Politische Korrektheit Der weiße Elefant

09. Juni 2022

Teil II

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Wie wir im ersten Teil des Textes gesehen haben, ist die politische Korrektheit nicht nur antibiblisch, antireformatorisch und antiaufklärerisch, sondern steht – zu diesem Schluss muss man fast zwingend kommen – in offener Feindschaft gegenüber unserem darauf gründenden Menschenbild. Die Person, in deren exklusiven Zuständigkeitsbereich es fällt, eine Gesinnung und also ein Ethos zu erfassen oder abzulehnen, wird über den Umweg biologistischer Merkmale auf ein Wesen distanzlosen Getriebenseins und damit in moralischer Hinsicht in ein in Obhut zu nehmendes Wesen reduziert. Damit aber verhalten sich die Verfechter und Verordner der politischen Korrektheit als die orwellschen „Gleicheren“ – denn sich selber trauen sich ja nicht nur ethisches Handeln zu, sondern die kompromisslose Führung aller anderen in dieses von ihnen als richtig erkannte Handeln hinein. Der höhere Zweck dieses Handelns, so sagen sie, sei Gerechtigkeit.

Wir haben auch gesehen, dass im Rahmen dieser Entwicklung schon sehr früh festgestellt worden ist, dass dieser höhere Zweck – Gerechtigkeit, Solidarität und so weiter – nur das ideologische Süßholz und die scheinheilige Tarnung einer Kulturpropaganda zur Erreichung politischer Macht und Einflussnahme sind. Erkennen kann man das an der Leugnung der Tatsache, wonach es bei Moral in jedem Fall um Meinung geht – und zwar um individuelle Meinung; an der Behauptung, diese spezielle Moral sei wissenschaftlich begründet, mehr als Gesinnung, sondern Tatsache, und entsprechend seien auch ihre Prämissen wahr; an der totalen Abwesenheit von Diskurs- und Kompromissbereitschaft; und schließlich am Gutheißen von Zwang als Strategie zum Erreichen der angeblich edlen Ziele.

Wie gesagt, ist das alles nichts Neues, sondern eine Konstante im Fall von Ideologien und ihren Vertretern, die in guter alter marxistischer Weise nicht in erster Linie „die Welt“, sondern die Menschen selber, ihr Bewusstsein zu ändern antreten. Auch nicht neu, aber umso erstaunlicher ist dabei die Tatsache, dass viele von jenen, denen solches Ideengut und die entsprechenden Maßnahmen verordnet werden, dies als gut oder gar als notwendig erachten und damit ohne Not nicht nur die eigene Meinungsfreiheit, sondern auch ihre Gewissensfreiheit an andere delegieren. Was ist das für ein Selbstbild, das von vornherein akzeptiert, unbewusst der sprichwörtlich „böse Nachbar“ zu sein, in dessen Nähe auch „der Beste nicht in Frieden leben könne“? Was für eine Vorstellung von Zusammenleben und Kooperation, wo damit gerechnet wird und mehr noch gerechnet werden muss, dass alle anderen auch „böse Nachbarn“ sind? Dass ein Friede also nur als „bewaffneter Friede“ und erzwungener Friede überhaupt möglich ist. Was ist das für ein Verständnis von Mündigkeit, von Freiheit und persönlicher Verantwortlichkeit?

Ich komme zu keinem anderen Schluss als jenem, dass Freiheit eben doch von vielen nicht als etwas wahrgenommen wird, zu dem man ermächtigt, sondern zu dem man „verurteilt“ ist. Dies aus dem einfachen, immer gleichen Grund, dass dieselben „vielen“ nicht ignorieren, sondern eben gerade wissen, dass echte Freiheit unauflösbar mit persönlicher Verantwortung verbunden ist. Weil es einfacher ist, sich sagen zu lassen, was man tun soll, anstatt selbstverantwortlich das Eigene auf eigene Verantwortung tun zu dürfen. Weil es einfacher ist, die Aufgabe, Subjekt eigener Entscheidungen zu sein, abzugeben; einfacher, sich Entscheidungen abnehmen zu lassen und bloß gehorsamer Vollstrecker einer Verordnung zu sein. Es ist eine regelrechte Flucht in den Gehorsam, in eine Art Autoritätssucht und in die Geborgenheit des Funktionärstums. Gelobt sei die Obrigkeit!

