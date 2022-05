Die „freie(re)“ Welt(?) Nicht die Gewaltmonopole des Westens sind „besser“ und „angenehmer“, sondern sein Wirtschaftsmodell

18. Mai 2022

Eine Erwiderung auf Max Remkes Artikel „Haben Sie sich schon gefragt …“

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Auf die aus meiner Sicht müßige Schuldfrage am Krieg in der Ukraine werde ich aus Gründen, die ich in meinen letzten Beiträgen zu diesem Thema bereits erläutert habe, nicht mehr eingehen. Ich halte sie für hinfällig und bleibe bei meiner Meinung, dass Vorwürfe gegen Moskau vor allem dann, wenn sie von einem molochartigen „Kriegsfahrtsstaat“ wie der US-Regierung kommen, die ihre Daseinsberechtigung zu nicht geringen Teilen aus einem militärisch basierten „Sendungsbewusstsein“ ableitet, ein groteskes Theater sind.

Natürlich kann man sich stundenlang die Köpfe darüber heißreden, inwiefern die „niedlich aufmarschierenden Tupperparty-Organisatoren“ (Nato) im Vorfeld dieses Krieges eventuell provozierend gewirkt haben. Es bedarf gewiss keiner Erwähnung mehr, dass die hiesige Presse die übliche Geschichtsklitterung betreibt und beharrlich die Falschbehauptung streut, westlicherseits sei überhaupt nichts vorgefallen, man sei stets die Unschuld vom Lande gewesen und habe nicht den geringsten Anlass für Verstimmungen Moskaus gegeben. Doch sämtliche dieser Diskussionen greifen meiner Meinung nach zu kurz, weshalb ich ihrer eben überdrüssig bin.

In aller Kürze vielleicht noch so viel dazu: Sowohl westliche Regierungen als auch der Kreml muteten ihren Bürgen im Rahmen des „Pandemie“-Narrativs knallharte Lockdowns zu, die nicht auf „der Wissenschaft“ beruhten. Die Lockdowns in Moskau zum Beispiel gehörten zu den drakonischsten der Welt. In Russland herrschte dieselbe Impfpolitik. Sowohl westliche Politiker als auch Putin sagten mehrfach, die ganze Welt (!) müsse unbedingt geimpft werden, um eine globale Lösung für dieses „globale Problem“ zu finden. Und Putin sagte bei einem Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums im Jahr 2021, Russland unter seiner Führung habe sich an den Vorbereitungen zur „vierten industriellen Revolution“ beteiligt. Diese „4IR“ ist mit dem sogenannten „Großen Reset“, der wiederum eng verknüpft ist mit dem „Besseren Rückbau“ der Weltwirtschaft („Build Back Better“), von dem unter anderem US-Präsident Joe Biden sprach (und der wiederrum im Wesentlichen auf dem „Postindustriellen Nullwachstumstheorem“, sprich der Deindustrialisierungsagenda des „Club of Rome“ fußt), untrennbar verbunden. Es tut mir leid, ich erkenne keine allzu großen Unterschiede mehr zwischen „West“ und „Ost“. Ach ja, und Moskau leistete den USA im Verlauf des 2001 begonnenen Afghanistan-Krieges große logistische Hilfe, beispielsweise durch die Bereitstellung von Transportflugzeugen zur Abwicklung von Nachschublieferungen für die Truppen. Geht man in der Geschichte weiter zurück, stellt man erstaunt fest, dass in umgekehrter Richtung Washington US-Steuergelder in den Bau sowjetischer Autobahnen Richtung Afghanistan fließen ließ, wie Antony Sutton in seinem Buch „The best enemy money can buy“ nachwies. Bei diesen knappen Anmerkungen und Anregungen zum eigenen Nachforschen muss ich es hier belassen, damit meine Erwiderung nicht ausufert.

