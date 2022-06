Politische Agenda gegen Freiheit und Wohlstand Warum es weiter wichtig ist, wachsam zu bleiben

22. Juni 2022

Der technokratische Größenwahn wird keine Ruhe geben – es sei denn, es gibt „Geschrei“

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Ein Großteil dessen, was derzeit mal wieder auf der politischen Tagesordnung landet, ist für niemanden eine Überraschung, der die als „wohlmeinend“ im Interesse der „Allgemeinheit“ oder des „Gemeinwohls“ getarnten Absichten kennt, die auch schon ausführlichst beschrieben wurden (unter anderem auch von mir in mehreren Artikeln auf ef-online): Errichtung eines totalitären technokratischen Systems, einer „panoptischen Gesellschaft“, in der das Leben derjenigen, die nicht zur „Elite“ gehören, massiv überwacht, kontrolliert und bis ins Private hinein reglementiert werden soll – in den letzten zwei Jahren unter dem Vorwand der „Pandemiebekämpfung“, im Augenblick wieder zusätzlich verstärkt durch den Ablasshandel 2.0 („Klimapolitik“).

Früher: „Wenn du uns, deiner Priesterkaste, regelmäßig etwas zahlst, werden wir dich durch unsere Gebete vor dem ewigen Fegefeuer bewahren. Vergiss nicht: Gott sieht alles, du Sünder!“

Heute: „Wenn du uns, deiner Politpriesterkaste, regelmäßig etwas und demnächst vielleicht auch etwas mehr zahlst, können wir die Erhöhung der Weltdurchschnittstemperatur auf maximal 1.5 Grad begrenzen, sodass du nicht im Klimafegefeuer verglühen musst. So nett sind wir zu dir. Vergiss nicht: Der Gott der Technokratie sieht dank seiner modernen elektronischen Augen alles, du Klimasünder!“

Insofern sind einige der jüngsten Vorschläge, so grotesk sie zuweilen auch anmuten mögen, im Sinne dieser Agenda für sogenannte „Nachhaltigkeit“ nur konsequent – so zum Beispiel die Vorstöße für staatliche Regulierungen (!) der Zimmertemperatur im Herbst/Winter, das Absenken der Wassertemperatur in Schwimmbädern (!) und ähnliche Spirenzchen: „Erste Freibäder senken die Wassertemperatur, um Energie zu sparen. Auch Immobilienwirtschaft und Kommunen bringen sich in Stellung, um großflächig nachzuziehen. Auch in Wohnungen könnten Heizungen so bald zwangsgedrosselt werden. Für Bürger ist die ‚Abschaltreihenfolge‘ entscheidend.“ („Erst Freibäder, dann Wohnungen? Das Notdrosseln der Heizungen beginnt“, „Die Welt“, 18. Juni 2022).

Was natürlich alles mit dem „Ukraine-Krieg“ begründet wird. An einer politmegalomanisch von oben oktroyierten „Energiewende“ kann es ja nicht liegen …

Fun Fact: Schon lange vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine gab es Stimmen aus Wirtschaft und Wissenschaft, die im Zuge eben dieser „Energiewende“ vor einer Gefährdung der Energieversorgung und den potenziellen Schäden für den „Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland“ gewarnt haben. Es wäre zu prüfen, ob sie alle mit Putin verwandt sind. Falls ja: sofortige Beschlagnahmung aller Vermögenswerte, wie es sich für einen freiheitlichen Rechtsstaat gehört. Disclaimer: Jedwede Ähnlichkeit mit Regimen der Vergangenheit ist rein zufällig.

Ich werde in diesem Zusammenhang nur einen kurzen Satz wiederholen, über den ich vor vielen Jahren in einem Buch über den „Fahrplan“ dieser neuen technokratischen Ordnung, dieses „neuen Normal“, stolperte. „Energie, Nahrung und Wasser“, so hieß es darin, würden „für Nichtmitglieder der Elite auf Subsistenzniveau gehalten“.

