Auf dem Weg in die Ökodiktatur Warum Männer zu toxisch zum Beamen sind …

08. Juni 2022

… und Frauen ausschließlich Lichtnahrung zu sich nehmen

von Axel B.C. Krauss

Lachen Sie nicht. Biophotonen lassen sich auf vielfältige Weise zubereiten. Man kann Suppen daraus zaubern, Aufläufe, Eintöpfe, Salate und sogar Nachspeisen. Hauptsache, es schont das Weltklima. Jedenfalls ist dank eines Artikels der „Zeit“ nun endlich geklärt, dass Männern in puncto Atmosphärenschändung eine Alleinschuld zukommt. Klingt komisch? Ist aber so. Zitat aus dem gewohnt ausgewogenen, ruhig und sachlich, ja beinahe phlegmatisch argumentierenden Artikel, dessen Titel die hoffnungslose Lage durch krasses Understatement unnötig verniedlicht („Dieses Männerbild bringt uns noch um“): „Jungen werden von klein auf zu virilen Zerstörern erzogen – und vernichten damit auch den Planeten. Um die Klimakrise zu beenden, muss sich ändern, was als männlich gilt.“

Ich weiß, was Sie jetzt denken. Und ich habe es ja selber schon gesagt: Warum diese Untertreibungen? Es geht schließlich ums Ganze. Ich möchte eine Alternative anbieten: „Jungen werden von klein auf in Thanos’ Tradition titanischer Kosmendestruktion erzogen – und vernichten damit ganze Universen. Um das Gleichgewicht zwischen heller und dunkler Materie wiederherzustellen und somit das interkosmische Gesamtgefüge zu restabilisieren, muss sich ändern, was als männlich gilt.“

Na also, es geht doch.

Geschmückt wurde der Artikel übrigens mit einem Foto, das einen kleinen Jungen zeigt, der mit Dinosaurierfiguren spielt – einem Triceratops und einem T. rex (wäre die Botschaft „Männer gleich aussterbende Tiere“ noch subtiler ausgefallen, wäre sie im Subraum zwischen Higgs-Bosonen verschwunden).

Geben Sie sich keinen Illusionen hin: Jungs, die mit Saurierfiguren spielen, entwickeln sich später zu erbarmungslosen Diktatoren, die den Planeten thermonuklear einäschern. Gut, das wäre übertrieben. Und auch gar nicht nötig. Es gibt schließlich eine gesunde rationale Mitte zwischen Under- und Overstatement: Dank der „Ärzte“ ist hinlänglich bekannt, dass Männer nun mal Schweine sind und im Ehebett ständig „rülpsen und furzen“, was nicht gerade dazu beiträgt, CO2- und Methangehalt der Atmosphäre mit dem für die nächsten zehn Planjahre anvisierten 1,538-Grad-Ziel kompatibel zu machen. So wird das nichts mit dem „Green New Deal“.

Außerdem habe ich den Vorwurf nicht konsequent zu Ende gedacht: Saurierfiguren werden zumeist aus Plastik hergestellt. Und dieses Material ist bekanntlich ein petrochemisches Produkt. Insofern tragen mit Saurierfiguren spielende Buben zur Vernichtung unserer Lebenswelt bei. Fragen Sie Al Gore.

Sie haben sich, könnte ich wetten, außerdem gefragt, wie es eigentlich möglich sein soll, dass nur die Toxizität abgehängt-altweißer Scheißmänner sich anschickt, alles irdische Leben auszulöschen. Nun, zum einen habe ich bereits geklärt, dass Frauen nicht am allgegenwärtigen Konsum teilnehmen, also Nahrungsmittel wie Fleisch, Butter und anderes klimaschädliches Zeugs konsequent verschmähen und sich von Lichtnahrung ernähren.

Zweitens fahren sie auch nicht Auto oder fliegen, sondern bewegen sich weitaus umweltverträglicher fort. Die von der holden Weiblichkeit genutzte Fortbewegungsmethode wurde von einem in Schottland geborenen Ingenieur namens Montgomery Scott erfunden. Es handelt dabei um Teleportation, die als „Beamen“ Einzug in die Alltagssprache fand.

Es wird Ihnen, lieber, geneigter männlicher Leser, also nichts anderes übrigbleiben, als ihre Männlichkeit komplett neu zu definieren, da die Nachwelt sich sonst an Sie als grausamsten Massenmörder der Geschichte erinnern wird. Keine Sorge, war natürlich nur ein Scherz, denn dank Ihnen wird es ja gar keine Nachwelt geben. Planet kaputt. Bumm.

Sie können übrigens sehr leicht selber feststellen, ob Sie ein Weltenschredder sind: Gehen Sie mal die Fotos aus Ihrer Kindheit durch. Sollten Sie sich dabei ertappen, wie Sie mit Cowboy- und Indianerfiguren von Lego oder Playmobil gespielt haben, laufen Sie zur Rettung unserer Erde bitte gleich vor den nächsten Bus. Machen Sie’s nicht noch schlimmer, als Sie es ohnehin schon gemacht haben.

Nach dieser überlangen sarkastischen Einleitung, die leider nötig war, um so viel therapiebedürftigen Stuss (und die übliche überpolitisierte, ideologisch dauerhysterisierte Geschlechterverhetzung) noch ertragen zu können, muss ich nun leider zum Ernst des technokratisch verstellten Lebens zurückkehren, da die Pläne für eine Ökodiktatur im durchsichtigen Mäntelchen der „Weltrettung“ leider immer konkreter werden. Wer geglaubt hat, „dank“ Corona sei dieses Thema vom Tisch, glaubte falsch.

