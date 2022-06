„documenta fifteen“ Antisemitismus – aber bitte von den Richtigen!

24. Juni 2022

Wokeness und das Elend zeitgenössischer Kunst

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Lesen Sie gelegentlich die „Welt“? Falls ja, werden Sie vielleicht mitbekommen haben, dass in Deutschland gerade ein Antisemitismus-Skandal kocht – wenngleich eher auf Sparflamme. Der Grund dafür: Auf der diesjährigen gewaltigen Kunstmesse „documenta“ in Kassel (bezahlt von Ihren Steuergeldern) tummeln sich fragwürdige Darstellungen. Unter anderem dabei: ein orthodoxer Jude mit SS-Runen auf der Melone, ein Mossad-Schwein, diverse Gleichsetzungen Israels mit den Nazis („Guernica Gaza“), eingestreut in eine Menge plumpen Antikapitalismus.

Die Ursache für diese Darstellungen ist zugleich der Grund, warum der Konflikt bislang noch eher auf Sparflamme kocht und „Apartheidzeit Israel“ die Gemüter nur sehr langsam zum Kochen gebracht hat. Denn es waren eben keine Nazis oder biodeutschen Rechten, die diese Bilder auf die Kunstmesse gebracht haben, sondern „Künstler*Innen“ aus dem „globalen Süden“, die doch nur die Perspektiven „ehemaliger Kolonialisierter“ einbringen wollten – beziehungsweise, für die ganz Woken unter Ihnen, die Perspektive „kolonial Gelesener“.

Es zeigt sich hier die ganze erbärmlich Bigotterie der heutigen Kulturschickeria bis hinauf in Claudia Roths Ministerium (das Sie auch mit Ihrem Steuergeld bezahlen). Wer noch einen weiteren Beweis dafür gebraucht hat, dass wir in einer Zeit des neuen staatsfinanzierten Rassismus leben: Hier ist er. Denn wir können alle mit Sicherheit sagen, dass es eine „Judensau“ oder „SS-Jude“ eines weißen deutschen Künstlers ganz sicher gar nicht erst in die Ausstellung geschafft hätte.

Wir sind zurückgefallen in jene primitiven Zeiten, in denen Hauptfarbe, Geschlecht und Ethnie, gerne auch die Religion, Bewertungsmaßstab unserer Mitmenschen sind – und das nicht nur von ein paar Spinnern der Identitären Bewegung mit ihrem antikapitalistischen „Ethno-Pluralismus“, sondern des Großteils der Kulturklasse. Was dabei verloren geht: Individualismus, die Fairness, eine Person nur nach ihren eigenen Handlungen zu beurteilen, und nebenbei noch 80 Jahre zivilisatorischer Fortschritt.

Aber all diese Entwicklungen sind nur die Oberfläche einer tiefen moralischen Verwirrtheit dessen, was sich heute traut, den Namen „Kunst“ zu missbrauchen. Es sind nur die Anzeichen für ein tieferliegendes Problem – und damit meine ich nicht nur das Offensichtliche: dass Kunst heute vor allem zwangsbezahlte Staatskunst ist. Denn das ist ein Thema, das ich gar nicht vertiefen möchte oder zu vertiefen brauche, weil der großartige libertäre Autor Robert Heinlein hierzu schon alles Sagenswerte in seiner unvergleichlichen Direktheit gesagt hat: „Ein staatsunterstützter Künstler ist eine inkompetente Hure.“

Nein, mir geht es darum, grundsätzlich zu erklären, warum die heutige Kunst ein Feind der Freiheit und ein großer Scam ist. Warum sie noch schlimmer ist als nur eine Widerspiegelung des zeitgenössischen Rassismus in alle Richtungen. Warum sie einen Angriff auf den Kapitalismus und den kapitalistischen zivilisierten Menschen darstellt.

Doch zuerst: Lassen Sie mich Ihnen erklären, wie moderne Kunst in weiten Teilen funktioniert. Stellen Sie sich beispielsweise ein Gemälde eines New Yorker Wolkenkratzers vor: romantisch gemalt, aufragend, die Sonne glitzert auf seiner Fassade, mit dem Blick von unten, um seine Majestät zu betonen. Das wäre erbauliche Kunst, denn sie verkörperte ein positives Ideal. Sie hätte die Aussage: „Seht her, so großartig kann die Schöpfung des menschlichen Verstandes sein, und so großartig ist damit das produktive Wesen Mensch.“

Das jedoch wäre wohl kaum eine Kunst, die heute den tosenden Beifall des Kulturpublikums fände. Sie zeigte ja die Perspektive nur der Starken und Fähigen, zeigte ja nur ein Gebäude der reichen Kapitalisten, des „hegemonialen Westens“. Wo wären da die „Marginalisierten“? Es wäre nicht gebrochen, nicht selbstreflexiv und nicht irgendwie hinterfragend, irgendwie zerstörerisch. Kurz: Es fehlte die Anklage!