Ich stimme Max Remke in manchen Punkten voll und ganz zu. Zum Beispiel, was die „alternativen Medien“ betrifft. Hier lautet – wie überall sonst auch: Bitte nicht gleich alles glauben und gedankenlos weiterverbreiten, nur weil „alternativ“ draufsteht. Mal ganz zu schweigen davon, dass es natürlich auch in dieser Szene einige Desinformanten, „Gatekeeper“ und „Limited Hangouts“ gibt, also Leute, die ganz bewusst Falschinformationen streuen oder wichtige Informationen ausblenden oder diesen einen „Spin“ verpassen. Fällt unter „Narrativkontrolle“ sowie „kontrollierte Opposition“. Prominentestes Beispiel für klassische Desinformation der letzten Jahre: die offensichtliche und durchschaubare Hinhaltetaktik namens „QAnon“: „Vertraut dem Plan! Ihr braucht nicht aktiv zu werden, ihr braucht euch keinen Millimeter zu rühren! Bleibt einfach auf euren Sofas oder vor euren Computerbildschirmen sitzen und glaubt weiter daran, dass ein einzelnes Männlein im Weißen Haus euch vom Bösen dieser Welt befreien und alle Schurken verhaften wird! Dieser Plan, das versprechen wir euch, wird sich in einer fernen, fernen Zukunft in einer Galaxie weit, weit entfernt erfüllen! Ihr könnt jetzt gerne die Star-Wars-Fanfare abspielen, damit es glaubhafter wirkt!“.

Was natürlich nie geschah und auch in Zukunft nicht geschehen wird. Es war und ist eben eine Hinhaltetaktik, eine „Beruhigungspille“ für Leichtgläubige. Das nennt man psychologische Kriegsführung oder auch angewandte Massenpsychologie – gerichtet gegen die eigene Bevölkerung. Hauptsache, diese hält die Füße still und hofft weiter (vergeblich) auf „Erlösung“ durch falsche Politpropheten. Umso enttäuschender, dass manche Alternativmedien in diese Falle getappt sind und den Quatsch fleißig weiterverbreitet haben – manche tun dies sogar heute noch.

Remke argumentiert ferner – soweit ich das verstanden habe –, der Umstand, dass Menschen im Westen freier seien und einen höheren Lebensstandard, sprich mehr Wohlstand genießen, sei quasi ein Beweis dafür, dass seine Gewaltmonopole zumindest etwas „angenehmer“ seien. Hier unterlaufen ihm leider zwei klassische Denkfehler, nämlich die irrtümliche Gleichsetzung von Staat/Regierung mit Wirtschaft sowie Freiheit.

Auf die in den letzten Jahren zunehmend und gerade heute leider stark bedrohte Freiheit des Westens werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Was den höheren Lebensstandard betrifft, so ist dieser nicht den „angenehmeren“ „besseren“ westlichen Gewaltmonopolen zu „verdanken“, sondern dem besseren, freieren, produktiveren, leistungsfähigeren Wirtschaftsmodell. Mit einem „besseren“ Staat hat das nichts zu tun, auch nichts mit einer „besseren“ Wirtschafts- oder Finanzpolitik: Ein Blick auf den derzeitigen Schuldenstand und die ökonomischen Verhältnisse vieler Menschen in den USA, wo mittlerweile an manchen Orten ganze Zeltstädte (!) entstehen, in denen verarmte Familien hausen, beweist das eindeutig – verarmt „dank“ der „angenehmeren“ Politik ihrer „besseren“ Regierung. Und sollte die „nachhaltige“ Politik Deutschlands ungehindert so weitermachen dürfen wie bisher, ist äußerst fraglich, ob die Lebensverhältnisse auch bei uns weiterhin so angenehm bleiben werden.

Anders ausgedrückt: Es ist das leistungsfähigere, produktivere Wirtschaftsmodell westlicher Prägung, das es seinen Regierungen erlaubt, davon länger zu zehren, ohne dass die Folgen bestimmter schädlicher Politiken sofort durchschlügen und der ganze Laden gleich zusammenbräche. Weil es „mehr zu holen“, mehr abzuschöpfen und -saugen, mehr umzuverteilen gibt. Die Frage ist nur, wie lange das gut gehen kann und wird. Und um es noch mal umzuformulieren: Ich glaube, Remke übersieht hier die „Zeitachse“. Allein die Tatsache, dass es bisher „gut ging“, ist kein Beweis dafür, dass hiesige Regierungen „besser“ wären – es beweist nur, dass das Wirtschaftsmodell so viel abwirft, dass die Politpriesterkasten der jeweiligen Länder ihre „Gemeinwohlnummer“ abziehen können, ohne gleich befürchten zu müssen, dass die Bürgen wütend durch die Straßen ziehen. Wie bereits erwähnt: Sollte der Bundesregierung jedoch gestattet werden, ihren Kurs fortzusetzen, könnte es durchaus sein, dass gewisse Verlautbarungen à la „In zehn Jahren werden Sie nichts besitzen, und es wird Sie glücklich machen“ irgendwann bittere Realität werden …

