Systemcrash in Sicht Schlussbouquet

23. Juni 2022

Mittels „Krisen“ zum „Neuanfang“?

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Seit Anfang 2020, als die Sache mit Corona losging und sich abzuzeichnen begann, welche Summen man in die Hand zu nehmen bereit war zur angeblichen Bekämpfung der sogenannten Pandemie und zur Stützung der Wirtschaft, habe ich das Bild eines pyrotechnischen Ereignisses vor Augen. Präziser: des Schlussbouquets eines solchen. Des Moments, in dem die „Ahs!“ und „Ohs!“ des Publikums, zusammen mit den in immer kürzeren Abständen gezündeten Feuerwerkskörpern und unterlegt von einem fulminanten musikalischen Crescendo, in einen Höhepunkt von Farben und Formen vor der strahlenden Schwärze der Nacht münden.

Seither werde ich das Bild nicht mehr los. Dies aus zwei Gründen: Zum einen konnte ich mir damals schlicht nicht vorstellen, dass das noch zu toppen wäre. Zum anderen, weil ich dachte, dass, wer mit solchen Summen hantiere, dies nur in dem Wissen tun könne, dass das System, auf das man sich abstützt, kurz vor seinem Ende oder vor seiner Ablösung stehe. Wäre das Ziel nämlich nicht bloß die kurz-, sondern die langfristige Stabilisierung des Finanzsystems sowie die echte Stärkung der Wirtschaft und ihrer Widerstandsfähigkeit, dann würde man die Krise und die Bereinigung (endlich) zulassen und nicht wieder mit einer Geldflut zukleistern. Keine Währung erträgt auf Dauer solche Quantitäten an Geldeinheiten, ohne in puncto Vertrauen von Investoren und Geldhaltern früher oder später ins Bodenlose und damit ins Wertlose zu stürzen.

Was den ersten Punkt anbelangt, habe ich mich geirrt. Die Sache war noch zu toppen. Und wie! Nachdem dem Eurosystem seit Einführung der Gemeinschaftswährung rund 11.000 Milliarden an Geldeinheiten hinzugefügt wurden, will man sich die zukünftige Energiefreiheit Europas weitere Hunderte Milliarden kosten lassen, einen „Green Deal“ rund 1.000 Milliarden. Und auch in Bezug auf die Hilfsgelder an die Ukraine und auf ihren Wiederaufbau wird bereits von zwölf- oder mehrstelligen Summen gesprochen. Geld, so scheint es, spielt keine Rolle. Seine Qualität ebenso wenig. Und an der Inflation ist Herr Putin schuld.

Ins selbe Bild passt eine Meldung vom Wochenende. (Achtung: Das Vokabular ist gruselig. Sensible Gemüter sollten ab hier nicht weiterlesen.) Der Zukunftsfonds der deutschen Bundesregierung, der 2021 zur Finanzierung von Start-ups gegründet wurde, benötigt in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht „nur“ zehn Milliarden wie ursprünglich geplant, sondern 10.000 Milliarden. Alternativlos. Nur so könne Deutschland die Energiewende meistern, die Kriegsfolgen abfangen und verhindern, bei Innovationen noch weiter zurückzufallen. Das sagte im Gespräch mit dem „Handelsblatt“ Rafael Laguna de la Vera, der Chef-Innovator der Bundesregierung, der 2019 zum Gründungsdirektor der Agentur für Sprunginnovationen berufen wurde.

Laguna möchte nicht kleckern, sondern klotzen. „Gerne mal mehrere Hundert Millionen in ein Projekt.“ Beeindruckt ist er vor allem von Frankreich. „Die machen einfach“, sagt er und meint das Wirtschaftsministerium, das ungehindert vom Klein-Klein harter Budgetrestriktionen als Dealmaker auftrete und die Wirtschaft – egal, ob bei Energiewende oder bei Lieferkettenproblemen – einfach „mitziehe“.