Was ist der Grund für dieses Leben in uneingestandener Furcht vor der Freiheit? Ich denke, es ist die Konsequenz aus der in Teil eins beschriebenen Abtretung des Person-Seins. Denn frei zu sein bedeutet ja zuerst und gerade Ich-Sein und also Person-Sein und nicht nur das „Tierchen mit seinem Pläsierchen“, zu dem mich die politische Korrektheit degradieren will. Wer aber nicht mehr Person ist, sondern ein auf Hautfarbe, Geschlecht, Pronomen und Neigungen reduziertes „Irgendwas“, dessen Dasein fehlt jeder Sinn, der über die optimal vermarktbare Präsentation dieser Eigenschaften hinausgeht. Jeder Appell an die Freiheit eines solchen Menschen wird damit zur Nötigung: zur schmerzhaften Aufdeckung seiner selbst als anonymes Element und ausführendes Organ des Willens anderer – es ist ja nichts mehr da, was frei sein könnte!

Das ist hart, aber kein Grund, nicht den Weg zurück anzutreten. Dazu aber ist es zuallererst nötig, von verordneten „Moralen“ wie die politische Korrektheit es ist, abzukommen als etwas, das einem von der Freiheit befreit, und zurückzufinden zum Selbst-Sein und damit zu einer Moral und einer Ethik, die einen gerade zur Freiheit hinführt. Einer Freiheit, deren Raum wir selbstverantwortlich ausmessen und deren Verantwortungsbürde wir nicht als Last, sondern als Geschenk und als Sinngehalt unserer Existenz verstehen. Tun wir dies nicht, treten wir wie viele andere vor uns die Flucht an – nicht in erster Linie vor der Freiheit, sondern vor der eigenen Überforderung. Und wir verfehlen sowohl in biblischer als auch in reformatorischer und aufklärerischer Sicht uns selbst.

Der „weiße Elefant“, die politische Korrektheit, wird als Idee und nachdem ihr Bankrott bereits heute erkennbar ist, irgendwann auch „offiziell“ für gescheitert erklärt werden beziehungsweise einfach verschwinden. Was bis dahin noch alles geschehen wird, ist offen. Die eher bescheidene Kompromissbereitschaft ihrer Vorbeter lässt vermuten, dass man bereit ist, die Schraube in Sachen Gesinnungsdiktat mit staatlicher Hilfe noch weiter anzuziehen. Weil man sie aus taktischen Gründen noch weiter anziehen muss: weil nur so weitere Konfliktsituationen und die Spaltung der Gesellschaft im Sinn eines „neuen“ Klassenkampfs gezüchtet werden und damit ein Zustand der Lähmung herbeigeführt werden kann. Wo aber ganze Gesellschaften in Gegnerschaft gelähmt sind, lässt es sich wunderbar die eigenen Interessen verfolgen, ohne dabei behelligt zu werden von Menschen, die entdecken, dass sie einen nicht brauchen, um friedlich und wohlstandsfördernd zusammenleben und zusammenarbeiten zu können.

Dieses Rezept gilt es sich meiner Meinung nach und quasi von der anderen Seite her zu eigen zu machen: Während das anonymisierte „Man“ sich die Köpfe um pervertierte Partikular-Freiheiten und Schein-Moral einschlägt, sollte man Zellen der Freiwilligkeit und damit der Freiheit gründen, pflegen und ausbauen. Um schon heute frei zu sein – und um bereit zu sein, wenn das Künstliche, Diktierte auf der anderen Seite zusammenbricht.