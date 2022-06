Manipulation der Bevölkerung Ein kleiner Einblick in die Trickkiste massenpsychologischer „Magier“

01. Juni 2022

Aufmerksamkeitsmanagement für Fortgeschrittene

von Axel B.C. Krauss

Ab und an kann es nicht schaden, sich in Erinnerung zu rufen, mit welchen teils heimtückischen Methoden die Aufmerksamkeit der „Massen“ auf bestimmte Inhalte gerichtet und diese im „öffentlichen Bewusstsein“ verankert werden sollen, um politische Agenden zu befördern und breite Unterstützung dafür zu gewinnen.

Nicht, dass es dafür noch expliziter Beweise bedurft hätte: Nicht erst seit Corona, aber spätestens in den letzten zwei Jahren wurde so manche Methode des modernen „Nudgings“ und „Framings“ schon dadurch offensichtlich, dass sie von den Massenmedien überstrapaziert wurde. Man kann es eben auch übertreiben, wie man landläufig sagen würde – und es wurde regelmäßig massiv übertrieben. Zuweilen geriet so manches Propagandadastückchen – trotz des eigentlich deprimierenden politischen Hintergrundes – zum unfreiwillig komischen Highlight.

Zwei herausragende Beispiele: Politiker versuchen, der Bevölkerung technokratische Planwirtschaft und Überregulierung mit stark totalitären Zügen dadurch schmackhafter zu machen, indem sie a) einfach ein grünes Etikett draufkleben („Green New Deal“) und b) sich nicht entblöden, zu behaupten, das Hochladen von Essensfotos im Internet sei nicht nachhaltig. Brüller. Zweites Beispiel: Eine Presse versucht verzweifelt den Leuten auszureden, die Wirtschafts- und Finanzpolitik der eigenen Regierung könne schuld an galoppierender Inflation sein, weshalb sie wie ein defekter Roboter monatelang immer denselben Satz fiept: „Schuld sind die Pandemie und der Krieg in der Ukraine.“

Vielleicht noch ein drittes: Der Gesundheitsminister eines Landes erklärt, man habe eine Pandemiesimulation durchgeführt, in der man von einem „Leopardenbiss“ als Ursache ausgegangen sei. Ist es da verwunderlich, wenn, wie bereits geschehen, so mancher gut ausgebildete langjährig praktizierende Arzt sich einen Wolf lacht und den Herrn Minister darum bittet, sich doch mal etwas zusammenzureißen? Es fällt in der Tat schwer, sowas noch ernst zu nehmen.

Okay, noch ein viertes: Eine Weidenzaunpresse bemüht sich vergeblich um „Schadensbegrenzung“ mit Blick auf Informationen, die längst im öffentlichen Raum stehen, indem sie einen Hofnarren schnell zum Sonnenkönig erklärt. So unlängst geschehen bei der „Süddeutschen“: Dort erschien eine Karikatur, in der Selenskyj als eine Art „Übervater“ oder „Strippenzieher“ des Weltwirtschaftsforums gezeichnet wurde. Kurz und schmerzlos: Selenskyj ist politisches Playmobil. Er hat beim WEF so viel zu sagen wie ein zugenähter Mund. Ihn zu einem mächtigen Entscheider zu stilisieren, läuft darauf hinaus, den Hausmeister der Federal Reserve zum Gott des Geldes zu krönen. Albern. Andere Propagandablätter wie die „Zeit“ sekundierten natürlich sofort und lenkten die Diskussion auf periphere Aspekte dieser Karikatur – und vermieden dabei selbstverständlich tunlichst, auf die eigentliche Problematik einzugehen, nämlich die Tatsache, dass die sich dort in bedenklicher Weise konzentrierende Entscheidungsmacht über den Kopf eines Selenskyj so weit hinausreicht wie der Eiffelturm über eine Ameise.

