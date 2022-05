Begegnungen mit der Realität Wahrheit

27. Mai 2022

Der schwere Weg zur Freiheit

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Hand auf Herz: Die Wahrheit einzufordern, wenn es uns gerade in den Kram passt, ist leicht. Beispielsweise dann, wenn wir den Verdacht haben, andere handelten zu unserem Schaden. Daher fordern alle Freiheitsfreunde auch so gerne „die Wahrheit“ von den Politikern und Mächtigen oder schreiben reißerische Artikel über die Wahrheit (ich selbst auch). Doch halten wir selbst, was wir fordern? Wie ehrlich sind wir? Und steckt hinter den Lügen wirklich so oft der böse Wille zur Täuschung?

Ich komme auf dieses Thema, weil mich selbst vor ein paar Tagen eine eigene Lüge eingeholt hat. Man könnte sie auch Halbwahrheit nennen, aber das zu tun, wäre nur eine andere Lüge, denn am Ende sind „Halbwahrheiten“ auch nur Lügen, die nicht alle Aspekte eines Sachverhaltes betreffen. Alles begann vor ein paar Wochen an einem späten Abend bei prasselndem Lagerfeuer mit anderen Freiheitsfreunden. Man war in netter Diskutierstimmung. Jedoch hatte ich dort einer Person den Eindruck vermittelt, ihrem Weltbild nicht so feindlich gegenüberzustehen, wie ich es tue. Und, was noch folgenreicher war, ich hatte verschwiegen (auch ein nettes Wort für Lüge), dass nach meiner Ansicht der Kampf für die Freiheit durch ihr Weltbild untergraben wird.

Nun gab es einen Anlass, der mich gezwungen hat, endlich eine klärende Mail zu schreiben. Eine Mail, die ich schon seit über einer Woche in meinem Kopf unzählige Male entworfen, formuliert und dann wieder verworfen hatte. Sie gehört zu den zwanzig Mails in meinem Leben, mit denen ich die längste Zeit überhaupt verbracht habe. Sie hat aber auch meine Aufmerksamkeit auf die Frage gelenkt, warum ich überhaupt gelogen habe. In diesem Fall war es, weil die Person – trotz aller Weltbilddifferenzen – sehr offen und, vor allem, mir sympathisch war.

Die Bösartigkeit der Selbstlosigkeit

Es ist oft gerade die zu Recht schon von Ayn Rand verurteilte Moral des Altruismus, die uns immer wieder in die Lüge und das Elend treibt. Wir sprechen Wahrheiten nicht aus, weil wir andere nicht verletzen wollen. Wir haben Angst vor den psychischen Wunden, die wir unseren Mitmenschen beibringen könnten, wenn wir nur eines tun: die Realität aussprechen.

Da ist dieser Cousin, den alle unerträglich finden, dem man aber nie sagt, dass er ein jammeriger Lebensfreude-Parasit ist, und den man deshalb trotzdem alle drei Monate zu Besuch hat. Da ist der Kollege von der Arbeit, um den man aufgrund seines Körpergeruches lieber einen weiten Bogen macht. Da ist die eigene Ehefrau oder der eigene Ehemann, dem man „schonend“ (also unzureichend deutlich) nahebringt, dass er zu fett und damit für einen selbst weniger attraktiv geworden ist. Ich bin mir sicher, dass jedem von uns solche und ähnliche Fälle zu Dutzenden, ja zu Hunderten einfallen.

Wir haben oft die falsche Vorstellung, dass dieses Verhalten, diese Art von Lüge moralisch gut sei. Opfern wir uns nicht für unsere Mitmenschen auf? Ertragen wir nicht stoisch den unerträglichen Cousin doch irgendwie? Zwingen wir uns nicht doch bei der Freundin, den völlig verkochten Fraß zu verzehren, den sie „gezaubert“ hat? Wie könnten wir schlecht sein oder im Unrecht, wo wir doch für das Wohl anderer ein Leid auf uns nehmen?

Es gibt kein nettes Lügen

Dieser Gedanke ist gleich auf drei Arten falsch. Zum Ersten – sind wir ehrlich – sind es doch meistens nur Ausreden, weil wir nicht den notwendigen Mut haben, die Wahrheit auszusprechen. und dann einen Vorwand suchen, um unsere eigene Mutlosigkeit zu rechtfertigen. Zum Zweiten: Warum sollte es moralisch sein – und zwar uns selbst gegenüber –, so zu handeln? Sich aufzuopfern ist keine Tugend, sondern ein Zeichen zu geringer Wertschätzung der eigenen Person. Zum Dritten: Was sagt das über die Person, die wir belügen?

