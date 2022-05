Soziale „Schwätzwerke“ Elon Musk und die Frage, warum Facebook einem Obdachlosen gehört

04. Mai 2022

Außerdem: Was nützt die dollste Meinungsfreiheit, solange manche sich die Schere gleich selber in den Kopf rammen?

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Ohne lange Vorrede: Lassen Sie uns ein Gedankenexperiment durchführen. Nehmen wir an, ich veröffentlichte auf Twitter jetzt mal hochkritische 140 Zeichen über Olaf Scholz. Schalten wir nun um ins Bundeskanzleramt und sehen wir ihm dabei zu, wie er hemmungslos in ein Kopfkissen heult: „Oh mein Gott. Da hat mich jemand auf Twitter kritisiert. Ich bin erledigt. Jetzt muss ich alles hinschmeißen.“

Ich will nicht bestreiten, dass, zumindest nach meiner eigenen Erfahrung mit dem Plapperdienst, in seltenen Fällen tatsächlich mal ein Tweet erscheint, der etwas Interessantes, Wichtiges oder gar Sensationelles zu sagen hat. Okay. Aber so leid es mir tut: 99.9 Prozent dessen, was dort die „Timeline“ runterrauscht, könnte ebenso gut eine Toilette runterrauschen. Ich kann es leider nicht netter ausdrücken, weil es nun mal so ist.

Will sagen: Noch nie hat irgendein Twittergezwitscher weltgeschichtlich sonderlich viel bewegt. Damit wäre ich bei Frage Nummer eins: Selbst wenn Musk sein Versprechen wahr macht und dort nun wieder „mehr Meinungsfreiheit“ ermöglicht: Was bringt’s? Diese Frage hat auch mit einem anderen Problem zu tun, auf das ich gleich zu sprechen komme.

Der Dienst ist vor allem für drei Dinge gut:

Erstens: Für Werbung. Zum Beispiel für Unternehmen, die dadurch etwas bekannter werden wollen (oder auch Privatpersonen, zum Beispiel Autoren, Musiker und so weiter. Nix dran auszusetzen.

Zweitens: Promisternchen geben ihre neue Liebe bekannt

Drittens: Shitstorms

Wenn also eine Firma einen „Eklat“ produziert, beispielsweise dadurch, keine korrekte Gendersprache zu verwenden, kann man dort einen Scheißesturm lostreten. Die Firma zeigt dann meistens Reue, entschuldigt sich und verspricht, in Zukunft mit Formulierungen wie „Kund:innen“ oder „Leser:innen“ Anschläge auf die Sprache zu verüben. Warum gibt es eigentlich keinen „Krieg gegen den Gesinnungsterror“?

Soll ich mich nun für diesen Sarkasmus entschuldigen? I wo! Gar nicht nötig, denn es war ja keiner, sondern nüchterner Realismus. Wer mir dafür vorwerfen möchte, ich wolle wohl die „Bedeutung“ des Kurznachrichtendienstes herunterspielen, sollte sich Folgendes vor Augen führen: In den letzten Jahren haben Twitter-Nutzer sich in großer Zahl regelmäßig über bestimmte Politiken der Bundesregierung ausgelassen. Und wie. Manchmal wurde dabei auch richtig derbe geschimpft! Und was haben all diese „Tweets“ an der jeweiligen Politik geändert? Na also. Bitte klarsehen: Plattformen wie Twitter sind im Wesentlichen ein Ventil, eine Art „Blitzableiter“. Man kann dort mosern und motzen, kritisieren und schelten, shitstormen und sich aufregen, so viel wie man will – nur wirklich etwas ändern wird das nicht (es sei denn, es geht um politische Korrektheit, also Gesinnungsstalinismus). Hat es bisher nicht, und ich wage zu behaupten: Wird es auch nie.

Echte Veränderungen entstehen dort, wo die Bürgen nicht nur (realpolitisch ergebnislos) in einem virtuellen Raum, sondern ganz real, zum Beispiel auf der Straße, zusammenkommen, sich organisieren und, falls Sie die Schnauze mal so richtig voll haben, Widerstand leisten.

Siehe die zahlreichen Demos gegen den Corona-Politrickbetrug. Und was ist daraufhin geschehen? Zunächst – als die Teilnehmerzahl noch relativ klein und überschaubar war – waren es nur „Spinner“ oder „Idioten“, die „wirres Zeug“ reden. Als die Zahlen weiterwuchsen, wurden sehr viel schärfere Töne angeschlagen: Alles Nazis. Reichsbürger. Extremisten. Potenzielle Terroristen. Demokratiefeinde. Staatsfeinde. Oha.

Und warum war dem so? Weil der Politik und ihrer Pudelpresse selbstverständlich völlig klar war, dass man auf dieser Ebene wirklich etwas bewegen kann. Kein Wunder also, dass man sie immer wütender attackierte. Denn solcher Protest lässt sich nicht dauerhaft verschweigen, weil die Menschen in ihrem Alltag natürlich mitbekommen, wenn sich auf den Straßen etwas regt.

