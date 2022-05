Der Einkommensinvestor Postal Realty Trust

29. Mai 2022

Mieteinnahmen von der US-Post

von Luis Pazos

Artikel aus ef 223, Juni 2022.

No taxation without representation – bekanntlich entzündete sich am fiskalischen Zwang, den die britische Krone ihren dreizehn überseeischen Kolonien auferlegte, ohne diesen eine Repräsentanz im Parlament des Mutterlandes zu gewähren, der US-amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Der bewaffneten Auseinandersetzung beziehungsweise der Unabhängigkeitserklärung voraus gingen zwei sogenannte Kontinentalkongresse, auf denen Delegierte der nordamerikanischen Kolonien ...