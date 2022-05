Nichtregierungsorganisationen und ihr Einfluss auf die Politik Der dritte Spieler

26. Mai 2022

Wie NGOs den „Great Reset“ fördern

von Monika Hausammann

Vergangene Woche ging über den Newsticker eines Börsendienstleisters die Meldung, die Stiftung „Influence Map“ beklage das mangelnde Tempo der deutschen Automobilindustrie bei der Umstellung ihrer Produktpalette auf E-Autos. So weit, so unspektakulär. Jede Woche geht eine Vielzahl ähnlicher Meldungen durch die verschiedenen News-Formate. Und es sagt sehr wahrscheinlich mehr über meine „Déformation professionnelle“ als Autorin von Polit-Thrillern aus als über die Meldung an sich, dass ich dieser jedes Mal nachgehe. Jedes einzelne Mal: Wer ist „Influence Map“? Was tun die? Was wollen die? Wer finanziert sie? Wenn die Informationen auf den Websites der entsprechenden NGO nicht verfügbar ist – zum Beispiel der Geschäftsbericht – dann nehme ich schon mal Kontakt zu den Leuten auf. All diese Informationen – solche, die man findet und erhält, ebenso wie solche, die trotz mehrmaligem Nachfragen zurückgehalten werden – haben im Laufe der Zeit ein Muster ergeben. „Influence Map“ kann als Beispiel dienen.

„Influence Map“ wurde 2015 kurz vor Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens gegründet. Die Nichtregierungsorganisation beschreibt sich selbst als „Thinktank mit Schwerpunkt Analysen zur Auswirkung von Wirtschaft und Finanzen auf die Klimakrise“ und versteht sich als Lobbying-Plattform für Unternehmen. Das Ziel: gezielte Beeinflussung von Politik und Zentralbanken durch Unternehmen zur Bekämpfung des Klimawandels. „Influence Map“ wird ausschließlich von anderen NGOs finanziert. Sieht man sich diese wiederum etwas näher an, dann fällt das Folgende auf-

Vom visuellen Auftritt, von der Botschaft und von der Tonalität her könnten es Klone von „Influence Map“ sein. Hochglanz, hochprofessionell, leblos – man hat den Eindruck von Kunstprodukten. Allesamt sprechen sie, so mein Eindruck, ein eher junges Publikum an. Schlagworte sind: Klimakrise, Klimanotstand, Klimaaktion, Transformation des Systems, neuer Kapitalismus, neue Gesellschaft. Gräbt man auch hier weiter, stößt man bei den meisten nebst Klimarettung auch irgendwo – und sei es im Geschäftsbericht (diese ähneln sich auch auf beängstigende Weise) – auf weitere Ziele: Diversität, soziale Gerechtigkeit und Inklusion. Nicht selten zusammen mit dem UN-Logo der Sustainable Development Goals. Eine weitere Gemeinsamkeit: Die meisten der Stiftungen wurden im Laufe der letzten zehn Jahren gegründet. Das leitende Personal weist durchweg Studienabschlüsse der bekanntesten Universitäten weltweit auf, bringt breit angelegte NGO- und Lobbying-Erfahrung oder solche aus der Kreditindustrie (Banken, Hedgefonds) mit und ist bestens vernetzt mit nationalen oder supranationalen Organisationen (Club of Rome, UN, WEF, Weltbank et cetera). Das Interessanteste aber finde ich das Folgende: Viele dieser Stiftungen fördern beziehungsweise finanzieren sich gegenseitig. „Wenn du auf meinem Foto lächelst, dann lächle ich auf deinem.“ Das Praktische daran: Es erlaubt jeder von ihnen, an prominenter Stelle zu verkünden, man sei vollkommen unabhängig von staatlicher Förderung. Und man muss in der Tat durch unzählige Stiftungs-Schichten hindurchwühlen, um irgendwann auf jene Institutionen zu treffen, die als Quelle der Finanzströme betrachtet werden können: Es sind zum einen sehr bekannte, sehr große Stiftungen, die um einiges länger existieren als ein paar Jahre – WEF-Stiftung, Bill und Melinda Gates Foundation, Oak Foundation, IKEA Fondation, Gordon & Betty Moore Foundation, Open Society Foundation et cetera. Zum anderen handelt es sich um Stiftungen großer Firmen – oft Banken, Fintechs oder Hedgefonds. Und drittens schließlich gibt es supranationale Organisationen wie die UN und die EU sowie nationale Behörden, die aber – wie erwähnt – als Geldgeber auf den Websites der jungen, hippen, offenen, inklusiven, gerechten und staatlich unabhängigen Stiftungen nirgendwo auftauchen.

