Politischer Aktivismus Das Betrugsmodell Politik

21. Mai 2022

… an das noch immer (zu) viele glauben

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Wir können das System nur von innen heraus verändern! Eine von mir sehr oft gehörte Aussage, die ich gerne widerlegen möchte. Oder besser: die durch das, was ich wahrnehmen kann, schlicht widerlegt wird.

Nicht erst 2015 zur Flüchtlingskrise sind viele dem Staat oder der Regierung abgewandte Menschen rückfällig geworden und haben für sich entschieden, nun doch noch einmal den politischen Weg zu gehen, um gesellschaftliche Veränderung zu ermöglichen. Ganz nach dem Motto: Man könne die in Berlin ja nicht einfach machen lassen, was sie wollen. Maßgeblich war auch damals schon die AfD als Retter am politischen Himmel zu sehen; eben die einzige Alternative gegen den Parteien-Einheitsbrei.

Jetzt, einige Jahre später, kann ich feststellen, dass auch eine AfD keine gravierenden Kursänderungen in der Politik realisieren und auch in Zeiten des Corona-Diktats keinen entsprechenden Zulauf verbuchen konnte. Neben der AfD gibt und gab es schon immer Kleinstparteien wie die PDV, die Basis, die neue Mitte um Christoph Hörstel oder auch Wir2020, um hier einmal ein paar zu nennen. Der motivierte Politik-Aktivist hatte natürlich immer ein Problem damit, da sich die kleinen Parteien nicht durchsetzen und im Grunde dann Stimmen für die AfD als einzig wahre Oppositionspartei fehlen würden. Da gab es richtig hitzige Diskussionen; und auch ich wurde das ein oder andere Mal darauf angesprochen, wie ich das Nichtwählen in solchen Zeiten überhaupt noch begrüßen könne. Es sei eine Art Notwehr, die AfD zu wählen, damals noch in Bezug auf die Flüchtlingsthematik, somit klebe auch an meinen Nichtwähler-Händen das Blut der Opfer von Massenvergewaltigungen durch Migranten. Selten habe ich so einen unlogischen und nicht nachvollziehbaren Standpunkt gehört, aber die Hilflosigkeit muss da einfach sehr groß gewesen sein, und auch die Enttäuschung über den politischen Misserfolg muss man wohl erst verdauen.

Jetzt sind wir durch zwei Jahre Corona-Zeitalter gegangen, befinden uns in einem Kriegs-Konflikt als Waffenlieferant, und selbst jetzt werden die Rufe nach Stärkung der Opposition laut, denn nur so könne man den Kurs der Regierung endlich drehen. Was viele in meinen Augen da übersehen: Auch der Wunsch nach einer starken AfD als Oppositionspartei ist der Wunsch nach mehr Regierung, also mehr Fremdbetreuung für die eigenen Lebensfragen. Vielleicht ist das auch alles nur ein billiger Trick, um die scheinbar Unbeugsamen in einem Topf zu sammeln, um dort besser mit den Quertreibern umgehen zu können. Für mich war das Auftreten von Bernd Lucke damals schon sehr auffällig. So viel Medienpräsenz lässt sehr stark einen bewussten Aufbau einer neuen Oppositionspartei durch das bestehende Machtkonstrukt vermuten. Auch wenn ich da einigen vielleicht auf die Füße treten werde: Für mich sind alle Parteien Sammelbecken für Menschen, die durch die Hoffnung auf die Partei ihre Macht abtreten und zu passiven, gar ohnmächtigen Menschen werden. Nicht ich kann es richten, nur die Partei kann das! Klingt fast schon wie aus einem SED-Liedtext, wie ich finde.

Sollte das Beobachten der politischen Landschaft nicht ausreichen, um darin ein generelles Betrugsmodell zu erkennen, möchte ich abschließend noch ein Beispiel aufführen, welches das Infiltrieren der Politik durch die richtige Partei, sprich die richtigen Köpfe, als sehr unwahrscheinlich darstellt.

Stellen Sie sich einen kleinen Verein vor, nennen wir ihn mal „Die Haustierfreunde e.V.“. Das Ziel dieses Vereins ist es, möglichst viel Infrastruktur für Haustiere zu schaffen, und ganz besonders der Auslauf von Hunden liegt ihm am Herzen.

Wie realistisch schätzen Sie die Möglichkeit ein, diesen Verein zu infiltrieren und dann den Verein gegen seine eigentlichen Ziele zu richten? Konkret würde es bedeuten, dass sich der Verein dann nach der Übernahme komplett anders positionieren und künftig für das Hundeverbot auf allen Grünanlagen der Stadt plädieren würde.

Wenn Sie dies als unrealistisch ansehen, dann frage ich mich, wie man auf die Idee kommen kann, dass eine Partei und Politik generell nur von innen heraus verändert werden könnten, um dann mit neuer Besetzung gegen ihre eigentlichen Ziele zu arbeiten. Daher ist für mich der politische Aktivismus immer ein Akt der Unfreiheit und niemals ein Schritt in Richtung individuelle Freiheit und Selbstverantwortung.