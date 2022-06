Freiheit in der Offensive Jugendliche Kapitalisten fordern: „Sozialstaat abschaffen“

10. Juni 2022

Liberty Rising demonstriert in sechs Städten

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

In insgesamt sechs Städten Deutschlands (Berlin, Stuttgart, München, Münster, Pforzheim, Chemnitz), haben am letzten Samstagnachmittag zahlreiche Aktivisten der prokapitalistischen Jugendorganisation Liberty Rising unter dem Motto „Leistung statt Hängertum“ gegen den Sozialstaat demonstriert. Sie taten das mit Gadsden-Fahnen, mit Bannern und mit ihrem eigenen Gesicht.

Ich halte diese Aktionen für einen wichtigen Schritt. Sie sind die Umsetzung eines Mantras, das ich schon länger gebetsmühlenartig wiederhole: Wenn der deutsche Libertarismus Erfolg haben will, muss er versuchen, in die Offensive zu gelangen. Was meine ich damit?

Ich denke, dass der Libertarismus in Deutschland auch deshalb so schwach ist, weil er sich so selten traut, mit Forderungen offensiv voranzugehen. Seine ganze Grundhaltung hat einen defensiven Charakter. Seine Erzählung ist nicht: „So möchte ich ein grandioses Leben führen“ oder “Das sind meine Werte, denen du, Staat, im Wege stehst“, sondern zumeist nur: „Lasst mich doch endlich mal in Ruhe.“

Weil ich das glaube, habe ich auch in meinem letzten (weitgehend unbeachteten) Artikel die Normalität als ein Ideal gegeißelt. Wer nur „normal“ leben will, kann keine Gegenerzählung aufbauen, die über den eigenen Gartenzaun hinaus Menschen begeistert. Daher war ich auch ein großer Freund des Spruches „Leistung statt Hängertum“, als er vorgeschlagen wurde. Er verbindet das Problem Sozialstaat mit einem Gegenentwurf eines kompetenten, selbständigen und vor allem sich selbst ernährenden Menschen, der Produzent und nicht Parasit sein will.

Ich habe diese Idee in vergangenen Artikeln verschieden benannt und auf verschiedenen Ebenen durchgesprochen. Stets ging es aber darum, dass wir Freiheitsfreunde ein klares Gegenbild brauchen, um zu mobilisieren – eine Gesellschaft, die wir wollen. Wir dürfen nicht sagen: „Der Markt wird es schon richten“, denn das ist diffus und am Ende eine Aufforderung, sich nicht dem übermächtigen Spiel des Staates, sondern dem übermächtigen Spiel des Marktes zu überantworten. Es ist eben keine Aufforderung, selbst zu denken oder zu handeln, sondern eine Reduktion des Menschen auf eine Art Anreiz-Roboter, der sich dem Preismechanismus unterwirft.

Sich dem Preis zu unterwerfen, ist aber weder immer integer noch begrüßenswert. Geißeln wir nicht mit gutem Grund, dass Unternehmen auf eine unpassende und kollektivistische Weise woke werden? Warum tun sie das? Zumeist weil sie dem Preisanreiz folgen oder es zumindest versuchen. Das ist nicht das Menschenbild, das ich vermitteln möchte, und es ist zum Glück auch nicht das Menschenbild, das eine solche Aktion wie am Samstag vermittelt. Im Gegenteil: Es geht ja gerade darum, den Mut zu haben, allen gesellschaftlichen Anreizen zu widerstehen, für seine Ideale einzustehen.

Ein Aktivist, der heute dem Marktanreiz folgen würde, käme nie auf die Idee, sich mit „Sozialstaat abschaffen“ und einem Bild von Ayn Rand vor den Münsteraner Dom zu stellen. Er würde sich nicht mit Gadsden-Fahne vor das Marx-Engels-Monument in Chemnitz trauen. Nach allen Marktanreizen – Jobaussicht, Uni-Noten im Hinblick auf spätere Jobchancen etc. – ist das zumindest jetzt noch eine schlechte Idee. Es ist ein Zeichen der persönlichen Souveränität, sich äußeren Anreizen zu widersetzen, wenn sie der eigenen Integrität widersprechen. Ja, es ist der Kern von Individualismus, von Freiheit überhaupt.