Ich möchte daran erinnern, dass die „angenehmeren“ Regierungen unter Bush und Obama durch die von ihnen geführten Angriffskriege ihren Bürgen ganz enorme zusätzliche Schuldenlasten zugemutet haben. Noch mal: Die Tatsache, dass sich dies bisher nicht verheerend ausgewirkt hat, ist nicht dem „besseren Staat“ zu verdanken, sondern dem besseren Wirtschaftsmodell, der Tatkraft und dem Schweiß der Bürger, den man zum Zwecke diverser „Wohltaten“ länger schlürfen kann, wohingegen Amerika – wären die USA zum Beispiel eine sozialistische Planwirtschaft – gewiss längst sein eigenes „1989“ erlebt hätte.

Außerdem spielten dabei die Fiatfluten der Zentralbanken eine wichtige Rolle, wobei sich auch dabei die Zeitfrage stellt: Zwar kann eine solche Geldpolitik für geraume Zeit durchaus „gut“ gehen. Doch was, wenn die Folgen solcher finanztechnokratischen Gottspielereien sich nicht länger kaschieren lassen? Kein Problem: Dann schiebt man einfach alles auf einen Feind und behauptet – so wie zum Beispiel Christian Lindner neulich –, Russland sei „an allen Problemen der Weltwirtschaft“ schuld. Türlich. Auf diese Weise gedenken die „besseren“ „Eliten“ hiesiger Breitengrade, sich wohl aus der Affäre zu ziehen. Ich hoffe inständig, dass sie mit solchen billigen Ausreden nicht durchkommen werden.

Womit auch folgende Frage von Remke beantwortet wäre: „Glauben Sie, Lindner bricht gerne seine Wahlversprechen und schaut dabei zu, wie seine Partei in Folge viele Prozente in den Umfragen einbüßt?“ Erstens: Das kann Lindner herzlich egal sein. Er bezieht seine garantierte „Diät“ und seine garantierte Staatsrente. Er muss die Folgen der von ihm vertretenen Politik nicht tragen, sondern es sind die Bürgen, die das alles werden bezahlen müssen. Zweitens und noch viel wichtiger: Lindner weiß natürlich, dass es völlig irrelevant ist, welche Partei gerade regiert, da diese Parteien an ihren Spitzen mit Leuten besetzt sind, die nachweislich aus demselben „Stall“ kommen. Der politische „Pluralismus“ der deutschen Scheindemokratie ist eine Illusion. Es spielt keine Rolle, wen man wählt, da sowieso dieselbe Politik betrieben werden wird. Sollten also die christgrünen Liberaldemokraten mal ein paar Prozente verlieren, ah jo, dann regieren halt die gründemokratischen Christliberalen. Und wenn die es nicht schaffen, übernehmen eben die sozialgrünen Christkarikaturen. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Natürlich können die „verschiedenen“ Parteien auch zu einem jamaikanischen Eintopf koagulieren. Who cares? Hauptsache, die Trilaterale Kommission, der Club of Rome, das ECFR, das Weltwirtschaftsforum oder sonst irgendeine dieser eingenordeten Organisationen kommt über sieben Atlantikbrückenmitglieder ins Ziel.

Dies wurde gerade in den letzten zwei Jahren „Pandemiebekämpfung“ (Resetting) überdeutlich und erst recht jetzt im Zuge der durch den Ukraine-Krieg – wiederum rein zufällig – forcierten und beschleunigten „Nachhaltigkeitspolitik“, also des durch diesen Krieg intensivierten „besseren Rückbaus“. Oder wie der Ministerpräsident Italiens, ein einschlägig bekannter Herr namens Mario Draghi, neulich sagte, Zitat: „Wollen wir Frieden oder wollen wir den Thermostaten einschalten?“(!) Und der Außenminister der Ukraine (Partnerland des Weltwirtschaftsforums) forderte die Deutschen zu Entbehrungen auf („Die Zeit“ vom 14. Mai, „Ukraines Außenminister fordert Deutsche zu mehr Entbehrungen auf“, ebenso die „Welt“ vom selben Tage, „Ukrainischer Außenminister fordert von Deutschen mehr Opferbereitschaft“). Ich möchte fast scherzen: „Ihr solltet euch in mehr Verzicht üben, und es wird euch glücklich machen …“.

