Plandemie, die zweite Will Corona nicht mehr rocken, greift man halt zu Affenpocken

25. Mai 2022

Aber jetzt zerbeißen sie’s (mit vorausgegangener Übung, versteht sich)

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Und zwar global – aber darum geht’s ja immer. Erinnern Sie sich noch an den „Kampf gegen den Terror“? Nachdem die UdSSR dem „neuen europäischen Sowjet“ (Gorbatschow über die E-UdSSR) Platz gemacht hatte und ein neues Treibmittel zur „Transformation“ auf globaler Ebene gefunden werden musste (die UdSSR hatte den Nachteil, geographisch fixiert zu sein), trat die „internationale Bedrohung“ namens „Terror“ auf den Plan, zunächst in Form der allseits bekannten al-Qaida. Sie war für geraume Zeit total trendy, und jeder Staatsapparatschik, der etwas auf sich hielt, penetrierte die Ohren seines Stimmviehs, dass „wir“ auf diese globale Gefahr ganz selbstverständlich auch eine gemeinsame globale Antwort finden müssten – türlich türlich.

Als diese geostrategisch überaus nützliche Fußtruppe, die ihren finanziellen und waffenlogistischen Herrchen förmlich jeden Wunsch von der Liste der Länder ablas, die man schon vor ihrem massenmedialen Auftauchen unbedingt einsacken wollte, und als dieser merkwürdige Umstand sich immer weiter herumsprach, die al-Qaida-Episode wegen zu vieler Wiederholungen und gähnend langweiliger Schablonendialoge also abgesetzt werden musste, wurde der nächste Blockbuster ausgestrahlt: Isis!

Erkennen Sie die Melodie auch in der „Pandemie“? Richtig: Nun wo „Episode eins: Das dunkle Covid“ keinen Bürgen mehr hinter der überpimpten Angstkulisse hervorlockt und die technokratischen Absichten (Biosicherheitsstaat, digitale Zertifikate beziehungsweise „Digitale ID“ auf Impf- und „Booster“-Basis, besserer Rückbau der Weltwirtschaft, „Reset“, Schaffung des vollständig durchsichtigen Bürgen, panoptische Gesellschaft, CBDCs et cetera et cetera) offen zutage liegen, kommt von denselben Machern auch schon „Episode zwei: Angriff der Klondemien“. Diesmal: Affenpocken.

Der „OffGuardian“ bemerkte dazu in einem Artikel lakonisch: „Da die Inflation in die Höhe schießt und die Krise der Lebenshaltungskosten immer schlimmer wird, ist es für sie wahrscheinlich praktisch, einen neuen ‚gesundheitspolitischen‘ Grund zu haben, um Proteste zu verbieten oder zivile Unruhen zu unterbinden. Nur so ein Gedanke.“

Da könnte was dran sein. Je nachdem, wie die weltwirtschaftliche Situation sich weiter entfaltet, wären neue Lockdowns und diverse „Pflichten“ von M wie „Maske“ bis I wie „Impfen“ durchaus wieder denkbar. Nicht umsonst warnte die WHO bereits, dass „Sommerfeste und Massenveranstaltungen die Ausbreitung von Affenpocken beschleunigen könnten“. Sollte dieser Fall tatsächlich eintreten, empfahl die NTI („Nuclear Threat Initiative“), die in Kooperation mit der Münchner Unsicherheitskonferenz bereits im März 2021 – darin der „guten“ Tradition eines „Event 201“ im Vorfeld der Corona-Festspiele folgend – im Rahmen einer Übung, dieses Mal aber bitte nicht erst abzuwarten, bis es zu spät ist, sondern gemäß einer – Originalwortlaut des Papiers – „No Regrets“-Strategie (so viel wie „Kein Bedauern“) gleich in die Vollen zu gehen und schon auf Basis des bloßen Verdachts eines pandemischen Verlaufs hammerhart hinzulangen. Patrick M. Wood, der sich die Schrift vornahm (Sie finden sie als Link unter diesem Artikel), berichtete darüber:

