Politiker verstehen Die große Angst

20. Mai 2022

Die einfache Wahrheit über Politik

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Libertäre stehen oft fassungslos vor ihren Politikern und beäugen ungläubig, was diese nun schon wieder ausgefressen haben. Darin unterscheiden sich Libertäre keineswegs vom staatsverliebten Otto Normalbürger. Auch die daraus erwachsende Abneigung gegen Politiker ist den Deutschen gemein – lagerübergreifend. Konsequent balgen sich unsere „Volksvertreter“ mit den Versicherungsvertretern um die zweifellos zweifelhafte Ehre des unbeliebtesten Berufes.

Was aber Libertäre und Otto Normalbürger unterscheidet, ist zum einen der häufig unter Libertären anzutreffende Glaube in die grundsätzliche Amoralität des Berufsfeldes Politik und die mehr oder weniger unverhohlene Unterstellung, Politiker seien quasi besondere (zumeist besonders bösartige) Menschen. Anders, so scheint es, können sie sich die bloße Existenz von Politik schwerlich erklären.

Vielleicht deshalb, weil ich selber Politikwissenschaft studiert habe – im Übrigen kein Studiengang, der dazu geeignet ist, das Ansehen der Politik zu erhöhen –, möchte ich hier einen Widerspruch anmelden. Nein, Politiker sind nicht böse. Sie sind oft opportunistisch, feige und ganz sicher gierig nach Jubel, Zustimmung und Macht, aber der Grund dafür ist nicht in einer natürlichen charakterlichen Verdorbenheit zu suchen, sondern in einem System, das Ängstlichkeit und Anpassung belohnt. Und selbst wir Libertäre tragen vermutlich einen Teil dazu bei. Was meine ich damit?

Nullsummenspiel statt Oligarchie

Anders als gerne unterstellt – Stichwort: die Elite, Machtkartell, Parteienoligarchie –, ist der einzelne Politiker keineswegs in einer abgesicherten Stellung oder gesetzter Teil einer eingeschworenen Gemeinschaft. Im Gegenteil, er ist ein eiserner Einzelkämpfer. Gerade weil Politik anders als die marktwirtschaftliche Güterproduktion im Kern ein Nullsummenspiel ist (es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Mandaten, Kooperation erhöht diese kaum) gibt es in der Politik eigentlich keinen Anreiz zu wirklicher Zusammenarbeit. Jedes errungene Mandat muss am Ende jemand anderem weggenommen worden sein. Damit gibt es in der Politik nur Interessenkoalitionen auf Zeit. Ist diese um, werden die Dolche gezückt, selbst bei den Mächtigsten – ich erinnere nur an Kohl und „sein“ Mädchen.

Beständiges Misstrauen gegenüber den Mitmenschen ist damit eine Voraussetzung für erfolgreiche Politik – je höher das Amt, desto größer das Misstrauen. Das wissen auch die „Parteifreunde“, an denen in Deutschland kein Weg vorbeiführt. Nur durch sie wird man für eine Wahl nominiert. Dieses Misstrauen der Parteifreunde ist ironischerweise umso größer, je freier das Mandat ist (und Mandate sind in Deutschland tatsächlich sehr frei), denn umso größer ist auch die Gefahr, dass der Abgeordnete der Partei von der Stange geht oder ihr in die Parade fährt.

Damit besteht ein Hauptaugenmerk der Politiker darin, ihre Kollegen auf Loyalität abzuklopfen und auf Linie zu trimmen. Noch besser ist es sogar, wenn man „noch etwas gut hat“ oder kleine schmutzige Geheimnisse kennt. Das Ergebnis ist ein Berufsweg, der unablässig zwischen eiskaltem Kuhhandel und geheuchelten Loyalitätsbekundungen changiert – haben Sie sich je gefragt, warum bei parteiinternen Wahlen immer so endlos lang applaudiert wird?

