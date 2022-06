Der Freiheitsbegriff der politischen Korrektheit Der weiße Elefant

02. Juni 2022

Beim Nachdenken über die Idee der politischen Korrektheit ist es nicht die Einsicht, dass man es hier mit einem künftigen „weißen Elefanten“ zu tun hat, die am Ende übrigbleibt. Mit einer intellektuellen Investitionsruine, die früher oder später deshalb aufgegeben werden wird, weil sie weder den geplanten Zweck erfüllt noch den erwarteten beziehungsweise versprochenen Nutzen und Ertrag erbringt. Dass sie nicht Toleranz fördert, sondern zerstört. Dass sie nicht Vielfalt ermöglicht, sondern zu bleiernem grauem Mittelmaß führt, das nicht über das gläserne Dach der verordneten Buntheit hinauswachsen darf. Dass sie nicht das Verständnis zwischen unterschiedlichen einzigartigen Menschen in ihrer Entfaltung unterstützt, sondern entzweit und entfremdet, indem sie auf der einen Seite natürliche oder natürlich sich ergebende Unterschiede als etwas moralisch Verwerfliches definiert und auf der anderen künstliche „gute“ Unterschiede erschafft. Sie überwindet nicht Rassismus, Sexismus und so weiter, sondern züchtet sie in geradezu sozialdarwinistischer völkischer Weise durch ihren ausschließlichen Fokus auf Rasse, Geschlecht et cetera. Sie führt die Menschen nicht in die Offenheit des „Sich-selbst-in-Freiheit-leben-Könnens“ und des positiven Täter-Seins, sondern macht aus ganzen Völkerstämmen benachteiligungsfixierte Betroffene, die Tag und Nacht über Rassen und Geschlecht nachdenken und denen Welt und Mitmenschen gleichermaßen Quell permanenter Gefahr von Verletztheit und Beleidigung sind.

Das alles kann man „wegstecken“ – es ist das Normalste der Welt, dass Ideen sich als absurd und untauglich erweisen, „sterben“, wie Popper es nannte, und durch neue ersetzt werden. Auch die Tatsache, dass dieses Sterbenlassen im Fall der politischen Korrektheit gar nicht mehr so einfach ist, weil sie sich zum staatlich verordneten und mit Dutzenden von Millionen geförderten Gesinnungs-Diktat gemausert hat, ist nichts Erstmaliges im Rahmen menschlicher Gesellschaften. Es liegt in der Natur von Ideologien und speziell behördlich verordneten Ideologien, dass sie sich nicht darauf beschränken, den Menschen dienend in die Welt als Forum des freien Handelns Einzelner eingreifen zu wollen, sondern in den Menschen selbst.

Auch dass solche staatlich geförderte Menschenklempnerei im Fall ihres sich abzeichnenden Scheiterns nicht, wie es logisch wäre, sofort im Fallenlassen der Idee, sondern zuerst im Fallenlassen und Ausschließen von Menschen – gesellschaftlich, wirtschaftlich, physisch – mündet, um sich anschließend vor dem totalen Bankrott in immer neue Höhen der Groteske und auch der Brutalität in der Durchsetzung aufzuschwingen, ist „nichts Neues unter der Sonne“. Bereits zu Beginn der 90er Jahre stellte Richard Bernstein in seinem Buch „Dictatorship of Virtue: Multiculturalism and the Battle for America’s Future“ anhand zahlreicher Beispiele fest, dass der Integrations- und Gerechtigkeitsgedanke im Rahmen der politischen Korrektheit bereits damals zu einer Einschüchterungs- und Repressionskultur geworden war und sich damit in das Gegenteil dessen verwandelt hatte, wofür er angeblich stand: weg von echter und sich (möglicherweise) natürlich ergebender und entwickelnder Vielfalt hin zu einer Partikular-Vielfalt. Damit entpuppte sich das Ganze aber bereits sehr früh nicht als ein Kampf für das „Gute“, sondern als das ordinäre Streben nach politischem Einfluss und Macht.

