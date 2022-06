Stockholm-Syndrom Wie Vater Staat sich durch emotionale Bindung seine Etatisten von morgen erschafft

18. Juni 2022

Die traumatisierte „Generation Corona“

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Angeregt durch einen Vortrag von Heiko Cochius auf dem Ancap Happening 2014 in Storkow, möchte ich heute meine Gedanken zu dem Phänomen des gesellschaftlichen Stockholm-Syndroms mit Ihnen teilen. Meiner Auffassung nach hat Heiko damals schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Die aktuelle Entwicklung und das zunehmende Einmischen in das Privatleben der Menschen sowie das Drangsalieren durch den Staat beweist die Richtigkeit der These. Heiko Cochius beschreibt in seinem Vortrag den Zusammenhang zwischen Kindheitstraumatisierungen und dem Umstand, als Erwachsener staatliche Bevormundung nicht nur zu akzeptieren, sondern es als Bedrohung zu empfinden, sich gegen sie aufzulehnen.

Ja, Sie haben richtig gelesen: Erwachsene Menschen empfinden es als Bedrohung, wenn die Bevormundung durch den Staat infrage gestellt wird. In meinen Augen haben wir hier einen absoluten Höhepunkt erreicht, wenn ich an die Corona-Maßnahmen denke.

Bevor wir auf die aktuelle Situation eingehen, möchte ich, so gut ich mich noch daran erinnern kann, zusammenfassen, was Heiko damals als These aufgestellt hat.

Die posttraumatische Persönlichkeitsstörung eines Kindes entsteht, wie in dem Beispiel aus dem Vortrag, wie folgt: Das Kind ist bis zu einem gewissen Alter zu 100 Prozent auf die Eltern oder zumindest auf die Hilfe eines Erwachsenen als Elternersatz angewiesen. Die frühe Bindung zu einer Bezugsperson, die für das Überleben des Kindes notwendig ist, ist daher eine nach meinem Empfinden an Naturgesetze gebundene Sache. Für ein Kind sind somit die Mutter und die Bindung zur Mutter nicht nur etwas, um Geborgenheit und Liebe zu erfahren; es geht ums blanke Überleben, es geht um Nahrung und um Schutz vor äußeren Einflüssen und Gefahren, denen ein Kind allein nicht gewachsen ist.

Was passiert mit einem Kleinkind, wenn die Mutter sich gegen das Kind wendet und es zum Beispiel schlägt? Wenn der schützende Hafen zum Angreifer wird, wie kann ein Kleinkind ohne Sprache damit umgehen? Wie kann man verstehen, was da geschieht? Laut den Ausführungen von Heiko ist dies in vielen Fällen für ein Kind nicht möglich und trotz der Gefahr, die von der Mutter ausgeht, wird das Kind auch weiterhin den Schutz der Mutter suchen. In extremen Fällen von Misshandlung spaltet sich dann ein Teil der Persönlichkeit ab, da der Umstand, von der Bezugsperson nicht nur Schutz, sondern auch Leid zu erfahren, von einem Kind nicht zu verarbeiten ist. Ich möchte hier nicht zu tief in die psychologischen Aspekte eintauchen, da dies meine Kompetenz übersteigen würde, aber ich bin mir sicher, dass Sie mir bis hierhin folgen konnten.

Viele Fälle zeigen ein immer gleiches Muster auf, das wir als Laien auch mit dem Stockhol-Syndrom vergleichen können: Das Opfer wechselt die Seite und ist nun am Schutz des Täters interessiert. Dies geschieht bei der traumatisierten Persönlichkeit eben auch durch eine emotionale Bindung zwischen Opfer und Täter, sodass die Parallelen nicht von der Hand zu weisen sind. Der Staat, und damit meine ich die ausbeutende Klasse, übernimmt dann die Rolle der Bindungsperson für Erwachsene, obwohl dies eigentlich eine Rolle ist, die in einem natürlichen Umfeld nur Eltern zu ihren Kindern innehaben.

Insofern ist der Staat einerseits an unmündigen Erwachsenen, die sich wie Kinder nach Bindung sehnen interessiert, andererseits kommt es einem Staat zugute, wenn es viele traumatisierte Persönlichkeiten gibt, die sich dann emotional an den Staat binden, diesen verteidigen und nicht einmal den Grund dafür wissen. Dies widerspricht dem Ansatz von Hoppe, der Staat sei ein rein intellektuelles Problem, denn hier geht es um eine meist unbewusste emotionale Bindung.

Ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder durch die Corona-Maßnahmen genau diese oben beschriebene Traumatisierung erfahren haben, und es macht mich wirklich sehr traurig, wenn ich daran denke. Wie viele Menschen haben das Wohl und die Gesundheit von Kindern riskiert und ihnen geschadet, da sie selbst Erfüllungsgehilfen der Pandemie-Maßnahmen wurden? Ich denke da besonders an Lehrer im Testwahn oder an Ärzte im Impfrausch. All diese Personengruppen haben in meinen Augen das Vertrauen der Kinder missbraucht und ihre eigentliche Aufgabe, das Wohl und die Gesundheit der Kinder zu schützen, missachtet.

Wenn wir diese Kette jetzt weiterführen, ergibt sich für mich ein erschreckendes Bild: Wenn traumatisierte Kinder im Alter auch wieder eine emotionale Bindung zu einem starken Staat aufbauen, dann wird mit den Kindern von heute noch mehr Etatismus und Bevormundung möglich sein, als es vielleicht noch mit ihren Eltern der Fall war.

Das ewige Hin und Her bei den Maßnahmen, das Testen, das Impfen, die soziale Isolierung und die gesellschaftliche Spaltung, die wir durch einen extrem auswüchsigen Staat aktuell erleben, erschaffen somit durch Traumatisierung die Voraussetzung für ein noch totalitäreres System. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, und die Aufforderung „Schützt die Kinder vor dem Staat“ erhält hier eine neue Qualität.