Faktisch unterstellen wir ja jedem, den wir auf diese angeblich „selbstlose“ Art belügen, zu schwach für die Wahrheit zu sein. Wir gehen davon aus, dass wir hier einem zarten Wesen gegenüberstehen, das der Realität nicht gewachsen ist. Daraus folgern wir, dass es unsere Pflicht sei, an einem großen Betrugsspiel teilzuhaben, um diese lastende Realität durch eine leichte Lüge zu ersetzen. Ist das wirklich das Bild, was wir von unseren Mitmenschen haben?

Mindestens ebenso schlimm ist, dass wir, wann immer wir auf diese Art die Realität verleugnen, der anderen Person auch die Möglichkeit nehmen, sich zu verbessern. Die Freundin wird nie einen Grund haben, besser zu kochen, wenn alle ihren Fraß über den Klee loben, der Cousin wird nicht weniger unerträglich, wenn alle zähneknirschend so tun, als wäre er doch irgendwie willkommen. Kurzum: Die Welt wird durch unsere angeblich selbstlosen Lügen nicht automatisch zu einem schlechteren Ort, aber doch mindestens zu einem Ort, der sich nicht verbessert.

Innere Unfreiheit und falsche Realität

Wir selbst profitieren dabei am allerwenigsten (sehr zur Freude all jener Philosophien, die die Aufopferung des Menschen für seine Mitmenschen so lieben). Nicht nur müssen wir all die Unannehmlichkeiten ertragen, die durch unsere Mittäterschaft an der Lüge entstehen, Nein, wir müssen uns auch noch selbst die ganze Zeit kontrollieren, um bloß nichts Falsches zu sagen. Wir opfern nicht nur die Realität, sondern auch unsere Authentizität. Es heißt nicht umsonst: Die Wahrheit befreit.

Ich bemühe mich daher jeden Tag darum – auch wenn es mir nicht immer gelingt –, ehrlich zu sein. Doch radikal ehrlich zu sein, ist kein leichtes Unterfangen, gerade wenn man als Aktivist auf das Engagement und Ehrenamt seiner Mitmenschen angewiesen ist – ein Unterfangen, das noch dadurch verkompliziert wird, dass wir so viele kleine Lügen im Alltag im Vollautomatikmodus begehen, in Nebensätzen, in eingeschliffenen Floskeln: „Gerade ist nicht so ganz ideal“ oder „Oh, schön, sich mal wieder zu treffen“.

Aber auch das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist zumindest anfangs ebenso schmerzhaft: Wir müssen uns darauf einstellen, auch von unseren Mitmenschen die ungeschminkte Wahrheit zu hören. Wir werden nicht immer derjenige sein, der andere darauf hinweist, dass sie fett sind, wir werden oft auch die Person sein, die selbst der Realität, sprich dem eigenen Hüftumfang entgegenblicken muss.

Urteile und sei dazu bereit, verurteilt zu werden

Und die Frage der Wahrheit hat auch eine politische Dimension. Am Ende ist auch Propaganda nur ein Mittel, die Realität durch die Lüge zu ersetzen, und Zensur nur der Versuch, die Verleugnung der Realität aufrechtzuerhalten. Ein großer Teil unserer Politik lässt sich so als eine Art kollektiven Selbstbetrug beschreiben – schon in meiner letzten Kolumne habe ich darüber sinniert, wie viel Elend uns wohl erspart bliebe, wenn in den politischen Gremien häufiger jemand den Mut hätte, aus dem realitätsleugnenden Gruppendenken auszubrechen. Ich bin der Überzeugung, dass eine Welt der Ehrlichkeit auch eine freiere Welt wäre. Allein schon deshalb, weil viele der politischen Umverteilungsphantasien sich hinter einer unehrlichen Fassade der Selbstlosigkeit verstecken.

Nur, sind wir bereit für eine solche Gesellschaft? Eine Gesellschaft, die faktisch unter dem Motto stehen würde: „Urteile und sei dazu bereit, verurteilt zu werden.“ Doch ist andererseits eine Gesellschaft der vermeintlich gut gemeinten Lügen, der verschwiegenen Urteile die bessere Alternative?