„Dem NTI-Szenario zufolge wird am 5. Juni 2022 entdeckt, dass eine ‚Genomsequenzierung von Affenpocken-Patientenproben ergeben hat, dass der Stamm in Brinia Mutationen enthält, die ihn gegen bestehende Impfstoffe resistent machen‘. Diese Enthüllung führt zu ‚aggressiven Maßnahmen‘ wie der ‚Auflösung von Massenversammlungen, der Verhängung von sozial-distanzierenden Maßnahmen und der Einführung von Maskenvorschriften‘.“

Zwischenbemerkung: „Brinia“ ist ein fiktives Land, in dem laut des Übungsszenarios die ersten Fälle der Affenpocken auftraten, die sich dann zu einer weltweiten Pandemie entwickelten.

„Diese irrsinnige Politik“, fährt Wood fort, „bedeutet, dass Regierungen bereit sein sollten, einen Lockdown anzuordnen, auch wenn sie nur den Verdacht haben, dass sich eine Pandemie zusammenbrauen könnte. Das heißt, es sind keine konkreten Beweise erforderlich. Eine solche Politik würde auf einer ‚No regrets‘-Basis ausgelöst, wenn sie sich irren und ihrer Bevölkerung und ihren Unternehmen bereits großen Schaden zugefügt haben. […] Kurz gesagt, die WHO legt die Auslöser auf der Grundlage von Vermutungen und nicht auf der Grundlage von Beweisen fest, und dann wird von den nationalen Regierungen erwartet, dass sie auf diese Auslöser reagieren und alles abschalten – nur für den Fall. Sie müssen alle Zurückhaltung und Vorsicht über Bord werfen und sich darauf verpflichten, nichts zu bereuen, selbst wenn sie einen großen Fehler machen.“

Ob dieses Szenario nun eintritt oder nicht: Fest steht, dass mit dem „Pandemievertrag“ der WHO die Grundlagen für eine nahezu vollständige Entmachtung von Nationalstaaten gelegt werden. Die Definitionshoheit und Entscheidungsgewalt darüber, was denn nun eine Pandemie sei und wie darauf reagiert werden sollte, liegen dann bei einer supranationalen Organisation der „Global Governance“, in diesem Fall eben der WHO. Vielleicht dient die geschürte Affenpocken-Angst ja auch „nur“ dem Zweck der Verdeutlichung der „dringenden Notwendigkeit“ dieses „Pandemievertrages“. Was die Sache natürlich nicht besser machen würde, denn Angst vor einer Krankheit zur Durchsetzung politischer Absichten einzusetzen, ist natürlich an sich schon eine Schweinerei und zeugt von immenser krimineller Energie.

Hier noch ein Auszug aus oben genanntem NTI-Papier (Übersetzung aus dem Englischen durch mich): „Die Auswirkungen von Covid-19 boten einen dringenden Hintergrund für diese Übung, da die laufende Pandemie Schwachstellen in der internationalen Architektur zur Prävention, Erkennung und Reaktion auf pandemische Bedrohungen aufgezeigt hat. Dies ist ein dringendes Problem, denn künftige Pandemien könnten die verheerenden Auswirkungen von Covid-19 in Form von Todesopfern und zerstörten Volkswirtschaften erreichen oder sogar übertreffen. Noch besorgniserregender ist, dass es kritische Lücken in der Aufsicht über die Biotechnologie gibt, die Möglichkeiten für einen versehentlichen oder vorsätzlichen Missbrauch mit potenziell katastrophalen globalen Folgen schaffen. Dies wurde in dem Übungsszenario veranschaulicht: Ein lokal begrenzter Biowaffenangriff mit einem gentechnisch hergestellten Affenpockenvirus beginnt in dem fiktiven Land Brinia. Im Laufe von 18 Monaten entwickelt sich das Szenario zu einer globalen Pandemie, bei der 40 Prozent der Weltbevölkerung infiziert werden und über eine Viertelmilliarde Menschen sterben.“

