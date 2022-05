Meinungsfreiheit Ist Deutschland die DDR 2.0?

04. Mai 2022

Oder: Kann man noch sagen, was man denkt?

von Burkhard Voß

1942. In Ufa, eine große Stadt in der Sowjetunion in der Nähe des Urals, dem Grenzgebirge zwischen Europa und Asien, lebte Wolfgang Leonhard; sieben Jahre zuvor hatte er zusammen mit seiner Mutter das nationalsozialistische Deutschland verlassen. In der Sowjetunion hatte er seine neue Heimat gefunden und wuchs nach der Verhaftung ...