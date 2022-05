„Selbstlose“ Retter Die Dauerschleife der Empörung

14. Mai 2022

Über das Geschäft mit der alternativen Wahrheit

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Die Auswahl des Themas für meine wöchentliche Kolumne ist nicht immer leicht. Manchmal stehe ich morgens auf, habe sofort das Thema im Kopf und schreibe dann in der Regel den Artikel am Stück fertig. Es gibt jedoch auch Tage, an denen mir die zündende Idee fehlt und ich etwas in den Weiten des Internet surfe oder aus dem Fenster schaue, um mir ein passendes Thema einfallen zu lassen.

Anlass und somit auch Auslöser für meinen heutigen Beitrag ist ein Videoschnipsel, den ich auf Telegram gesehen habe. In diesem Video spricht der bekannte Corona-Maßnahmen-Kritiker Dr. Bodo Schiffmann, und ich möchte ihn hier nur sinngemäß zitieren. Er spricht davon, alles aufgegeben zu haben: Seinen Reichtum, seine drei Autos und auch sein Einkommen von bis zu 10 000 Euro am Tag habe er geopfert. Daher sei er jetzt auf Hilfe und Spenden angewiesen. Ich frage mich: Für wen hat er all das auf sich genommen? Für mich bestimmt nicht, zumindest habe ihn um nichts gebeten. War es nicht allein seine freie Entscheidung, auf Youtube coronamaßnahmenkritische Videos hochzuladen? Wurde Herr Bodo Schiffmann zu irgendeinem Zeitpunkt dazu gezwungen, seine Karriere als Arzt aufzugeben? Wenn dies nicht der Fall ist, frage ich mich, wieso er jetzt jammert und so tut, als habe er seinen Job für „die Allgemeinheit“ geopfert – alles ganz selbstlos als Retter natürlich.

Mein Standpunkt dazu ist folgender: Der Weg eines Menschen und somit auch die Entscheidung, seine Karriere für Aufklärungsarbeit an den Nagel zu hängen, ist eine rein individuelle Angelegenheit. Ohne Vorteile aus dem eigenen Verhalten abzuleiten, wäre auch ein Bodo Schiffmann nicht diesen Weg gegangen; er hat sich dazu entschlossen und ich vermute auch, dass der Ruhm und das große Interesse an ihm und seiner Person seinem Ego nicht geschadet haben. Sich finanziell für eine Sache komplett zu ruinieren, ist auch eine individuelle Entscheidung, die man treffen kann, aber eben nicht treffen muss. Die Tragweite einer Corona-Bus-Tour mit dem sympathischen Samuel Eckert und dem selbstlosen Anwalt Ralf Ludwig hat sicher auch Spaß gemacht.

Der finanzielle Anreiz oder eventuell sogar Ausgleich, den diese Protagonisten durch ihre Fans erhalten haben, wird nicht ganz zu vernachlässigen sein, aber das sind alles reine Vermutungen von mir.

Die Masche ist immer die gleiche: Menschen sind hilflos, haben Angst und ein smarter, klug wirkender Mensch mit einer besonderen Expertise sammelt Geld, um dann alle vor einer Gefahr zu schützen oder diese Bedrohung im Sinne aller abzuwenden. Die Bereitschaft, eigenes hart verdientes Geld zu spenden, wächst mit der Dramatik und Ohnmacht der eigenen Situation. Daher klingeln auch die Spendenbeutel immer dann besonders, wenn es den Menschen schlecht geht.

Generell sind Spenden und freiwillige Zuwendungen für mich eine feine Sache, denn so kann jeder seine Anerkennung und auch Wertschätzung frei zeigen. Problematisch sehe ich es nur, wenn die versprochene Gegenleistung eben das „Retten“ oder Abwenden einer Gefahr im Sinne aller sein soll. Ganz nach dem Motto: Finanziert mir jetzt weiterhin mein Leben dafür, dass ich hier für euch als eine Art Söldner den Kampf gegen die Neue Weltordnung, den Great Reset oder was auch immer führen werde. Dieses Aufspielen als Retter ist meiner Ansicht nach vor allem deshalb destruktiv, weil Menschen quasi in eine passive Haltung gedrängt und sich durch das Spenden an diese „selbsternannten Helden“ aus dem eigenen Handeln freikaufen und von den Lösungen ihrer ganz individuellen Konflikte ferngehalten werden. Die Haltung, die Allgemeinheit sei dann für das Aufgeben der Karriere verantwortlich und habe nun die Verantwortung, die Lebens-Finanzierung dieser Protagonisten zu gewährleisten, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten.

Da es mir persönlich sogar Freude bereitet, entsprechende Personen auch mal namentlich zu nennen, möchte ich am Ende dieses Beitrages noch folgende Fragen in den Raum stellen:

Was ist mit den Sammelklagen von Reiner Fuellmich?

Welche Erfolge konnte der Corona-Ausschuss bis jetzt verbuchen?

Wie steht es um den Virus-Isolations-Spenden-Topf, der von Samuel Eckert aus initiiert wurde?

Was ist mit Michael Ballweg, ist er untergetaucht?

Was wird aus dem innovativsten aller alternativen Video-Portale frei3, wenn Hagen Grell nun Bürgermeister wird?

Wie viele Existenzen konnten durch Anwälte wie Ralf Ludwig und Co gerettet werden?

Wird es im Herbst wieder eine Corona-Bus-Tour geben?

Fragen über Fragen … doch bitte dabei den Humor niemals zu kurz kommen lassen!