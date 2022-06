Politischer Klimawandel Die Totalitarismustemperatur steigt

15. Juni 2022

Und sie ist zu 100 Prozent menschengemacht …

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Ich muss Sie um Vorsicht bitten: Sollten Sie der Meinung sein, die politischen Maßnahmen Ihrer verdienten Staatsratsvorsitzenden zur Bewältigung des angeblich menschengemachten Klimawandels (des atmosphärischen) seien nicht wirklich geeignet, die Temperaturen auch in zehn Jahren unter einer bestimmten Obergrenze zu halten, die, das schwöre ich, nach höchsten Standards „der Wissenschaft“ bis auf das Zehntelgrad errechnet wurden, kann es sein, dass der zweifelsfrei menschengemachte (der politische) hin zu weiterer Entrechtung, Entmündigung, Freiheitsberaubung und per gesetz-tem Recht verfügter ökonomischer Verarmung Sie künftig als Extremist (bald vermutlich schon „Terrorist“) einstuft und beobachten lässt.

Gut, das ist mal wieder nichts wirklich Neues. Vorstöße dieser Art gab es in den letzten Jahren immer wieder, und sie nahmen an Drastik zu. Es zeichnete sich ab. Im „Verfassungsschutzbericht 2021“ kann man es nun aber auch ganz offiziell nachlesen (auf Seite 120): „Insoweit ist anzunehmen, dass über die Corona-Pandemie hinaus auch künftig andere gesellschaftliche Krisensituationen von Angehörigen des Phänomenbereichs dazu genutzt werden, um staatliche Stellen und politisch Verantwortliche herabzusetzen. Hier ist beispielsweise eine verstärkte Thematisierung der politischen Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels durch Akteure des Phänomenbereichs in Betracht zu ziehen. Hierdurch wird einem Verlust des Vertrauens der Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit des demokratischen Staates Vorschub geleistet.“

Was ist hier mit „Phänomenbereich“ gemeint? Natürlich rechts. Wobei sich die Definition dessen, was das nun genau sein mag, in jüngerer Zeit stets zugunsten der Unfehlbarkeit regierungsamtlicher Omnipotenz verschob: Während vor zehn oder zwanzig Jahren schon eine Menge passieren musste, damit jemand als (Rechts-) Extremist eingestuft wurde, genügt heute – siehe obiges Zitat – wohl schon eine „Thematisierung“ der „Klimapolitik“, um in diese Sparte zu fallen. Ich möchte ferner daran erinnern, dass es zu Amtszeiten der Gottkanzlerin, die von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger einst so zärtlich besungen wurde (Angie, oh Angie), schon – zumindest laut mancher Groschenblättchen – als „extremistisch“ galt, die Alternativlosigkeit ihrer 16-jährigen Bevölkerungsbeglückung anzuzweifeln.

Moment mal, werden Sie einwerfen wollen: „Angie“ der Rolling Stones erschien 1973. Das war lange vor Merkels Amtszeit. Mag sein, aber Jagger meinte trotzdem Merkel. Dies wurde von unabhängigen Facebook-Faktencheckern bestätigt. Und wenn Sie nicht aufhören, solche russischen Desinformationen zu verbreiten, verpetze ich Sie beim Verfassungsschutz. Merken Sie sich das gefälligst: Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.

Ich hätte zu dem Exzerpt aus dem VS-Bericht noch Fragen. Darin wird ja ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch „andere gesellschaftliche Krisensituationen“ von Angehörigen des „Phänomenbereichs“ dazu ausgenutzt werden könnten, um „staatliche Stellen und politisch Verantwortliche herabzusetzen“.

