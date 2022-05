„Virtue signalling“ Gehorsam als Tugend

12. Mai 2022

Die woke Zurschaustellung moralischer Werte

von Monika Hausammann

Eine der auffälligsten und meiner Meinung nach gefährlichsten „Verkehrungen“ in Bezug auf biblische Grundsätze ist in diesen Tagen jene von Jesus’ Anweisungen in Matthäus 6, wonach mildtätiges und/oder tugendhaftes Handeln im Verborgenen stattfinden solle und nicht an die große Glocke gehängt gehöre. Ja, nicht mal der Tugendhafte selber solle sich im Bewusstsein des eigenen Gutseins sonnen, sondern seine linke Hand nicht wissen lassen, was die rechte tue.

In geradezu frivol anmutender Selbsterhöhung ist heute oft das Gegenteil der Fall: Lasse nicht nur dein rechte Hand, sondern die ganze Welt wissen, wie gut du bist. Nun – das ist an sich kein Problem, könnte man meinen. Wem die „Virtue signalling“ genannte Tugendprotzerei (Köppel) allzu billig erscheint, muss ja nicht mitmachen. Er kann weiterhin daran festhalten, dass für ihn Tugend im Sinn des Diensts am Mitmenschen und an Mitgeschöpfen nicht ins Profilbild gehört, sondern etwas ist, das gerade dort wirksam zu sein hat, wo keiner hinsieht und dessen „Schlachtfeld er selber ist“ (Kant). Dass das Respektiert- und Bewundert-Werden höchstens zufällige Nebenprodukte, aber nie das Ziel des tugendhaften Handelns sind.

Solches Abbiegen auf den eigenen Weg, das Beharren auf die eigenen Werte im Umgang mit dem, was man als Tugend erachtet, ist aber heute gar nicht mehr so einfach. Dies, weil es sich – erstens – bei solcher Tugend um eine korrumpierte Werkzeugtugend handelt. Weil zweitens Gefühle mit Haltung gleichgesetzt und so zur Tugend hochstilisiert werden. Und drittens schließlich, weil die Tugendprotzerei selber zur Tugend erklärt worden ist.

Erstens: Optimal präsentierte Tugend ist Mittel zum Zweck: Sie ist eine Art Passierschein des richtigen Denkens, ein Dazugehörigkeits-Ausweis und damit nicht Tugend, sondern aus ideologischen Gründen verletzte Wahrhaftigkeit. Nicht mehr das Streben nach Wahrheit in Bezug auf ein Problem oder eine Situation gilt als tugendhaft, sondern der Auftritt als Ankläger, Verteidiger, Richter und Henker in Personalunion im Sinn des politisch und medial vordefiniert Guten. Verdächtig und schuldig ist, wer auf die Verkürzung eines solchen Ermittlungsstrangs und auf die Komplexität eines Problems hinweist.

Zweitens: Mit der Pandemie und aktuell mit dem Ukraine-Krieg ist diese abschüssige Bahn noch abschüssiger geworden: Sichtbare Haltung allein – egal, ob echt oder bloß im Profilbild -– reicht nicht mehr aus, um sich als auf der richtigen Seite der Gesellschaft stehend auszuweisen. Wer heute Solidarität sagt, fordert nicht länger nur die Tugendprotzerei einer Haltung und also vordergründig richtiges Denken, sondern meint im Grunde Mitgefühl und also richtiges Fühlen: Damit aber setzt er Gefühle (auch Angst gehört heute dazu) mit Tugend gleich. Das Außen-vor-Lassen von Gefühlen im Diskurs gilt ihm konsequenterweise als Untugend und als böse im Sinn von Leben und Zusammenleben schädigend. Damit werden jene, die auf moralische Disclaimer verzichten und die sich gerade zwingen, kühl und rational auf Vorgänge und Geschehnisse zu blicken, und die darauf beharren, den Diskurs rein sachlich zu halten, wiederum zu Verdächtigen mit Sympathien für den jeweiligen Teufel.

Drittens: Die Tugendprotzerei selber gilt heute als Tugend. Wer bei den aktuell heißen Themen – „Pandemie“, Krieg, Klima – nicht vor jeden geäußerten Gedanken eine Art Tugend-Disclaimer in Form einer Haltungs- oder Gefühlsabsonderung tackert, der ihn präventiv von jedem Verdacht der Schädlichkeit und moralischen Fragwürdigkeit reinwäscht, gilt als der Tugendlosigkeit suspekt. Je größer und bedrohlicher die aktuelle „Krise“ zu sein scheint, umso größer erscheint folglich auch die vermeintliche Tugendlosigkeit jener, die solche Moral- und Haltungs-Disclaimer auch im Extremfall verweigern, und umso stärker geraten sie damit in den Verdacht der Schädlichkeit und Feindlichkeit. Damit aber entpuppt sich die Neo-Tugend des Tugend-Zurschaustellens als etwas ganz anderes als das, was sie selber von sich denkt: nicht eine gute im Sinn von Leben und Zusammenleben fördernde Eigenschaft, sondern – und hier nun liegt die Gefahr – eine sublimierte Form des Gehorsams und damit eine Vorstufe von Spitzelei und Denunziation.

Damit wird klar: Weder die Protzerei selber noch deren Gehalt können als Tugend gelten. Zu einer solchen werden sie erst und nur dann, wenn die vermeintliche Tugend von Forderungen und Bekundungen auf die Realität trifft. Dann, wenn einer die Folgen seiner bis dahin für ihn kostenlosen Tugendhaftigkeit persönlich zu tragen hat – sei es der Entzug seiner Lebensgrundlage oder seiner Freiheit. Bis es aber so weit ist, handelt es sich bloß um Loyalitätsbekundungen an die Adresse jener, die vorgeben, was zu denken und zu fühlen sei.

Die Geschichte zeigt, dass am Ende solcher Tugend-Regenbögen in der Regel nicht der Schatz des All-Friedens, der All-Liebe und der All-Güte begraben liegt, sondern die Gerichtshöfe der Moral. Wo aber die Moral triumphiert, geschehen sehr hässliche Dinge (Rémy de Gourmont).