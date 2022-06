Moralische Integrität Der Feind unserer Feinde ist nicht unser Freund

17. Juni 2022

Freiheitsverwahrlosung und die Blindheit des Anti-Mainstreams

von Max Remke

Wir alle kennen Sie: Artikel, die uns so sehr ärgern, dass wir spontan unsere eigene Maus quer durchs Zimmer werfen wollen. Für manche sind dies Artikel über Steuersätze oder Genderpolitik oder grüne Windrad-Bejubeler. Für mich war das in diesem Monat ein Artikel, der ausgerechnet bei eigentümlich frei erschienen ist. Aber eigentlich ist dieser Artikel nur ein oberflächliches Phänomen für ein viel, viel tiefersitzendes Problem.

Es geht um Folgendes: Immer wieder habe ich das Gefühl, dass der Hass auf den eigenen Staat und den Mainstream so überragend wird, dass man noch den größten und beklopptesten Hanswursten des „Anti-Mainstreams“ hinterherläuft. Dass man verzweifelt nach allem greift und sich alles schönreden will, solange es nur von „der Elite“ hier in Deutschland verachtet oder bekämpft wird.

Der alles verdrängende Mainstream- beziehungsweise Staatshass geht bisweilen so weit, dass es zu einer regelrechten Freiheitsverwahrlosung kommt – und damit meine ich nicht jene derzeit hier grassierende, derer fast das gesamte deutsche Volk anheimgefallen ist, also jene Freiheitsverwahrlosung, die Freiheit aus lauter Gewöhnung nicht mehr wertschätzt.

Mir geht es hier um eine spezifisch „libertäre“ Art der Freiheitsverwahrlosung. Damit meine ich, dass man das Gefühl dafür verliert, wie relativ frei wir in Deutschland noch (!) leben. Und ich halte auch diese Form der Freiheitsverwahrlosung für gefährlich, weil sie für eine merkwürdige moralische Beliebigkeit sorgt – frei nach dem Motto „Hier ist ja auch alles schon 1984“.

Ein konkretes Beispiel: Erst vor einigen Wochen habe ich mit einem jungen Libertären, der an „Liberty Rising“ interessiert war, zum Thema Vereinigte Arabische Emirate gesprochen. Seine Position: Weil der dortige Steuersatz geringer ist als in Deutschland (und zwar deutlich), sei dieses Land vorzuziehen, ja, sei es freiheitlicher. Nun sind die Vereinigten Arabischen Emirate ein Land, in dem es keine freien Medien, keine Freiheit, sich regierungskritisch zu organisieren, keine Rechtsgleichheit, keine auch nur halbwegs unabhängige Justiz gibt und in dem Menschen für homosexuellen Sex oder für den Glaubenswechsel hingerichtet werden können!

Wie wenig Gefühl für das Wesen der Freiheit kann man haben, wenn man behauptet, dieses Land sei freier als Deutschland? Wie sehr muss sich der geistige Horizont auf das eigene Konto verengt haben, um das zu postulieren? Vor allem aber, wie sehr muss man in Deutschland, der EU, der westlichen Welt freiheitsverwöhnt sein, um auf die Idee zu kommen, diese Freiheiten – menschliches Selbsteigentum, Gewissensfreiheit – seien für eine moralische Beurteilung weniger relevant als ein paar Prozent Steuersatz, somit entbehrlich?

Das gleiche Phänomen sehen ich auch, wenn es beispielsweise um Ungarn geht. Auch hier scheint ein Anti-Mainstream-Reflex im Gange zu sein, der, wenn er schon nicht blind macht, doch mindestens akute Sehschwäche bedingt. Ausgerechnet Ungarn, ein Land dessen Anti-EU-Haltung genau bis zu den eigenen Subventionsmilliarden reicht (genau genommen ein Plus von 4,8 Milliarden, das die Ungarn durch die EU einstreichen). Fänden Sie einen asozialen Hartzer etwa glaubhaft oder moralisch, der ja offiziell gegen den Sozialstaat ist, aber montags doch immer für mehr Sozialhilfe demonstrieren geht? Nein? Warum sollte man dann Ungarn auch nur einen Millimeter seiner angeblichen EU-Kritik abnehmen? Sie regen sich hier in Deutschland vielleicht über die „gleichgeschaltete Presse“ auf – haben Sie sich einmal angesehen, was Victor Orbán in seiner Regierungszeit mit der Pressefreiheit angestellt hat?

