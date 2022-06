Staatliche Herrschaft Wer oder was ist dieser Staat eigentlich?

25. Juni 2022

Über dessen Profiteure und Nutznießer

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Wie ich bereits in meiner Kolumne über Konzept und Wirklichkeit erläutert habe, handelt es sich beim Staat um ein Gedankenkonstrukt. Dieses Konzept existiert, weil Menschen daran glauben und – wie in meiner letzten Kolumne beschrieben – neben der intellektuellen Notwendigkeit auch eine emotionale Bindung entsteht. Dieses fiktive, nicht personifizierte Konstrukt namens Staat ist aber nur die halbe Wahrheit, und ich wurde durch Kommentare angeregt, auch die ausführende Seite des Staates einmal offenzulegen.

Auf der einen Seite haben wir eine Idee, ähnlich jener des Fiatgeldes, die nur dadurch Bestand hat, dass Menschen daran glauben. Auf der anderen Seite möchte ich heute konkret darauf eingehen, wieso wir auch beim Staat von der „ausbeutenden Klasse“ sprechen können, und in diesem Zusammenhang ist das dann alles nicht mehr rein als Konzept zu sehen. Das, was wir heute erfahren können, das, was auf uns wirkt und somit auch Wirklichkeit ist, sind die übergriffigen Handlungen unserer Mitmenschen, die Teil dieses ausbeutenden Systems sind und in der Regel direkt davon profitieren. Es gäbe keinen Staat ohne den Glauben an diese höhere Macht, aber genauso würde es dieses System nicht geben, wenn nicht so viele Menschen dafür arbeiten würden. Die einen lassen sich ausbeuten – aber die anderen lassen keinen Versuch ungenutzt, um mittels des Staates eigene Bedürfnisse und Interessen für sich durchsetzen zu lassen. Eigentlich macht dies jeder Wähler mit seinem Kreuz, in der Hoffnung, der auserwählte Politiker werde durch Gesetze nun mehr den eigenen Ideen einer besseren Welt entsprechen.

Manche wundern sich, wieso ein Staat beziehungsweise eine Regierung wie die aktuelle in Deutschland so viel Zuspruch bekommen kann? Die Frage ist, nach meiner Auffassung, sehr leicht durch den Grad der finanziellen Abhängigkeit einer Gesellschaft erfassbar. Je mehr Menschen direkt von einem System abhängig sind, desto mehr von ihnen werden dieses verteidigen und es garantiert nicht hinterfragen.

Auf die Frage, wo Staat beginnt und wo er aufhört, möchte ich wie folgt antworten: Staat bedeutet Bevormundung. Für mich fängt Staat dort an, wo Eltern die Verantwortung für das Kind abtreten oder im schlimmsten Fall selbst zur Regierung ihrer Kinder mutieren. Und Staat hört da auf, wo alle Fragen des Lebens durch jeden einzelnen Menschen selbst beantwortet werden.

Dank der Lockdown-Politik hat man es ja auch geschafft, noch mehr mittelständische Betriebe in die Abhängigkeit zu treiben. Corona-Hilfspakete waren dafür ein sehr effektives Mittel. Ich möchte nicht wissen, wie viele Unternehmer aus Gastro-, Event- und Tourismusbranche sich mit diesen Hilfen über Wasser gehalten haben und wie vielen von ihnen dieses „Schweigegeld“ bis heute noch die Existenz sichert.

Wer hat sich noch alles eine goldene Nase verdient – seien es Ärzte, die mal eben durch das Impfen ein beachtliches Zusatzeinkommen generieren konnten oder sei es durch Testzentren, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, oder durch das Geschäft mit den Masken und Hygiene-Artikeln und so weiter und so weiter?

Neben diesen neuen Ausuferungen der staatlichen Abhängigkeit gibt es den enormen Verwaltungsapparat und all jene, die ihr Einkommen direkt von der „Verwaltung“ beziehen oder durch staatliche Aufträge und Subventionen indirekt am Tropf der „ausbeutenden Klasse“ hängen, was sie nach meiner Auffassung auch zu einem Teil der Ausbeuter macht.

Und dann haben wir, neben den halben oder teilweise Abhängigen, die komplett vom Wohlfahrtsstaat Abhängigen, wozu leider auch die Alten, die Schwachen und die Kranken zählen. Wie viele wären körperlich oder auch geistig in der Lage, für ihre Existenz zu sorgen, haben sich aber durch eigene Faulheit und die Verlockung, fürs Nichtstun entlohnt zu werden, zu komplett abhängigen und somit ohne Staat nicht überlebensfähigen Menschen entwickelt?

Wie viel wäre von diesem Staat noch übrig, wenn ein großer Teil der Unternehmen, die staatliche Aufträge bekommen, diese nicht mehr annehmen würden?

Was wäre noch an Staat vorhanden, wenn sich niemand mehr durch Ämter oder politische Organisationen wie Parteien über andere stellen würde? Wenn sich jeder nur noch um genau seine eigenen Angelegenheiten kümmern würde? Wie viel Macht hätte diese „ausbeutende Klasse“ ohne die Tausenden von Handlangern und Opportunisten, die gerne ein bisschen staatliche Gewalt in Kauf nehmen, wenn es nur der Verwirklichung der eigenen Ziele dient?

Was würde mit dieser Gesellschaft passieren, wenn sich niemand mehr das „Un-Recht“ nehmen würde, sich in das Leben anderer Menschen unaufgefordert einzumischen, und somit jedes Individuum die Verantwortung für die eigene Existenz wieder zu 100 Prozent übernähme?

Dort, wo Ohnmacht zu Hause ist, machen sich Ausbeutung und Herrschaft gerne breit.