Auch dass die politische Korrektheit sich nicht davor scheut, Bibel, Reformation und Aufklärung in einem Schwung rückwärts abzuwickeln mithilfe einer herbeikonzipierten Wissenschaftlichkeit, kann nicht erstaunen. Auch hier: Es ist nicht das erste Mal, dass „die Wissenschaft“ als Parodie ihrer selbst für einen „höheren Zweck“ eingespannt wird und die allein deshalb als „Wissenschaft“ gilt, weil sie von Funktionären mit Doktortiteln und hinter den Mauern von Universitäten ausgebrütet wird. Positive wissenschaftliche Begründung der eigenen Position aufgrund logisch korrekter Argumentation und unter Würdigung empirischer Befunde sucht man hier vergebens. Die angeblich negativen Auswirkungen der Nichtumsetzung und Nichtimplementierung der Standards der politischen Korrektheit wird mittels eines holistischen Blicks auf die Geschichte „hergeleitet“. Und allgemein gilt: Fakten und Argumente sind im Grunde bloß Sprachfiguren, Sprache wiederum bloß Ausdruck konstruierter Realität. Alles – auch die Wissenschaft selbst– ist eine Frage der Interpretation, subjektiv, relativ und selbstwidersprüchlich. Kritik wird von vornherein als nicht berechtigt klassifiziert und schon gar nicht als notwendiger Teil wissenschaftlicher Methodik gesehen, sondern als böswilliger Versuch der Delegitimierung, als Angriff, Polemik und Diskreditierung. Das Einzige, was diese Wissenschaft kann, ist, ihre eigenen Prämissen als schlicht gegeben und als wahr vorauszusetzen und jeden, der diese Voraussetzung nicht teilt, als rassistisch, sexistisch und also böse zu diskreditieren. Der Zweck dieser „Wissenschaft“ ist es nicht, Wissen zu schaffen, sondern Partei in einem gesellschaftlichen „Kampf“ zu sein.

Und zuletzt kann nicht einmal die Tatsache, dass eine Idee wie die der politischen Korrektheit auf einer fast vollkommenen Selbstwidersprüchlichkeit und Inkonsequenz beruht, überraschen. Bereits Hegel und nach ihm der Marxismus drückten sich auf abenteuerlichste Weise um die Tatsache herum, dass sie sich auf der einen Seite mit einer von Menschen – nämlich von ihnen selbst – erdachten Ordnung für ethisches Handeln im Leben und Zusammenlebens befassten und dabei gleichzeitig mit einem Menschen hantierten, der aufgrund seiner angeblich und ausschließlich triebhaft physischen und chemischen Konditioniertheit ein Ethos gar nicht erfassen kann. Der Mensch der politischen Korrektheit ist aber gerade das: nicht fähig, sich als sich selbst, dem anderen und der Welt gegenüber zu verstehen, sondern bloß als Welt-Teil, als Subjekt von Welt und Geschichte, ein Zellbündel aus Hautbeschaffenheit, Geschlechtsapparatur und -identität, sexuellen Vorlieben und psychischen Neigungen, dem man je nach Ausprägung und Kombination dieser Eigenschaften einen Platz in einer oder mehreren Gruppen sogenannter Minderheiten beziehungsweise Opfergruppen, im Lager der Freunde oder der Feinde der politischen Korrektheit zuweist. Durch diese hinterrücks vollzogene Herauslösung des Menschen aus seinem Person-Sein und seiner Herabsetzung zum Objekt wird es für die politische Korrektheit erst möglich, auch die Moral aus dem einzigen Bereich herauszulösen, in dem sie überhaupt zum Ethos werden könnte – nämlich im Meinungs- und Handlungsbereich des Individuums –, und sie zur Tatsache und zur nicht infrage zu stellenden Gegebenheit umzudeuten. Andere Meinungen gibt es dann nur noch als „Leugnung“ dieser Tatsachen.

Wettbewerb der Ideen? Streit um das beste Argument? Gewissensfreiheit? Glaubensfreiheit? Befreiung aus der Unmündigkeit? Absage an jede Art von obrigkeitlichem Ablasshandel? Die andere Seite zu Wort kommen lassen? Kann alles weg. Kann ersetzt werden durch soziale – sprich: herrschaftsfördernde und machtsichernde – „Narrative“. Aber wie gesagt: So widersinnig das auch alles ist – es ist nicht neu. Und es ist nicht das, was am Ende als Erschütterndes übrigbleibt. Dieses ist etwas anderes: die Tatsache, dass trotz Bibel, trotz Reformation, trotz Aufklärung, trotz Wohlstand, trotz Fortschritt viele Menschen diese Ideologie mittragen, für notwendig erachten oder sie zumindest dulden. Und dass damit im Grunde zugegeben wird, dass Freiheit auch heute noch eher etwas ist, zu dem viele sich „verurteilt“ sehen (Sartre), als etwas, zu dem man berufen sein darf.