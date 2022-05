Liberaler Einwurf Deutsche Interessen

07. Mai 2022

Wie können Freiheitsräume geschützt werden?

von Sascha Tamm

Artikel aus ef 222, Mai 2022.

Derzeit ist viel davon die Rede, dass in den Beziehungen zu anderen Staaten deutsche Interessen entschieden vertreten werden müssten. Doch worin bestehen deutsche Interessen? Allgemeiner gesprochen: Worin können die Interessen eines Staates bestehen, wenn es um die Außen- und Sicherheitspolitik geht? Für die Freiheit der Bürger Deutschlands – und aller anderen Staaten – ist zudem eine weitere Frage entscheidend: Wie verhält sich staatliche Außenpolitik zu ihren eigenen Freiheitsrechten und denen anderer?

Über legitime Staatsaufgaben bestehen große Meinungsverschiedenheiten. Doch die Sicherheit der Bewohner des Staatsgebietes vor Gewalt durch andere Staaten sollte dazugehören. Jedenfalls sind ohne Erfüllung dieser Aufgabe auch die Institutionen wirkungslos, die dem Schutz der Freiheit und des Eigentums der einzelnen Menschen dienen. Die ohnehin fragilen und ständig durch politische Prozesse gefährdeten Mechanismen, die der Einhegung und Beschränkung staatlicher Macht dienen, verlieren dann ihre Wirkung. Hier muss die Bestimmung legitimer Interessen ansetzen. Daraus resultiert das Ziel einer möglichst effektiven Verteidigung. Dieses spricht wiederum für starke Allianzen und eine realistische Einschätzung der Bedrohungen, für eine Identifizierung von (potenziellen) Feinden. Das ist nicht einfach und Gegenstand politischer Debatten – langfristig ist es jedoch für die eigene Sicherheit und die Freiheit der Bürger sehr förderlich, von Rechtsstaaten mit funktionierenden Institutionen umgeben zu sein. Und es ist ebenso förderlich, Staaten, deren innerer Zustand und nach außen gerichtete Aggressivität mit verhältnismäßiger wirtschaftlicher und militärischer Stärke verbunden sind, maximal abzuschrecken.

Bei der Verfolgung von Interessen durch Staaten treten natürlich die Gesetzmäßigkeiten der politischen Ökonomie nicht außer Kraft. Kosten und Nutzen sind gewöhnlich nicht gleichmäßig verteilt – es greifen politische Umverteilungsmechanismen. Zudem besteht die Gefahr, im Sinne angeblich übergeordneter Interessen die Freiheit und die Wirksamkeit freiheitlicher Institutionen einzuschränken. Während man bei der Sicherung des eigenen Territoriums, des eigenen Freiheitsraums, annähernd von einem gemeinsamen Nutzen für alle sprechen kann, gilt das schon für die Kosten nicht mehr ohne Weiteres. Das lässt sich in der politischen Realität kaum vermeiden. Doch es ist ein Argument dafür, die deutschen Interessen – wie die Interessen jedes Staates – möglichst eng und klar zu definieren. Maßstab muss dabei das Vereinende sein – dass Interesse an einem sicheren Raum, um in Freiheit zu leben. Umso größer dieser Raum, bestehend aus Staaten, die die Freiheit der Menschen in ihren Nachbarstaaten akzeptieren, wird, desto besser. Nur so und nur hier gibt es große Überschneidungen zwischen den Interessen aller Deutschen und den deutschen Interessen, die in Außen- und Sicherheitspolitik vertreten werden (sollten).

