen Zeit haben, also kleben Sie sich schon mal auf Straßen und Autobahnen fest oder sprengen Sie Pipelines, das hilft – und der Ausrottung der Menschheit durch Sommerhitze zu bleiben, sei aus dem Artikel zitiert: „An heißen Tagen sterben in Deutschland jedes Jahr Tausende Menschen. Doch die Behörden ignorieren die Katastrophe. Sie wissen nicht einmal, wer bedroht ist.“ Zumindest so viel ist korrekt: Ja, jedes Jahr sterben Menschen durch Sommerhitze. Aus vielerlei Gründen. Doch was ist hier die eigentliche Botschaft? Erster Schlüsselsatz: „Doch die Behörden ignorieren die Katastrophe.“ Mein Gott, jetzt tut doch mal Butter bei die Fische und sprecht es offen aus: Warum den Staat nicht einfach die Bewegungsmuster der Bürgen im Sommer vollständig und lückenlos erfassen lassen? Wo liegt das Problem? Das Geld dafür kann man doch einfach drucken. Wie wär’s mit Klimaschupos, die in unseren Straßen patrouillieren?

Zweiter Schlüsselsatz: „Sie wissen nicht einmal, wer bedroht ist.“ Dabei wäre die Lösung doch so einfach, ich hab’s ja schon gesagt: umfassende Erfassung und Überwachung des Ausgehverhaltens aller Bürgen, vor allem aber eine „Klima-Warnapp“ (die auf der bereits vorhandenen Software für die Corona-Warnapp aufsetzen könnte – praktisch!). ARD und ZDF könnten regelmäßig schon die Kleinsten davor warnen, bei höheren Temperaturen draußen zu spielen, wofür gibt’s denn KiKA? Wenn der Staat schon die Straßen baut, warum nicht gleich klimasichere? Falls es überhaupt noch Kinder gibt. Die „Zeit“ warnt seit geraumer Zeit ja auch davor. Also vor der, überspitzt formuliert, „Kinderkalypse“ – und sie schreibt, dass kinderlose Eltern nicht nur glücklicher seien, sondern auch etwas für Menschen mit Kindern tun („Kinder machen keinen Sinn“, 9. Mail 2022): „Warum sollten nur Kinder einem Frauenleben Sinn verleihen? Das ist so antiquiert wie widerlegbar. Es ist sogar so: Kinderlose Frauen tun Eltern einen riesigen Gefallen.“

Wahrscheinlich wegen Klima und so. So schlösse sich der Kreis ja.

Inwiefern überschneidet sich das nun mit der „Kryptokalypse“? Erstens: Weil es keine gibt. Wenn überhaupt, gibt es natürlich eine Fiatkalypse. Es tut mir wirklich leid, aber wenn sie auf solches Gewäsch stoßen, rufen Sie bitte in Anlehnung an Helge Schneider aus: „Das ist ja Stuhl!“ Es ist 100%iger hochfeiner Schwachsinn. Es stellt Geschichte völlig auf den Kopf. Als könnten ein paar dezentrale Kryptowährungen ein wirklich gesundes, stabiles Geld- und Finanzsystem bedrohen oder gar vernichten.

Das war übrigens ein weiteres Schlüsselwort: dezentral. Geht gar nicht. Für eher zentral orientierte Banker.

Und die wollen bekanntlich sogenannte „digitale Zentralbankwährungen“ einführen, abgekürzt „CBDC“ – inklusiver „totaler Kontrolle“ für die Gottspieler. Kein Wunder also, dass es sie stört, wenn sich Bürgen Alternativen suchen könnten – vor allem solche, die sich ihrem kranken Kontrollwahn entziehen. Für alle, die das Zitat des „General Managers“ der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS), Agustín Carstens, vielleicht noch nicht kennen: „Wir wissen nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein verwendet und wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein verwendet. Der Hauptunterschied zur CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen.“

Boom goes the dynamite: „absolute Kontrolle“. Und sie „werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen“ – sofern es keinen Wettbewerb mehr gibt, keine Alternativen, keine Fluchtmöglichkeiten. Die deshalb natürlich madig gemacht und in Verruf gebracht werden sollen. Ergo: „Kryptokalypse“ (ich will’s ja nicht übertreiben, aber es dürfte wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, bis dezentrale Kryptos eine Erfindung russischer Hacker zur Unterminierung des bestwestlichen Finanzsystems aller ungedeckten Zeiten waren).

Denn nur ein von Zentralbankern zentral kontrolliertes digitales Geld garantiert internationale Sicherheit, Stabilität und Wohlstand.

So wie zum Beispiel die Kriege, die zu finanzieren sie halfen. Die Schuldenberge vergrößerten. Und den Wohlstand weginflationierten.

Erkennen Sie jetzt die Überschneidungspunkte? Geniale Idee: Man könnte doch die Klima-Warnapp auch mit dem persönlichen Konsumverhalten verknüpfen und somit ermitteln, wer zu viel emittiert oder (siehe Verfassungsschutzbericht 2021) zum „Phänomenbereich“ extremistischer Klimawandelschutzgesetzleugner gehört. Naja, und solche Zersetzer des wohlklimatisierten Weltvolkskörpers könnte man dann dank einer CBDC unter „absoluter Kontrolle“ einfach finanziell ausknipsen. Die könnten sich dann kein Internet mehr leisten und ihren kruden Hass auf Staatsratsvorsitzende nicht mehr online streuen. Und klimaschädliche Kinder werden sie sich dann auch nicht mehr leisten können.

Es wird eine wunderschöne neue Welt.

Bis nächste Woche (sofern der Sonnenschein ihr nicht den Tod bringt).