Ein Abgesang Die Mittelmäßigen

03. Juni 2022

Über das falsche Ideal der Normalität, silberne VWs und Hendrik Wüst

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Was verbindet Hendrik Wüst, den neuen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, mit Boris Rhein, jetzt Ministerpräsident von Hessen, und mit Daniel Günther, den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein? Zum einen natürlich ihre Schwarz-Grünen-Koalition, aber auch ihre bodenständige Normalität. Es sind ortsverbundene Typen mit Brille, Frau, Kind, ohne aufregende Hobbys, an denen das Amt das einzig Ungewöhnliche ist – die gähnende Langeweile und damit (abgesehen von der Berufswahl) sicher der Wunschtraum einiger Leser dieser Zeilen. Endlich normal!

Die AfD hat mit diesem Slogan einen ganzen Wahlkampf bestritten: „Deutschland. Aber normal“. Auch die Gegner allen modernen Gender-Krams fürchten um die Normalität, und auf dem letzten Liberty-Sunrise-Sommercamp (das nächste ist schon bald, also anmelden!) schwärmten Libertäre davon, endlich einmal unter „normalen Leuten“ zu sein. Es scheint, als lechze eine ganze bürgerliche Generation d danach, dass endlich alles wieder normal sei: die Mitmenschen, die Wirtschaft, die Umgangsformen, die Häuser, die Nachrichten.

Ich nicht. Und ich halte die Betrachtung von Normalität als ein Ideal für erbärmlich. Ich halte es ferner strategisch dann für grundfalsch, wenn man Libertärer ist. Denn Libertarismus mag vieles sein, aber nicht normal, und ganz sicher wird die Gesellschaft, die aus einer völligen Deregulierung erwächst, auch alles andere als normal – zumindest von der heutigen Bedeutung des Wortes ausgehend.

Doch woher rührt meine Abneigung gegen „normal“? Was bitte soll denn so falsch an „normal“ sein? Immerhin ist es doch „normal“, das – nun ja – Normale? Und genau das ist der Grund, warum ich Normalität als zu erkämpfendes Ideal mit Verachtung betrachte. Denn „normal“ als Begriff meint eben nicht irgendeine ideelle Norm, ein höheres Ideal. Mit „normal“ ist das gemeint, was in blanker Zahl die Norm ist. Das Gewöhnliche, Häufige oder, wie man früher noch so schön sagte, das „Gemeine“.

Normalität als Ideal bedeutet die Abhängigkeit von den Mitmenschen, denn die entscheiden ja durch ihre schiere Zahl darüber, was normal ist. In diesem Fall sind das 1,6 Kinder, 10,9 Krankheitstage im Jahr, rund 4.000 Euro brutto im Monat, Kirchenbesuche zu Feiertagen und vor der Haustür ein silberner VW. Normalität ist damit eben kein Ideal, das aus einem selbst erwächst, durch eigene Überlegung formuliert wird, sondern entspringt dem wenig souveränen Blick auf die Nachbarn.

Warum also sollte irgendein Mensch danach streben, normal zu sein? Warum sollte eine Gruppe von Menschen danach streben? Und, in Bezug auf die Riege der Ministerpräsidenten, warum sollte man so etwas besonders attraktiv finden, wenn man die Wahl hat? Ich sehe dafür drei Gründe und lade Sie herzlich dazu ein, in der Kommentarspalte weitere zu ergänzen, sollte ich sie übersehen haben.

Erstens: Das eigene Ideal ist die Normalität, da man selber weit unter der Norm liegt –beispielsweise wenn man ein arbeitsloser Alkoholiker in einer WG gescheiterter Männerexistenzen ist und sich um das Sorgerecht für das eigene Kind ebenso gesoffen hat wie um den Job. In diesem Fall – und nur in diesem Fall – scheint mir das Streben nach Normalität etwas moralisch Begrüßenswertes, weil ganz offenkundig die Normalität immer noch ein Fortschritt im Vergleich zu diesem erbärmlichen Zustand ist, in dem man als erwachsener Mensch nicht einmal eigenständig leben kann.

Zweitens: Man hat ein eigenes unnormales Ideal und hätte gerne, dass es Normalität sei. Dies scheint mir zum Beispiel bei den zumeist jungen oder jugendlichen Libertären der Fall zu sein, die auf das Liberty Sunrise kommen. Doch wenn sie davon schwärmen, hier „Normalität“ zu finden, belügen sie sich selbst, und vor allem würdigen sie ihre Mitmenschen ebenso wie sich selbst herab. Denn libertär zu sein in Deutschland verlangt mindestens ein abnormes Interesse an Politik, zumeist eine abnorme Begeisterung für konsequent-logische Philosophie und eine oft abnormale Bereitschaft, der eigenen Meinung trotz gegenteiliger Äußerungen so ziemlich aller Mitmenschen treu zu bleiben.

