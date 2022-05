„Moralische Reinheit“ Der Irrsinn mit der Kontaktschuld

28. Mai 2022

Von gutem und schlechtem Umgang

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Haben Sie auch schon etwas Kontaktschuld anhäufen können? Heutzutage ist das verhältnismäßig einfach – früher musste man zumindest noch einen verurteilten Gewalttäter in der Familie haben oder Stammgast beim NDP-Stammtisch gewesen sein. Heute reicht es aus, dass Sie einen Maler engagieren, der die AfD gewählt hat, und schon ist es vorbei mit der guten Reputation in der Gemeinde.

Es kann einen die Existenz kosten, wenn man sich als Journalist mit den falschen Gestalten unterhält. Das ist schon sehr krank, wie ich finde. Nur frage ich mich ernsthaft, wo Kontaktschuld anfängt und wo sie aufhört. Wenn ein Anwalt einen Mörder vertritt, dann scheint das keine Probleme zu bereiten; wenn aber ein Anwalt einen Corona-Maßnahmen-Kritiker als Mandanten hat, dann kann es schnell mit der steilen Karriere vorbei sein. Ich finde das seltsam und unlogisch, aber was ist heutzutage noch logisch?

Wie sieht es mit dem Besuch einer Veranstaltung, beispielsweise einer Groß-Demo, aus? Kann man sich dort mit dieser schmierigen Kontaktschuld infizieren? Wenn ich mich richtig erinnere, wurde der Besuch einer Corona-Demo für einen Profi-Basketballer zum Verhängnis, und er verlor seinen Vertrag. Kann es sich dann bei der Kontaktschuld ausschließlich um eine Übertragung von Mensch zu Mensch handeln? Jemand hat eine unbequeme Meinung und jeder, der zu dieser Person Kontakt pflegt, bekommt dafür ein bisschen Schuld ab? Ich möchte gerne die konkrete Frage stellen: Reicht es aus, sich mit den falschen Menschen zu umgeben, damit man gesellschaftlich ausgegrenzt wird? Meine Beobachtung dazu ist: Ja, aber eben nur bei einer ganz bestimmten Denkweise oder politischen Ausrichtung. Stellen wir uns mal vor, ich würde ein Interview mit Frau Baerbock führen; wäre ich dann meinen Job hier bei ef als Autor los? Man muss wirklich aufpassen, mit wem man sich heutzutage noch abgibt, finden Sie nicht auch?

Bevor ich noch ein paar Beispiele für die Nichtexistenz der Kontaktschuld-Infektions-Theorie gebe, möchte ich noch auf eine weitere Beobachtung hinweisen. Nicht nur der Umgang mit den falschen Menschen kann Probleme verursachen. Ein weiterer Infektions- und somit Schuldherd sind die falschen Themen, mit denen sich Menschen beschäftigen. Wenn Sie wüssten, mit welchen Themengebieten ich mich schon auseinandergesetzt habe, dann würde ich eventuell auch meinen Ruf hier bei Ihnen verlieren – das meine ich wirklich sehr ernst. Wie ist es aber möglich, dass das Interesse für ein bestimmtes Thema dazu führen kann, dass ein Mensch ausgegrenzt und seine Existenz bedroht wird? Wer entscheidet darüber, um es mal auf den Punkt zu bringen, welche Themen erlaubt sind?

Ich versuche, der Sache mal auf den Grund zu gehen: Wenn sich jemand für Gewaltverbrechen und Misshandlung interessiert, ist der Fall komplett klar. Wenn hingegen jemand gerne Psychothriller liest und Horrorfilme anschaut, hier also eine gewisse Leidenschaft erkennbar ist, ist dies wiederum tolerierbar. Interessiert sich jemand für die deutsche Geschichte vor 1933, ist er ein Nazi; wobei ein anderer, der süchtig nach Nazidokus ist, als lupenreiner Demokrat gilt. Das ist schon alles eine sehr komplizierte Sache und kein Wunder, wenn man sich am Ende nicht mehr auskennt, warum man jetzt ausgegrenzt wird.

Sie spielen in einer Band und einer der Musikerkollegen hat in einem Interview eine falsche Aussage getätigt und wird in den Medien nun als rechts dargestellt. Dies kann zur Auflösung der Band führen und auch das Verhältnis zu den Fans enorm beeinträchtigen. Haben Sie hingegen einen Politiker oder eine Partei gewählt, die durch Fehlentscheidungen das Land ruiniert, wird dies als politische Freiheit aufgefasst und ohne Sanktionen hingenommen.

Auch wenn ich in diesem Artikel bewusst etwas mehr Humor eingebracht habe und die Beispiele sicher nicht absolut der Realität entsprechen, ist die Entwicklung hin zu immer mehr Kontaktschuld nicht von der Hand zu weisen. In meinen Augen ist das die Vorstufe zu einem Social-Credit-System, wie wir es aus China bereits kennen. Wenn es so weitergeht, werden wir in Deutschland ohne dieses auskommen, da die Gesellschaft ganz freiwillig Andersdenkende ausgrenzt und sie vom Trog der Versorgung und Anerkennung abschneidet.

Apropos Job verlieren – falls Sie sich noch an den letzten Artikel von mir erinnern können, habe ich diesbezüglich noch eine Ergänzung. Der Parteigründer Herr Hörstel, der noch vor circa zwei Jahren auf Youtube auf der Suche nach Investoren in Millionenhöhe war, hat diese Woche per Video seine Gefolgschaft um Spenden für eine Zahn-OP gebeten, die er sich selbst nicht leisten könne. Ich vermute, der Grund ist, dass er selbst keine Zeit hat, Geld zu verdienen, denn er legt sich ja offenkundig und nach eigenen Aussagen mit den Mächtigsten der Welt an, um Deutschland zu retten. Daher öffnen Sie bitte das Geldsäckchen.

In diesem Sinne passen Sie auf sich auf wie auf Ihre Zähne und erzählen Sie nicht zu offen, dass Sie regelmäßig Artikel auf ef lesen. Am Ende ist dies vielleicht schon ausreichend, dass Sie Ihren Job verlieren.