Und die Emirate oder Ungarn sind ja nur zwei von zahlreichen Beispielen. Ich sehe ein ähnliches Phänomen im Gange im Gegensatz zwischen den USA, der Nato, der Ukraine und Russland. Es ist richtig, sich über die übergriffige grünplanwirtschaftliche EU aufzuregen – aber es ist eben kein Grund, sich wie eine Armee von Lemmingen einem noch größeren Übel wie Putin an den Hals zu werfen oder ihm auch nur irgendetwas zu glauben. Sie finden Deutschland unfrei?

Reden Sie doch mal mit Libertären aus Russland. Ich habe es getan und durfte mir anhören, wie Leute festgenommen wurden (und zwar brutal), weil sie neben Antikriegsdemonstranten auch nur stehen geblieben sind. Reden Sie mit ihnen darüber, wie Leute auf Geheiß eines Oligarchen bedroht oder für mangelnde Regimetreue enteignet werden. Reden Sie mit ihnen über die zahlreichen ermordeten Investigativ-Journalisten. Reden Sie mit ihnen über die Menschenjagden auf offener Straße auf Schwule in Tschetschenien, die mit mehreren Toten endeten. Reden Sie darüber, wie es ist, wenn Staatskritik selbst schon ein Straftatbestand sein kann. Reden Sie darüber, wie schwer es ist, in Russland auch nur die Erlaubnis zu bekommen, gegen irgendwas zu protestieren – beispielsweise gegen Corona-Maßnahmen. Und all das ja nicht erst seit Beginn der Invasion im Februar.

Was verbindet all diese Beispiele? Es sind Länder, die objektiv unfreier sind als Deutschland, die aber in ihrer Unfreiheit der persönlichen Wertehaltung vermutlich einiger, wenn nicht vieler Libertärer entsprechen. Zumindest hier in Deutschland, wo radikal Liberale oft ein, wie ich finde, merkwürdiges Bündnis mit dem Konservatismus eingegangen sind. Es sind Länder, die gegen die Wokeness sind, irgendwie für Tradition und Christentum, für Hetero-Ehen, gegen Gender und so weiter.

Das Problem ist nur, dass all diese Länder genau das mit einem viel intensiveren Staatszwang umsetzen als die linksgrüne Agenda bei uns. Es ist kein Fortschritt, woke Presse direkt zu verbieten, statt sie wie hier mit Staatsgeldern zu mästen. Im Gegenteil, es ist schlimmer. Das Recht auf Selbsteigentum eines Menschen, von dem sich jede andere Freiheit ableitet, ist in einem Land, das Homosexuelle hinrichtet, nicht vorhanden – und zwar unabhängig davon, ob man selbst Lust auf homosexuellen Sex hat. Und eine Hinrichtung ist offensichtlich ein viel tiefer gehender Eingriff ins Selbsteigentum als eine Impfung. Davon abgesehen gibt es sowohl in Ungarn als auch in Russland längst eine Impfpflicht für sehr viele Berufsgruppen.

Es gibt zum Beispiel in Russland auch dann kein echtes Eigentum, wenn man mit dem Putin-Regime einverstanden ist – es bleibt immer nur Eigentum auf Vorbehalt (und damit ein Fall von „Sie werden nichts besitzen ...“). Die Freiheit der Meinungsäußerung ist essenziell, und damit auch das Recht auf eine kritische Presse. Nur weil man selbst glaubt, man habe für sich persönlich keinen Bedarf nach woken Meinungen, wird Ungarn nicht freier in seiner Presselandschaft.

Ich sehe für dieses Phänomen der ‚libertären‘ Autokratenliebe genau zwei mögliche Gründe. Der eine ist einfach eine Tendenz, sich blindlings im Anti-Mainstream zu informieren, sodass beispielsweise der ungemein EU-freundliche Geldhunger Ungarns, seine Presseunfreiheit oder seine Impfpflicht unter den Tisch fallen – vielleicht auch der Hang, sich diese Länder schönzureden, weil man verständlicherweise auf einen Gegenspieler zum planwirtschaftlichen Gutmenschen-Europa hofft. Der zweite Grund ist, dass vielleicht einigen die Freiheit nur so lange wichtig ist, wie sie selbst zu machtlos sind, die staatliche Agenda zu bestimmen. Ein Phänomen, das wir in der Geschichte ja leider nicht selten beobachten konnten.

Der Feind meines Feindes ist eben nicht automatisch mein Freund. Der Anti-Mainstream ist oft nicht weniger kollektivistisch, bevormundend und von der Realität entkoppelt als der Mainstream. Der Feind der westlichen Mischwirtschaften und Belehrungsstaaten ist der noch freiheitsfeindlichere, noch staatswirtschaftlichere Prügelstaat. Es ist halt oft besser, keine Freunde zu haben als die falschen. Wenigstens für die eigene intellektuelle Integrität.