Die erwartbaren Folgen einer Politik, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Leben und Arbeiten der Menschen minutiös unter Aufsicht zu stellen und beinahe jeden Aspekt davon zu regulieren und kontrollieren (also „das Klima zu schützen“), zeichnen sich nämlich schon ab.

„Das Brüsseler Klimapaket“, so ein Artikel im „Focus“ vom 6. Juni 2022, „versetzt Politiker, Lobbyisten, Wirtschaft, Konsumenten und Autofahrer in Aufregung. Auf der Zielgeraden mehren sich die Warnungen vor hohen Belastungen.“

Die zweifellos noch steigen werden, sollte der grüne „New Deal“ Realität werden. Und das ist noch nicht alles.

Eben erwähnter Al Gore verkündete beim diesjährigen Treffen des Weltwirtschaftsforums die frohe totalitäre Botschaft: „Ich habe gute Nachrichten an dieser Front. Wir sind dabei, in ein Zeitalter radikaler Transparenz einzutreten. Ich gehöre zu denjenigen, die eine neue Koalition mit dem Namen ‚Climate TRACE‘ gegründet haben […] Verfolgung der atmosphärischen Kohlenstoffemissionen in Echtzeit. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von Technologieunternehmen für künstliche Intelligenz, Nichtregierungsorganisationen und Universitäten, die Daten von 300 bestehenden Satelliten aus mehreren Ländern, boden-, see- und luftgestützte Sensoren sowie Internetdatenströme nutzen, um mithilfe von maschinellem Lernen Algorithmen für jeden einzelnen Teilsektor der Wirtschaft zu erstellen.“ Angestrebt ist also eine lückenlose Überwachung dahingehend, „Klimasünder“ (wie auch immer man das genau definieren will, dazu gleich mehr) schnell dingfest machen zu können.

Die Journalistin Corey Lynn schreibt dazu in ihrem Artikel „Climate TRACE: Ein Rahmen für ESG-Initiativen und ein Sozial- und Klimakreditsystem“: „Abgesehen von den offensichtlichen Gefahren, die sich aus der Schaffung eines Rahmens für die radikale Umgestaltung einer ohnehin instabilen Wirtschaft ergeben, besteht die weitaus größere Gefahr dieses von Google unterstützten globalen Überwachungssystems darin, dass es als Grundlage für das kommende Sozial- und Klimakreditsystem gegen die Öffentlichkeit eingesetzt werden könnte. Es scheint nicht weit hergeholt, ein Projekt wie ‚Climate TRACE‘ zu nutzen, um einzelne Autos, Häuser oder kleine Unternehmen für die nach Ansicht der Technokraten größten Klimaverstöße zu erfassen. Das Sozialkreditsystem, das in China bereits eingeführt wurde, beruht auf der Massenüberwachung der Bevölkerung, um die Bürger je nach ihrem Verhalten zu bestrafen oder zu belohnen. Verstöße gegen das autoritäre Regime führen über das Sozialkreditsystem dazu, dass der Zugang zum Reisen, zur Arbeit oder zum Kauf eines Hauses eingeschränkt wird. Die Befürchtungen der Öffentlichkeit, dass Regierungen Massenüberwachungsinstrumente wie ‚Climate TRACE‘ einsetzen, um ein Sozial- und Klimakreditsystem einzuführen, sind berechtigt.“

Gore sagte außerdem in einem Interview mit dem amerikanischen Sender MSNBC am 4. November 2021 (anlässlich der UN-Klimakonferenz in Glasgow): „Wir können jetzt genau bestimmen, woher die Treibhausgasemissionen kommen […] und wir werden die Identitäten der Personen haben, die für jeden dieser Treibhausgasemissionsströme verantwortlich sind, und wenn Investoren oder Regierungen oder Aktivisten der Zivilgesellschaft sie zur Verantwortung ziehen wollen, werden sie die Informationen haben, auf die sie sich stützen können, um sie zur Verantwortung zu ziehen.“

Nun zur Frage, wie man das eigentlich genau definieren und festlegen will. Wissenschaftlich gesehen sind Gores Äußerungen nämlich schlicht und ergreifend Humbug.

Es ist eine anerkannte Tatsache, dass klimatische Bedingungen von einer Vielzahl von Faktoren abhängen. Sie allein auf einen Faktor wie die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid reduzieren zu wollen, ist grotesk lächerlich. Vor allem: Lässt sich wirklich absolut sicher und zuverlässig berechnen, wie sich einzelne Emissionen auf das künftige (!) „Weltklima“ auswirken werden? Diplomatisch formuliert: Gore macht es sich hier doch sehr einfach.

Weniger diplomatisch: Es handelt sich um einen klaren und eindeutigen Versuch, nahezu vollständige Kontrolle über wirtschaftliche Aktivitäten zu erlangen. Einmal angenommen, bestimmte „Personen“, wie Gore sich ausdrückte, oder beispielsweise irgendeine Firma würde einer „überhöhten“ CO2-Emission „überführt“. Um eine „Bestrafung“ zu rechtfertigen, müsste erst einmal genau geklärt werden, ob und, falls ja, in welcher Weise sich diese Emissionen tatsächlich schädlich auf „das Klima“ auswirken. Diese Auswirkungen liegen aber in der Zukunft. Und in dem Zeitraum, der verstreicht, bis sich die solchen Aktivitäten zugeschriebenen Auswirkungen zeigen, ist es durchaus möglich, dass andere Faktoren diese angebliche Klimaveränderung bewirkt haben. In Kurzform: Gibt es ein zuverlässiges „gerichtsfestes“ Modell der Messung und kausalen Zuordnung? Gibt es nämlich nicht. Und wie gedenken Meister Gore und seine Klimakumpane auf einer so wackeligen Basis „gerechte Urteile“ über richtiges oder falsches Verhalten zu fällen?

Bis nächste Woche.