Ost-West-Beziehungen Die Ukrainisierung Europas

05. Mai 2022

Cui bono?

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Als ich 2017 den Roman „Das Attentat“ schrieb, dessen Handlung auf der wirtschaftlichen und politischen Achse Moskau–Kiew–Brüssel spielt, legte ich einem Protagonisten die Worte in den Mund, wer glaube, der kalte Krieg sei je vorbei gewesen, sei ein Träumer. Vielmehr sei anzunehmen, dass der Moment, in dem ein heißer Krieg gegen Russland via Ukraine nützlich erscheine, täglich näher rücke. Warum? Weil der inoffizielle Daseinszweck der Nato in Bezug auf Europa, wonach „die Russen draußen, Amerika drinnen und Deutschland unten zu halten seien“ (Hastings Ismay), mit jedem Schritt in Richtung wirtschaftliche Annäherung und fruchtbare Kooperation zwischen Ost und West und mit Projekten wie North Stream immer mehr bröckele.

Ich habe meine Sicht auf die Dinge, namentlich auf die Geschehnisse in der Ukraine seit 2014 nicht geändert und glaube nach wie vor: Es ging und geht nicht um die Ukraine. Nie. Niemandem. Außer vielleicht den Bürgern der Ukraine selbst und heute jenen hierzulande, die den Kriegstreibern, die „unsere Freiheit“ auf den Lippen führen, auf den Leim gehen. Die „Unterstützung“ der Ukraine, sprich: das totale Abhängig-Machen der „pro-westlichen“ Regierungen von IWF-Krediten, war von Anfang an eine „By with and through“-Aktion, in deren Rahmen das US-Militär lokale Kampftruppen organisiert, militärisch ausstattet und ausbildet, um „by, with and through“ (etwa: mittels, mit und durch) Partner und Regierungen (nicht Bürger!) von Ländern zu operieren, mit denen man gemeinsame Interessen hat. Die Tatsache, dass bei der Beschreibung dieser Art Strategie vom US-Generalstab seit 2018 auf das Wort „Proxy Warfare“ verzichtet wird und stattdessen weniger „anstößige“ Begriffe verwendet werden, ändert nichts an der Tatsache, dass es um genau das geht: einen Stellvertreterkrieg.

Der Nutzen Europas aus Sicht der USA ist dabei meiner Meinung nach ausschließlich jener des Aufmarschgebiets und seiner Ukrainisierung in finanzieller und politischer Hinsicht. Aus Sicht der europäischen Länder gibt es nebst dem propagierten PR-Nutzen, wonach es um nicht weniger als „unsere Freiheit“ in einen Krieg der Systeme gehe und Europa bei Nicht-Intervention zum Vasallen Russlands beziehungsweise Chinas werde, nur Schaden: Schaden durch die Vernichtung des Wohlstands und der Eigenständigkeit durch totale Verschuldung.

Die vielfältigen Kooperationen zum beiderseitigen Wohl zwischen Russland und Europa sind passé und werden auf Jahre hinaus wohl nicht wieder in Gang kommen. Zusammen mit der wirtschaftlichen Kriegsführung Chinas via „Corona-Politik“ werden die Folgen dieser Kooperations-Vernichtung die Volkswirtschaften Europas mit einer Härte treffen, die man sich heute noch nicht vorstellen kann. Gleichzeitig wird man sich hierzulande mit dem Kauf von Flüssiggas, Waffen und Lebensmitteln massiv bei den USA verschulden. Die Dollarkosten der Auslandsschulden zur Finanzierung des wachsenden Handelsdefizits mit den Vereinigten Staaten werden durch die Decke gehen. Die Kosten in Euro werden noch größer, wenn die Währung gegenüber dem Dollar fällt, was absehbar ist. Die Zinssätze werden steigen, Investitionen werden versickern und Europa noch abhängiger von Importen machen.

Nüchtern und ohne allen tumben Anti-Amerikanismus stellt man fest: Gewinner in dem Ganzen sind ausschließlich die USA. Michael Hudson, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Missouri, nennt es eine „gedopte Dollarhegemonie“. Denn die Frage, was Europa denn zu bieten habe, um die Schulden auszugleichen, lasse nur eine Antwort zu: außer der eigenen Ukrainisierung und damit der politischen und wirtschaftlichen Selbstaufgabe nicht sehr viel. Und er meint: Warum nicht einfach das Handtuch werfen und den US-Dollar übernehmen, wie Ecuador, Somalia und die Turks- und Caicosinseln? Das würde ausländischen Investoren Sicherheit vor einer Währungsabwertung in ihrem steigenden Handel mit Europa und seiner Exportfinanzierung geben.