Damit wird aber meiner Meinung nach das Wichtigste klar: Alle diese Stiftungen, die sich als Netzwerke zur Einflussnahme auf die Politik verstehen, werden in Wahrheit hinter den vielschichtigen Kulissen zumindest teilweise von ebendieser Politik mit Steuergeldern bezahlt. Die EU beispielsweise finanziert solche NGOs dafür, dass diese auf die Politik der EU Einfluss nehmen. Dasselbe im Fall der UN und nationaler Behörden. Beispielsweise gründet ein Ex-Hedgefondsmanager oder ein Hedgefonds eine Klimastiftung, finanziert sie durch private und öffentliche Gelder (Zivilgesellschaft), legt gleichzeitig einen oder mehrere sogenannte nachhaltige Investmentfonds auf und erhält durch den kommunikativen Fokus auf Klima und Katastrophen-Szenarien seiner „unabhängigen“ und von jungen, dynamischen und echt besorgten Menschen geleiteten Stiftung die mediale Plattform und den Zugang zur Politik, um Druck aufzubauen, was der Bewerbung der Produkte des Hedgefonds oder der Bank gleichkommt. Damit ist die Aussage „Lobbyorganisation für Unternehmen“ auf der Website diverser Stiftungen nur die halbe Wahrheit. Sowohl Firmen als auch Behörden und supranationale Organisationen leisten sich mit diesen Stiftungen de facto eine offiziell nicht existierende schlagkräftige eigene PR-Armee zur Durchsetzung der von allen gewünschten Politik. Und in der Regel läuft diese auf die Agenda 2030 der UN hinaus.

Das ist dermaßen praktisch, genial und simpel, dass es schon fast wieder schön ist: Wie oft haben wir Politiker schon sagen gehört, der „Druck der Straße sei groß“ oder „die Zivilgesellschaft fordere“? Ebendiese Zivilgesellschaft, dieser Speckgürtel zwischen Big Government und Big Business ist der Ort, an dem diese beiden Bereiche im Sinn der Global Governance zusammenwachsen. Wenn Roger Köppel beklagt, das Weltwirtschaftsforum sei antikapitalistisch im Sinn von marktfeindlich geworden, dann liegt er meiner Meinung nach falsch: Das WEF fördert genau das, was seine Exponenten seit Jahren fordern: das nähere Zusammenrücken von Konzernen und Regierungsorganisationen zur Schaffung eines Feudal-Kapitalismus unter den Schlagworten der Verantwortlichkeit, der Gerechtigkeit, der Inklusion und der Diversität.

Wenn heute also unscheinbare Meldungen wie jene zu Beginn dieses Texts über den Ticker laufen, dann sollte man sich bewusst sein: Solche NGOs sind der dritte Spieler im großen Spiel der vorangetriebenen Transformation. Hinter den bunten, von Menschen- und Weltliebe triefenden Agenturbildern ihrer Websites, hinter der „Gemeinsam-Rhetorik“ ihrer Mission und hinter der wohl allzu oft echten Sorge der jungen Menschen, die in diesen Retorten der Scheinwohltat arbeiten, wächst zusammen, was nicht zusammengehört. Diese Stiftungen sind mit großer Wahrscheinlichkeit reine Kampagnen-Maschinen für die Anliegen und Produkte der neuen Oberschicht. Ihr Engagement für „den Planeten“ oder „die Menschen“ ist reine Augenwischerei – es sind Instrumente zur Etablierung eines globalen Managementsystems, in dem am Ende weder am Personal noch an den Aktivitäten festgemacht werden kann, wo Regierung aufhört und wo Konzern beginnt. Das Ganze ist im Grunde eine Variation der guten alten Taschenspielerei, wo das Geheimnis jeder Illusion am Ende darin besteht, die Entwicklung eines Tricks als natürliches Resultat künstlich unterschobener Ursachen erscheinen zu lassen.

Wie ernst dies den Zauberkünstlern des Feudalkapitalismus allerdings ist und wie ungünstig es ist, wenn man sich als Interner nicht an die Spielregeln hält, zeigen Meldungen wie jene von gestern: Die HSBC Bank hat laut „Financial Times“-Informationen den hochrangigen Analysten Stuart Kirk, der bei der Bank für verantwortungsvolles Investieren zuständig ist, suspendiert, nachdem er die Übertreibung von Klimarisiken durch die Zentralbanken angeprangert hatte.