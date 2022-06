Begriffsdefinition Wirklichkeit versus Konzept

11. Juni 2022

Der Unterschied zwischen dem, was ist, und dem, was Menschen daraus machen

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Es gibt Themen, da traut man sich als Autor nicht sofort dran, auch wenn sie einen schon länger beschäftigen. In meinem Fall brauche ich erst die richtige Stimmung und auch die nötige Klarheit für solche Themen. Wenn mein Geist zu sehr in belanglosen Banalitäten des aktuellen Zeitgeschehens festsitzt, dann fällt es mir schwer, mich an solche „großen Themen“ zu wagen. Im Grunde geht es mir ernsthaft um die Frage, was Realität, also Wirklichkeit ist und was nur Konzepte und Ideen von Menschen, also im Grunde nichts sind, außer eine mentale Matrix, in der man uns geistig gefangen hält.

Vorneweg: Konzepte und Ideen sind generell nichts Verwerfliches. Es gibt sehr viele Konzepte, die das Leben und auch das Zusammenleben von Menschen sehr positiv beeinflussen. Es gibt aber auch viele, die den Menschen von seiner eigenen Natur, Mensch zu sein, entfernen. Entscheiden Sie selbst, welche Ideen und Konzepte Ihrem Leben schaden, und versuchen Sie, diese Konzepte immer mehr von ihrem Leben fernzuhalten.

Eine Firma ist ein Konzept, eine Idee, ein Name und ein Eintrag in einem Register. Das Haus, in dem Menschen gemeinsam zum Beispiel ein Auto bauen, ist Wirklichkeit.

Ein Land wie Deutschland ist ein Konzept. Der Lebensraum, die Landmasse, die Menschen, die Sprache, der Dialekt, die Kultur, die Bräuche und die Gewohnheiten sind Wirklichkeit.

Eine Regierung ist ein Konzept. Die Menschen, die Gebäude, das Machtmonopol und auch das Handeln der Politiker sowie das Gehorchen der anderen sind Wirklichkeit.

Einfach gesagt ist alles, was nur deshalb gilt, weil es jemand aufgeschrieben hat oder einfordert, ein Konzept. All das, was auch ohne menschliches Zutun wirkt, ist Wirklichkeit.

Alles, was ist, steht von allein – Konzepte dagegen müssen erst durch Schrift und Verordnung zur Geltung gebracht werden.

Meine Meinung ist: Viele Menschen haben vergessen, was Wirklichkeit ist, und vermischen diese mit auferlegten, konstruierten Konzepten, die ihnen von anderen auferlegt und festgelegt werden – oder blenden die Realität sogar ganz aus.

Man kann die Realität und die Wirklichkeit lange verneinen, aber sie holt einen ein, denn sie wirkt, auch wenn man sie nicht wahrhaben möchte.

Das biologische Geschlecht von Mann und Frau ist Wirklichkeit, alles, was diese Trans-Woke-Agenda an neuen Geschlechtern propagiert, sind Konzepte und Ideen. Ich hoffe, dies zu schreiben, ist aktuell noch nicht verboten.

Jedes Gesetz und jede Verordnung sind ein Konzept, das Bedürfnis nach Anerkennung und Zuneigung ist echt, ebenso die Angst vor Strafe und Ausgrenzung.

Empfundene und gelebte Liebe sowie aus freiem Willen und tiefer Überzeugung praktizierter Zusammenhalt der Menschen untereinander sind Wirklichkeit, die Rollenverteilung von Bürgern und Staat hingegen nur durch Konzepte begründbar.

Die Idee des Nichtaggressionsprinzip ist etwas sehr Schönes, wenn mich jemand angreift und verletzen möchte, ist das Messer jedoch die spürbare Wirklichkeit.

Jede von außen erstellte Idee des menschlichen Zusammenlebens ist daher ein Konzept, das Interagieren mit anderen Menschen dann die Wirklichkeit – jedes Mal spürbar wie ein Faustschlag oder eine herzliche Umarmung.

Meine Beobachtung ist: Wir befinden uns heute gesellschaftlich dort, wo wir sind, weil seit Hunderten von Jahren offensichtlich immer mehr Konzepte gegen die Natur des Menschen gerichtet sind, und somit wundert es mich auch nicht mehr, wenn wir Waffen für den Frieden fordern. Auch der Realitätsverlust während der sogenannten Pandemie und der Infektionsschutz-Maßnahmen ist für mich nur durch eine systematische Entmenschlichung erklärbar.

Passend dazu sind natürlich auch alle akademischen Grade, Titel und Abschlüsse nur Resultate von Ideen und Konzepten, ein Ergebnis auf Papier.

Ob jemand ein Handwerk oder seinen Beruf wirklich beherrscht und somit erfolgreich ausübt, hat nichts mit einem Stempel oder einem Dokument zu tun, sondern nur mit dem Grad, wie intensiv und mit wie viel Hingabe sich jemand mit etwas beschäftigt hat. Selbst angeeignetes Wissen und Praxiserfahrung stehen da auch oft dem theoretisch erlernten „Wissen“ gegenüber.

Auch Krieg ist ein Konzept, noch dazu ein sehr widerwärtiges, wie ich finde. Das Leid, die Angst und die Trauer, die den Menschen dadurch zugefügt werden, ist die tragische Wirklichkeit, die auch noch über Generationen spürbar ist.

Diese Kolumne ist daher auch nur eine Idee. Was Sie daraus in Ihrem Leben machen, ist hingegen dann wieder Wirklichkeit.