Religiöse Bindung Die Bibel als Propaganda-Prophylaxe

16. Juni 2022

Individuum versus Massenmensch

von Monika Hausammann

Jede Form von Propaganda und also gezielter Meinungsmanipulation braucht, um erfolgreich zu sein, nicht in erster Linie Massen im Sinn einer großen Anzahl von Menschen, sondern Massenmenschen. Nicht Einzelne, die sich persönlich mit ihrer Verantwortung und ihrem Gewissen herumschlagen, sondern auf Nervenbündel reduzierte Menschen, die es gerade begrüßen, über den Umweg von Emotionen – Furcht, Angst, Hass, übersteigerte Schwärmerei, Neid, Häme, Gier und so weiter – in der Anonymität des „man“ zu verdampfen.

Propaganda ist vielleicht eine der reinsten Formen der Menschenverachtung. Sie behandelt den Menschen nicht als Person, sondern als manipulierbaren Gegenstand, dem mit ganz bestimmten Techniken zu Leibe gerückt werden kann und muss.

Das Gute daran: Propaganda wird damit sehr rasch als solche erkennbar. Wo immer die Rede von „man“ ist, von „wir“, von „der Gesellschaft“, von „den Menschen“, an die bestimmte Forderungen gerichtet oder die zu bestimmten Dingen berechtigt werden sollen, kann davon ausgegangen werden, dass man es mit Propaganda zu tun hat. Wo ausschließlich der Mensch als Nervenbündel über seine Emotionen angesprochen wird, ist das sehr wahrscheinlich auch der Fall. Und wo schließlich der Mensch als Persönlichkeit, als Verantwortungs- und Gewissensträger verunglimpft wird, wie es während Corona der Fall war, da wird meinungsmäßig manipuliert.

Eine logische Konsequenz daraus ist jene, dass solche Meinungsmanipulation in tödlicher Feindschaft zu jeder persönlichen religiösen Bindung steht und stehen muss. Die Bibel, wenn man sie ernst nimmt, ist geradezu eine Art geistige und geistliche Immunabwehr gegen solche Verführungen zur Verantwortungs-Delegierung. Sie sieht den Menschen nie und an keiner Stelle als bloßes Exemplar seiner Gattung und schon gar nicht als bloßes Glied eines totalen Staates. Sie sieht ihn immer als den, der allein sterben muss, der allein seine Verantwortung und seine Schuld trägt und der schließlich nur allein und nur persönlich Vergebung empfangen kann. Vor Gott steht jeder in radikaler Einsamkeit. Kein „wir“ und kein „man“ kann ihm sein ewiges Geschick abnehmen oder es auch nur mit ihm teilen. Der Gott der Bibel kennt keine Masse, sondern nur Einzelne mit ihrer ewigen Bestimmung. Die Bibel wird deshalb an keiner Stelle die Überwindung des Einzelnen fordern, sondern stets gerade das Gegenteil: das radikale Inkrafttreten der Person. Darum herrscht über den einen Sünder, der Buße tut, mehr Freude im Himmel als über die 99 Gerechten: Es ist ein Bekenntnis zur Privilegierung des Einzelnen, der damit konsequent in Opposition zu jeder Idee von Massenmenschen gestellt wird.

Konsequenterweise und im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Obwohl die Bibel die Entflechtung der Masse will, darf ihre Botschaft nie und unter keinen Umständen als Programm zu diesem Behuf gebraucht werden, wie es in der Geschichte oft genug der Fall war. Dann nämlich wird ihre Fracht zum bloßen Mittel reduziert, zur reinen Methodik und zum Instrument der Beeinflussung – zur Propaganda.