Eine Frage der Ethik Politik ohne Anstand und Moral …

von Monika Hausammann

Politik ohne Anstand und Moral – geht das?

Das kommt meiner Meinung nach darauf an, was man unter Politik versteht. Ist man mit Oppenheimer der Meinung, Politik sei die Bewirtschaftung und Verwaltung von Menschen durch das Mittel Zwang, dann lautet die Antwort: Ja. Mehr noch: Moral und Anstand (ritualisierte Moral) sind zur optimalen Erfüllung dieser Aufgabe nur hinderlich. Wer den Menschen ausschließlich als zu bewirtschaftende Größe sehen will, kann nicht gleichzeitig den Ideen vom unendlichen Wert des Individuums, von seiner Würde, seiner Freiheit und seinem Eigentum huldigen.

Wer unter Politik hingegen die langfristige Sicherung eines Gemeinwesens versteht, der kommt bei der Frage, ob Politik ohne Anstand und Moral ihrer Aufgabe gerecht werde, zu einer anderen Antwort. Sie lautet: Kurzfristig kann sich solcher Verzicht auf Moral und Anstand zur Gewinnung von Wählerstimmen und also zum Machterhalt, zur persönlichen Bereicherung und zur Begünstigung bestimmter Gruppen lohnen. Langfristig geschieht aber das Gegenteil: Wo jene, deren Aufgabe diese Sicherung des Gemeinwesens ist, sich selber nicht an die moralischen Mindeststandards halten, auf die man sich irgendwann geeinigt hat, die in Gesetze gegossen wurden und an die der größte Teil der Menschen sich auch ohne entsprechende Gesetze halten würde, da wird langfristig nicht gesichert, sondern gespalten, zersetzt und zerstört. Zuerst die Gemeinschaft, dann das Gemeinwesen.

Die Frage danach, was Politik heute ist, muss jeder für sich selbst beantworten. Die Frage, wie es sich aktuell im Politischen mit Moral und Anstand verhält, kann durch Beobachtung dessen, was ist, beantwortet werden. Und da wird es meiner Meinung nach sehr interessant.

Wie gesagt, gibt es das, was ich moralische Mindeststandards oder – ähnlich wie die Alltags-Vernunft oder der gesunde Menschenverstand –die Alltags-Moral nenne. Sie ist bereits in der Bibel aufgegleist oder enthalten und kann teilweise durch das Gesetz erzwungen werden: keinen Meineid leisten, nicht betrügen, nicht stehlen, nicht unterdrücken, nicht morden, nicht hintergehen, verraten, verleumden, keine Ungleichbehandlung vor dem Gesetz. Kurz: die Achtung des Individuums, seines Eigentums, seines Rechts und seiner Freiheit.

Mit Blick auf die Politik nur schon der letzten 20 Jahre stellt man fest: Es ist unglaublich viel guter Wille oder Blauäugigkeit vonnöten, um zu dem Schluss zu kommen, die Politiker hielten sich an die Standards dieser Alltags-Moral. Die Einführung des Euros und die Zusagen und Garantien, die damit einhergingen, waren unlauter oder schlicht gelogen. Eine Währung, die durch Ausweitung der Geldmenge permanent abgewertet wird, ist eine Form von Diebstahl und das Gegenteil von Respekt des Eigentums. Für Negativzinsen gilt dasselbe. Die Rettung von Kreditdienstleistern in Billionenhöhe ist keine „Griechenland-Rettung“. Die Leute aufzufordern, einander zu denunzieren, wie das bei Corona der Fall war, ist nicht „Sorge tragen“. Den Leuten 70 Prozent ihres Einkommens via Steuern abzunehmen, die private Vorsorge durch Negativzinsen unmöglich zu machen und Verantwortungsübernahme durch Geldentwertung zu bestrafen, ist nicht langfristige Sicherung eines Gemeinwesens. Gewaltsame Ausschreitungen von gewissen Gruppen zu dulden, ist keine Gleichbehandlung vor dem Gesetz. Ebenso wenig wie die verordnete Privilegierung gewisser Gruppen. Und wo Teile der Menschen, die Politiker angeblich repräsentieren, als Arschlöcher, Blinddarm oder Nazis bezeichnet werden, kann von Anstand sowieso keine Rede sein.