Gestatten Sie mir noch ein fünftes brandaktuelles Beispiel. Ich habe es erst während der Niederschrift dieses Beitrages entdeckt. Ein Musterbeispiel für Nudging aus der „Welt“, 31 Mai, Hirnwäschezeile: „Wie die Bargeld-Liebe der Deutschen das Karten-Chaos provozierte“. Ja, sage mal, Michel. Was machst du denn? Sorgst mit deiner Bargeldliebe nur für Durcheinander. Warum stellst du nicht einfach vollständig auf digitale Währung um, rein elektronisch? So könnten wir, deine Eliten, die nur dein Bestes im Sinn haben und dich ins volldigitalisierte doppelplusglückliche Paradies führen wollen, dir auch viel leichter auf die Finger schauen. Sei artig! Woher sollen wir denn wissen, dass du nicht hinter unserem Rücken Terror finanzierst?

Doch zurück zur Methodologie der „Hirnwäsche“, um die „Massen“, die man beherrschen und kontrollieren will, auf Linie zu bringen. Die sogenannte „Joint Threat Research Intelligence Group“ (JTRIG) Großbritanniens, eine Abteilung des englischen Geheimdienstes „GCHQ“ („Government Communications Headquarters“), die sich auf Cyberterrorismus spezialisierte, lieferte einen Einblick in diese zeitgenössische Methodologie der massenpsychologischen Kriegsführung. Edward Snowden hatte einige ihrer Dokumente durchgestochen, bei deren Durchsicht es einen an manchen Stellen nur noch schütteln kann.

Valerie Kyrie und Daniel Broudy haben die Dokumente in einem sehr ausführlichen und tiefschürfenden Artikel („Hiding in Plain Sight: Technocratic Tyranny Behind a Medical Mask“, „Versteckt vor aller Augen: Technokratische Tyrannei hinter einer medizinischen Maske“) auf der Website „Propaganda in Focus“ analysiert. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf den letzten zwei Jahren „Corona-Politik“. Titel des Schulungsmaterials der JTRIG für gewiefte Aufmerksamkeitsmanager und solche, die es werden wollen: „The Art of Deception: Training for a New Generation of Covert Operations“ (Die Kunst der Täuschung: Training für eine neue Generation verdeckter Operationen). Es wurde in den Jahren 2010 und 2012 auf Konferenzen der NSA zum Thema Cyberspionage präsentiert.

„Wahrnehmungsmanagement“, so Kyrie und Broudy, „ist ‚Aufmerksamkeitsmanagement‘, stellte die ‚JTRIG‘ fest. Der erste Schritt in ihrer Matrix von ‚Täuschungsmanövern‘ war die ‚Kontrolle der Aufmerksamkeit‘, eine Maxime, nach der die alten Medien leben und sterben. Man denke zum Beispiel an die Erkenntnis, dass eine Person in einem Gorillakostüm vor den Augen des Publikums unbemerkt über einen Bildschirm laufen kann, wenn die Zuschauer einfach angewiesen werden, zu zählen, wie oft ein Ball von anderen im Bild hin- und hergeworfen wird. Die Aufmerksamkeit, der Scheinwerfer des menschlichen Geistes, macht das sichtbar und erkennbar, was sich in seinem Blickfeld befindet, und verbannt das, was sich außerhalb seines Strahls befindet, in die Dunkelheit der Wahrnehmung. Während also alle Augen auf das Hin und Her der täglichen Covid-Fallzahlen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, Warnungen, Ratschläge, Einschränkungen, »die Wissenschaft« und Impfquoten gerichtet sind, benötigt das technokratische tyrannische Monstrum, das auf uns zurollt, kaum seine medizinische Verkleidung. Sie ist so unsichtbar wie der Mensch im Gorillakostüm, der sich zwischen den Nachrichtensalven versteckt.“