Damit aber ist man eben nicht normal, und wenn man Gleichgesinnte findet, sind auch diese nicht normal. Nein, es handelt sich dann um ein Treffen von außergewöhnlich linientreuen (und bisweilen auch außergewöhnlich dickköpfig-vernagelten) Menschen. Was man also findet, ist nicht das Mehrheitliche oder Normale, sondern das Außergewöhnliche. Und vom Außergewöhnlichen umgeben zu sein, ist eben nicht das Normale, sondern das Besondere.

Drittens: Man ist bereits normal und will rechtfertigen, warum man nicht mehr erreicht hat oder interessanter ist. Gerade dieser Fall der Normalität scheint mir persönlich am verbreitetsten und ich treffe ihn unter meinen libertären Bekannten ebenso an wie unter meinen politisch anders gesinnten oder gänzlich apolitischen Bekannten. Normalität wird hier zum Schutzschild gegen das Außergewöhnliche – vor allem gegen das Außergewöhnliche, das man selbst hätte sein können, wäre man nur mutiger, fleißiger oder experimentierfreudiger gewesen – nicht ohne Grund haben gerade die „normalen“ Menschen (ab dem etwas zu hohen Durchschnittsalter) in Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst gewählt und früher die „Keine Experimente“-CDU.

Diese Anbeter der Normalität sagen: „Man muss doch nicht immer alles haben. Die große Kunst liegt darin, sich darüber zu freuen, was man hat.“ Oder auch: „Es hat doch immer schon funktioniert“ oder: „Das macht man so, da muss man durch“ oder sie mokieren, dass „Maß halten“ doch die erste Bürgertugend in allen Dingen sei. Sie sehen mit Sorge auf den abnormalen Reichtum von Elon Musk, ebenso wie auf die abnormalen Genderpünktchen, Sternchen und Strichlein.

Sie werden jetzt vielleicht fälschlicherweise denken, dass ich mit diesen Worten automatisch eine Verdammung jeglichen klassischen Familienmodells meine, aber darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass selbst hier nicht Normalität, sondern höchste Ideale der Maßstab sein sollten. Als Eltern sollte es doch nie Ziel sein, „normale Eltern“ zu sein, sondern die bestmöglichen. Wenn man ein normales Einkommen hat, so sollte man zum Ziel haben, das zu übertreffen. Selbst eine einfache Reinigungskraft kann ihren Job mit abnormaler Hingabe, Gründlichkeit und Effizienz betreiben und dadurch zu mehr werden als der schnöde ambitionslose Durchschnitt.

Gerade wenn man libertär ist, passt Normalität auch schlecht zu unseren Idealen. War es denn nicht schon immer das Anormale, das Merkwürdige, vielleicht zuerst verrückt Wirkende, das die Menschheit vorangebracht hat? Der erste Mann, der das Feuer nutzbar machte oder das Rad erfand, war ja eben nicht normal, und seine Erfindung war es auch nicht. Finden wir denn nicht gerade Inspiration im Nichtnormalen? Wie viele junge Menschen schauen mit Faszination zu einer Person wie Elon Musk auf, die nach keinem Maßstab normal ist und in klarer Geradlinigkeit das Normale zugunsten des Besten zurückweist? Und sind nicht wir, die Anhänger der Freiheit, auch die ersten Verteidiger des Rechtes zum Nichtnormalen? Selbst dann, wenn es keine wünschenswerte Form des Nichtnormalen ist – etwa deshalb, weil es besonders dumm oder kurzsichtig ist?

Wofür brauchen wir Freiheit, wenn nicht für das Ungewöhnliche? Ein „ganz normales“ Leben konnte auch der brave DDR-Bürger führen. Die Schlauesten, Fleißigsten, Streitfreudigsten, Visionärsten, Eigensinnigsten – sie waren es, denen in der DDR und in jedem Sozialismus die Freiheit gefehlt hat. Sie waren es, die die Freiheit zuerst erkämpft haben. Oder anders gesagt: Freiheit ist normalerweise die Sehnsucht aller Nichtnormalen. Wer normal ist, dem sollten auch Wüst, Rhein und Günther genügen und mit ihnen die Gewissheit, durchschnittlich schlecht regiert zu werden. Und wie wir aus all den Umfragen sehen, ist auch genau das der Fall. Daher bekenne ich: Ich will keine Normalität sehen. Ich will das Beste sehen. Und ich bin stolz darauf.