Kurz: Moralische Mindeststandards werden von Politikern heute nicht eingehalten, sondern vielmehr untergraben. Anders sieht es aus, wenn es um moralische Werte geht, die das Gesetz nicht regelt und die überhaupt nur dann moralische Werte sind, wenn sie auf Freiwilligkeit und personaler Verantwortung in Bezug auf ihre Kosten und Konsequenzen beruhen. Dazu zählen Solidarität, Gerechtigkeit und Ähnliches. Hier findet auf politischer Ebene geradezu eine totale Eskalation statt. Die umwälzendsten Entscheidungen der letzten Jahre wurden genau damit begründet. Egal ob Euro-Rettung, Massen-Einwanderung, Energiewende oder Durchgriffsbefugnisse im Pandemiefall: Die sogenannte Krise wurde auf eine Weise präsentiert, die es der Politik erlaubte, mit Verweis auf Solidarität, Inklusion und Gerechtigkeit in jedem Bereich zu Alternativlosigkeiten zu greifen.

Weil solch „verordnete Moral“ aber eine Scheinmoral ist – da nicht persönlich und freiwillig –, kann und muss daraus der Schluss gezogen werden, dass sie erstens nur Mittel ist und Werkzeug und dass es sich bei solchem nicht um Politik im obigen Sinn, sondern um ideologischen Aktivismus handelt.

Solche Werkzeug-Moral hat zwei Funktionen: Wer die alternativlos richtige Moral für sich gepachtet hat, hat in der Folge keine Gegner mehr. Menschen, die seine Meinung nicht teilen und seine Maßnahmen kritisieren, sind dann nicht einfach mehr Menschen mit anderer Meinung und anderen Lösungsvorschlägen, sondern zuerst unmoralische Menschen, die als solche zusammen mit ihren Gegenvorschlägen nicht ernst genommen werden dürfen. Die zweite Funktion dieser Moral ist die Unterdrückung von Fragen nach Kompetenzen, Kosten und Konsequenzen der beschlossenen Maßnahmen. Wo eine eskalierende verbale Krisen-Beschwörung prophezeit, die Erde würde in 50 Jahren als unbelebte, verkohlte Kugel sinnlos durchs All kreisen ohne politisches Gegensteuer, da interessiert es nicht mehr, ob „wir“ überhaupt die Kompetenz haben, in das permanent sich wandelnde chaotische System Klima regulierend einzugreifen. Wo eine Jahrhundertseuche Millionen von Menschenleben bedroht, kann nicht ernsthaft nach wirtschaftlichen Konsequenzen und Kosten gefragt werden, wenn man kein Unmensch ist. Und wo „unsere Werte“ durch einen „Genozid“, ein „Menschheitsverbrechen“ und einen „neuen Holocaust“ bedroht werden, kann keiner ernsthaft der Meinung sein, man solle sich zum eigenen Besten aus einem Konflikt raushalten oder gar mit dem „Schlächter“ verhandeln, wenn er sich nicht des Verdachts schuldig machen will, das Geschehen gutzuheißen oder zumindest relativieren zu wollen.

Wir haben also heute das paradoxe Phänomen einer moral- und anstandslosen Politik einerseits, die sich andererseits in einem regelrechten Moral-Rausch befindet. Der Schluss, den ich persönlich daraus ziehe, ist: Wir haben keine Politik, die als langfristige Sicherung des Gemeinwesens verstanden werden könnte. Wir haben die Bewirtschaftung von Menschen durch eine Gruppe von „Politiker“ genannten Menschen und ihren Günstlingen, die unter Einsatz einer Scheinmoral religiösen Aktivismus zum eigenen Besten praktizieren. Die Optionen, die sich daraus für die Zukunft ergeben, sind so, wie ich es heute sehe, beschränkt. Entweder knallt das Ganze mit Volldampf an die Wand ökonomischer Fundamentalgesetze, fällt irgendwann aufgrund der Nicht-Finanzierbarkeit und der Knappheit von Ressourcen einfach vom Regal und lässt etwas Neues entstehen. Oder aber – und das ist beim hohen Grad der Staatsgläubigkeit großer Teile der Gesellschaft ebenso wahrscheinlich – die Sache wird, die aktuelle und künftige Verwerfungen ausnutzend, in etwas Neues, Starres – Platon lässt grüßen – überführt, in dem dann Oppenheimers Sicht auf die Politik sich offen und für jeden sichtbar manifestiert und die von der verarmten und bis in die Körpersäfte hinein überwachten Mehrheit akzeptiert wird im Glauben, ausschließlich auf diese Weise „sicher“ leben zu können: die gute alte Feudalherrschaft, die sich dann „Wertegemeinschaft“ oder „Menschheitsfamilie“ nennen wird.