Frage eins: Wie wird „Herabsetzung“ genau definiert? Was heißt das konkret? Zum Beispiel: „Sie Blödmann!“, „Ich glaube, Sie überschätzen ihre Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung des Weltklimas, die von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht nur reine Hybris, ja grenzen an Größenwahn, sondern drohen die volkswirtschaftliche Substanz ganzer Generationen zu zernichten und werden zu einer Verarmung großer Teile der Bevölkerung führen“ oder „Wenn ihr doch angeblich das Klima retten wollt und Auto fahren und fliegen so schädlich sind, warum reist ihr dann regelmäßig in Jets zu euren diversen Konferenzen und Treffen wie zum Beispiel in Davos, während das Personal sich stets einschränken soll? Sollte man nicht mit gutem Beispiel vorangehen und die eigenen Ideale vorleben?“.

Frage zwei: Da Omnipotenz und Omniszienz der verdienten Staatsratsvorsitzenden ja nicht nur von Angehörigen des Phänomenbereichs, also von Rechtspopulazipliketikern, infrage gestellt werden, sondern die berühmte „Politikverdrossenheit“ längst „die Mitte der Gesellschaft“ erreicht hat, wie der Mainstream wohl sagen würde – muss man diese Mitte dann auch beobachten oder genügt es, sie einfach samt und sonders dem Phänomenbereich zuzuordnen? Und falls ja, wo sollen all die Mitarbeiter herkommen, die rund um die Uhr diesen immensen Phänomenbereich überwachen und ihn auf unlautere, staatsratszweifelnde Aktivitäten kontrollieren? Und wer sollte das alles bezahlen? Und falls jemand keine Lust hat, das alles zu bezahlen, muss dieser Jemand dann ebenfalls dem Phänomenbereich zugerechnet werden? Und falls die Zahl derer, die irgendwann keine Lust mehr haben könnten, das alles zu bezahlen, möglicherweise stark ansteigt, wie will man die dann in Schach halten? Vielleicht könnte hier eine Mauer weiterhelfen, um zu verhindern, dass die Kostenträger das vor dem Phänomenbereich geschützte Kollektiv zu verlassen gedenken?

Frage drei: Gehören all diejenigen Wissenschaftler, die das offiziöse Narrativ vom „anthropogenen Klimawandel“ hinterfragen, ebenfalls zum Phänomenbereich?

Versteht es bitte nicht falsch, ihr Lieben, aber ich fürchte, eure Warnung kommt zu spät. Viel zu spät: „Hierdurch wird einem Verlust des Vertrauens der Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit des demokratischen Staates Vorschub geleistet.“

Wie ich schon sagte: Es gibt bereits einen erklecklichen Teil der Bevölkerung, der das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der „repräsentativen Demokratie“ verloren hat. Dazu ist ja kein gesonderter Phänomenbereich mehr nötig. Und man ist ja auch nicht automatisch rechts, keineswegs, wenn man die berechtigte Frage stellt, wer da eigentlich repräsentiert wird, also in dieser sogenannten Demokratie.

Das Volk ist es jedenfalls nicht. Offensichtlich. Denn wäre das der Fall, wäre ja erst gar kein Phänomenbereich entstanden, der zu Omnipotenz und Omniszienz der Staatsratsvorsitzenden Rechtsfragen stellt. Pardon, ich meinte Fragen von rechts. Dann wären ja alle – sicher auch der Phänomenbereich – mit den erbrachten politischen Leistungen vollauf zufrieden und würden ihren Staatsratsvorsitzenden regelmäßig zu Omnipotenz und Omniszienz herzlich gratulieren, ihnen frische Schnittblumen schicken, sie mit Karamellbonbons überschütten, ihnen Jungfrauen opfern oder ihre Töchter zur Heirat anbieten.

Ich bin verwirrt und bitte um nähere, genauere Erläuterungen. Nicht, dass ich irgendwann in naher Zukunft nur noch von Nazis, Extremisten und Terroristen umgeben bin. Dies steht nämlich zu befürchten, wenn ich mir anschaue, in welcher omnipotent-omniszienten Art dem Bürgen alles Mögliche verboten werden soll. Ist nur noch eine Frage der Zeit.

Wir sind eben alle Terroristen – alle, nur nicht der Staat.

Bis nächste Woche.