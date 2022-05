Krieg in der Ukraine Haben Sie sich schon gefragt ...

13. Mai 2022

Kritische Gedanken zu Krieg, (Mainstream-) Narrativen und Ungewissheiten

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Seit einigen Wochen geht es nun rund um den Ukraine-Krieg unter den Libertären hoch her – auch hier in der ef sind dazu einige Artikel erschienen, zuletzt von meinem Mitkolumnisten Alex Krauss. Nachdem ich das Thema im Bekanntenkreis fleißig diskutiert, mich gleichermaßen durch Mainstream- und Alternativmedien gearbeitet habe, sind mir dabei einige Fragen und Gedankengänge aufgefallen, die meinem Eindruck nach bisweilen zu wenig Beachtung finden.

Gerade da eigentümlich frei das führende Medium des deutschen Libertarismus ist und Sie als Leser vermutlich zu den am besten vernetzten und informierten Libertären gehören, möchte ich daher auch gerne Ihnen diese Fragen und Gedanken unterbreiten. Vielleicht haben ja einige davon auch Sie selbst bereits beschäftigt.

Zuerst einmal: Wie kann der Westen ursächlich hinter dem aktuellen Angriff auf die Ukraine stecken? Wie soll der Westen Russland dazu genötigt haben? Halten Sie wirklich die zusammen unter 4.000 Mann starke Nato-Eingreiftruppe (EFP-Battlegroups) im Baltikum für eine Sicherheitsbedrohung Russlands mit seiner einen Million Soldaten? Glauben Sie wirklich, eine Bündniserweiterung vor inzwischen rund 13 Jahren war der Grund, dass Russland heute die Ukraine angegriffen hat?

Haben Sie sich gefragt, wie stark der Westen wirklich in Europa eskaliert? Immerhin ist Russland 2014 und 2022 in die Ukraine eingefallen. Es gab keine militärisch bedrohlichen Streitkräfte in der Ukraine, vor der russischen Invasion 2014 in Krim und Donbass gab es nicht einmal groß westliche Ausbilder. Nur Russland wiederholt inzwischen im Wochentakt die Drohung mit seinen Nuklearwaffen. Warum?

Haben Sie sich gefragt, ob die Westbindung und die Nato Deutschland im Kalten Krieg gut gedient haben – und falls Sie das bejahen, haben Sie sich auch gefragt, warum Polen, das Baltikum und eines Tages auch die Ukraine kein Anrecht darauf haben sollten, jenen Schutz zu genießen, den wir seit über 50 Jahren besitzen?

Haben Sie sich gefragt, wie glaubhaft die These vom fremdländisch verursachten Regime Change auf dem Maidan ist? Wäre es nicht auch ebenso denkbar, dass die Menschen tatsächlich vom damaligen Oligarchenregime genug hatten? Gerade wir Libertäre sollten doch die gedankliche Möglichkeit eines Volkswiderstands nicht ausschließen, finden Sie nicht? Könnte nicht auch der immer noch deutlich medial freiere und kapitalistischere Weg des Westens für die Ukrainer attraktiver gewesen sein, so wie er auch für die unterdrückten Menschen in Kuba oder Venezuela attraktiver ist?

Haben Sie sich gefragt, warum keine Menschenrechtsorganisation der Welt, nicht einmal eine russische, je bestätigt hat, dass im Donbass systematisch Russen verfolgt oder und in Massen ermordet werden, wie von Putin und seiner Propaganda berichtet – während gleichzeitig alle diese Organisationen bestätigt haben, dass die russischen Volksrepubliken ihrem Namen alle Ehre machen und ihre Bürger und deren Eigentum miserabel behandeln?

Haben Sie sich gefragt, warum gerade jene mit dem besten Zugang zu ungefilterten Informationen in Scharen aus Russland fliehen? Können Sie sich in diesen Leuten, als Kritiker des staatlichen Mainstreams, nicht vielleicht selbst erkennen? Würden Sie selbst in einem Land leben wollen, in dem Ihnen gesagt würde, dass Sie auf eine Militärübung fahren würden, nur um zwei Tage später tot in einem ukrainischen Straßengraben zu verrotten?

Haben Sie sich gefragt, warum westliche Politiker der Ukraine Waffen liefern? Glauben Sie, diese Leute wollen eine Eskalation, gar einen Atomkrieg – wofür? Sie sind die aktuell herrschenden Politiker, und selbst im besten Fall gibt es für all die Familienmitglieder und Freunde dieser Leute nicht genug Schutzräume. Glauben Sie tatsächlich, dass diese Leute auf den Tod ihrer Freunde, Partner, Eltern, Kinder scharf sind?