Noch mal: Diese Übung fand bereits letztes Jahr statt. Im zitierten Exzerpt wird explizit von einem Affenpockenvirus gesprochen. Ich glaube nicht, dass man mit Sherlock Holmes verwandt sein muss, um hier zwei und zwei zusammenzuzählen. Doch zugegeben: Das wäre zunächst nur ein Indiz, auch wenn es noch so fischig müffelt. Aber es kommt noch besser, wie Patrick Wood in seinem Artikel herausstellte: „Nach dem Simulationsplan findet der Angriff am 15. Mai 2022 statt. Da die NTI-Simulation über ein Jahr früher, im März 2021, stattfand, war es kein Zufall, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über vier ‚bestätigte‘ Fälle von Affenpocken in Großbritannien informiert wurde, und zwar am – halten Sie sich fest – 15. Mai 2022. Was? Ja, genau an dem Tag, der ‚prophezeit‘ wurde.“

Ich zitiere den amtierenden Gesundheitsminister Karl Lauterbach (aufgrund des hohen Unterhaltungsfaktors habe ich mich um Konservierung des Originalduktus bemüht): „[...] werden wir auch eine Übung machen, äh, eine sehr realistische Übung, wo es darum geht, dass aus einem Leopardenbiss, also eine, äh, eine Pockenpandemie sich entwickeln könnte, und wir werden in vier Stufen dann versuchen, als Minister, äh, diese entstehende Pockenpandemie zu beherrschen [...], die von einem Leopardenbiss ausgeht [...] das Szenario wird sehr realistisch sein [...] es wird die Besonderheit haben, dass besonders jüngere Leute betroffen sind, also nicht wie bei der Covid-Pandemie, wo junge, äh, jüngere Leute auch keineswegs verschont werden, sondern bei der Pockenpandemie, die wir hier simulieren, wird es eine Pandemie sein, die, also äh, gerade jüngere Leute sehr hart treffen wird.“

Ach, Karl. Meintest du nicht eher „Tarantelstich“ statt „Leopardenbiss“? Ich frag’ ja nur.

Das Video, in dem Lauterbach über diese von einem „Leopardenbiss“ (ja, hat er tatsächlich gesagt) ausgehende Pockenpandemie rhetorisch brillierte, ging – no pun intended – schnell viral. Auch einige Blätter berichteten bereits darüber („G7 und WHO wollen Pockenpandemie in Übung simulieren“, „aerzteblatt.de“, 19. Mai 2022).

Dr. Hans Kluge, Regionaldirektor der WHO für Europa, warnte vor einem ähnlichen Szenario: „Mit dem Beginn der Sommersaison in der europäischen Region, mit Massenveranstaltungen, Festivals und Partys, bin ich besorgt, dass sich die Übertragung beschleunigen könnte, da die derzeit entdeckten Fälle unter denjenigen auftreten, die sexuelle Aktivitäten ausüben, und die Symptome für viele ungewohnt sind“.

Es ist, wie der „OffGuardian“ bereits treffend bemerkte, wirklich erstaunlich, dass just mit zunehmenden und immer offensichtlicher werdenden wirtschaftlichen Problemen gleich das nächste Virus um die Ecke zu kommen scheint. Sollte das geübte Szenario tatsächlich Realität werden, können Sie von folgenden Entwicklungen sicher ausgehen:

Erstens: Man würde die nächste Pandemie dann definitiv dazu nutzen, die Bevölkerungen unter Kontrolle zu halten beziehungsweise davon abzuhalten, ihrem Unmut auf den Straßen Luft zu machen.

Zweitens: Eine „Allgemeine Impfpflicht“ erhielte neuen Auftrieb (lies: Das Fundament für das schon während Covid-19 anvisierte Kontroll- und Überwachungssystem, in dem sich jeder Bürge registrieren „muss“, um seine Freiheiten „gewährt“ zu bekommen, würde gefestigt).

Drittens: Die Zensur im Internet würde unter dem Vorwand der Bekämpfung von „Falschinformationen“, „Propaganda“ oder von mir aus „Hass im Netz“ noch mal drastisch zunehmen, so wie es bereits bei Corona und erst recht im bisherigen Verlauf des Ukraine-Krieges zu beobachten war.

Viertens: Die Machtübernahme durch Weltregierungsinstitutionen wie die WHO würde weiter beschleunigt.

Das könnte ein „spannender“ Sommer werden.

Bis nächste Woche.

„Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats“ (NTI-Papier)

Website der NTI (archiviert)