Es ist dieser Gedanke, so meine feste Überzeugung, die Liberty Rising attraktiv macht und junge Menschen auf die Straße bringt. Es ist eben nicht der Ausspruch: „Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der du Leben kannst, wie du willst.“ Zum einen ist das bei genauerer Überlegung eine Lüge, denn alle Lebensentwürfe, die darauf basieren, mittels Staatsgewalt auf Kosten anderer zu existieren, sind im Kern mit dem Libertarismus unvereinbar. Das betrifft traurigerweise (schauen wir auf die Anzahl der Nettoempfänger von Staatsgeldern) momentan noch den überwiegenden Teil der Lebensentwürfe in diesem Land.

Zum anderen müssen wir als Freiheitsfreunde auch den Mut haben, Menschen Werteorientierung zu geben. Sonst machen das andere. Das sehen Sie selbst hier in eigentümlich frei, wo dieser persönliche Wertebereich fast vollkommen von Konservativen übernommen wurde, die sich auf ein sehr altes Buch beziehen, dessen Heilgestalt nicht Wehrhaftigkeit, Fleiß und Produktivität im Diesseits, sondern Opferbereitschaft fürs Jenseits gepredigt hat. Ein Heilsbringer, der sich meinem Eindruck nach schlecht mit dem Recht auf Selbstverteidigung, mit der Forderung „Freiheit oder Tod“ verträgt. Nur als populäres Beispiel: „Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.“

Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein: Auch diese Verbindung halte ich für falsch. Ich glaube, dass es Werte gibt, die sich aus einem freiheitlichen Leben selbst ergeben und die wir nicht erst von Jordan Peterson oder aus der Bibel, der Tora, dem Koran oder anderswoher abstauben müssen. Um einige Beispiele zu nennen: Produktivität – denn in einer Gesellschaft, die auf freiwilligem Tausch basiert, muss man den Menschen einen Gegenwert bieten. Integrität – denn ohne Integrität geht jede Freiheit rasant unter. Kosmopolitismus (nicht Wertebeliebigkeit!) – denn die Welt, die der Kapitalismus schafft, ist eine Welt zunehmender, am Ende globaler Arbeitsteilung. Wissenschaftlichkeit & Rationalität – denn die Wohlstandswunder des Kapitalismus sind zum größten Teil entstanden, weil man die Natur, um sie zu beherrschen, erst einmal korrekt verstehen muss.

Nicht jeder bei Liberty Rising wird jeden dieser Gedanken genauso ausformuliert haben. Nicht jeder wird jeden dieser Gedanken teilen. Aber die Attraktivität der Organisation, die Menschen zu atemberaubender Zeitinvestition treibt, die dafür sorgt, dass sie ihre Grenzen überwinden, ja, bessere Menschen werden, speist sich aus dem tiefen Stolz, den ein solches Lebensgefühl produziert – den Stolz, den ein Mensch nur dann haben kann, wenn er sagt: „Ich bin der Herr, Motor und Antrieb meines Lebens.“ Das ist ein attraktiver Libertarismus. Das ist ein positiv inspirierender Libertarismus und eben nicht nur ein Abwehrreflex aus Sorge um genderindoktrinierte Kinder, teuflische Impfungen oder die Angst um das Ersparte durch die Inflation.

Nur wenn wir auf diese Art offensiv und in Abgrenzung zum Konservatismus wie zum Wokeismus, ja zu jeder Form von kollektiver Gruppen-, Stammes-, Erbmentalität stolz auf das Eigene sein können, werden wir erfolgreich sein. Das ist meine Überzeugung. Das ist mein Stolz. Das wurde wieder einmal letzten Samstag bewiesen und wird vermutlich in ein paar Wochen ein weiteres Mal bewiesen werden, wenn weitere Städte, die an diesem Samstag noch nicht dabei waren, die Aktion nachholen.

Wir haben eine Welt zu erobern, die eigentlich immer schon uns gehört hat.