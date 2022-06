Urbanisierungstrend Ist die Stadt ein menschenfeindlicher Lebensraum?

04. Juni 2022

Die Suche nach Gründen für städtisches Wohnen

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Das Leben in einer Stadt bringt viele angenehme Vorteile mit sich, könnte man zumindest vermuten. Für viele mag dies auch eine Rechnung sein, bei der man gewisse Freiheiten gerne gegen den Luxus und die gute Versorgungslage in einer Stadt eintauscht und dafür die Selbstverantwortung eines ländlichen Lebensstils aufgibt.

Ich bin in München geboren, und auch wenn München als großes Dorf bezeichnet wird, sind doch die Merkmale einer Großstadt nicht von der Hand zu weisen. Es mag vielleicht nicht so urban wie Berlin oder Frankfurt wirken, aber mit dem Leben auf dem Land hat München nichts mehr zu tun. Heute sehe ich es als Glück an, niemals direkt in der Stadt gewohnt zu haben, sondern eher am Stadtrand, auch Speckgürtel genannt. So hatte ich immer die Möglichkeit, schon als Kind im Wald und in der Natur spielen zu können, ohne dafür gleich einen Tagesausflug planen zu müssen.

Vorneweg sei erwähnt, dass ich nun seit circa drei Monaten auf dem Land wohne, und so langsam kann ich die Unterschiede im Lebensstil und auch der Lebensumstände noch besser erkennen. Mein Drang, eher aufs Land als in die Stadt zu ziehen, war jedoch schon etwas länger spürbar. Mir geht es sehr gut hier in einer Gemeinde, die ungefähr eine Stunde mit dem Auto östlich von München liegt, und ich merke, dass es mir in Bezug auf meine Lebensqualität an nichts fehlt.

Was macht aber das Leben in einer großen Stadt mit den Menschen, wenn wir davon ausgehen, dass sich der Lebensraum auch auf das Verhalten auswirkt? Könnte man hier Parallelen zur Tierwelt ziehen und sich einmal ansehen, wie sich Tiere in Gefangenschaft im Vergleich zu Tieren in freier Wildbahn verhalten? Was hat das Leben einer Raubkatze im Zoo mit dem Leben eines Leoparden in freier Natur zu tun? Ich stelle mir daher die Frage, ob Menschen, die in Wohnsilos anonym eingepfercht werden, sich auch anders verhalten als Menschen, die auf dem Land wie zum Beispiel in einem kleinen Dorf leben. Ist das Leben in einer Metropole generell unfreier als das Leben im ländlichen Umfeld?

Wie kam es eigentlich zur Bildung von Städten? Anfangs waren es wohl die Burgen, die die Bauern mit Sicherheit gelockt haben, sodass man durch das Aufgeben von individueller Freiheit die schützenden Burgmauern als Gegenleistung erhielt. Damals mag das kein so schlechter Tausch gewesen sein, denn die Regeln und Gesetze, denen man sich nun zu unterwerfen hatte, waren mit Sicherheit noch nicht so uferlos und menschenverachtend wie heute. Doch das Leben in der Stadt wurde immer komplexer, und so mussten auch die Gesetze in einer Stadt immer komplizierter werden. Irgendwann wird dann wohl schnell ein Punkt erreicht worden sein, in dem die Sicherheit der Stadt fast nur noch reine Fiktion war. Jedoch gab es auch damals schon den Trick mit der Angst vor einer drohenden Gefahr, womit man auch Steuern und Abgaben immer sehr gut argumentieren konnte.

Sehen wir uns die Sicherheitsverhältnisse von Städten im Vergleich zu ländlichen Regionen an, dann wird schnell klar, dass heute die Gefahr von Gewalt und Verbrechen in den Städten um einiges höher ist. Wieso gibt es dann immer noch Phänomene wie die Landflucht und die zunehmende Urbanisierung, wenn doch das Leben in einer Stadt keine entscheidenden Vorteile mehr bringt, denn auch die Versorgung mit Lebensmitteln ist auf dem Land keineswegs schlechter: Ich möchte aber noch andere Merkmale des menschlichen Zusammenlebens in einer Großstadt aufzeigen, um es auch direkt auf den Punkt zu bringen.

Es gibt weniger Kontakt zu den Mitmenschen, man lebt anonym und kann in der Masse der Menschen untertauchen. Auch wenn man täglich unzählige Menschen trifft, nimmt die Qualität der Kontakte eigentlich ab, sodass man inmitten lauter Leidensgenossen vereinsamt, Türe an Türe. Der Stress und die fehlende Ruhe in der Stadt kommen hinzu. Es stinkt, die Autos machen Lärm, und selten wird man auf der Straße von Fremden mit einem Lächeln begrüßt. Da passiert es wohl eher noch, dass man angepöbelt wird.

Die Qualität der Lebensmittel nimmt drastisch ab, und auch die Produktion von Gütern hat sich auf Massenware eingeschossen, da die Ballungsräume dies eben verlangen. Der kleine Tante-Emma-Laden oder der Bäcker nebenan ist in einer Stadt kaum noch anzufinden.

Angefangen beim Essen, das man sich vom Pizzaservice liefern lässt, bis hin zum Müll, den man einfach in eine der Gemeinschaftstonnen der Wohnanlage wirft, haben doch fast alle Facetten des Lebens in einer Stadt eines gemeinsam: Man verliert individuelle Freiheit und bekommt eine vermeintlich unkomplizierte Versorgung für alle Grundbedürfnisse auf Gemeinschaftsbasis. Das Lernen von Verantwortung für das eigene Leben ist da fast nicht mehr möglich, es gibt ja für alles eine Allgemein-Lösung.

Wieso fliehen dann die Menschen in die Stadt und suchen förmlich die Anonymität? Meine Vermutung: Das Leben auf dem Land bietet nicht so viel Ablenkung, und früher oder später wird man auch für sein Handeln Verantwortung übernehmen müssen – man kennt sich halt auf dem Dorf. Dieser Verlockung nachzugehen, den Blick auf das eigene Leben zu minimieren und jederzeit in der Anonymität verschwinden zu können, ist für mich ein Zeichen des Verfalls unserer Gesellschaft.

Könnte es ein Zusammenleben auch ohne diese lebensfeindlichen Konzepte, auch Städte genannt, geben? Wenn ja, wie würde dieses Ihrer Meinung nach aussehen? Wie würde sich die Menschheit entwickeln, wenn der Lebensraum so gestaltet wäre, dass er der Entfaltung und nicht der Haltung von Nutzvieh durch unsere Herrscher diente?