Diversität Das neue Wohlfühlbüro

19. Mai 2022

Ein Arbeitstag in einer „woken“ Welt

von Burkhard Voß

09:00 Uhr: Als Fan von Sean Connery hänge ich sein Porträt in meinem Büro auf.

09:15 Uhr: Meine feministische Kollegin fragte mich, warum ich kein Porträt von einer Frau aufhängen würde.

09:20 Uhr: Sean Connery verschwand von der Wand und wurde durch Helene Fischer ersetzt.

09:22 Uhr: Meine feministische Kollegin beklagte, dass der tiefe Ausschnitt von Helene Fischer im Betrachter sexuelle Stereotype erwecken könne.

09:25 Uhr: Die zwei lesbischen Kolleginnen vom Nachbarbüro meinten, dass man eigentlich zwei verliebte Frauen sehen sollte. Also ersetzte ich Helene Fischer durch Miriam Meckel und Anne Will. Sind mittlerweile geschieden, aber auch Nostalgie kann schön sein.

09:30 Uhr: Die Transgenderaktivistin fragte mich, warum ich keine Puppen mit austauschbaren Körperteilen genommen habe.

09:35 Uhr: Eine vegane Kollegin kritisierte, dass die Tomate auf dem T-Shirt von Anne Will ein wertvolles Nahrungsmittel sei und nicht als Verzierungsobjekt der Textilindustrie dienen sollte.

09:37 Uhr: Ein Mitarbeiter der Black-Lives-Matter-Bewegung kam plötzlich vorbei und nannte mich einen Rassisten, weil beide Frauen weiß seien.

09:40 Uhr: Ich benutzte einen pflanzlichen Farbstoff, und die Haut von Anne Will bekam eine bräunliche Tönung.

09:45 Uhr: Danach beschuldigte mich ein konservativer Kollege, dass es eine Unverschämtheit sei, dass er als Weißer in das Gesicht einer farbigen Frau sehen müsse.

09:48 Uhr: Die aus dem mittleren Osten eingewanderten Kollegen forderten, dass das lesbische Pärchen eine Burka tragen solle. Das würde irgendwie mehr zu ihren Vorstellungen passen.

09:50 Uhr: Die Polizei traf ein und las mir diverse Klagen von meinen Arbeitskollegen vor.

10:00 Uhr: Die feministische Kollegin kam erneut und bemerkte, dass der rosa Pullover von Miriam Meckel sexistische Stereotype bedienen würde.

10:10 Uhr: Mein Vorgesetzter drohte mir mit einer Abmahnung.

10:15 Uhr: Eine Journalistin der kommunalen Presse interviewte mich und fragte, ob ich ernsthaft der Meinung sei, dass man Frauen von Männern unterscheiden könne und wie das denn möglich sei. „Durch rosa Pullover“, grinste ich sie an. Die Journalistin beschimpfte mich als sexistisches Schwein.

10:25 Uhr: Ich kam in die Fernsehnachrichten als Terrorist, Rassist und homophober Verbrecher mit einer Neigung zu Demonstrationen, die als Spaziergänge verharmlost würden.

10:40 Uhr: Die Polizei fragte mich, ob ich einen Helfershelfer hätte. Danach wurden meine Kinder vom Jugendamt in eine gendersensible Pflegefamilie gegeben.

10:50 Uhr: Die Antifa verlangte meine Inhaftierung für diverse Hasspredigten.

11:00 Uhr: Ab jetzt ist meine Geschichte in allen sozialen Medien. Ach ja, dann rief mein Chef noch kurz an und teilte mir mit, dass ich ab sofort von der Arbeit freigestellt sei. Die Transgender-, Integrations- und Kulturbeauftragten müssten ein Gespräch führen, ob meine Weiterbeschäftigung verantwortbar sei. Danach hängte ich das lesbische Pärchen ab, und Helene Fischer kam wieder zum Zuge. Sie blinzelte mir zu. Ich lächelte zurück. So genoss ich die letzten Minuten in meinem Büro.