Rechtsformen bei Unternehmen Das Problem mit der beschränkten Haftung von juristischen Personen

07. Mai 2022

Entkoppelung von Mensch und Handlung

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Ein Thema, das mich schon sehr lange begleitet: das Problem mit der Haftungsbeschränkung von Firmen wie GmbHs oder AGs. Selbst bin ich schon seit vielen Jahren selbständig, und auch ich erlebte bereits zwei Insolvenzen von Kunden. Du erbringst eine Leistung, und dein Kunde hat nicht viel unternehmerischen Verstand und fährt seine Firma an die Wand. Am Ende stehst du dann ohne Bezahlung da, und die Verantwortung, und somit auch der entstandene Schaden, bleibt einfach offen, da ja nicht genug Insolvenzmasse zur Verfügung steht. Anfangs habe ich mir immer gedacht, dass ich auch mal eine GmbH gründen will, denn dann könnte ich machen, was ich wollte, und am Ende wäre nur das Kapital der GmbH futsch und ich könnte mich aus jeder Verantwortung rausnehmen.

Klingt verlockend; vor allem da man bei seiner Leistung auch gewisse Produktionsrisiken eingehen kann. Gleichzeitig habe ich mir damals schon die Frage gestellt: Was macht die Haftungsbeschränkung in Bezug auf die Handlungen des Unternehmers? Geht ein Mensch mehr Risiko ein, als er tatsächlich verantworten und somit auch tragen könnte? Meine Meinung dazu ist ein klares Ja – genau dies ist der Fall.

Gehen wir mal weiter und sehen uns Konzerne und deren Manager an. Werden dort Entscheidungen gefällt, die von den einzelnen Personen auch verantwortet werden können? Ich denke nicht, denn stellen Sie sich einmal vor, jeder Manager müsste auf Lebenszeit für alle beruflichen und den Konzern betreffenden Entscheidung mit seinem eigenen Kapital haften. Wie viel Risiko und Bereitschaft zu krummen Geschäften würden da noch übrigbleiben?

Je mehr ich darüber nachdenke, welche Verwerfung die Trennung von Handlung und Verantwortung mit sich bringt, würde ich sogar behaupten, dass die Haftungsbeschränkung eine Grundursache für die heutigen gesellschaftlichen Probleme ist.

Sehen wir uns Atomkraft mal unter diesem Aspekt an. Verstehen Sie mich nicht falsch – ich mag den Strom aus der Dose und finde Windräder und Solarparks schrecklich. Aber wie sieht es mit der Verantwortung und Haftung für das Betreiben eines AKWs aus? Wäre das alles wirtschaftlich tragbar, wenn der Chef mit all seinem Vermögen für eventuelle Umweltschäden aufkommen müsste? Ich gehe davon aus, dass dies nicht der Fall wäre. Nur durch das Übernehmen der Haftung durch den Staat und somit uns Steuerzahler ist so ein Risikomodell überhaupt durchführbar.

Ich fasse dies gerne noch mal zusammen: Wenn Menschen für ihre Entscheidungen keine Verantwortung übernehmen müssen, kommt es zu unverhältnismäßigen Risiken, die am Ende dann immer von der Allgemeinheit ausgebadet werden müssen. Mir kommt es auch so vor, als wäre ein Wachstum an Verantwortungslosigkeit bei Entscheidern festzustellen, was für mich eine Konsequenz aus den staatlich verordneten haftungsbeschränkten Konstrukten ist. Was ist eine juristische Person überhaupt? Allein der Begriff hört sich für mich schon sehr menschenfeindlich an. Vielleicht haben Sie auch schon mal eine Diskussion über das Thema „Mensch oder Person“ verfolgt. Ich möchte hier dieses Fass nicht aufmachen, aber wenn man schon Probleme mit dem Begriff und dem Konzept einer Person hat, wo bleibt da der Aufschrei, wenn man uns nun erzählen will, es gäbe so etwas wie eine juristische Person, die Handlungen durchführen kann, aber nicht im vollen Umfang dafür haftet? Ich finde das alles seltsam und eben nicht das, was ich als Realität wahrnehmen kann, denn ich habe einer GmbH noch nie die Hand gegeben oder sie in den Arm genommen. Es findet eine komplette Entkoppelung von Mensch und Handlung statt und somit auch von dem, was wir als menschliches Verhalten ansehen können. Menschen können Emotionen niemals ganz abschalten, was sie eben zu Menschen macht. Auch Firmen bestehen aus Menschen, die dort Entscheidungen treffen; jedoch ohne eigenen menschlichen Bezug. Man agiert als Erfüllungsgehilfe, was mich direkt an Soldaten erinnert, die für ihre ganz persönlichen Handlungen auch keine Verantwortung übernehmen müssen, da sie ja nur Befehle befolgen.

Eine konsequente Weiterführung dieses Artikels wäre dann die Problematik mit der Haftungsbeschränkung beziehungsweise -befreiung von Politikern und Staatsfunktionären, aber Sie können sich bestimmt denken, dass auch hier Verantwortungslosigkeit systembedingt sehr in Mode kommt.