Die Arbeitspapiere der „JTRIG“ umfassten auch eine Auflistung psychologischer und kognitionswissenschaftlicher Fachliteratur, die, so heißt es im Artikel, „für die Erlangung von ‚Einfluss im Cyberspace‘ in ‚allen Bereichen der Welt‘ relevant ist. Der Auftrag lautete, die von der JTRIG als ‚Ziele‘ bezeichneten Zielgruppen zu ‚täuschen‘, zu ‚stören‘ und zu ‚beeinträchtigen‘. Zu den als Kommunikationsplattformen genutzten Technologien gehörten Facebook, Twitter, Webseiten und die globalen Nachrichtenmedien. Um sich diese Verbreitungswege zunutze zu machen, wurde empfohlen, ‚Nachrichtenmedien zu konstruieren‘ und die ‚Finanzarchitektur der Medien‘ zu beachten. Die Ziele, die getäuscht und manipuliert werden sollten, reichten von Einzelpersonen über Gruppen bis hin zur ‚allgemeinen Bevölkerung‘ auf ‚globaler Ebene‘. Ziel der Ausbildung war es, ‚Cyber-Magier‘ zu schaffen, die die menschliche Wahrnehmung und das Verhalten wirksam manipulieren können, um ‚etwas in der realen oder Cyber-Welt zu bewirken‘. Die terrorisierte Bevölkerung dazu zu bringen, sich freiwillig vor einem Virus mit einer Sterblichkeitsrate von 0.1 Prozent ‚in Sicherheit‘ zu bringen, wäre ein Beispiel dafür. Sie dazu zu bringen, sich reflexartig zu verhalten und Masken zu tragen, die gegen Viruspartikel so wirksam sind wie ein Maschendrahtzaun gegen Moskitos, wäre ein weiteres Beispiel.“

Die im Dokument aufgezählten Methoden der „sozialen Konditionierung“ beinhalten „Zaubertricks“ in Sachen „Aufmerksamkeitsökonomie“: „Sie alle beruhen auf der Ausnutzung von Schwachstellen im menschlichen Informationsverarbeitungssystem, sodass die ‚Zielpersonen‘ daran gehindert werden können, das zu sehen, was sie vor Augen haben, und stattdessen dazu gebracht werden können, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Ein Beispiel dafür wäre, dass man die Haupttaktik des Totalitarismus nicht erkennt, wenn man zu Hause eingesperrt, seiner Bürgerrechte beraubt, zwangsinjiziert (vergewaltigt) und jegliche Opposition zensiert oder verboten wird. Das ‚neuartige“ Coronavirus (mit einer Überlebensrate von 99,86 Prozent) an jeder Straßenecke zu sehen, wäre ein weiteres. Sicher ist gefährlich. Gefährlich ist sicher. ‚Tausche das Echte gegen das Falsche und umgekehrt‘, wies die ‚JTRIG‘ an.“

Oder in den Worten Orwells: Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Ignoranz ist Stärke. Impfungen sind absolut sicher und wirksam. Pandemie und Ukraine-Krieg sind alleine für Inflation verantwortlich. Masken schützen zuverlässig. Wer das anzweifelt, steht mit Goldstein im Bunde.

Eine weitere, sehr beliebte Methode: politisch erwünschten Ansichten dadurch mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, indem man sie von „Experten“ aufsagen lässt. Vor allem: Es passiert alles stets „unerwartet“ oder „überraschend“. Möge bloß niemand auch nur vermuten, die Ursachen könnten tiefer reichen als bis zum jeweiligen „Tagesaufreger“.

„Die Zeit“, 30. Mai („Inflation steigt im Mai unerwartet deutlich auf 7,9 Prozent“): „Die Preise in Deutschland sind im Mai noch schneller gestiegen als von Experten erwartet. Verantwortlich für die Teuerung sind die Pandemie und der Krieg in der Ukraine.“

Das glauben Sie nicht? Wollen Sie Verschwörungsterrorist etwa behaupten, eine von „Währungshütern“ in Zentralbanken betriebene expansive und ungedeckte Geldpolitik, die im Wesentlichen auf nichts als „Vertrauen“ basiert, also auf bloßem Glauben an die Unsinkbarkeit einer Fiat-Titanic, könnte dafür verantwortlich sein, wovor (vom Mainstream nicht umsonst stets totgeschwiegene) Ökonomen bereits seit vielen Jahrzehnten (!) warnen? Allerdings litten solche Ökonomen unter dem Makel, keine vielbeachtensrenommerkenswerten „Experten“, also im Mainstream nicht zitierfähig oder nicht an überparteilichen, unabhängigen, gänzlich neutralen staatlichen Instituten für Wirtschaftsforschung angestellt zu sein.