Nun zur „Freiheit“. Sogleich zum wichtigsten Punkt: Die heute existierenden Freiheiten wurden in der Vergangenheit von freiheitlich gesinnten Menschen erkämpft. Sie mussten Regierungen oder Herrschern abgetrotzt werden – oft unter großen persönlichen Opfern. Des Weiteren sind alle Menschen mit denselben unveräußerlichen Freiheitsrechten geboren – diese werden ihnen nicht von einem Staat beziehungsweise einer Regierung „geschenkt“ oder „gewährt“. Ein kurzer Blick in die Geschichte genügt, um zu erkennen, wie oft diese Freiheiten bereits bedroht und sogar stark eingeschränkt wurden – gerade durch Regierungen, durch gewaltmonopolistische Willkür. Obendrein nehmen die Versuche auch seitens westlicher Regierungen, mehr Kontrolle und Überwachung und somit den berühmten „gläsernen Bürger“ zu schaffen, zu. Soll ich das „angenehmer“ finden?

Ja, Menschen haben im Westen heute (noch) sehr viel mehr Freiheiten als in totalitären Regimen. Keine Frage. Sie können auf Facebook oder Twitter sehr gerne Kritik an „ihren“ Politikern üben, ohne befürchten zu müssen, deshalb gleich inhaftiert zu werden, oder gar Schlimmeres. Für mich ist es mittlerweile trotzdem eine Scheinfreiheit. Der „Trick“ dieser „Freiheit“ besteht darin, dass man so lange „frei“ ist, wie diese Kritik keinen messbaren realpolitischen Effekt hat. Will sagen: solange sie nicht wirklich etwas bewegt und verändert, solange sie nicht beim „Durchregieren“ stört. Sobald das jedoch der Fall ist und sich die herrschende Kaste bedroht fühlt – ich hatte dies in meinem letzten Kolumnenbeitrag ja schon erläutert –, ist man ganz schnell „Extremist“, „Staatshasser“, „Demokratiefeind“ und „potenzieller Terrorist“, der am besten gleich vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte. Wie man an den Demonstrationen gegen die „Corona-Politik“ klar und eindeutig ablesen konnte.

Herr Remke und ich können uns im Kino, in der Kneipe, im Restaurant, beim Einkaufen, im Schwimmbad oder in der U-Bahn gerne über alle möglichen Themen unterhalten. Völlig frei. Kein Problem.

Weil es dort niemanden juckt. Weil wir dort – ein extrem wichtiger Punkt – keine Reichweite erzielen. Lassen Sie uns nun aber einmal annehmen, Remke wäre Innen- und ich Finanzminister – oder wir wären Prominente aus anderen gesellschaftlichen Feldern, denen viele Menschen zuhören – und wir würden in einer dieser Talkshows vor einem Millionenpublikum bestimmte Themen offen und breit diskutieren. In zwei Worten: Und tschüss. Die Pressemeute fiele gleich am nächsten Morgen über uns her und würde uns verbal niederschießen, unsere Karrieren wären vielleicht sogar beendet. Je höher man in der „Nahrungskette“ steht und je größer die Reichweite ist, desto schwieriger wird es mit der „Freiheit“. Dann kann es passieren, dass man durch massiven Druck schärfer auf Linie getrimmt werden soll als ein Dreitagebart mit dem Testsieger der „Stiftung Warentest“ in der Sparte „Elektrorasur“.

Die Hörigkeit der hiesigen Presse gegenüber der Regierung erinnert mich schon eher an nordkoreanische Verhältnisse als an einen „freien Westen“. Erkennt hier jemand ernsthaft noch Unterschiede zu den „russischen Staatsmedien“? Ich erinnere an die Entgleisungen so manchen Schmierblattes gegenüber Ungeimpften, an die ständige Einpeitscherei bis hin zur offenen Hetze sowie unverhohlenen Drohungen gegenüber solchen Menschen – siehe Boris Palmer, der einmal vorschlug, man könne doch den Bezug bestimmter staatlicher Zahlungsleistungen vom Impfstatus abhängig machen, dann würde man ja sehen, wie schnell solche Leute „spuren“. Und Bundespräsident Steinmeier drohte Ungeimpften tatsächlich, die Geduld des Staates sei bald „am Ende“. Und das soll ein „angenehmeres“ Gewaltmonopol sein? Ich bin mir nicht sicher, ob man Regierungen, die „strafrechtliche“ Hetzjagden auf Journalisten oder Soldaten veranstalten, wenn sie „Staatsgeheimnisse“ verraten oder Kriegsverbrechen aufdecken, als „besser“ bezeichnen kann. Assange. Snowden. Manning.