In sozialen Schwätzwerken sieht das anders aus. Dort kann man im Prinzip beliebig fälschen. Ist auch schon passiert. Massenhaft. Man kann Followerzahlen künstlich kleinhalten (Reichweitenbeschränkung wie zum Beispiel auf Facebook), man kann Konten sperren/löschen oder ihre Nutzer mit einem „Shadow Ban“ belegen (siehe Youtube) – der totalitären Phantasie sind dort keine Grenzen gesetzt. Sie wissen nicht, was ein „Shadow Ban“ ist? Das bedeutet, dass nur Sie noch die Kommentare lesen können (in Ihrem Webbrowser), die Sie verfassen. Andere Nutzer hingegen nicht mehr. Das ist keine Erfindung meinerseits – diese perfide Technik gibt es tatsächlich.

Doch nun ändert sich ja alles, zumindest auf Twitter, denn Elon Musk wird den Dienst „befreien“. Ich weiß nicht. Mich erinnert das alles fatal an den Spruch „Trump, make America great again!“. Pssst: Das Einzige, was ein Land braucht, um „great“ zu werden und auch zu bleiben, ist seine Bevölkerung. Sie ist es, die durch ihre Produktivität, ihren Einfallsreichtum, ihre schöpferische Kraft, ihren Erfindergeist, ihre Arbeit et cetera dafür sorgt. Kein einzelnes Männlein in irgendeinem Haus. Alle vier Jahre irgendein „Erlöser“-Surrogat zu wählen, wird nicht genügen.

Analog dazu: Die Nutzer eines Dienstes sind es, die durch ihr Verhalten das Gesamtbild formen. Damit wäre ich bei dem Problem, das ich weiter oben angesprochen hatte. Es handelt sich um ein reines Kopfproblem.

Blicke ich auf das Verhalten der Weidenzaunpresse der letzten zwei Jahre zurück, bemerke ich Erstaunliches. Sie propagierten brav die offizielle Linie des Corona-Politrickbetrugs und griffen alles und jeden an, der dieser widersprach. Ohne Not. Ohne dazu gezwungen worden zu sein. Sie taten es freiwillig (!). Sie folgten den Vorgaben der Regierung also aus freien Stücken – nicht, weil ihnen jemand eine Waffe auf die Brust gesetzt oder weil „die Wissenschaft“ hinter dieser Politik stets richtig gelegen hätte. Obwohl es doch gerade die Aufgabe einer „freien“ Presse wäre, der Regierung auf den Zahn zu fühlen oder „die Wissenschaft“ dahinter etwas genauer zu recherchieren.

Ergo: Was nützt mir bitte die schönste Meinungsfreiheit, solange manche sich die Schere gleich selber in den Kopf rammen und diese Freiheit gar nicht nutzen, sondern wie Wackeldackel alles abnicken und weiterschnäbeln, was eine Regierung ihnen vorkaut? Solange dieses Problem – und es ist ein gewaltiges – nicht gelöst ist, danke ich Mister Musk zwar für sein Ansinnen, einen Schnatterdienst wie Twitter „freier“ gestalten zu wollen, bleibe diesbezüglich vorerst aber lieber skeptisch. Freiheit muss aktiv genutzt werden, sonst verkümmert sie wie eine Primel.

Jeff Bezos, der die „Washington Post“ kaufte (die deshalb von Spöttern nun auch „Bezos Post“ genannt wird), fragte schnippisch in Musks Richtung: „Hat China wieder Einfluss gewonnen?“. Nö. Noch mal: Wäre auch gar nicht nötig. Denn solange trotz Meinungsfreiheit in diesem Land bestimmte Themen unnötigerweise tabuisiert werden, braucht Peking sich nicht einzumischen und auch kein „Sozialkreditsystem“ einzuführen. Weil bereits eines existiert. In so manchem Kopf. Denn wer solche Themen anspricht, macht sich „verdächtig“ und wird somit im Ansehen „herabgestuft“. Fragen Sie ruhig mal ein Mainstream-Qualitätsblatt Ihrer Wahl, warum trotz der mittlerweile in Hülle und Fülle vorhandenen Informationen zum „Großen Reset“ bislang kein einziger ausführlicherer Artikel darüber in den Leitmedien erschien …

Es gäbe noch viel mehr darüber zu sagen, doch damit lasse ich es gut sein. Jasmin Kosubek (früher bei RT) schrieb dazu treffenderweise, sie finde es amüsant, wenn bestimmte „Bubbles“ sich darüber aufregten, wenn ein Milliardär Twitter kaufe, aber kein Wort darüber verlören, „wenn ein Milliardär die WHO kauft“. Damit wäre ich wieder bei besagtem Kopfproblem: Die allerschönste Meinungsfreiheit ist wertlos, wenn gewisse Themen mit einem unausgesprochenen Tabu belegt werden und keiner – oder kaum jemand – darüber sprechen will. Weil dadurch Erkenntnisfortschritt behindert wird. Weil man sich auf diese Weise immer nur im allerkleinsten Diskurskreise dreht, in dessen Mitte betäubt ein sich selbst zensierender Wille steht. Aber Selbstzensur ist natürlich auch eine freie Entscheidung …

Und zum Schluss mal wieder ein gespielter Witz: Neulich fragte mich jemand, ob es denn nicht gefährlich sein könne, wenn ein Milliardär sich ein soziales Netzwerk unter den Nagel reißt. Ob sich das dort nicht auf die „freie Kommunikation“ auswirken könne. Ich antwortete mit einer Gegenfrage: „Wusstest du schon, dass Facebook einem Obdachlosen gehört?“ Und schon herrschte betretene Ruhe.

Bis nächste Woche.