Ob es so weit kommt und überhaupt kommen kann, ohne dass es Massenaufstände gibt, sei dahingestellt. Fakt ist, dass Schritte in diese Richtung bereits unternommen wurden und auch weiterhin werden.

„Die Mindesttemperatur in Mietwohnungen absenken, um bis zu sechs Grad? Solche Vorschläge brachten jüngst die Wohnungswirtschaft, aber auch eine Bundesbehörde vor. Nun reagiert die Bauministerin – doch Minister Robert Habeck hat eigene Pläne“ („Habeck kündigt ‚notfalls‘ gesetzliche Maßnahmen zur Energie-Einsparung an“, „Die Welt“, 17. Juni 2022).

Auch in Italien ist es schon so weit: „In allen öffentlichen Gebäuden in Italien dürfen Klimaanlagen die Temperatur nicht mehr unter 27 Grad Celsius kühlen – dabei gilt eine Toleranz von zwei Grad Celsius nach unten. Damit sind theoretisch auch noch 25 Grad Celsius erlaubt. Die Regelung gilt ab 1. Mai und endet erst am 31. März 2023. Im Winter betreffen die Einschränkungen das Heizen in öffentlichen Gebäuden. Während der kalten Monate dürfen diese nur auf 19 Grad Celsius heizen“ („Nicht unter 25 Grad Celsius: Italien beschränkt Leistung von Klimaanlagen“, haustec.de, 26 April 2022).

Auch an anderen Fronten dieses klar und überdeutlich erkennbaren Krieges gegen Freiheit und Wohlstand der Menschen wird nun wieder Tempo gemacht, so zum Beispiel, was das Maskentragen betrifft: „Aus dem Kanzleramt dringen Pläne, von Oktober bis Ostern eine Maskenpflicht einzuführen. Die ‚O-bis-O-Verpflichtung‘ zur Maske soll gesetzlich verankert werden. Doch nach Informationen von ‚Welt am Sonntag‘ sind diese Pläne alles andere als unumstritten“ („Diese Maßnahme ist nicht zu begründen“, „Die Welt“, 19. Juni 2022).

Natürlich sind sie alles andere als unumstritten. Es kommt wie immer darauf an, aus welchen Quellen man sich informiert. Regimetrolle aller Couleur werden solche Maßnahmen natürlich befürworten, egal ob in Politik, „der Wissenschaft“ oder der Weidenzaunpresse.

Es gibt aber auch andere Stimmen. So zum Beispiel Prof. Harald Walach, der zu einem eher vernichten Schluss kommt (in seinem Artikel „Gesichtsmasken führen zu gefährlich hohem Kohlendioxidniveau in der Einatemluft von Kindern“, 2. Juni 2022): „Unsere Maskenstudie hat den Kohlendioxidgehalt in der Einatemluft von 45 Kindern unter Gesichtsmasken gemessen. Sie ergab, dass die eingeatmete Luft unter Gesichtsmasken bei Kindern inakzeptabel hohe Werte an Kohlendioxid enthält, nämlich etwa 1,3 bis 1,4 Volumenprozent oder 13.000 bis 14.000 Parts per million (ppm). Normaler Kohlendioxidgehalt im Freien ist 400 ppm oder 0,04 Volumenprozent. Das Umweltbundesamt und verschiedene Schutzbestimmungen haben festgestellt, dass 2.000 ppm oder 0,2 Volumenprozent die Obergrenze sind, oberhalb derer Gesundheitsschäden nicht ausgeschlossen werden können. Für Kinder sind solch hohe Werte, wie wir sie bereits nach drei Minuten gemessen haben, absolut inakzeptabel. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Kinder von Corona-Infektionen und SARS-CoV-2 weder stark bedroht noch wichtige Infektionsverbreiter sind.“

Das von ihm vorgestellte Untersuchungsergebnis ist kein Einzelfall. Es gab in den letzten zwei Jahren weltweit Hunderte (!) solcher Studien. Aber seit wann hätten sich politische Allmachtsphantasien je darum geschert, was Fachleute, die nicht in Staatsdiensten stehen (oder nicht von anderen Notlagen-Profiteuren gesponsert und deshalb von Medien, die von genau denselben Leute Zuschüsse erhalten, deshalb nicht ständig als „Experten“ zitiert werden), zu sagen haben?