Haben Sie sich schon gefragt, warum der Präsident der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands Ärztinnen und Ärzten ganz freiheitlich-westlich mit schweren beruflichen Sanktionen drohte, sollten sie weiter berechtigte Zweifel am Mantra der „Wirksamkeit und Sicherheit“ bestimmter Impfstoffe äußern, oder haben Sie konsequenterweise gleich ein Stalinporträt ins Wohnzimmer gehängt?

Haben Sie sich gefragt, warum es nicht nur in Russland, sondern auch in Deutschland – einem Land mit einer (dank der „angenehmeren“ Regierung) exorbitant hohen Steuer- und Abgabenlast – einen „Braindrain“ und eine Abwanderung von Leistungsträgern gibt, oder würden sie eher sarkastisch antworten: Kein Wunder, dass viele kluge Leute das Weite suchen, solange eine Ricarda Lang, ein Anton Hofreiter oder eine Annalena Baerbock führende Positionen in einer größeren Partei erklimmen können, ohne dass das schallende Gelächter der Bevölkerung für eine Verschiebung der eurasischen Kontinentalplatte sorgt.

Kein Wunder, dass Leute mit Grips, die was leisten wollen, keine Lust haben, sich einen Kevin als SPD-Generalsekretär (!) zumuten zu lassen. Das grenzt nicht nur an eine Farce, das geht längst weit darüber hinaus. Die vielzitierte „Negativauslese“ entfaltet heute ihre ganze Pracht – und gefährdet durch ihre Politik Freiheit und Wohlstand dieses Landes. Und kein Wunder, dass solche Leute die Stirn in Falten legen, wenn die „angenehmere“ Regierung die Früchte ihrer Arbeit mit beiden Händen permanent an alle möglichen anderen Länder umverteilt – hier noch mal 20 Milliarden, dort noch mal 30, hier noch mal 50, dort noch mal 60 –, während die eigenen Rentner sich zunehmend Sorgen um ihren Lebensabend machen müssen.

„Haben Sie sich gefragt, wie glaubhaft Sie Russland finden“, fragt Remke, „ein Land, das nachweislich über die Besetzung der Krim, die Besetzung der Ostukraine, die Planung der Invasion, die Nutzung von Wehrpflichtigen, ja sogar über die bloße Existenz des Krieges, Stichwort Sonderoperation, gelogen hat und lügt?“

Hier muss ich um etwas mehr Differenzierung bitten: Es geht nicht um „Russland“, sondern um die russische Regierung. Das ist ein gewichtiger Unterschied. Es fällt mir schwer, ein bestimmtes Land glaubhafter zu finden als ein anderes – abgesehen von der rein physischen Existenz auf der Erdoberfläche. In dieser Hinsicht sind sie alle gleich glaubhaft. Ich habe auch noch nie erlebt, dass ein Land mich belog. Also: Haben Sie sich gefragt, wie glaubhaft sie „angenehmere“ amerikanische Regierungen finden, die nachweislich über die Gründe für ihre Angriffskriege logen und behaupteten, es handele sich um „humanitäre Interventionen“, die Förderung der „Demokratie“ oder die Wahrung „internationaler Stabilität“? Ich gebe mir hier wirklich alle Mühe, kann aber immer noch keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen Gewaltmonopolen erkennen.

Was mich betrifft, habe ich die Frage, was mir lieber oder angenehmer ist, schon vor langer Zeit beantwortet. Lebe ich gerne im Westen? Und hier in Deutschland? Ja, sicher. Finde ich es hier angenehmer? Jap. Aber wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse und Lebensumstände, nicht wegen der „angenehmeren“ Regierung. Auf die kann ich – und ich glaube, damit stehe ich nicht völlig alleine – auch gut verzichten. Erst recht dann, wenn sie – wie es momentan der Fall ist – aus Leibeskräften darauf hinarbeitet, das Leben der Bürgen dadurch unangenehmer zu machen, den von Vorgängergenerationen erarbeiteten Lebensstandard beträchtlich zu senken.