„Genauso verhält es sich mit der sozialen und politischen Wahrnehmung“, führen Kyrie und Broudy weiter aus. „Bevölkerungsgruppen, die sich in einem Zustand erhöhter Emotionen und fokussierter Aufmerksamkeit befinden, sehen, was sie zu sehen erwarten. Der um sein Leben bangende und auf alles Virale fixierte Bürger erwartet beispielsweise keine fortschreitende Technokratie, sondern eine Reihe von medizinischen Problemen, medizinischen Lösungen und medizinischen Antworten. Dass Big Tech sich die uneingeschränkte Macht anmaßt, zu diktieren, was akzeptable Wahrheit ist und was nicht, und die wissenschaftliche Realität zu definieren, wird daher nicht als Tyrannei, sondern als solider medizinischer Ratschlag angesehen. Die Gatekeeper der sozialen Medien, die ‚Dissidenten‘ der Technokratie, zum Schweigen bringen, wird nicht als Zensur oder totalitäre Kontrolle angesehen, sondern als Verteidigung ‚der Wissenschaft‘ (auch bekannt als die Wirtschaft des ‚New Normal‘). Das Aufkommen digitalisierter Währungen, Identitäten und Volkswirtschaften wird nicht als biometrisches Kontrollnetz betrachtet, sondern als gute medizinische Hygiene […]“.

Welcher neue Anlass in den kommenden Monaten und Jahren auch immer auf den Plan treten wird, so ist leider davon auszugehen, dass viele, wenn nicht gar die meisten dieser Ereignisse zur Forcierung politischer Agenden dienen werden – unabhängig davon, ob es sich dabei um natürlich oder künstlich ausgelöste „Events“ handelt.

„Ein neuer Krankheitserreger“, beschließen Kyrie und Broudy ihren Artikel, „ein Zusammenstoß mit Russland, ein Cyberangriff, ein Zusammenbruch der Versorgungskette oder eine Klimakatastrophe – all das ist denkbar. Wenn eine neue Krise da ist, schreiben sich die Falschflaggen- und Falschrettungsnarrative von selbst. Die Machteliten werden den Planeten schützen, das Internet verteidigen, Güter und Dienstleistungen wiederherstellen oder Krankheitserreger bekämpfen, indem sie (Nano-) Technologie, Zensur, totalitäre Kontrolle und die Abschaffung der Freiheiten und Rechte der Bürger oder das, was davon übrig ist, einsetzen. Zwischen den Story-Fragmenten der täglichen ‚Notstands‘-Show wird sich Big Tech weiterhin verstecken und vorankommen. Die Technokratie, die dank der Wahrnehmungstricks und Betrügereien der Propagandisten als unser Verbündeter wahrgenommen wird, wird uns aus der Sicherheit der blinden Flecken unseres Stresses, unseres Traumas und unserer Angst heraus immer näher an den Abgrund locken, an dem Mensch und Technologie aufeinanderprallen.“

Entscheidend dabei ist auch die Geschwindigkeit, in der man vorgeht, die Überrumpelung mit „sich überschlagenden“ Ereignissen, damit dem geneigten Knecht keine Verschnaufpause zum Nachdenken bleibt. Deshalb ist es so wichtig, sich – so belastend das alles auch sein mag – nicht jedes Mal von den politischen und massenmedialen Tagestornados mit fortreißen zu lassen, sondern mental und vor allem emotional Abstand zu halten und die berechtigte Frage nach den möglichen Motiven zu stellen.

Bis nächste Woche.