Der verächtliche Wähler

Doch für den Weg in Amt, Würden und ein abbezahltes Einfamilienhaus in attraktiver Vorstadtlage braucht es noch eine zweite Gruppe: die Wähler. Die interessieren sich für die eigentliche Gesetzesarbeit des Politikers zumeist wenig. Was sie wollen, sind vor allem Sachen, die sie leicht verstehen können: Steuergelder für sich und die Erzwingung ihrer zumeist willkürlichen Befindlichkeiten.

Zudem legen sie Wert auf „den Charakter“, denn den meinen sie beurteilen zu können, ohne sich auch nur eine Minute mit Programmen oder Werten beschäftigt zu haben. Wenn Armin Laschet bei einer ernsten Angelegenheit lacht, dann versteht noch der letzte Depp, dass das irgendwie falsch ist. Aber wenn Olaf Scholz Abermillionen in krummen Wirecard-Geschichten versenkt, dann ist das kompliziert und unübersichtlich und damit relativ uninteressant. Falls Sie jetzt geneigt sein sollten, über die Dummheit Ihrer Mitmenschen zu lästern, fragen Sie sich ehrlich: Reden Sie mehr darüber, dass Ricarda Lang fett ist, oder darüber, dass ihre Vorschläge zur Pflegekräfteentlohnung beschissen sind? Wissen Sie mehr über Frau Lambrecht Helikopterflug mit Sohn oder über ihre Beschaffungspolitik in der Bundeswehr?

Und die meisten Wähler lieben insgeheim Skandale, dann am Ende des Tages verachten sie ihre Politiker. Sie sehnen sich nach Heilsbringern, die ihre Probleme für sie lösen, und sie freuen sich ebenso, wenn diese Heilsbringer scheitern und sie schadenfroh ausrufen können: „Ich habe es schon immer gewusst, diese Menschen sind nicht besser als wir.“

Sie finden in den Politikern leicht die Schuldigen für das ewige Scheitern der kollektivistischen Philosophie der Menschenopfer, die von den Nationalsozialisten einst mit den Worten „Gemeinnutz vor Eigennutz“ auf den Punkt gebracht wurde – sicher kennen Sie den Satz: „Stalin war das Problem, nicht der Sozialismus.“ Sie blicken oft mit heimlichem Neid auf Macht und Stellung. Wie oft haben Sie schon im Bekanntenkreis den Satz gehört: „Wenn ich das gesagt hätte, dann ...“? Es ist ein Satz, der immer Chefs und Politiker betrifft.

Die traurige Wahrheit

Warum aber erzähle ich Ihnen all das? Ich möchte Ihnen folgenden Gedanken nahelegen: Wenn Sie sich einen Politiker (speziell einen Spitzenpolitiker) vorstellen, dann denken Sie bitte nicht an einen finsteren Ränkeschmied im Halbschatten, sondern an eine Person mit panisch geöffneten Augen, Schweißperlen auf der Stirn, mitten im Rampenlicht. Den Blick unstet in der Ferne, stets auf der Suche nach wichtigen Gruppen oder Befindlichkeiten, die sie die so lang erkämpfte Macht kosten könnten.

In der Politik passieren selten Sachen aus einem langen oder geheimen Plan heraus. Vor allem nicht in einer Demokratie. Sie passieren, weil sich über eine möglichst lange Zeit möglichst alle, die Schlimmeres hätten verhindern können, weggebückt haben. Sie passieren, weil niemand den Mut hatte, als Erster das auszusprechen, was alle denken: „Moment mal, das ist doch alles Blödsinn, was wir hier betreiben.“ Kein großer Plan lässt Politiker wie Fischschwärme in eine Meinungsrichtung gleiten, sondern die Angst um die Macht. Es ist einfach sicherer in der Mitte. Wer in der Mitte ist, mag nie allein recht haben – aber er liegt auch nie allein falsch. Ersteres ist ein „Nice to have“, Letzteres aber ein möglicher Rücktrittsgrund.

Und damit bestätigt sich eine libertäre Wahrheit: Das beste Rezept gegen schlechte Politik sind nicht bessere Politiker und nicht bessere Wähler, es ist einfach weniger Politik.