Manchmal frage ich mich, ob der Bürge tatsächlich gezielt provoziert werden soll, und zwar bis aufs Blut. Oder geht es nur darum, zu testen, wie viel man ihm zumuten kann, ohne dass er die ganze Scharade endlich niederreißt? Wird er das alles einfach schlucken und mit sich machen lassen oder auch mal ein paar Fragen stellen? Mir fällt dazu das berühmte Zitat von Jean-Claude Juncker ein, der bekanntlich einmal sagte, man beschließe einfach etwas und warte dann die Reaktion ab: „Wenn es dann kein großes Geschrei und keine Aufstände gibt, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, machen wir einfach weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Dasselbe gilt für die „Impfungen“. Glücklicherweise hat sich mittlerweile immerhin herumgesprochen, dass sie eben doch nicht ganz so „sicher und wirksam“ sind, wie ursprünglich gelogen wurde. Manche Kritiker kommen gar zu Urteilen, die deutlicher kaum sein könnten. So kam beispielsweise Dr. Jochen Ziegler in einem Gastbeitrag für die „Achse des Guten“ zum wenig schmeichelnden Schluss: „Die ‚Impfstoffe‘ sind Gift“ (15. Juni 2022). Darin schreibt er:

„Erstens: Die Regulatoren hätten die ‚Impfstoffe‘ niemals zulassen dürfen.

Zweitens: Die Zulassung für alle SARS-CoV-2-‚Impfstoffe‘ muss sofort zurückgezogen werden, damit fiele auch die Impfpflicht für Berufe der Krankenversorgung weg, deren Durchsetzung durch das Bundesverfassungsgericht mindestens ein vollständiges Ignorieren der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch die Richter bedeutet.

Drittens: Die Aussage, wer wolle, könne sich doch freiwillig impfen lassen, ist falsch, da die Freiwilligen nicht darüber informiert werden, dass ihnen ein Gift angeboten wird, welches keinen Nutzen, aber ein hohes Schadenpotenzial aufweist. Einfacher gesagt: Man kann sich mit einem nicht zulassungsfähigen Medikament nicht freiwillig behandeln lassen. Heroin oder Kokain kann man sich in Deutschland auch nicht legal freiwillig spritzen lassen.

Viertens: Die Impfopfer müssen großzügig entschädigt werden. Angesichts ihrer Zahl könnte daraus ein Generationenprojekt werden wie der Wiederaufbau der DDR ab 1990.

Fünftens: Die Diskriminierung Ungeimpfter muss sofort aufhören.

Selbstverständlich ist auch eine strafrechtliche Aufarbeitung erforderlich. Das geltende Recht reicht dafür aus.“

Theoretisch ja. Aber wenn, wie Ziegler selber ja ganz richtig feststellt, sogar das „höchste Gericht“ des Landes, das BVG, eine Entscheidung fällt, die „mindestens ein vollständiges Ignorieren der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch die Richter bedeutet“ – wie wahrscheinlich ist es dann, dass die Verantwortlichen tatsächlich strafrechtlich belangt werden? Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Krähen sich gegenseitig … ach, Sie wissen schon. Es tut mir leid, aber ich habe da so meine Zweifel.

Ich glaube, es bleibt dem Bürgen überlassen, vielleicht – siehe Juncker – etwas lauteres „Geschrei“ anzustimmen und es sich zu verbitten, ihn bis in die eigene Wohnung hinein maßregeln zu wollen. Obendrein unter Vorspiegelung politisch erfundener Tatsachen, die keineswegs von der „der Wissenschaft“ in ihrer Gesamtheit gedeckt werden.

Bis nächste Woche.