Glauben Sie, Macron freut sich über die steigenden Preise, die ihn unbeliebt machen und Le Pen Auftrieb verleihen? Glauben Sie, Linder bricht gerne seine Wahlversprechen und schaut dabei zu, wie seine Partei in Folge viele Prozente in den Umfragen einbüßt? Glauben Sie, Baerbock oder Habeck haben Lust, ihre Wahlversprechen zu brechen und die selbst erklärte „feministische Außenpolitik“ lächerlich zu machen? Um was zu gewinnen? – Sie regieren ja bereits und haben als Rechtfertigung für alles die Klimaapokalypse bereits in der Tasche.

Haben Sie sich, der Sie ein Freund der Freiheit sind, gefragt, warum es gerade die Sozialisten aus der Linkspartei und die Rechtssozialisten rund um Höcke sind, die aufseiten Russlands stehen? Haben Sie sich gefragt, warum ausgerechnet das antikapitalistische Querfrontmagazin „Compact“ von Altsozi Jürgen Elsässer Russland so mag?

Haben Sie sich gefragt, warum ausgewiesene Querköpfe wie Ronald Tichy so entschieden ihre Pro-Ukraine-Linie durchziehen, obwohl sich in den Kommentarspalten von „Tichys Einblick“ die tobenden Leser über diese Haltung förmlich überschlagen? Ist das auch das übliche Umfallertum?

Haben Sie sich gefragt, wie glaubhaft Sie Russland finden, ein Land, das nachweislich über die Besetzung der Krim, die Besetzung der Ostukraine, die Planung der Invasion, die Nutzung von Wehrpflichtigen, ja sogar über die bloße Existenz des Krieges, Stichwort Sonderoperation, gelogen hat und lügt?

Wenn Sie vielleicht gesagt haben: Aber es gibt kein besseres oder schlechteres Gewaltmonopol, alle Staaten sind gleich schlecht, haben Sie sich dann auch gefragt, ob Sie lieber in Nordkorea oder in den USA leben wollen? Haben Sie sich gefragt, ob die Unfreiheit in beiden Ländern tatsächlich vergleichbar groß ist? Und wenn Sie das verneint haben, haben Sie sich dann auch gefragt, ob es wirklich keine besseren, angenehmeren Gewaltmonopolisten gibt?

Wenn Sie im besten Willen gesagt haben, Sie wollten sinnlose Tote verhindern und der Widerstand gegen die materiell und personell deutlich überlegene russische Kriegsmaschinerie habe wenig Aussicht auf Erfolg, was hätten Sie dann wohl den revolutionären Amerikanern 1776 empfohlen oder den Bürgern der DDR, die 1953 und 1989 zu Tausenden unbewaffnet auf die Straße gegangen sind?

Haben Sie vielleicht eingeworfen, dass die USA doch auch vor und 20 Jahren den Irak angegriffen hat? Haben Sie sich dann gefragt, ob Sie Russland heute mit mindestens der gleichen Schärfe verurteilen, wie Sie damals die USA verurteilt haben? Die hatte immerhin noch die Würde, formal einen Krieg zu erklären, war nicht offizielle Garantiemacht des angegriffenen Landes und hat nicht mit ungelenkter Artillerie systematisch Wohnviertel beschossen.

Haben Sie vielleicht eingeworfen, Sie wollten den russischen Menschen ein Freund sein? Haben Sie sich dann gefragt, ob den Russen besser mit Putins Oligarchenclique, einer weitgehenden Staatswirtschaft, quasi-absoluter Zensur oder mit einem Staat, der mehr dem heutigen, nach Westen gerichteten Polen ähnelte, gedient wäre?

Haben Sie sich gefragt, ob Sie die Alternativmedien wirklich und konsequent genauso kritisch und fragend lesen wie jene des Mainstreams? Ob Sie genauso aktiv, wann immer Ihnen eine Information begegnet, auch nach Gegendarstellungen suchen oder die Originalquellen auftreiben? Ob Sie hier genauso kritisch gegenüber der Echtheit und Bedeutung dieser Quellen und mutmaßlichen Belege sind?

Und fragen Sie sich gerade, warum ich Ihnen all das schreibe – obwohl es mich vermutlich nicht unbedingt beliebter machen wird in meinem eigenen kleinen libertären Mainstream? Falls ja, ist das schon ein guter Anfang und ehrt Sie.