Nun lassen Sie uns aus diesem Wolkenkratzer „richtige“ zeitgenössische Kunst machen. Beispielsweise indem wir dieses Bild nehmen und mit roter Farbe quer darüberkritzeln: „Blut“. Jetzt ist die Kunst immerhin schon gebrochen, sie enthält zumindest schon eine Anklage gegen das System und den Kapitalismus, eine Absage an das Fähige im Menschen, ein moralischer Schuldvorwurf. Und falls Ihnen das noch nicht reicht, machen Sie einfach irgendetwas Unverständliches oder Abwegiges. Vielleicht schreiben Sie das Wort Blut mit Ihrem Penis, vielleicht mithilfe afrikanischer Blutkonserven.

Bedenken Sie aber, dass es wichtig ist, dass die „normalen“ uneingeweihten Leute am Ende mit Ihrem „Werk“ nichts anfangen können. Denn nur wenn der Otto Normalo die Kunst nicht versteht oder mag, kann sich der Kunstkenner und Kunstkritiker an der Kunst austoben. Für ein offensichtlich schönes Bild brauchen Sie keine Kritiker. Für ein verständliches Bild brauchen Sie keinen Kulturwissenschaftler. Es steht für sich. Nein, all die zwangsbezahlten Nutznießer Ihrer Produktivität in den Universitäten, Museen und Feuilletons wollen doch gebraucht werden – aber dafür müssen sie etwas zum Erklären haben –und mit „Blut“, geschrieben mit unserem Penis, haben wir es ihnen gegeben.

Bedenken Sie aber auch: Die Botschaft Ihrer Kunst muss entweder gar nicht verständlich sein (beispielsweise Wolfgang Laibs „Pollenfelder“) oder – inzwischen noch besser – maximal plump (nur auf die zeitgeistliche Art). Abgefilmte Mülldeponie gleich Kapitalismus und Wegwerfkultur gleich Umweltzerstörung – das ist ein wirkliches Kunstwerk. Ich habe es selbst vor einigen Jahren in einem dieser Dinger, die heutzutage den Begriff „Kunstmuseum“ beschmutzen, gesehen.

Und wenn Sie diese Ratschläge befolgt haben, dann haben Sie die sogenannte Kunst dieser „documenta“: irgendwelche traditionellen Masken vor einer weißen Wand („Wall of Puppets“ von Yaya Coulibaly), eine Slum-Wellblechhütte in der Kassler Innenstadt, die Straßenlärm abspielt, woke Sprüche, an Säulen geschrieben, gepresste Altkleider auf einer Wiese, Fernseher in der Mitte des Raumes, die irgendetwas abspielen, kindlich bekritzelte Papp-Kartons. Das ist die Kunst der „documenta fifteen“. Das ist es, was Ihnen diese Kultur-Schickeria noch zu bieten hat. Das ist es, wofür Sie in diesem Staat bezahlen müssen, wofür Ihre in Steuergeld umgewandelte Arbeits- und damit Lebenszeit verschwendet wird!

Die „documenta fifteen“ ist nicht nur ein Angriff auf Israel oder die Juden, es ist ein Angriff auf alles, was in unserer Welt erhaltens- und erstrebenswert ist. Es ist eine moderne, abgehobene Form der aggressiven Elendspornographie, die den erfolgreichen Menschen hasst, den Kapitalisten, der Unternehmen errichtet, den zivilisierten Menschen, der tribale Traditionen hinter sich gelassen hat, den klaren Verstand, der in Kunst keine Erniedrigung, sondern eine Erbauung sucht. Ein Angriff auf das Verantwortliche, Erwachsene und ein Statement für das Infantile und Unfähige. Es ist eine Beleidigung des Individualismus und der Aufklärung. Es ist ein Angriff auf so ziemlich jeden Wert, den ein Freund der Freiheit haben kann.

Hoffen wir also alle, dass der Shitstorm noch ein bisschen lauter wird und die woke Revolution in Kassel sich selbst noch ein bisschen mehr frisst. Vielleicht haben wir ja Glück und die „documenta“ wird in den gleichen Dreck getreten, in den sie ihre Zuschauer hinabzwingen will. Das wäre doch mal ein erbauliches Happening.