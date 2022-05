Wie man sich als Libertärer selbst diskreditiert Es gibt kein „besseres“ und „schlechteres“ Gewaltmonopol

11. Mai 2022

Vor allem, wenn es um den „Kriegsfahrtsstaat“ geht …

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Ich habe die Debatten der letzten Wochen – vor allem in den sozialen Netzwerken sowie auf einigen Blogs der libertären Szene – zum Krieg in der Ukraine recht aufmerksam verfolgt. Und bin ein ums andere Mal erschrocken. Soweit ich es mitbekommen habe, brachten und bringen nur relativ wenige aus dieser Szene das Hauptproblem wirklich auf den Punkt: Warum sollte eine Regierung „dank“ ihres Gewaltmonopols überhaupt das Recht haben, „im Namen“ ihrer Bevölkerungen Kriege zu erklären und zu führen? Eine Problematik, die sich freilich nicht in wenigen Sätzen beantworten lässt.

Zum einen deshalb, weil es zu einfach wäre, alles auf den Staat/die Regierung/die jeweils herrschende Politpriesterkaste zu schieben. Schließlich hat – insofern muss ich dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck leider zustimmen – auch ein Teil der Bevölkerung seinen Anteil daran. Gauck sagte einmal: „Nicht die Eliten sind das Problem, die Bevölkerungen sind es.“ Womit er natürlich für große Aufregung sorgte. In dieser pauschalen Form ist seine Aussage gewiss falsch, doch wie gesagt: Ganz unrecht hat er damit leider nicht. Wenn ich von einem Teil der Bevölkerung rede, meine ich damit denjenigen, der sich bereitwillig in Kriegen verheizen lässt, ohne wenigstens mal die Frage zu stellen, ob die offiziösen Narrative zur „Begründung“ dieser Schlachtfeste überhaupt stimmen. Denn wo steht bitte geschrieben, dass ich „meiner“ Regierung einfach alles glauben „muss“, was sie an Informationen veröffentlicht, wenn es um die Vorbereitung eines angeblich „alternativlosen“ Krieges zur vorgeblichen „Verteidigung“ unserer Wertedemokratie geht?

Und die sich dabei ein ums andere Mal auf ihre Nachrichten- und Geheimdienste stützen, die – eigentlich sollte ich das gar nicht mehr erwähnen müssen – regelmäßig, sagen wir mal, „unvollständige“ oder, naja, „eingefärbte“ Informationen herausgaben, gerne auch über „zugewandte“, gezielt lancierte Artikel von „Kontaktpersonen“ in der Presse, um im Vorfeld die nötige Kriegsstimmung zu erzeugen? Ja, was denn? Glaubt irgendjemand hierzulande immer noch, Propaganda und „Nudging“ gäbe es nur in den „russischen Staatsmedien“? Falls ja: Bitte erwachsen werden, Daumen aus dem Mund, Kopf aus dem Hintern und sich endlich mal anständig informieren.

Sicher: Was ich gerade geschrieben habe, gilt natürlich nicht weniger für die russische Regierung und ihre Geheimdienstgemeinde. Völlig richtig. Und genau deshalb war ich sprachlos, als ich bei manchen „Libertären“ doch tatsächlich lesen durfte, das westliche Bündnis sei immer noch „akzeptabler“ oder – ganz ernsthaft – „weniger schlimm“ als das russische Gewaltmonopol. Ihr macht mich jetzt fertig, stimmt’s? Ich habe einfach keine Lust mehr, die geschichtlichen Fakten endlos zu wiederholen, daher belasse ich es bei drei Ländernamen: Irak, Afghanistan, Libyen. Ich könnte in der Geschichte noch weiter zurückgehen und mehr nennen, doch diese drei sollen genügen. Nach all den Lügen, all der Zerstörung und dem angerichteten Leid, all den Toten dieser Nato-Angriffskriege – ja, da könnt ihr mosern, so viel ihr wollt, es waren Angriffskriege – noch „Vergleiche“ anstellen zu wollen dergestalt, von „besser“ oder „schlechter“ zu reden, ist mit Blick auf die Opfer solcher gewaltmonopolistischen Überfälle ein geschmacklos schlechter Witz.

Nein. Es ist nicht „besser“. Es ist nicht „akzeptabler“, es ist nicht „vertretbarer“, es ist nicht „eher zu entschuldigen“. Punkt. Keinen Deut. Solche „Argumentationen“, falls man sie überhaupt so nennen kann, sind schlicht grotesk. Es ist mir herzlichst egal, ob ein Präsident Biden oder Putin heißt, der Kanzler Scholz oder der Premierminister Johnson. Werft mir „Unsachlichkeit“ vor, so viel ihr wollt: Diese ganze Bagage besteht aus Lügnern, Schwätzern, Hochstaplern, Betrügern und Maden im Steuerspeck.