Dass trotz oder wegen dieses „Einfach-Mitziehens“ das Land seit Jahren mit geringen Wachstumsquoten bei vergleichsweise hoher Erwerbslosenzahl kämpft, scheint Lagunas Begeisterung nicht zu dämpfen. Auch dass Frankreich 2022 mit voraussichtlich 2,93 Billionen Italien, der bisherigen Nummer eins mit der höchsten absoluten Staatsverschuldung, den Rang ablaufen wird, während bis 2027 mit einer Erhöhung dieser Zahl auf rund 3,5 Billionen gerechnet wird, stört den Chef-Innovator nicht. Was ihn aber gewaltig stört, sind die Langsamkeit und Vorsicht der deutschen Industriepolitik und die Unzuverlässigkeit in Bezug auf den Zufluss an „staatlichen Mitteln“. Aber so horrend diese Summen erscheinen – auch das wird sich, so denke ich heute, noch toppen lassen.

Was den zweiten Punkt anbelangt, so bin ich nicht nur immer noch derselben Meinung, sondern darin bestärkt: Wer so handelt und solches fordert, hat nicht zuerst eine Energiewende im Kopf, sondern eine System- und damit eine Geldwende – von der Privat- zur Staatswirtschaft; von einem System, in dem es überhaupt noch „Privates“ gibt, hin zu einem System, in dem alles, inklusive des Menschen selber, politisch und damit Verfügungsmasse ist. Denn wer für alles und jedes als einzige Remedur immer noch mehr von demselben empfiehlt, was überhaupt erst zu einer quasi-permanenten, wenn auch nicht immer sichtbaren Krisis geführt hat – mehr Geld –, der will nicht die Krankheit heilen, sondern bloß die Symptome übertünchen. Je kürzer die Abstände werden, in denen Milliarden- und Billionen-Summen zur Bewältigung von sogenannten „Krisen“ und zur Lösung von Problemen gefordert und gesprochen werden, umso näher rückt in meinen Augen – als Autor von Polit-Thrillern sind es die Augen eines professionellen Verschwörungstheoretikers – der Moment, in dem der letzte Knall verhallen und der letzte Goldregen verglimmen wird. Bis dahin hat man, wie bereits erwähnt, noch eine Reihe Ausreden und Manöver parat, um die Sache ins Ziel zu bringen – aufgegleist sind sie ja „dank“ aktueller Krisen längst: sei es der Krieg in der Ukraine, seien es Demonstrationsverbote aufgrund einer neuerlichen Pandemie-Welle, die Befugnis des Verfassungsschutzes, Kritiker von staatlichen Maßnahmen überwachen zu dürfen, oder aber ein Lockdown, um den Konsum zu unterbinden, was die Inflation ebenfalls massiv erträglicher machen würde. Wenn sich dann Rauch und Nebel der letzten Detonation verzogen haben werden, wird man in den Startlöchern stehen und den Bürgern Europas das „Angebot“ eines Neuanfangs machen können.

Ob dieser Neuanfang eine neue Währung wird oder ein Regime, bei dem eine E-Währung und Bargeld wie zwei verschiedene Währungen zur Demotivierung der Bargeldhalter behandelt werden, wie der IWF empfiehlt, oder gleich die Überführung des Lebens ins Digitale (E-Wallet) – ich weiß es nicht. Aber müsste ich jetzt einen Roman zur Thematik schreiben, dann würde ich in diesem Rahmen darauf wetten, dass wir in der Schlussphase des Schlussbouquets der Pyrotechniker von EZB und Politik sind. Und ich würde die Sache so drehen, dass, was auch immer bis zu diesem Moment noch an „Krisen“ stattfände, ausschließlich dazu dienen würde, das aktuelle System bis zum Startschuss für das neue einigermaßen auf der Spur und die Leute bei der Stange zu halten.

Aber wie gesagt: Das ist nur die überbordende Phantasie eines Gehirns, das von Berufs wegen nicht nur überall Verschwörungen, Intrigen und Verrat wittert, sondern auch wittern muss.