Und wenn sie – aus welchen Gründen auch immer (meistens nur vorgeschobenen und unehrlichen) – öffentlich erklären, „wir“ müssten irgendwo Krieg führen, um „unsere Lebensweise“ zu schützen, kann ich dazu nur sagen: Prima, dann geht bitte mit gutem Beispiel voran und meldet euch an die verdammte Front. Nicht vergessen: Es gab eine Zeit, als die „großen Anführer“ ihren Soldaten tatsächlich noch voranritten. Immerhin. Sie sind das Risiko, das sie ihren „Untertanen“ zugemutet haben, also wenigstens noch selber eingegangen.

Heute hingegen höre ich nur Geschwätz von diesen Pappkameraden. Es ist nicht mehr zum Aushalten. Wenn ein Lindner behaupten kann, Russland sei „an allen Problemen der Weltwirtschaft schuld“ (!), wie die „Zeit“ berichtete, ohne dafür entweder ausgelacht oder konsequenterweise unverzüglich aus dem Amt gejagt zu werden, muss ich leider auf Gauck zurückgreifen: Dann sind nicht solche „Eliten“ das Problem, sondern eine Bevölkerung, die sie als solche akzeptiert und sich von ihnen regieren lässt. Das geht über eine Zumutung ja schon hinaus, das ist eine Beleidigung jedes gesunden Menschenverstandes.

Wenn ein Özdemir behaupten kann, Putin plane mehr oder weniger, die Weltbevölkerung auszuhungern, ohne dass ein Journalist – ein echter, wohlgemerkt – sofort gegenfragt: „Moment mal, das ist ja ein ziemlich kühner Vorwurf – können Sie das belegen? Könnten Sie uns dafür bitte Beweise vorlegen, irgendetwas, das wir überprüfen können?“, läuft nicht nur etwas falsch, dann hat dieser Berufsstand endgültig fertig.

Das Fundamentalproblem der zentralistischen Organisation in Form von Gewaltmonopolen war immer und ist bis heute seine Ausnutzung zur Erreichung politischer Ziele, die – entgegen allen dümmlichen Versuchen einer willfährigen Presse, sie als im Interesse des „Gemeinwohls“ liegend auszugeben dadurch, ein „Wir“ zu halluzinieren – sich mit denen der breiten Bevölkerung eben nicht decken müssen. Und es meistens auch nicht tun. Verwunderlich ist das allerdings nicht: Das kollektivistische „Wir“ erleichtert schließlich das „Massenmanagement“ durch Appell an das wohlig-warme Herdengefühl. Dahinter verstecken sich politische Feiglinge bekanntlich sehr gerne.

Auch ein Putin bedient sich dieser Rhetorik. Ja, sicher. Der Mann ist Politiker. „Der beste Ort für einen Politiker“, so sagte einst Loriot, „ist das Wahlplakat. Dort ist er geräuschlos, tragbar und leicht zu entfernen.“

Zum Schluss mal wieder ein kleines Schmankerl. Es hat nicht direkt mit dem Thema zu tun, aber es ist als Steilvorlage einfach zu gut, um nicht gekontert zu werden. Es zeigt die ganze Inkonsequenz, Doppelmoral und Heuchelei in Politik und Presse, die derzeit mal wieder hyperventiliert.

„Die Welt“, 9. Mai: „Weltbekannt wurde sie, weil sie in eine Sendung des russischen Staatsfernsehens platzte, um die Zuschauer auf Putins Krieg aufmerksam zu machen. Jetzt arbeitet Marina Owsjannikowa für ‚Welt‘. Wie sieht sie die Situation in Russland und in der Ukraine?“

Für den Konter sollte man noch nicht mal einen Tropfen Schweiß vergießen müssen. Kinderspiel: „Weltbekannt wurde er, weil er Informationen über Kriegsverbrechen unleugbar Guter online stellte, um die Menschen dieses Planeten darauf aufmerksam zu machen. Jetzt arbeitet Julian Assange natürlich nicht für ‚Welt‘, sondern sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis. Merke: Menschenleben sind uns furzegal, solange sie falsche Ansichten vertreten. Dann gibt’s auch keinen Gehaltsscheck, ätsch.“

Bis nächste Woche.